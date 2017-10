Ménfőcsanakon szeretnék visszakapni a bezárt műfüves pályát

A bíróság bezáratta az öt éve épült műfüves focipályát Ménfőcsanakon. A bezárást egy szomszéd kezdeményezte, mert elege lett a szerinte túl hangos edzésekből. Az egyesület így kettő helyett csak egy pályával gazdálkodhat, ami a klubvezetés szerint kevés a 200 igazolt futballistának. A bezáratott pálya a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) támogatásával, öt éve 30 millió forintból készült, cserébe 15 évig kellene fenntartani.



A városi tulajdonú pályának a helyi sportegyesület a kizárólagos használója, akárcsak a mellette lévő nagypályának.



Turbék Istvánék nyáron kaptak értesítést arról, hogy az egyik szomszéd pert indított, mert szerinte nem lehet az edzések zajával együtt élni. A bíróság pedig neki adott igazat, így bezáratták a műfüves pályát.



Megértve a szomszéd panaszát, a megoldást keresve hívtuk fel a ménfőcsanaki klub elnökét.



„A bírósági ítéletet – no meg az ügyvédi felszólítást, miszerint ha továbbra is edzünk rajta, felszedetik a műfüvet is – tiszteletben tartva egyáltalán nem használjuk ezt a játékteret – kezdi Turbék István. – Ami érdekes, hogy amíg nem volt műfüves a pálya, a szomszéd azért panaszkodott, mert túl nagy volt a por. Örültünk is, amikor megépült az új pálya, bízva, hogy ezzel már nem lesz probléma. A palánkkal, labdafogó hálóval körülvett játékteret délelőtt és kora délután használták legtöbbször a gyerekeink, ritkábban az öregfiúk fociztak rajta, de legkésőbb fél nyolckor ők is befejezték az edzéseket."



Az elnök szerint nagy szükség lenne a műfüves pályára.



„Jelenleg csak a nagypályán tudnak edzeni a sportolóink, ami ebben az esős időszakban nem jó, hiszen tönkremehet a játéktér, amit így nem tudunk pihentetni. Természetesen a település iskolásai, akik naponta jöttek testnevelésórára, sem tudják a műfüves pályát használni. Érthető, hogy sok szülő felháborodott a döntés miatt, valljuk be, nonszensz, hogy itt van egy harmincmilliós pálya, amin nem lehet futballozni."



A klub egyébként fellebbezett a döntés ellen.



„Bízom benne, hogy felsőfokon számunkra kedvezőbb ítélet születik, s ha megkötésekkel is, de újra használhatjuk majd a pályát. Nem látok más megoldást, mert egy esetleges áthelyezés nagyon sok pénzbe kerülne. Nincs is nagyon máshol helyünk, a lelátónk egy részét is át kéne építtetnünk" – fogalmazott az elnök.



„Mi, szülők nagyon csalódottak vagyunk – fogalmazott Karikás Hajnalka, az egyik Ménfőcsanakon futballozó kisgyerek édesanyja. – Sok a gyerek a településen, s amikor még a csapból is az folyik, mennyire fontos a sport, számunkra kedvezőtlen döntés születik. Előfordult, hogy az egyetlen megmaradt pályán három korosztály edzett egyszerre, s a bemelegítést a pálya mellett tartották a gyerekeknek. Aláírásgyűjtésbe kezdtünk, s ezeket szeretnénk majd a bíróságon is bemutatni" – tette hozzá az édesanya.