Megyei kupa - Izgalmas finálé várható vasárnap

A győztesnek járó serleggel Mayer János, Keglovich László és Germán Ferenc. Fotó: Mészáros Mátyás

A hétvégén az ETO–Csorna NB III-as rangadó előtt rendezik a megyei amatőrcsapatok számára kiírt Keglovich-kupa fináléját. Érdekesség, hogy a sorozat döntője három év gyirmóti kitérő után tér vissza az ETO Parkba. A döntőben két megyei I. osztályú együttes, a WHB-Ménfőcsanak és az Öttevény kerül szembe.„A sorozat pár éve vált külön a Magyar Kupától, s kijelenthető, hogy annál is népszerűbb. Ez lesz amúgy a kilencedik döntő – emelte ki az esemény tegnap tartott sajtótájékoztatóján Horváth László, az MLSZ Győr-Moson-Sopron megyei igazgatója. – Labdarúgásunkban kilencvennyolc százalékban amatőrcsapatok versenyeznek, csupán két százalék az úgynevezett profi klub. Arányosan nálunk, a megyében futballoznak a legtöbben és nálunk van a legtöbb amatőrcsapat. Számukra nyújt különleges lehetőséget, élményt a megyei kupa, amely idén már másodszor pénzdíjas, a sorozat első négy csapata osztozhat egymillió forinton" – tette hozzá az igazgató.

A döntőt és az azt követő NB III-as találkozót egyébként ingyen tekinthetik meg azok a szurkolók, akik háromnegyed négyig elfoglalják helyüket a lelátón.„Nem csupán az élvonal, az NB III, hanem az alacsonyabb osztály mérkőzéseit is figyelem, hétfőn az az első, amit a Kisalföldben elolvasok – árulta el Keglovich László olimpiai bajnok labdarúgó, a sorozat névadója. – Örülök, hogy továbbra is minden csapat komolyan veszi a kupát, s egyre nagyobb rangot jelent a fináléban szerepelni."Ezt erősítette meg Krankovics István, az öttevényiek elnöke, aki még azt is mondta: először szerepelnek a döntőben, s már az, hogy eljutottak a fináléig, nagy siker a klub életében.„Ha már ott vagyunk, szeretnénk is megnyerni a döntőt, mikor győznénk, ha nem egy ilyen kupamérkőzésen?" – tette hozzá magabiztosan a csapat trénere, Germán Ferenc.„A bajnokságban nem tudott legyőzni minket az Öttevény, bár idén rengeteg találkozót játszottunk, újabb kupagyőzelemre készülünk" – fogalmazott Mayer János, a Ménfőcsanak edzője.„Az Amatőr Kupa megnyerése után azt mondtam, két célunk még van idén, ebből az egyik valóban a megyei kupa elhódítása. Szeretnénk mindenhol a legjobban szerepelni, ahol elindulunk" – tette hozzá befejezésül Turbék István, a ménfőcsanaki klub elnöke.