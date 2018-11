Megyei foci - Tragédia miatt félbeszakadt egy mérkőzés: meghalt a Csorna 28 éves játékosa

Sipőcz Tamás pályafutása egyik legszebb sikereként említette a 2016-os Keglovich-kupa ezüstérmét, amit a Répcementi SE-vel ért el.

A Kisalföld információi szerint 5–0-ás hazai vezetésnél a 60. perc táján félbeszakadt a Csorna–Lébénymegyei első osztályú labdarúgó-mérkőzés, mert a Csorna 28 éves játékosa, Sipőcz Tamás meccs közben elhunyt.A futballistát a kiérkező mentők előbb sikeresen újraélesztették, majd később az oldalvonal mellett a mentőautóban mégis elhunyt. A játékvezető ezért félbeszakította az összecsapást. Sipőcz Tamás az elmúlt nyáron igazolt Csornára, előtte hosszabb ideig a Répcementi SE futballistája volt.– Egy hosszú átadásra figyelt a pályán szinte mindenki, ami után azt vettük észre, hogy az egyik hazai játékos összegörnyed, majd összeesik. A hazaiak gyúrója és a kapus azonnal odafutott hozzá, s megpróbáltak neki segíteni. Nem volt az eszméleténél, s látszott, hogy komoly a baj – idézte fel a tragédia perceit a vendégek egyik játékosa, Sallai Dávid. – Valaki aztán mentőt hívott, ami nagyon gyorsan, öt-hat perc alatt meg is érkezett. A mentők ott a pályán elkezdték újraéleszteni, s úgy tűnt, ez sikerült is nekik. Aztán betették a mentőbe, de nem tudtak vele elindulni. Kiderült, hogy ismét újra kellett éleszteni. Úgy negyven-ötven percig küzdöttek az életéért, de sajnos nem tudták megmenteni. A mentő az öltözőhöz kanyarodva állt meg... Természetesen a meccset nem tudtuk folytatni.A haláleset hatása alatt állt Családi János, a Csornai SE elnöke.– Tamás a nyáron igazolt hozzánk. Rendkívül szerény, halk szavú ember volt. Mindenki tisztelte, szerette őt a csapattársak közül. Rettenetesen sajnáljuk, ami történt. Nem is értem, hogyan fordulhatott ez elő. Szeretném ezúton is részvétünket és sajnálatunkat kifejezni Tamás hozzátartozóinak – mondta a tragédiától érthetően megrendült klubelnök.Sipőcz Tamás a Répcelakban nevelkedett és már 18 évesen bemutatkozhatott az NB III-ban is. Munkahelyi elfoglaltsága miatt 2013 óta idén nyárig a megye II-es Répcementi együttesét erősítette, ahol három bajnoki címet is ünnepelhetett.Az elmúlt nyáron igazolt Csornára és akkor a klub honlapján nyilatkozott:„Úgy gondolom, könnyen sikerült beilleszkednem, jó társaság állt össze. Most, hogy már csornai lakos lettem, szeretnék minél szebb eredményeket elérni a csapat színeiben. A karrierem eddigi legszebb pillanata az volt, mikor Répcelakon gólpasszal szálltam be az első NB III-as meccsemre, a másik pedig a 2016-os Keglovich László Megyei Kupa döntője."Sipőcz Tamás öt szezont töltött a Répcementi SE csapatában. Takács Lajos, az egyesület elnöke megdöbbenve vette tudomásul egykori játékosa halálhírét.– Tamás elvesztése nagy veszteség mindannyiunknak, akik a megye sportcsaládjának tagjai vagyunk – fogalmazott. – Igazi közösségi ember volt, aki mindent megtett a csapatáért, a játékostársakért. Azaz a mezért, amit viselt. A dénesfai önkormányzatnál is dolgozott rövid ideig mint karbantartó, így polgármesterként a főnöke voltam. Sokat voltunk együtt, sokat beszélgettünk annak idején, de nemcsak én szerettem meg őt, hanem mindenki. Szerény, szorgalmas, a rá bízott feladatokat legjobb tudása szerint ellátó ember volt. Ezt így, múlt időben még kimondani is szörnyű.Takács Lajos hozzátette: Tamás családalapításra készült, párjával már tervezték az esküvőt, önálló otthont is teremtettek maguknak.A családja mellett a futballtársadalom is gyászolja Sipőcz Tamást.

Vasárnap írtuk:

