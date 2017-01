Mellőzik a BL-döntős győri játékvezetőt

Nemrég nagyszerű megyéhez kötődő sikerről számolhattunk be a játékvezetéssel kapcsolatban, hiszen a ménfőcsanaki származású Kulcsár Katalint a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó szervezet (IFFHS) szavazásán a világ legjobb női játékvezetőjének választották meg.



Kulcsár Katalin vezette tavaly a Wolfsburg–Olympique Lyon női labdarúgó Bajnokok Ligája döntőjét, egyik segítője pedig a győri Hima Andrea volt.



Nos, vele kapcsolatban már nem számolhatunk be jó hírről, ugyanis a győri játékvezető kikerült a FIFA 2017-es keretéből.



A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség minden év elején hozza nyilvánosságra, mely játékvezetőkre és asszisztensekre számít a nemzetközi találkozókon.



Idehaza a férfiaknál tavaly és idén is hatan büszkélkedhettek a kitüntető címmel, közülük top játékvezetőnk, Kassai Viktor ezúttal is az úgynevezett elit kategóriába kapott besorolást. Rajta kívül Vad II István, Bognár Tamás, Andó-Szabó Sándor, Farkas Ádám és Karakó Ferenc tagja a FIFA keretének.



A nemzetközi asszisztensi keretben Albert István, Ring György, Tóth Vencel, Varga Zsolt, Viszokai László, Berettyán Péter, Lémon Oszkár, Buzás Balázs, Georgiou Theodoros és Kóbor Péter kapott helyet.



A hölgyeknél tavaly Gaál Gyöngyi és Kulcsár Katalin az UEFA női top keretében, és Urbán Eszter volt a három FIFA-játékvezetőnk. Asszisztensként Hima Andrea, Kulcsár Judit dr., Makkosné Petz Brigitta és Török Katalin várhatta a nemzetközi küldéseket.



Idén a női játékvezetők közül Gaál Gyöngyi, Kulcsár Katalin, Urbán Eszter, az asszisztensek közül dr. Kulcsár Judit, az egyébként szintén Győr-Moson-Sopron megyei dr. Makkosné Petz Brigitta, Török Katalin és Vad Anita került a keretbe.



Hima Andrea 2008-tól volt tagja a FIFA-asszisztensi keretnek. Közreműködött U17-es és U19-es női Európa-bajnokságon, valamint a női BL-ben és az említett BL-fináléban is. Szerettük volna megkérdezni, hogyan fogadta a döntést, de több napon keresztül sem értük el.