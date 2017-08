Megyei foci - Zivatar és jégeső: több meccs is félbeszakadt - Eredmények+nyilatkozatok

Duna Takarék Megyei I. osztály 3. forduló.

SFAC 1900–Fertőszentmiklós 4-1

Loland-Nyúl–Jánossomorja 2-0

Kapuvár–Lipót-Pékség 1-5

Beled–Öttevény 0-2

Hédervár–Rajka-Green 3-0

Hegyeshalom–Lébény 3-4

Gönyű–Bácsa 3-1

Herold Trans-Ménfőcsanak–Győrszentiván 4-0



SFAC 1900–Fertőszentmiklós 4–1 (2–0)

Sopron, 300 néző. V.: Csirke.



SFAC 1900: Giczi – Tóth P., Németh V., Fényes (Kocsis), Varga G. (Imre Sz.), Kelemen, Soós, Honyák, Keszeg (Göndöcs), Horváth B., Barkovics. Edző: Ágoston Zsolt.



Fertőszentmiklós: Mayer – Kovács B., Péter, Holczman, Orbán (Zsirai), Kungl, Gergácz D., Mészáros, Ambrus, Galambos, Ratatics. Edző: Majoros Zoltán.



Gsz.: Honyák (4), ill. Zsirai. Kiállítva: Kovács B.

A két csapat az 1998/99-es bajnokságban játszott utoljára egymással. Annak az idénynek a végén a házigazdák kiestek, s majdnem húsz év telt el a folytatásig.

A 4. percben Honyák Barkovics remek indítását követően elviharzott a jobbszélen, majd 10 méterről a hálóba helyezett. 1–0. A 34. percben Mészáros Márk a kifutó Giczi fölött a bal sarok mellé emelt. A találkozó végkimenetelét meghatározó esemény a 43. percben történt: Kovács B. 22 méterre a kaputól felvágta a kitörő Kelement, amiért azonnal a kiállítás sorsára jutott. A szabadrúgásból Honyák a jobb alsó sarokba bombázott. 2–0. A 47. és a 67. percben is remek labdát kapott Honyák, aki mindkét alkalommal élt a lehetőséggel. 3–0 és 4–0. A lelkes vendégek a hajrában tudtak szépíteni, a 88. percben a bizonytalankodó védők között Ambrus átadását Zsirai emelte a kapuba. 4–1.

A rekkenő hőségben lejátszott mérkőzésen Ágoston Zsolt legénysége támadólag lépett fel, s korán vezetést szerzett. Ezt követően mintegy fél órán keresztül partiban volt az ellenfél, de a szünet előtti kiállítás és a kapott gól megpecsételte a sorsát. Végül a hazaiak ilyen különbséggel is megérdemelten nyertek.

Jók: Honyák (a mezőny legjobbja), Kelemen, Barkovics, ill. Galambos, Mészáros.



Ágoston Zsolt: – A korai kezdés és a nagy meleg rányomta bélyegét az egész mérkőzésre, de végül rászolgáltunk a három pontra.



Majoros Zoltán: – A heti két meccs tíz emberrel kivédhetetlen. A kiállítás még tovább rontotta jelenlegi helyzetünket.

Erdélyi Géza



Loland-Nyúl–Jánossomorja 2–0 (1–0)

Nyúl, 300 néző. V.: Ábrahám.



Nyúl: Kiss A. – Varga Zs. (Kecskeméti), Kapa Martin, Kapa Márkó, Rigó (Samodai), Varga P., Szabó A., Töltősi, Vörös Torma, Visy, Véghelyi (László N.). Edző: Varga Péter.



Jánossomorja: Tüske – Fettik, Gaál Z., Menyhárt, Soós, Maidics, Tóth K., Kantó, Dudás, Horváth M. (Takács B.), Gaál D. (Horváth R.). Edző: Varga Róbert.



Gsz.: Rigó, Varga Zs.

A rengeteg kihagyott helyzet és elhibázott büntető ellenére is megérdemelt győzelmet aratott a Nyúl a szervezetten futballozó Jánossomorja ellen.

Jók: Visy, Vörös Torma, Kapa Martin, Kapa Márkó, ill. Tüske, Kantó, Menyhárt, Gaál Z.



Varga Péter: – Az első félidőben jól játszott és rengeteg helyzetet dolgozott ki a csapatom. A második játékrész elején eldöntöttük a mérkőzést, de a vendégek lelkes játéka és a kitűnő teljesítményt nyújtó kapusuk miatt nem szereztünk több gólt.



Varga Róbert: – Már harmadik alkalommal nem tudtunk gólt rúgni a nyúli csapatnak. Amíg ezen nem tudunk változtatni, addig el is marad a jobb eredmény.



Gönyű–Bácsa 3–1 (2–0)

Gönyű, 150 néző. V.: Szikra G.



Gönyű: Tóth M. – Kovács M., Bognár Á., Sovány, Végh P. (Böcz B.), Böcz A. (Máté Sz.), Kiss Z., Lanzendorfen, Hajmási (Kertész), Czeitler, Papp T. Edző: Kertész Balázs.



Bácsa: Katona T. – Katona M. (Kiss B.), Kun, Kurucz, Kulcsár, Gajdos, Schofhauser E., Katona V. (Posta), Bögöly (Simigla), Sipos, Kalmár. Edző: Korsós György.



Gsz.: Hajmási (2), Böcz A., ill. Kurucz.

A Gönyű megérdemelten tartotta otthon a három pontot a kapura nem sok veszélyt jelentő vendégek ellen.

Jók: Böcz B., Sovány, Papp T., Hajmási, ill. Kurucz, Gajdos.



Kertész Balázs: – A lassú tempójú mérkőzést végig kontrollálni tudtuk és megérdemelten nyertük meg a találkozót.



Korsós György: – Olyan jól kontrázó csapat ellen, mint a Gönyű, tilos a negyedik percben tálcán kínálni a lehetőséget. A második félidei teljesítményünk bizakodásra adhat okot a szerdai kupamérkőzés előtt és a bajnokság folytatását illetően is.



Kapuvár–Lipót-Pékség 1–5 (0–0)

Kapuvár, 250 néző. V.: Baán.



Kapuvár: Vass – Kecskés, Horváth P., Debreczeni, Kiss Á., Böcskör Gy., Győrvári, Varga T. (Magyar D.), Bognár L., Németh P., Nagy Á. (Balassa). Edző: Józsa Péter.



Lipót: Takács N. – Bella, Varga R., Virág, Zimonyi, Csete (Madarász), Molnár M., Skultéti, Bieder G., Varga T. (Farkas T.), Füleki (Györkös). Edző: Cseri Mihály.



Gsz.: Németh P., ill. Zimonyi (3), Füleki (2).

A második félidő első tíz percében lőtt négy góljával eldöntötte a mérkőzést a Lipót.

Jók: Vass, Németh P., ill. Zimonyi, Füleki, Csete, Molnár M.



Józsa Péter: – A hazai pontszerzésre sajnos még várni kell.



Cseri Mihály: – Ahogy az időjárás egyre rosszabb, a játékunk egyre jobb lett, ami szép, magabiztos győzelemhez vezetett.



Beled–Öttevény 0–2 (0–0)

Beled, 150 néző. V.: Lukácsi.



Beled: Gerencsér – Giczi (Varga T.), Varga D. (Németh Á.), Szemes, Könczöl, Vass B., Molnár Z., Torma, Gábor Sz., Nagy T., Molnár M. (Farkas B.). Edző: Szalka Péter.



Öttevény: Papp I. – Keszei, Puter G., Németh M., Nagy L., Puter M. (Horváth B.), Fuhrmann, Vígh (Nagy G.), Wágenhoffer, Lappints, Varga J. (Nagy R.). Edző: Germán Ferenc.



Gsz.: Nagy L., Vígh N.

A nagy meleg inkább a hazai csapatot viselte meg. A mezőnyfölényben játszó Öttevény teljesen megérdemelten győzött.

Jók: Gerencsér, ill. Nagy L., Wágenhoffer, Németh M., Keszei.



Szalka Péter: – Futás, akarat és alázat nélkül ezt a játékot nem lehet játszani. Teljesen megérdemelt vendéggyőzelem született.



Germán Ferenc: – A játék képe alapján megérdemelt győzelmet arattunk. Hiányérzetem csak a sok kihagyott helyzet miatt lehet.



Hegyeshalom–Lébény 3–4 (1–3)

Hegyeshalom, 150 néző. V.: Herm L.



Hegyeshalom: Takács B. – Baranyai, Kónya, Farkas K., Pál G., Csányi, Szalka (Gláser), Gyenge (Herczeg), Tóth F. (Sebők), Skoda, Máté G. Edző: Menyhárt Dénes.



Lébény: Élő – Horváth M., Domoszlai (Meicz), Tar, Sallai, Hegedüs, Boczor, Menyhárt (Jakab), Szücs G., Molnár B., Németh D. (Kertész). Edző: Gulyás Imre.



Gsz.: Skoda (2), Gyenge, ill. Sallai, Boczor, Szücs G., Tar.

A lébényiek összességében nem érdemtelenül vitték el a három pontot.

Jók: Máté G., Kónya, Takács B., ill. Sallai, Németh D., Meicz.



Menyhárt Dénes: – Nagy árat fizettünk az ötperces rövidzárlatért.



Gulyás Imre: – Rosszul kezdtük a mérkőzést, majd öt perc alatt sikerült fordítanunk. Ezután tudtuk a saját játékunkat játszani, de a mérkőzés végét megint csak mi tettük nehézzé. Ami fontos, hogy három ponttal tudtunk távozni.



Hédervár–Rajka Green 3–0 (1–0)

Hédervár, 250 néző. V.: Bálintfi.



Hédervár: Endrődy B. – Nagy Cs., Szabó Sz., Ujvári T., Kiss Á. (Szabados T.), Újvári R. (Varga B.), Jász, Szabados G., Molnár Á., Kovács K., Tóth N. Edző: Tiba Zoltán.



Rajka: Madácsi – Szalai Zs., Régely, Lences, Zubán, Hirtl, Belovic, Ivanko, Jablonicky, Dubny (Banyár), Derdák. Edző: Rastislav Kunst.



Gsz.: Újvári R. (2), Kovács K. Kiállítva: Hirtl.

A mezőnyfölényben játszó Hédervár megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Jók: Endrődy B., Molnár Á., Újvári R., Szabados G., ill. Jablonicky.



Tiba Zoltán: – Az első félidőben az ellenfél pontrúgásai veszélyesek voltak, de ezeket sikerült jól levédekeznünk. A második félidőben látottak alapján ilyen különbséggel is megérdemelten győztünk.



Rastislav Kunst: – Az első félidőben jobbak voltunk. Több helyzetünk volt, sajnos azonban egyet sem értékesítettünk. Aztán egy kapott gól és egy vitatható kiállítás után a hazaiak győzni tudtak.



Herold Trans-Ménfőcsanak–Győrszentiván 4–0 (1–0)

Győr-Ménfőcsanak, 200 néző. V.: Horváth M.



Ménfőcsanak: Ficsór – Nagy Á., Balogh L., Veres, Visy, Böcskey, Püspök (Pintér M.), Póczik, Csonka (Nagy Sz.), Nagy B., Szekeres (Papp R.). Edző: Mayer János.



Győrszentiván: Kasza – Kapuváry, Mideczki, Bieder A., Szalai Sz., Sütöri (Szántó), Szabó P. (Czuppon), Keszthelyi, Hanicz, Stefanits (Lenhardt), Takács P. Edző: Zsédely Attila.



Gsz.: Nagy B. (4).

A viharos időjárás miatt kétszer is állt a játék mintegy húsz percig. Az utolsó tíz percben szinte minden sikerült a hazai csapatnak. A Ménfőcsanak győzelme teljesen megérdemelt.

Jók: Nagy B. (a mezőny legjobbja), Böcskey, Nagy Á., ill. Bieder A.



Mayer János: – Maratoni mérkőzésen korrekt ellenféllel szemben megérdemelt győzelem született.



Zsédely Attila: – A viharos körülmények között lejátszott meccsen röhejes gólt ajándékoztunk a hazai csapatnak. Kár volt az utolsó nyolc percért.



Tudósítottak: Németh László (Nyúl), Vígh Tibor (Gönyű), Szántó Gábor (Kapuvár), Horváth Zoltán (Beled), Török Zoltán (Hegyeshalom), Nérai László (Hédervár), Kálmán Tibor (Ménfőcsanak).



Aranyhal Étterem Megyei II. Győri csoport 3. forduló.

2017. 08. 26., szombat

Bőny–Pannonhalma 0-1.

2017. 08. 27., vasárnap

DAC–Nagyszentjános 2-3,

Győrújbarát–Győrasszonyfa 1-2,

Börcs–Enese 2-5,

Abda–Téti Sokoró 2-2,

Rábapatona–Pápateszér 5-2,

Kajárpéc-Herold Trans–Győrújfalu 2-2,

Koroncó–Győrzámoly 5-3.



Orchidea Hotel Megyei II. Mosonmagyaróvári csoport 3. forduló.

2017. 08. 26., szombat

Máriakálnok–Károlyháza 3-0,

Dunaszeg–Bódi Trans-Mosonszolnok 5-1,

2017. 08. 27., vasárnap

Kimle–Dunakiliti 1-5,

Bezenye–Püski 2-1,

Kunsziget–Győrsövényház 5-0,

Ásványráró–Levél 2-1,

Mosonszentmiklós–Darnózseli 6-2,

MITE–Halászi 0-1.



Megyei II. Soproni csoport 3. forduló.

2017. 08. 26., szombat

Répcementi–MG Zrt.-Hegykő 5-3.

2017. 08. 27., vasárnap

Sopronkövesd–Fertőd 2-4,

Kópháza–Rábaszentandrás 1-3,

Lövő–Petőháza 1-3,

Mondo Bútoráruház-Vitnyéd–Szany 2-3,

MET-NA-Veszkény–Bősárkány 1-1,

NRG Services-Rábapordány–Iván 3-1.



Pálya-Vasút Megyei III. Győri csoport 3. forduló.

2017. 08. 27., vasárnap

Sokorópátka–Ikrény 1-2,

Győrság–Vámosszabadi 4-2,

Bajcs–Mindszentpuszta 5-1,

Pér–Töltéstava 6-1,

Győri Cápák–Bakonyszentlászló 3-0,

Bakonyszentkirály–Veszprémvarsány 3-1,

Mezőörs–Wunderbar-Pázmándfalu 1-4,

Tényő–Écs 2-2.



Zefiro Megyei III. Győr-Mosonmagyaróvári csoport 3. forduló.

2017. 08. 27., vasárnap

Bodonhely–Csikvánd 0-8,

Markotabödöge–MITE II félbeszakadt,

Rábacsécsény–Gyömöre 1-1,

Bezi–Rábaszentmihály 3-2,

Felpéc–Újrónafő 3-2,

Kóny–Dunaszentpál félbeszakadt,

Gyarmat–Győrszemere 1-4.



Megyei III. Mosonmagyaróvár-Északi csoport 3. forduló.

2017. 08. 26., szombat

Sport 36–Győrújfalu II 3-1,

Bácsa II–Dunasziget 0-1,

Mosonszentmiklós II–Mosonudvar 7-0.

2017. 08. 27., vasárnap

Várbalog–Hotel Lajta Park 2-0,

Győrladamér–Kimle II 6-0.



Áki Mobil Megyei III. Csornai csoport 3. forduló.

2017. 08. 27., vasárnap

Osli–Kisfalud 6-1,

Bágyogszovát–Rábakecöl 5-0,

Egyed–Bogyoszló 1-1,

Himod–Magyarkeresztúr félbeszakadt,

Szárföld–Babót 1-1,

Mihályi–Vág 4-2,

Rábatamási–Jobaháza 4-1,

Farád–Szil 7-1.



Megyei III. Soproni A csoport 3. forduló.

2017. 08. 27., vasárnap

Sopronhorpács-Mészáros SE–Répcevis 5-0,

Ágfalva–Nagylózs 2-1,

Egyházasfalu–Csapod félbeszakadt,

Fertőrákos–Pereszteg 1-0.



Megyei III. Soproni B csoport 3. forduló.

2017. 08. 27., vasárnap

Fertőd II–Balf félbeszakadt félbeszakadt,

Zsira–TITA Elektro-Anyagosszergény 0-6.

2017. 11. 12., vasárnap, 14 óra: Újkér–Und.