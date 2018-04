Megyei foci: lemondott a Kapuvár vezetőedzője - mutatjuk a hétvégi eredményeket, nyilatkozatokat

Győr-Ménfőcsanak, 500 néző. V.: Horváth P.Ménfőcsanak: Ficsór – Zámbó, Veres, Visy, Csonka (Püspök), Szekeres (Ködmön), Weitner, Orbán G. (Nagy Sz.), Németh B., Böcskey, Nagy B. Edző: Mayer János.Lipót: Takács N. – Molnár M., Csete, Bella, Nyári (Schillinger D.), Zimonyi, Varga T., Bieder G., Vojnisek (Virág), Huszty, Füleki. Edző: Cseri Mihály.Gsz.: Weitner, ill. Nyári. Kiállítva: Füleki.Nagy volt a tétje a rangadónak, hiszen mindkét együttes szeretné megnyerni a bajnokságot. Az első 15 perc után egyenlő erők küzdelmét láthatta a szépszámú szurkolótábor. A hazai csapatnak az első félidő elején, míg a vendégeknek a szünet előtt volt több nagy helyzete. A 35. percben egy bal oldali támadás után Füleki adott középre és az érkező Nyári a hálóba lőtt. 0–1. A 40. percben egy jobb oldali szöglet után Weitner fejelte a hálóba a labdát. 1–1. Utána Ficsórnak volt még egy nagy védése és egy hibája is, de egyikből sem lett gól. A 54. percben 10 főre fogyatkozott a vendégcsapat, Fülekit állította ki a játékvezető. Ezután hiába támadott többet a mindent egy lapra feltevő lipóti együttes, az eredmény már nem változott, így nyitott kérdés maradt a bajnoki cím sorsa.Jók: mindenki, ill. mindenki.Mayer János: – Gyömöszölték egymást a csapatok. Egy gól itt, egy gól ott, a párharc tovább folytatódik.Cseri Mihály: – Közel egy félidőt emberhátrányban futballozva is több gólszerzési lehetőségünk adódott, sajnos mégsem sikerült nyernünk. Gratulálok a csapatomnak.Sopron, Anger-réti pálya, 120 néző. V.: Horváth M.SFAC 1900: Kéri-Horváth – Kelemen, Horváth P., Jakab, Barkovics, Varga G. (Olasz), Soós, Récsei (Göndöcs), Honyák, Füzi (Ebubechukwu), Kovács D. Edző: Urbán Flórián.Rajka: Grebeshkov – Szalai Zs., Hirtl, Bauer, Batyanek, Bubeník (Madácsi), Diviak, Baják, Kireth (Gaszner D.), Lences, Belovic (Nyéki). Edző: Babai Dezső.Időnként nyomasztó volt a hazaiak fölénye. A hősiesen küzdő rajkaiakat a remek formában védő kapusuk, illetve a kapufák is segítették. A második félidőben már helyzetbe is kerültek a vendégek. Rúgott gól nélkül csak döntetlenre futotta a soproniak erejéből.Jók: Soós, ill. Grebeshkov.Urbán Flórián: – Hiába dolgoztuk ki a helyzeteket, sajnos azokat ki is hagytuk.Babai Dezső: – Sok sebből vérző csapatunk kiküzdötte az egy pontot.Nyúl, 200 néző. V.: Vadász Cs.Nyúl: Kiss A. – Németh M., Kapa Márkó, Töltősi, Herczeg, Visy (Kapa Martin), Varga P., Varga Zsombor, Varga Zsolt, Vörös Torma (Véghelyi), Rigó. Edző: Varga Péter.Öttevény: Papp I. – Fuhrmann (Klement), Wágwenhoffer, Keszei, Varga J., Németh M., Hécz, Nagy L., Nagy R., Horváth B., Vígh. Edző: Germán Ferenc.Gsz.: Varga Zsombor, Rigó.Irreális, mély talajon a hazai csapat már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést. A szünet után rohamoztak a vendégek, de a nyúli kapus megakadályozta őket a gólszerzésben.Jók: Kiss A., Kapa Árkó, Herczeg, Varga Zsombor, ill. mindenki.Varga Péter: – Mindkét csapat nagyot küzdött a sárban. Győzelmünket az első félidőben szerzett két gólunknak köszönhetjük, így tudtunk nyerni a második játékrészben jól futballozó vendégekkel szemben.Germán Ferenc: – Nagyszerű teljesítményt nyújtottunk. Tizenöt perc kivételével tudtuk irányítani a mérkőzést. Sok helyzetet kihagytunk, az ellenfél kapusa remekül védett, ez okozta a vereségünket.Gönyű, 100 néző. V.: Vadász Cs.Gönyű: Tóth M. – Máté Sz., Kovács M., Végh, Böcz A. (Cseszregi), Kiss Z. (Lanzendorfen), Czeitler (Sovány), Tóth R., Sárközi, Pongrácz, Papp T. Edző: Kertész Balázs.Hédervár: Babos – Széles, Szabó Sz. (Antalkovics), Molnár Á., Kovács K., Szabados G. (Dankó), Nagy Cs., Jász, Lappints, Leskó, Benczinger. Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Böcz A.A hazaiak végig fölényben játszottak, helyzeteik azonban csak pontrúgásból és távoli lövésekből adódtak, amelyekből a vendégek kapusa többet is csak bravúrral tudott hárítani. A Hédervárnak szinte helyzete sem volt, így megérdemelt a gönyűi győzelem.Jók: mindenki, ill. Molnár Á., Nagy Cs.Kertész Balázs: – Rájöttünk arra, hogy a győzelemhez akarni is kell. Jött is kettő, gratulálok a csapatnak.Tiba Zoltán: – Előrejátékban keveset nyújtottunk, így megérdemelt a hazai győzelem.Beled, 100 néző. V.: Dombi L.Beled: Soós – Kiss K., Varga D., Szemes, Könczöl, Bontó, Molnár Z., Varga T., Torma, Gábor Sz. (Molnár M.), Marton (Giczi). Edző: Csordás Csaba.Hegyeshalom: Takács B. – Kónya (Orosz), Gláser, Régely, Derdák, Pál G. (Gyenge) Tóth F., Máté G., Csányi (Szalka.), Varga B., Skoda. Edző: Menyhárt Dénes.Gsz.: Marton, Bontó, ill. Skoda. Kiállítva: Tóth F., Skoda.Sárdagasztós mérkőzésen úgy tűnt, hogy a hazai csapatot jobban megzavarta a két hegyeshalmi játékos kiállítása. Mindkét kapu előtt adódott gólhelyzet, a belediek harcos játékkal tartották otthon a három pontot.Jók: Kiss K., Könczöl, Molnár Z., ill. mindenki.Csordás Csaba: – A mai siker az elvégzett két és fél hónap munkájának a gyümölcse, jutalomba kaptuk az élettől. Megdöbbentő viszont számomra, hogy a hazai közönség előtt ennyire félt a fél csapat, de a győzelem mindennél többet ér. Három meccs, három győzelem, gratulálok a csapatnak.Menyhárt Dénes: – Vannak győzelemmel felérő vereségek is. Mínusz ötös létszámban is több lehetőségünk volt a gólszerzésre. Gratulálok a fiúknak, a sportszerű beledi csapatnak pedig sok sikert kívánunk.Bácsa, 80 néző. V.: Herm.Bácsa: Katona T. – Kun, Kurucz, Kulcsár, Korsós Gy., Gajdos, Veller, Katona V., Bögöly, Posta, Kalmár. Edző: Korsós György.Fertőszentmiklós: Majer – Kovács-Galavics M. (Fábián), Keresztes, Galambos, Ratatics, Ambrus Cs., Bokán (Ferenczy), Ambrus A. (Kovács Máté), Holzmann, Kovács B., Péter D. Edző: Majoros Zoltán.Gsz.: Kun, ill. Bokán.A mérkőzést a vendégcsapat kezdte aktívabban, majd a hazai együttes ragadta magához a kezdeményezést. Helyzetek sorát dolgozta ki, de gólt mégsem sikerült elérnie. A második félidő elején egy kontratámadást követően szerzett vezetést a vendéggárda, majd a hazai csapat egy tudatos szabadrúgásgóllal egyenlített.Jók: Kulcsár, Kun, Kalmár, ill. Majer, Ambrus A., Ambrus Cs., Keresztes, Bokán.Korsós György: – Tompán futballoztunk. A döntő helyzetekben rossz döntéseket hoztunk, emiatt elvesztettünk két pontot.Majoros Zoltán: – Orkánerejű szélben, mély talajú pályán a hazaiaknak több helyzetük volt, de úgy érzem, a döntetlen igazságos.Győrszentiván, 100 néző. V.: Horváth Z.Győrszentiván: Kasza – Halász, Bieder A., Stefanits, Hanicz, Kertész (Takács P.), Vadász (Szalai Sz.), Szabó P., Czuppon (Szőke), Lenhardt, Bieder T. Edző: Zsédely Attila.Jánossomorja: Tüske – Takács B., Fettik, Cseri, Soós, Maidics, Kantó, Gaál Z., Menyhárt, Tóth K., Horváth M. (Horváth R.). Edző: Varga Róbert.A viharos szélben nem alakult ki folyamatos játék. A két csapat becsülettel gyűrte egymást, végül igazságos döntetlen született.Jók: Kasza, ill. Gaál Z., Menyhárt, Soós.Zsédely Attila: – Nem tudtuk megismételni az előző heti jó teljesítményünket, így az egy pontnak is örülnünk kell.Varga Róbert: – A kapu előtti határozatlanságunk miatt itthagytunk két pontot. Sok sikert kívánok a szentiváni sportbarátoknak.Kapuvár, 100 néző. V.: Krasznai.Kapuvár: Vass K. – Horváth P., Böcskör Gy., Győrvári, Böcskör Zs., Bognár L., Tar, Árki, Szabó Sz. (Lukácsi), Debreczeni, Kerékgyártó (Mozsolits). Edző: Józsa Péter.Lébény: Gadavics – Horváth M., Mészáros P., Fenesi (Károlyi), Domoszlai, Süveges (Élő), Pintér (Terdik), Hegedüs A., Boczor, Szücs G., Németh D. Edző: Pék László.Gsz.: Tar, ill. Szücs G. (2).Nehéz talajú pályán küzdelmes meccset játszott a két hasonló képességű csapat. Több veszélyes kontrát is vezetett a hazai együttes. A három pontot egy vitatható büntető döntötte el.A mérkőzés után lemondott a Kapuvár edzője, Józsa Péter. Sajnos bővebb tudósítást nem kaptunk a találkozóról, így az edzői nyilatkozatokat sem tudjuk közölni.Németh László (Nyúl), Erdélyi Géza (SFAC 1900), Vígh Tibor (Gönyű), Horváth Zoltán (Beled), Marx Attila (Bácsa), Pék Anita (Győrszentiván).Nagyszentjános-DAC 2-2Pápateszér-Kajárpéc 2-5Győrasszonyfa-Győrújbarát 1-1Pápateszér–BörcsGyőrújfalu–Rábapatona 1-1Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Győrzámoly 1-1Pannonhalma–Abda 0-2Nagyszentjános–Koroncó 0-3Enese–DAC 1-3Tét–Győrújbarát 3-5Kajárpéc–Bőny 3-4Győrsövényház-Kimle 1-7Püski-Máriakálnok 2-4Dunaszeg–MITE 5-0Püski–Mosonszentmiklós 1-2Halászi–Kimle 4-3Levél–Máriakálnok 0-5Dunakiliti–Kunsziget 1-1Győrsövényház–Darnózseli 2-2Károlyháza–Bezenye 4-1Mosonszolnok–Ásványráró.4-0Iván–Vitnyéd 6-3Bősárkány–Répcementi 0-2Szany–Lövő 4-0Hegykő–Kópháza 5-0Rábaszentandrás–Nagycenk elmaradtRábapordány–Veszkény elmaradtPetőháza–Sopronkövesd 5-0Veszprémvarsány-Pázmándfalu 3-1Ikrény–Tényő 2-0Veszprémvarsány–PérPázmándfalu–Győri Cápák 3-0Mezőörs–Bakonyszentkirály 1-9Vámosszabadi–Écs elmaradtMindszentpuszta–Sokorópátka 2-0Töltéstava–Győrság 3-2Bakonyszentlászló–BajcsRábaszentmihály–Markotabödöge 1-5MITE II–Mecsér elmaradtÚjrónafő–Rábacsécsény 3-0Dunaszentpál–Bezi 10-0Győrszemere–FelpécGyarmat–Kóny 2-4Győrújfalu II–Dunasziget 0-4Sport 36–Győrladamér 4-2Mosonszentmiklós II–Várbalog 4-1Mosonudvar–Bácsa II 0-6Magyarkeresztúr–Bágyogszovát 3-2Babót–EgyedRábakecöl–Szil 3-3Kisfalud–Farád 2-4Rábatamási–Mihályi 0-4Vág–Himod 1-1Bogyoszló–Osli 3-2Répcevis–Pereszteg 3-1Fertőendréd–Fertőrákos 5-1Sopronhorpács–Egyházasfalu 4-1Nagylózs–Csapod 2-3Harka–Agyagosszergény 2-2Újkér–Fertőd IIUnd–Zsira 2-1