Megyei foci: fordítani tudott a Bácsa, rangadót nyert a Nyúl - tabellák, gólszerzők, nyilatkozatok

A bajnokság állása:

1. Lipót 36 pont

2. Ménfőcsanak 35

3. Nyúl 29

4. SFAC 1900 27

5. Öttevény 21 (12 mérk.)

7. Bácsa 16 (12)

8. Hédervár 16 (12)

9. Kapuvár 15

10. Győrszentiván 14

11. Gönyű 13

12. Fertőszentmiklós 12

13. Hegyeshalom 11

14. Beled 10

15. Lébény 10

16. Rajka 3 (-3 pont)

A bajnokság állása:

1. Koroncó 37 pont

2. Pannonhalma 37

3. Nagyszentjános 29

4. Abda 24

5. Győrújbarát 24

6. Győrasszonyfa 18 (12)

7. Tét 17

8. Rábapatona 15 (12)

9. DAC-UP 15

10. Kajárpéc 14 (12)

11. Enese 14

12. Győrzámoly 13

13. Pápateszér 11

14. Győrújfalu 10 (12)

15. Bőny 7

16. Börcs 6

A bajnokság állása:

1. Mosonszentmiklós 32 pont

2. Dunakiliti 28 (12 mérkőzés)

3. Mosonszolnok 28

4. Dunaszeg 24

5. Darnózseli 23

6. Kimle 23 (12)

7. Bezenye 20 (12)

8. Kunsziget 20 (11)

9. Máriakálnok 19 (12)

10. Károlyháza 17

11. Püski 15

12. Halászi 12 (12)

13. Győrsövényház 10

14. MITE 9

15. Ásványráró 5

16. Levél 0 (12)

A bajnokság állása:

1. Vitnyéd 29 pont (12 mérkőzés)

2. Szany 29 (12)

3. Petőháza 28 (12)

4. Répcementi 28 (12)

5. Veszkény 23 (12)

6. Rábapordány 19 (12)

7. Rábaszentandrás 19 (11)

8. Fertőd 16 (11)

9. Nagycenk 15 (12)

10. Iván 13 (12)

11. Lövő 12 (11)

12. Hegykő 12 (12)

13. Bősárkány 12 (12)

14. Kópháza 4 (13)

15. Sopronkövesd 0 (12)

A bajnokság állása:

1. Pér 37 pont (12 mérkőzés)

2. Győri Cápák 31 (12)

3. Bakonyszentkirály 28

4. Écs 26

5. Sokorópátka 23 (12)

6. Ikrény 22

7. Vámosszabadi 22 (12)

8. Veszprémvarsány 22

9. Tényő 20

10. Pázmándfalu 17

11. Győrság 14

12. Bajcs 12

13. Mezőörs 7

14. Bakonyszentlászló 6

15. Mindszentpuszta 3

16. Töltéstava 2

A bajnokság állása:

1. Markotabödöge 36 pont

2. Mecsér 28 (12)

3. Dunaszentpál 26

4. Felpéc 20 (12)

5. Kóny 19 (12)

6. Csikvánd 19 (11)

7. Újrónafő 18 (12)

8. Győrszemere 18 (11)

9. Rábacsécsény 18 (12)

10. Rábaszentmihály 15 (12)

11. Bezi 13 (11)

12. Gyömöre 11 (12)

13. MITE II. 8 (11)

14. Gyarmat 2 (12)

15. Bodonhely 1 (12)

A bajnokság állása:

1. Hotel Lajta Park 33 pont (12 mérkőzés)

2. Várbalog 27

3. Sport36 25

4. Győrladamér 19 (12)

5. Dunasziget 19 (10)

6. Mosonszentmiklós II. 15 (12)

7. Bácsa II. 13 (10)

8. Győrújfalu 12

9. Kimle II. 9 (10)

10. Mosonudvar 1

A bajnokság állása:

1. Rábatamási 35 pont

2. Jobaháza 30

3. Himod 26 (12 mérkőzés)

4. Farád 26 (12)

5. Osli 21

6. Babót 21

7. Egyed 20 (12)

8. Mihályi 19

9. Vág 16

10. Kisfalud 16

11. Rábakecöl 16

12. Bogyoszló 14

13. Bágyogszovát 12 (12)

14. Szil 9

15. Magyarkeresztúr 6

16. Szárföld 5

A bajnokság állása:

1. Fertőrákos 22 pont (11 mérkőzés)

2. Fertőendréd 19 (11)

3. Ágfalva 19 (11)

4. Csapod 18 (11)

5. Sopronhorpács 18 (10)

6. Nagylózs 16 (12)

7. Egyházasfalu 16 (11)

8. Pereszteg 7 (10)

9. Répcevis 4 (9)

A bajnokság állása:

1. Und 25 pont (10 mérkőzés)

2. Harka 21 (10)

3. Agyagosszergény 19 (9)

4. Zsira 15 (9)

5. Fertőd II. 13 (9)

6. Balf 8 (9, -1 pont)

7. Újkér 3 (8)

8. Sarródi Ászok 3 (10, -1 pont)

2017. 11. 05., vasárnap:Győr, 100 néző. V.: Péter G.Bácsa: Katona T. – Katona M., Kiss B., Posta A. (Schofhauser E.), Simigla, Kulcsár, Veller, Katona V., Bögöly (Bárdosi), Sipos, Kalmár (Mendel). Edző: Korsós György.Beled: Gerencsér – Farkas B. (Vass), Varga D., Szemes B., Könczöl, Molnár Z., Varga T., Torma, Gábor Sz., Nagy T., Molnár M. Edző: Szalka Péter.Gsz.: Kalmár (2), ill. Molnár M.A hazai csapat nagy elánnal vetette magát a küzdelembe és az első perctől kezdve a kapujához szegezte ellenfelét. Helyzetek adódtak a vendégkapu előtt, de a legnagyobból sem sikerült gólt lőni. A belediek a 39. percben veszélyeztettek először, ekkor Molnár M. szép lövését védte Katona T.A második játékrészt a vendégek kezdték jobban. Több helyzetet is kialakítottak, majd egy szép támadás végén Molnár M. révén a vezetést is megszerezték. 0–1. A gól után folyamatosan vették át a játék irányítását a hazaiak és egyre veszélyesebben támadtak. A 74. és 79. percben Kalmár Balázs kétszer is eredményes volt, így a bácsaiak fordítani tudtak.Összességében küzdelmes mérkőzésen a helyzetek alapján megérdemelt hazai győzelem született a végig harcosan küzdő vendégek ellen.Jók: senki, ill. Gábor Sz., Könczöl, Molnár M., Nagy T.Korsós György: – A csapatban rejlő mentális erőnek köszönhetően igaz, hogy rossz játékkal, de sikerült fordítanunk egy rokonszenves csapat ellen. Külön öröm számomra Kalmár Balázs duplája, aki nehéz időszakot tudhat maga mögött.Szalka Péter: – Nem érdemeltünk vereséget. Úgy érzem, hogy néhány játékvezetői ítélet a hazai csapatnak kedvezett, ami után pont nélkül kell távoznunk.Győr-Ménfőcsanak, 150 néző. V.: Horváth Z.Ménfőcsanak: Ficsór – Papp R., Nagy Sz., Veres M., Visy, Csonka, Szekeres K. (Orbán G.), Böcskey (Pintér M.), Püspök (Póczik), Németh B., Nagy B. Edző: Mayer János.Kapuvár: Vass – Horváth P., Bognár L., Böcskör Gy., Debreczeni, Kerékgyártó, Németh P., Varga T., Győrvári, Kecskés, Nagy Á. (Magyar D.). Edző: Józsa Péter.Gsz.: Nagy B.A jobb erőkből álló hazai csapat ha nehezen is, de végül megérdemelt győzelmet aratott a szervezetten futballozó Kapuvár ellen.Jók: mindenki, ill. Vass, Kerékgyártó, Debreczeni, Bognár L.Mayer János: – Az egy-nullás győzelem is értékes, de saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést.Józsa Péter: – A mérsékeltebb első félidő után a másodikban jól játszottunk, de ez kevés volt a pontszerzéshez.Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Radasics.Fertőszentmiklós: Zsirai – Fábián, Keresztes, Galambos, Ratatics, Gergácz, Kungl, Ambrus Cs., Ambrus A., Holzmann, Péter D. (Boda A.). Edző: Majoros Zoltán.Lébény: Kovács G. – Horváth M., Mészáros P., Jakab (Meicz), Juhász B. (Domoszlai), Sallai, Hegedüs A., Boczor, Szücs G., Fördős (Tar), Németh D. Edző: Hegedüs Attila.Gsz.: Kungl, ill. Németh D.Bár a hazai csapat játszott fölényben, sok helyzetet kihagyott. Igazságos eredmény született.Jók: Gergácz, Kungl, Holzmann, ill. Kovács G., Németh D.Majoros Zoltán: – Ez az az eredmény, ami igazából egyik csapatnak sem jó.Hegedüs Attila: – Az eddigi vezetőedzőnek, Gulyás Imrének köszönjük a bajnoki címet és az eddigi munkáját. Sok sikert kívánunk neki.Lipót, 200 néző. V.: Krasznai.Lipót: Takács N. (Bedőcs) – Bella, Bieder G., Varga R., Molnár M. (Skultéti), Csete, Vojnisek, Györkös (Schillinger), Virág, Zimonyi, Füleki. Edző: Cseri Mihály.Rajka: Madácsi – Diviak, Hirtl (Banyár), Szalai Zs., Lences, Dubny, Zubán, Belovic (Szirtl), Régely, Baják, Derdák. Edző: Rastislav Kunst.Gsz.: Csete (2), Füleki (2), Zimonyi, Bieder G.Kitűnő játékvezetés mellett a lipóti csapat végigtámadta a mérkőzést és már a harmadik percben gólt szerzett. A folytatásban szinte egy kapura játszott a hazai együttes, amely az eredményen is meglátszott.Jók: mindenki, ill. Lences.Cseri Mihály: – Minden játékosunknak lehetőséget tudtunk adni, amit teljes mértékben megháláltak és ebből lett ez a szép győzelem.Rastislav Kunst: – Gratulálok az ellenfélnek a győzelemhez. Egyértelműen jobbak voltak.Nyúl, 200 néző. V.: Juhász.Nyúl: Szebényi – Szabó A., Kapa Martin, Kapa Márkó, Varga Zsolt (László N.), Rigó, Varga P., Töltősi, Vörös Torma (Varga Zsombor), Visy (Kecskeméti), Véghelyi. Edző: Varga Péter.SFAC: Giczi – Honyák, Keszeg (Füzi),Soós, Tóth P., Németh V., Horváth P., Imre Sz. (Kocsis Cs.), Barkovics, Varga G. (Göndöcs), Kelemen. Edző: Ágoston Zsolt.Gsz.: Varga Zsolt (2), Rigó, Kocsis (öngól).Az első negyedóra után kitűnően futballozó hazai csapat megérdemelten nyert a kapura veszélytelen vendégek ellen.Jók: mindenki, ill. senki.Varga Péter: – A sokat futó és intelligens játékot bemutató csapat ellen a tizenötödik perctől kezdve jól futballoztunk. Ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk.Ágoston Zsolt: – Mostani gyenge játékunknak nem is lehetett más a vége, mint a vereség.Győrszentiván, 150 néző. V.: Dombi.Győrszentiván: Kasza – Halász (Ganzer), Bieder A. (Szántó), Stefanits, Szalai Sz., Hanicz, Sütöri (Czuppon), Lenhardt, Vadász, Rubics, Keszthelyi. Edző: Zsédely Attila.Hédervár: Babos – Kiss Á., Antalkovics, Szabó Sz. (Szabados M.), Molnár Á., Kovács K., Szabados G., Jász D., Szabados T., Ujvári T. (Dankó), Benczinger (Varga B.). Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Lenhardt, Vadász, Sütöri.A hazai csapat az előző heti gyenge teljesítményét követően nagy akarattal futballozott és ez a második félidőben gólokban is megmutatkozott.Jók: mindenki, ill. Szabados G., Szabados T.Zsédely Attila: – Az első félidő kiegyenlített játékát követően a második negyvenöt percben nagyszerűen játszottunk és megérdemelten nyertünk.Tiba Zoltán: – Megérdemelt hazai győzelem született.Jánossomorja, 250 néző. V.: Szikra.Jánossomorja: Tüske – Fettik (Soós), Tóth K., Cseri, Menyhárt (György Jakab B.), Maidics, Horváth M., Kantó, Gaál Z., Takács B., Gaál D. (Dudás). Edző: Varga Róbert.Hegyeshalom: Takács B. – Sárközi, Csányi (Gláser), Kónya, Szalka (Pál G.), Baranyai, Tóth F., Gyenge, Farkas K., Máté G. (Orosz), Skoda. Edző: Menyhárt Dénes.Gsz.: Maidics, Soós, Cseri, ill. Skoda (2).Kiállítva: Tóth F.Gyors hazai gól, utána kihagyott helyzetek, még az első félidőben történt kiállítás, szép vendégtalálat és két tizenegyes jellemezte a szomszédvárak rangadóját, ami csak a nevében volt az.Jók: Horváth M., ill. Baranyai, Skoda.Varga Róbert: – A szezon leggyengébb játékával szereztük meg a három pontot. Szívem szerint, mint a jégkorongban, egy pontot a Hegyeshalomnak is adnék.Menyhárt Dénes: – Egy erős kávét vagy egy jó szemüveget elbírt volna egy-két ember.Gönyű, 150 néző. V.: Herm L.Gönyű: Vörös – Máté Sz. (Máthé B.), Kovács M., Bognár Á., Végh, Böcz A., Kiss Z., Czeitler, Hajmási (Böcz B.), Lanczendorfen, Papp T. (Sovány). Edző: Kertész Balázs.Öttevény: Papp I. – Nagy G., Németh M. (Hécz), Nagy L., Fuhrmann, Vígh (Puter G.), Wágenhoffer, Varga J., Keszei, Lappints, Peczár (Puter M.). Edző: Germán Ferenc.Gsz.: Wágenhoffer, Vígh, Nagy L., Varga J.Kiállítva: Végh.Az első félidőben a vendégek szinte helyzet nélkül rúgtak két gólt, míg a hazaiak több gólszerzési lehetőséget is elhibáztak. A kiállítás után a második félidőben a Gönyűnek több helyzete is kialakult, de ismét az Öttevény volt kétszer is eredményes.Jók: senki, ill. Nagy L., Fuhrmann, Keszei, Lappints.Kertész Balázs: – Az első félidőben négy nagy helyzetünk volt, mégis csak az ellenfél tudott gólt szerezni. A felesleges kiállítás miatt a második félidő már csak kínlódás volt.Germán Ferenc: – A játékunk ma nem volt túl meggyőző, de szerencsére a kapu előtti szituációkból szép gólokat szereztünk, amivel felőröltük az ellenfelünket.2017. 11. 04., szombat:Győrújbarát–Börcs 5-2 (gsz.: Polocz, Paár (2), Kemény, Glázer, ill. Földi (2)).2017. 11. 05., vasárnap:DAC–Abda 0-1 (gsz.: Herczeg),Téti Sokoró–Pannonhalma 0-3 (gsz.: Imre B., Molnár G. (2)),Enese–Győrújfalu 0-1 (gsz.: Pozsonyi),Győrasszonyfa–Kajárpéc-Herold-Trans 2-1 (gsz.: Varga R. (2), ill. Zsédely),Nagyszentjános–Bőny 1-1 (gsz.: Körmendi, ill. Czulák),Győrzámoly–Rábapatona 3-0 (gsz.: Gerencsér, Babos A. (2)),Koroncó–Pápateszér 7-1.2017. 11. 05., vasárnap:Püski–MITE 3-1 (gsz.: Czafik L, Mészáros Zs., Sándorfi, ill. Szabó N.),Darnózseli–Ásványráró 3-0 (gsz.: Fekete M. (2), Tonomár),Bezenye–Kimle 0-2,Dunakiliti–Halászi 2-1 (gsz.: Horváth Á., Bodor, ill. Vecsei),Győrsövényház–Dunaszeg 1-5 (gsz.: Folkmayer, ill. Mohácsi (2), Koteczki, Tokody, Kocsis G.),Károlyháza–Bódi Trans-Mosonszolnok 2-1 (gsz.:Kovács R., Cseh Z., ill. Bronz) ,Kunsziget–Máriakálnok 2-3 (gsz.: Molnár B., Nagy D., ill. Horváth A., Tasnádi, Sallai),Mosonszentmiklós–Levél 10-0.2017. 11. 05., vasárnap:Sopronkövesd–Répcementi 1-2,Kópháza–Lövő 0-2 (gsz.: Krétai, Finta),MG Zrt.-Hegykő–Bősárkány 2-1 (gsz.: Menyhárt, Kránitz, ill. Horváth R.),Petőháza–Iván 3-0 (gsz.: Hadarics, Soós, Szabó D.),Rábaszentandrás–NRG Services-Rábapordány 2-3 (gsz.: Boda (öngól), Kajtár, ill. Iskum (2), Horváth D.),Fertőd–MET-NA-Veszkény 1-2 (gsz.: Németh Á., ill. Pócza, Csizmadia),Nagycenk–Mondo Bútoráruház-Vitnyéd 1-8 (gsz.: Gosztola, ill. Kleizer (4), Drüsszel (öngól), Kiss M (2), Török I.).2017. 11. 04., szombatIkrény–Bakonyszentkirály 1-3 (gsz.: Szalkai, ill. Akkermann, Wágenhoffer, Horváth M.).2017. 11. 05., vasárnap:Sokorópátka–Pér 0-0,Győrság–Bajcs 2-7 (gsz.: Baján, Kotrics, ill. Csonka (2), Dobesch (3), Czifrik),Töltéstava–Veszprémvarsány 2-3 (gsz.: Nagy G (2), ill. Iker (2), Deli),Mindszentpuszta–Wunderbar-Pázmándfalu 0-2 (gsz.: Gede, Vámosi),Vámosszabadi–Mezőörs 4-2,Écs–Győri Cápák 2-2 (gsz.: Kovács D., Gombos, ill. Leal, Nagy K.),Tényő–Bakonyszentlászló 2-0 (gsz.: Vörös Torma (2)).2017. 11. 04., szombatMITE II–Gyarmat 4-3 (gsz.: Lévai, Pintér P. (2), Szecska, ill. Győri M., Poós, Szabó N.).2017. 11. 05., vasárnap:Bodonhely–Bezi 1-6 (gsz.: Szele, ill. Bán, Bencze (2), Szakál (2), Gyurós),Markotabödöge–Rábacsécsény 3-1,Rábaszentmihály–Dunaszentpál 3-3 (gsz.: Tóth T., Gombos, Bedő, ill. Lantos, Horváth G., Németh P.),Gyömöre–Győrszemere 1-2 (gsz.: Bánki, ill. Máté (2)),Csikvánd–Kóny 4-2 (gsz.: Schauer (3), Dóka, ill. Kovács A., Kószás (öngól)),Mecsér–Felpéc 5-0.2017. 11. 04., szombatMosonszentmiklós II–Bácsa II 2-2 (gsz.: Gazsi, Gősi, ill. Markó (2)),Sport 36–Hotel Lajta Park 1-7 (gsz.: Ásványi D., ill. Hegyi (3), Horváth Zs., Herczeg (3)).Mosonudvar–Győrújfalu II 0-5 (gsz: Vingler Gy. (3), Pulai (2)).2017. 11. 05., vasárnap:Győrladamér–Dunasziget 1-3 (gsz.: Závodszky, ill. Restum (2), Cseh D.),Várbalog–Kimle II 3-0.2017. 11. 04., szombatMagyarkeresztúr–Vág 0-4 (gsz.: Erdélyi (2), Erbele (2)).2017. 11. 05., vasárnap:Bágyogszovát–Egyed 1-2,Bogyoszló–Jobaháza 0-3 (gsz.: Orbán Roland, Orbán Rajmund (2)),Rábakecöl–Rábatamási 0-1 (gsz.: Horváth A.),Kisfalud–Mihályi 1-2,Szil–Szárföld 1-1 (gsz.: Tatai, ill. Lovas),Farád–Babót 2-2.Osli–Himod 1-3 (gsz.: Benes, ill. György, Oltyán, Wellner).2017. 11. 05., vasárnap:Egyházasfalu–Pereszteg 1-1 (gsz.: Répcei, ill. Herbszt),Ágfalva–Csapod 1-1,Sopronhorpács-Mészáros SE–Nagylózs 0-2,Tercia-Fertőendréd–Répcevis 3-2 (gsz.: Ősze, Pölöskei (2), ill. Lukács M. (2)).2017. 11. 05., vasárnap, 9.30:Fertőd II–Zsira 3-1 (gsz.: Polák, Németh, Iváncsics, ill. Marton),Sarródi Ászok–Balf 5-1 (gsz.: Kolompár, Áder, Ruzsik, Bignár, Horváth G., ill. Máté),Harka–Und 3-0 (gsz.: Kozári, Pálenik, Koszorú).