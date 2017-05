Megyei foci - Új edzővel is kikapott a Kapuvár Beleden, négy hazai gól Héderváron + nyilatkozatok

Duna Takarék Megyei I. osztály 24. forduló.

Ménfőcsanak–Rajka 2-0

Fertőszentmiklós–Nyúl 1-2

Lipót–Bácsa 2-0

Győrszentiván–Jánossomorja 2-3

Hédervár–Hegyeshalom 4-0

Beled–Kapuvár 2-1

Az Öttevény-Gönyű mérkőzést május 31-én rendezik.



Hédervár–Hegyeshalom 4–0 (0–0)

Hédervár, 250 néző. V.: Lukácsi.



Hédervár: Babos – Bartek, Antalkovics, Tóth N., Kovács K. (Lendvai), Szabados G., Nagy Cs., Fekete M., Bari M. (Barala), Katona E. (Szabados T.), Skultéti. Edző: Tiba Zoltán.



Hegyeshalom: Takács B. – Horváth I Ádám (Czuppon), Máté G., Horváth II Ádám, Dankó, Németh B., Baranyai, Ujvári, Hafner (Farkas M.), Farkas K., Skoda. Megbízott edző: Horváth II Ádám.



Gsz.: Fekete M., Bari M., Katona E., Kovács K.

Az első negyedórában jóformán csak hédervári támadásokat láthattak a szurkolók, a 18. percben mégis a Hegyeshalom alakította ki az első gólhelyzetet. Ekkor Skoda a bal oldalon nagyszerű labdát kapott, sarokra tartó lövését azonban Babos hárítani tudta. A 21. és a 23. percben is Kovács K. lövése kerülte el a hegyeshalmi kaput. A 33. percben egy 25 méteres hegyeshalmi szabadrúgást hárított Babos. A 35. percben Skultéti nagy helyzeténél védett bravúrral a vendégkapus.

50. p: Megszerezte a vezetést a Hédervár. Fekete M. bal oldali beadása egy hegyeshalmi játékoson megpattanva került a kapuba. 1–0.

53. p: Bartek beívelése után Bari M. fejjel volt eredményes. 2–0.

55. p: A hegyeshalmi Horváth I Ádám fejelt a kapu fölé.

73. p: Ujvári 30 méteres szabadrúgását Babos bravúrral hárította.

74. p: Katona E. szépségdíjas gólt szerzett sarokkal. 3–0.

81 p: Kovács K. bal lábbal talált a hosszú sarokba, kialakítva a 4–0-s végeredményt.

Az utolsó pillanatban még egy hatalmas helyzetet puskázott el Bari M., amikor az üres kapu fölé lőtt.

A Hédervár jobb teljesítményt nyújtott és határozottabb játékának köszönhetően otthon tudta tartani a három pontot.

Jók: mindenki, ill. Takács B.



Tiba Zoltán: – Görcsös játékunk az első gól után örömfocira változott. Sok helyzetet dolgoztunk ki, de az ellenfél kapusa végig meccsben tartotta a csapatát.



Horváth II Ádám: – Az ötvenedik percig mindenki azt a teljesítményt nyújtotta, amit a csapat elvárt tőle. Aztán az első gól után mindenki elkezdett menni a saját feje után, ami a végeredményhez vezetett.

Nérai László



Fertőszentmiklós–Loland-Nyúl 1–2 (1–1)

Fertőszentmiklós, 250 néző. V.: Zám.



Fertőszentmiklós: Majer – Árki, Keresztes, Ambrus Cs., Ratatics, Gergácz, Orbán B., Kungl, Ambrus A., Kádár, Fábián. Technikai vezető: Sipőcz László.



Nyúl: Varga I P. – Szabó A., Kapa Martin, Kapa Márkó, Cserháti (Weiszdorn), Varga Zs., Rigó (Maracskó), Töltősi, Vörös Torma, Visy (Kállai), Véghelyi. Edző: Varga Péter.



Gsz.: Gergácz, ill. Cserháti, Szabó A.

A mérkőzés előtt az 50 éve bajnokságot nyert fertőszentmiklósi csapat tagjait köszöntötték. Szerencsés gólokkal nyert az éllovas a jól játszó hazaiak ellen.

Jók: Keresztes, Ambrus Cs., Gergácz, ill. Szabó A., Kapa Martin, Cserháti, Vörös Torma, Véghelyi.



Sipőcz László: – Jól játszott a csapat. Döntetlenszagú mérkőzés volt. Gratulálok a Nyúlnak a győzelemhez, de véleményem szerint nagy játékosmozgásra lesz szükségük ahhoz, hogy magasabb szinten is helyt tudjanak állni.



Varga Péter: – Rendeztük a tartozásunkat a hazai csapattal szemben, akik ma is jól játszottak, de a csapatom a gólhelyzetek alapján megérdemelt győzelmet aratott.



Lipót-Pékség–Bácsa 2–0 (0–0)

Lipót, 200 néző. V.: Csirke.



Lipót: Takács N. (Endrődy B.) – Keszei, Molnár M., Csete (Szücs G.), Virág, Bella, Bieder T., Zimonyi, Bieder G., Régely (Varga T.), Vojnisek. Edző: Horváth Dénes.



Bácsa: Ács – Nyíregyházki, Kiss B. (Simigla), Kun, Kulcsár, Korsós Gy., Gajdos, Veller (Bögöly), Katona V. (Schofhauser E.), Sipos, Kalmár. Edző: Rozmán László.



Gsz.: Bella (2).

Gól nélküli állásig védekezésre és időhúzásra rendezkedett be a bácsai csapat, amely végül kétgólos vereséget szenvedett a támadószellemben pályára lépő Lipót otthonában.

Jók: Bella, Takács N., Virág, Keszei, Zimonyi, ill. Ács, Nyíregyházky, Korsós Gy., Sipos.



Horváth Dénes: – Mindenki hozzájárult a góljainkhoz. Mondjuk ez különösen igaz Bella Ervinre.



Rozmán László: – Tíz perc rövidzárlatunkat könyörtelenül kihasználta a hazai csapat, amely így megérdemelt győzelmet aratott, de gratulálok a saját csapatom hozzáállásához és játékához is.



Győrszentiván–Jánossomorja 2–3 (0–1)

Győrszentiván, 100 néző. V.: Móri T.



Győrszentiván: Kasza – Bieder A., Stefanits, Orbán A., Takács P. (Leal), Sütöri (Kapuváry), Lenhardt (Szántó), Szalai Sz., Rubics, Szabó P., Keszthelyi. Edző: Zsédely Attila.

Jánossomorja: Tüske – Tóth I Kristóf, Fettik, Soós, Maidics, Tóth II Kristóf, Horváth R. (Lőrincz), Gaál, Dudás, Borsodi, Varga Richárd. Edző: Varga Róbert.



Gsz.: Stefanits, Szabó P., ill. Horváth R. (2), Maidics.

Amíg a Jánossomorja kihasználta az adódó gólszerzési lehetőségeit, a hazaiak csak helyzetekig jutottak el. Megérdemelt vendégsiker született.

Jók: senki, ill. mindenki.



Zsédely Attila: – Ma semmi nem működött. Ha egy közepes képességű csapat elhiszi, hogy munka nélkül is lehet eredményt elérni, annak ez a vége.



Varga Róbert: – Olyan érzésem van, mint amikor a begyulladt sebet Aloe Verával kenik be. Büszke vagyok minden játékosra, aki még a rendelkezésemre áll.



Beled–Kapuvár 2–1 (1–0)

Beled, 200 néző. V.: Fuhrmann J.



Beled: Kolozsvári – Könczöl, Varga D., Gábor Sz., Torma, Németh P., Bárdosi (Kiss D.), Szemes, Fekete D. (Farkas D.), Giczi, Molnár M. (Kovács M.). Edző: Szalka Péter.



Kapuvár: Vass – Kiss Á., Horváth P., Molnár Z., Böcskör Gy., Péter D., Magyar (Böcskör Zs.), Győrvári, Horváth R., Rosta (Kecskés), Varga T. Edző: Böcskör György.



Gsz.: Szemes, Kiss D., ill. Böcskör Zs.

A hazai csapat átérezte a mérkőzés fontosságát és jó játékkal akár nagyobb gólkülönbségű győzelmet is arathatott volna.

Jók: Gábor Sz., Németh P., Varga D., Könczöl, ill. senki.



Szalka Péter: – Régen éreztük a győzelem ízét, de ez nagyon jó.



Böcskör György: – Egy hét alatt ebben a csapatban Mourinho sem tudott volna rendet rakni. Úgy láttam, hogy a belediek vért ittak a mérkőzés előtt és úgy mentek el a játékosaim mellett, hogy ők csak állva nézték őket.





Aranyhal Étterem Megyei II. Győri csoport 27. forduló.

2017. 05. 21., vasárnap,

Abda–Dunaszeg 3-0,

Nagyszentjános–Kóny 7-0,

Pannonhalma–Börcs 1-1,

Kunsziget–Győrújbarát 0-3,

Kajárpéc–Koroncó 2-1,

Győrzámoly–Győrújfalu 0-2,

Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Bőny 3-1,

Tét–Enese 2-3.



Orchidea Hotel Megyei II. Mosonmagyaróvári csoport 27. forduló.

2017. 05. 21., vasárnap

Győrsövényház–Levél 5-1,

Püski–Máriakálnok 1-3,

Mosonszolnok–Mosonszentmiklós 0-1,

Kimle–Darnózseli 1-0,

Dunakiliti–Bezenye 1-1,

Lébény–MITE 3-0,

Halászi–Ásványráró 9-0,

Bősárkány–Károlyháza 1-1.



Megyei II. Soproni csoport 27. forduló.

2017. 05. 20., szombat,

Soproni FAC 1900–Veszkény 11-0,

Iván–Fertőendréd 4-2.

2017. 05. 21., vasárnap

Vitnyéd–Rábapordány 6-2,

Nagycenk–Fertőd 1-2,

Répcementi SE–Rábaszentandrás 3-2,

Petőháza–Babót 9-0,

Szany–Hegykő 4-1.



Pálya-Vasút Megyei III. Győri csoport 27. forduló.

2017. 05. 21., vasárnap

Veszprémvarsány–Győri Cápák 7-0,

Pér–Mezőörs 1-1,

Bajcs–Bakonyszentlászló 8-2,

Mindszentpuszta–Győrasszonyfa II ,

Écs–Győrság 0-0,

Vámosszabadi–Pázmándfalu 0-2,

Bakonyszentkirály–Ikrény elmaradt,

Győrladamér–Töltéstava 1-5.



Zefiro Megyei III. Győr-Mosonmagyaróvári csoport 27. forduló.

2017. 05. 20., szombat

MITE II–Rábapatona 2-4.

2017. 05. 21., vasárnap

Dunaszentpál–Gyömöre 5-0,

Győrszemere–Sokorópátka 0-6,

Bezi–Mecsér 3-3,

Tényő–Felpéc 3-2,

Újrónafő–Gyarmat 3-1,

Rábacsécsény–Bodonhely 6-1,

Csikvánd–Rábaszentmihály 5-2.



Megyei III. Északi csoport 20. forduló.

2017. 05. 20., szombat

Győrújfalu II–Bácsa II 1-5,

Kimle II–Várbalog 1-2,

Hédervár II–DAC 1-6,

Mosonszentmiklós II–Hotel Lajta-Park 2-5.

2017. 05. 21., vasárnap

Dunasziget–Sport 36 3-2,

Mosonudvar–Győrszentiván II 2-6.



Áki Mobil Megyei III. Csornai csoport 27. forduló.

2017. 05. 20., szombat

Magyarkeresztúr–Egyed 1-5.

2017. 05. 21., vasárnap

Himod–Bágyogszovát 1-2,

Rábatamási–Szárföld 2-0,

Szil–Osli 0-4,

Vág–Rábakecöl 5-0,

Barbacs–Jobaháza 1-5,

Farád–Mihályi 3-0,

Markotabödöge–Bogyoszló 4-0.



Megyei III. Soproni csoport 24. forduló.

2017. 05. 21., vasárnap

Egyházasfalu–Nagylózs 0-2,

Csapod–Sopronkövesd 0-3,

Kópháza–Ágfalva 5-2,

Répcevis–Pereszteg 3-2,

Fertőrákos–Sopronhorpács 4-1.



Megyei III. Soproni B csoport 24. forduló.

2017. 05. 21., vasárnap

Soproni FAC 1900 II–Kisfalud 2-4-es állásnál félbeszakadt,

Und–Balf 3-3,

Sarród–Harka 3-2,

Fertőd II–Zsira 4-2.