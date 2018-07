Méltatlan búcsúról ír a svájci sajtó

A Blick című napilap szerint el lehet veszíteni egy vb-nyolcaddöntőt, de nem így.





"Olcsón adtuk a bőrünket. Főként azok mondtak csődöt, akik a legnagyobb önbizalommal rendelkeznek, és a világ legjobbjai közé szeretnének kerülni. Sem Granit Xhaka, sem Xherdan Shaqiri nem volt befolyással a meccsre, és nem bizonyult vezéregyéniségnek" - olvasható az összegzésben.



A Neue Zürcher Zeitung úgy vélekedett, hogy a nemzeti csapat híján volt a lábban lévő erőnek, a szívben lévő elszántságnak és a fejben lévő ötleteknek. A szerző kifejtette, a játékosok csak sétáltak a pályán, és a szerény képességű svédek ellen is kiütköztek a gyengeségeik.



"A mentálisan is törékeny válogatott túl lassú ahhoz, hogy azt a futballt játssza, amelyet Vladimir Petkovic kapitány szeretne" - tette hozzá.



A Basler Zeitung feltette a kérdést: "hogyan veszíthettük el ezt a meccset?" A lap szerint a svájci válogatott nem olyan jó, mint amilyennek tartja magát.



"Aki ezeket a svédeket nem veri meg, az ne reménykedjen abban, hogy megteszi a következő lépést előre. Hiába van régóta terítéken a fejlődés, egyelőre nincsenek jelei" - közölte az újság.



Az Aargauer Zeitung "örök állóvizet" emlegetett, és óriási elszalasztott esélyről írt:



"Aki arra gondolt, hogy milyen szellős az ágrajz, és talán az elődöntőbe vagy a döntőbe is be lehetne jutni, most szégyellheti magát. Petkovic 2014-ben azzal vette át Ottmar Hitzfeld örökségét, hogy tovább fejlessze a csapatot. Ez nem sikerült neki, mivel most is ugyanott tartunk" - kesergett a lap.