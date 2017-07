Menedzserként is csúcsra érne Risztov Éva

Sokak példaképe az olimpiai bajnok úszónő, aki valaha tíz edzőt fogyasztott el. Most már sportmenedzser, és élete első ügyfele világbajnok lett - írja a borsonline.hu - Úgy érzem, kezdek beletanulni, de inkább menedzsmentnek mondanám, mint menedzsernek - mondta a lapnak adott interjújában az olimpiai bajnok úszó. - Nem arra hajtunk, hogy valakiből minél több pénzt kisajtoljunk, hanem a brandépítés a cél. Felemelő érzés, hogy csupán három és fél hónapja foglalkozom például Szatmári Andris vívóval, aki most világbajnok lett. Hálás vagyok, hogy minket választott, hatalmas eredményt ért el.Andrisra nem Éva talált rá, hanem fordítva.- Az édesapjával besétáltak az irodába,amikor megtudták, hogy sportmenedzsmenttel fogok foglalkozni. Az első beszélgetés alatt egymásra hangolódtunk. Rögtön éreztem, hogy az én emberem.Risztov a nap nagy részét a cég vezetőjével tölti, vele megy mindenhová, mondhatni egyfajta személyi asszisztensként működik.- Figyelem, ahogy az általa képviselt sztár ügyfelekkel hogyan dolgozik, szokom a miliőt, még ha én a sportvonalon tevékenykedem is. Mindenre megtanít. Biztos sokan látták az Ördög Pradát visel című filmet. Na olyan a munkám, mint Anne Hathawey-nek azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy a TMC Group tulajdonosa a legkevésbé sem hasonlít Mery Streepre. Mindenben segít engem, rengeteget tanulhatok tőle, én pedig igyekszem is folyamatosan fejlődni.