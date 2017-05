Megyei foci - Újabb nyúli győzelem + eredmények - Az edzők is megmondták a magukét

Kapuvár–Öttevény 2-3Jánossomorja–Bácsa 0-1Nyúl–Lipót 2-1Beled–Rajka 0-1Gönyű–Hegyeshalom 1-0Hédervár–Győrszentiván 0-2Ménfőcsanak–Fertőszentmiklós 3-1(0–0)Nyúl, 400 néző. V.: Ákos.Nyúl: Varga I P. – Kapa Márkó, Töltősi, Szabó A., Kapa Martin, Lajtos (Cserháti), Varga II P., Varga Zs., Visy (Véghelyi), Rigó (Németh M.), Vörös Torma. Edző: Varga Péter.Lipót: Takács N. – Keszei, Szücs G., Csete, Virág, Bella (Varga T.), Bieder T., Zimonyi, Bieder G., Régely, Vojnisek. Edző: Horváth Dénes.Gsz.: Vörös Torma, Rigó, ill. Zimonyi.35. p.: Rigó beadására Vörös Torma érkezett, de Takács N. óriási bravúrral védett.54.: Megszerezte a vezetést a vendégcsapat. Egy gyors kontratámadást követően Zimonyi volt eredményes. 0–1. 73. p.: Varga Zs. beadását Vörös Torma fejelte a kapuba. 1–1. 88. p.: Rigó megszerezte a Nyúl győztes találatát. 2–1.Összességében a kiváló iramú mérkőzésen a hazaiak annak köszönhetik a győzelmüket, hogy végig nagybetűs csapatként harcoltak a három pontért.Jók: Szabó A., Kapa Martin, Varga Zs., Véghelyi, Vörös Torma, ill. Csete, Virág, Bieder G.Varga Péter: – Igazi rangadót játszottunk egy kitűnő csapat ellen, amelyen most is úgy éreztem magam, mint az agárversenyen, ahol a nyulat szeretnék befogni az üldözői. A hitünk, az akaratunk és a mentális erőnk ismét győzelemre vitt bennünket.Horváth Dénes: – Ezt a bajnokságot a 85. perctől veszítettük el. A bajnokaspiráns nyúli csapat az ellenünk vívott két mérkőzésen az utolsó percekben négy ponttal gazdagodott. Velünk ellentétben ők bepréselték a győztes gólt, így nekünk pont helyett csak a gratuláció maradt.(0–0)Kapuvár, 150 néző. V.: Takács Á.Kapuvár: Vass – Horváth P., Böcskör Gy., Rosta, Balassa, Kovács M., Böcskör Zs. (Varga T.), Magyar (Péter D.), Orbán A., Kecskés (Lukácsi), Győrvári. Edző: Horváth Csaba.Öttevény: Molnár M. (Bári) – Horváth B., Nagy R., Puter G. (Germán), Nagy G., Fuhrmann, Nagy L., Puter M., Vígh (Pápai), Klement, Wágenhoffer. Edző: Germán Ferenc.Gsz.: Győrvári, Varga T., ill. Vígh, Horváth B., Wágenhoffer. Kiállítva: Böcskör Gy.A hazai csapat egy fegyelmezetlenséget követően már az első félidő végén emberhátrányba került. Az alacsony színvonalú találkozó utolsó negyedórájában két gólt szereztek a vendégek, akik összességében megérdemelten győztek.Jók: Orbán A., Balassa, Győrvári, ill. Vígh, Puter M., Nagy L.Horváth Csaba: – Kíváncsi lettem volna, hogy alakul ez a mérkőzés, ha nincs ennyi játékvezetői tévedés. Ettől függetlenül a játékosaim részéről ilyen hibákat nem lehet elkövetni, hogy hétről hétre mindig kiállíttatjuk magunkat.Germán Ferenc: – A mérkőzést végig irányítva megérdemelt győzelmet arattunk a lelkesen játszó hazai csapat ellen.(0–0)Gönyű, 150 néző. V.: Krasznai.Gönyű: Vörös – Cseszregi, Sovány, Végh, Böcz A. (Kertész), Czeitler, Tóth R., Sárközi, Böcz B., Lanzendorfen, Papp T. Edző: Kertész Balázs.Hegyeshalom: Czuppon – Gláser, Baranyai, Németh B., Dankó, Ujvári, Hafner, Csányi, Máté G., Farkas K., Skoda. Megbízott edző: Horváth Ádám.Gsz.: Böcz A. Kiállítás: Cseszregi.Negyedórányi játék után felébredtek a hazaiak és sorra alakították ki a nagyobbnál nagyobb helyzeteiket, de gólt nem tudtak rúgni. A második félidő elején szerzett góllal azonban sikerült megnyerniük a találkozót.Jók: Vörös, Lanzendorfen, ill. Czuppon.Kertész Balázs: – Sok helyzetünkből több gólt kellett volna szereznünk és akkor a kiállítás után sem gondolta volna az ellenfél, hogy pontot szerezhet.Horváth Ádám: – Gratulálok és sok sikert kívánok a hazai csapatnak.(0–1)Jánossomorja, 200 néző. V.: Lukácsi.Jánossomorja: Tüske – Gaál, Tóth II Kristóf, Fettik, Dudás (Borsodi), György J.,Soós, Kiss A. (Horváth R.), Tóth I Kristóf, Maidics, Bánfalvi (Lőrincz). Edző: Varga Róbert.Bácsa: Katona T.– Katona M., Kiss B.,Nyíregyházky, Kurucz (Bögöly), Kulcsár Á., Gajdos, Veller (Markó), Katona V., Sipos, Kalmár B. (Schofhauser A.). Edző: Rozmán László.Gsz.: Kiss B.Küzdelmes mérkőzésen az első húsz percben a hazaiak két gólt is lőhettek volna, végül azonban egy szögletrúgásból az ellenfél szerzett szerencsés gólt, amellyel megnyerte a meccset.Jók: Tüske, ill. Katona T., Katona M., Kiss B., Sipos.Varga Róbert: – Az egy pontra rászolgáltunk volna, de a győztes gólt sajnos az ellenfél lőtte. Gratulálunk nekik.Rozmán László: – Nagyon küzdelmes mérkőzésen mindkét oldalon kimaradtak a helyzetek, szerencsére azonban nekünk egyet sikerült gólra váltanunk.(0–1)Beled, 150 néző. V.: Szikra.Beled: Kolozsvári – Giczi, Naszádos (Nagy Á.), Könczöl, Varga D., Németh P., Torma, Gábor Sz., Póczik (Farkas D.), Molnár M. (Bárdosi), Fekete D. Edző: Szalka Péter.Rajka: Gaszner M. – Diviak, Hirtl, Banyár (Kiss B.), Camaj, Sedivy (Gaszner D.), Zubán, Szalai Zs., Baják, Derdák, Petrusek (Szirtl). Edző: Rastislav Kunst.Gsz.: Derdák.A hazai csapat mindent megtett a győzelemért, a ziccerek azonban kimaradtak. A döntetlen reálisabb eredmény lett volna.Jók: Könczöl, Varga D., Gábor Sz., ill. Gaszner M., Hirtl.Kovács Béla szakosztályvezető: – Küzdelmes mérkőzésen csak a gól hiányzott a játékunkból.Rastislav Kunst: – Mindkét oldalon sok helyzet maradt ki. Sokat küzdöttünk a győzelemért, amelyet végül sikerült elérnünk.(0–1)Hédervár, 200 néző. V.: Tolnay A.Hédervár: Cséfalvai – Tóth N., Antalkovics, Molnár Á., Kovács K., Nagy Cs., Fekete M., Szabados G., Szabados T., Angyal, Skultéti. Edző: Tiba Zoltán.Győrszentiván: Kasza – Kapuváry, Bieder A., Stefanits., Hanicz, Sütöri, Lenhardt, Szalai Sz., Rubics, Keszthelyi, Takács P. Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Lenhardt, Takács P.A határozottabb és gólerősebb játékának köszönhetően a Győrszentiván szerezte meg a három pontot.Jók: Skultéti, Molnár Á., Szabados T., Antalkovics, ill. mindenki.Tiba Zoltán: – A győzelemért többet kell tennünk. Nem volt meg bennünk a kellő akarat és azt gondolom, hogy a szerencsével is hadilábon álltunk.Zsédely Attila: – Sokat dolgozva úgy érzem, hogy megérdemelt győzelmet arattunk.(1–1)Győr-Ménfőcsanak, 250 néző. V.: Fuhrmann.Ménfőcsanak: Ficsór – Szalai Á., Visy, Fajkusz, Papp R., Ilkovics (Balogh L.), Horváth R., Ködmön, Püspök (Póczik), Orbán G. (Nagy Sz.). Szekeres. Edző: Mayer János.Fertőszentmiklós: Majer – Keresztes, Ambrus Cs., Orbán B., Kovács Galavics M. (Ambrus A.), Gergácz, Ratatics B., Kungl, Mészáros M., Galambos, Árki (Németh Á.). Technikai vezető: Sipőcz László.Gsz.: Ilkovics, Visy, Gergácz (öngól), ill. Galambos.Jó iramú mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó hazai csapat megérdemelten győzött a jól játszó Fertőszentmiklós ellen.Jók: Szekeres, Horváth R., Ilkovics, Visy ill. mindenki.Mayer János: – Nehéz mérkőzésen egy jó csapat ellen meg kellett dolgoznunk a megérdemelt győzelemért.Sipőcz László: – Jó mérkőzésen megérdemelt győzelmet aratott a Ménfőcsanak, de a megyei osztályban a fiatal asszisztenstől elvárható lenne, hogy ne ő döntse el a mérkőzést.Enese–Pannonhalma 0-1Tét–Abda 1-4,Koroncó–Nagyszentjános 3-1,Börcs–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 3-2,Kóny–Győrújfalu ,Győrújbarát–Bőny 7-0,Kajárpéc–Győrzámoly ,Dunaszeg–Kunsziget 0-2.MITE–Mosonszolnok 1-1Dunakiliti–Lébény 3-5,Bezenye–Győrsövényház 0-1,Máriakálnok–Ásványráró 8-0,Levél–Bősárkány 0-2,Kimle–Halászi 3-2,Darnózseli–Püski 2-4,Mosonszentmiklós–Károlyháza 3-2.Soproni FAC 1900–Petőháza 3-1Hegykő–Lövő 2-1,Rábaszentandrás–Vitnyéd 1-4,Veszkény–Répcementi SE 0-2,Babót–Nagycenk 1-8,Fertőd–Rábapordány ,Fertőendréd–Szany.Ikrény–Bakonyszentlászló 15-0,Győrasszonyfa II–Écs 1-2,Töltéstava–Pér ,Győri Cápák–Bakonyszentkirály ,Győrság–Bajcs ,Mindszentpuszta–Veszprémvarsány 2-3,Pázmándfalu–Győrladamér ,Vámosszabadi–Mezőörs 0-2.Rábaszentmihály–Mecsér 1-2,MITE II–Bezi,Gyömöre–Rábacsécsény ,Gyarmat–Tényő 0-9,Rábapatona–Csikvánd 0-1,Bodonhely–Győrszemere ,Dunaszentpál–Újrónafő 5-0.Lajta-Park–Mosonudvar 7-0Győrújfalu II–Sport 36 2-14,Mosonszentmiklós II–Dunasziget 1-1,Győrszentiván II–DAC 1-1,Bácsa II–Kimle II 3-1.Várbalog–Hédervár II 7-1.Rábatamási–Magyarkeresztúr ,Bágyogszovát–Osli 0-2,Barbacs–Szil 2-4,Jobaháza–Himod 2-2,Egyed–Farád ,Rábakecöl–Markotabödöge 3-4,Szárföld–Vág ,Mihályi–Bogyoszló 2-1.Nagylózs–Pereszteg 1-3,Ágfalva–Sopronhorpács 0-1,Sopronkövesd–Fertőrákos 1-0,Egyházasfalu–Répcevis 4-1,Csapod–Kópháza.Fertőd II–Harka 1-4Agyagosszergény–Zsira ,Und–Soproni FAC 1900 II ,Balf–Kisfalud.