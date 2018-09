Megyei foci - Tragédia a sípszó előtt: a pályán hunyt el a beledi sportvezető

Jakab Zoltán

Tragédia árnyékolta be tegnap a hétvégi fordulót Beleden. A hazaiak az újonc SC Sopront fogadták volna a megyei első osztályú bajnokságban, s már a mérkőzésre készülődtek a csapatok, amikor váratlanul rosszul lett és összeesett a hazai klub korábbi elnöke, Jakab Zoltán.„Mindkét csapat és a játékvezető a pályán volt már, a szurkolók is a kezdő sípszót várták, amikor az oldalvonal környékén Zoltán egyszer csak elájult. Látszott, hogy nagy a baj, hiszen ahogy mesélték: nem volt az eszméleténél. A vendég soproniak masszőre futott oda hozzá elsőként, s ő próbálta meg aztán a hazai gyúróval együtt életben tartani, amíg a mentők megérkeztek – mesélte lapunk tudósítója, Horváth Zoltán. – Viszonylag gyorsan megérkeztek a mentők, akik még vagy ötven percig küzdöttek az életéért, de már nem tudtak rajta segíteni. Mindenkit nagyon megviselt a tragédia, nem lehetett ilyen körülmények között a meccset megtartani."Körmendi Tamás volt egyébként az a masszőr, aki elsőként sietett a szerencsétlenül járt sportvezető segítségére. Szerettünk volna vele beszélni, ám Ágoston Zsolt, a soproniak edzője azt mondta: annyira megviselte a tragikus eset, hogy kikapcsolta a mobiltelefonját, s haza sem tudott vezetni. A soproniak edzője még annyit tett hozzá, a beledi sportvezetővel a játékoskijárónál találkozott, kezet fogtak, majd jó mérkőzést kívántak egymásnak. Ezután fél perccel történt a tragédia.Jakab Zoltán 2014-ig irányította sikeresen a beledi sportegyesületet, napjainkban elnökségi tagként segítette a csapatot. Hatvanegy éves volt.„Egy meccsről sem hiányzott, mindene volt a futball és a sportklub – teszi hozzá Gaál Péter, a belediek mostani elnöke. – A masszőrünk, Pinezits Gábor és a soproniak gyúrója ugyan mindent megtett, de nem lehetett megmenteni az életét. Sohasem felejtjük el őt" – fogalmazott a klub első embere.Információnk szerint a 61 éves sportvezetőt a hagyományos szívmasszázs mellett defibrillátor segítségével is próbálták életben tartani.Nem ez volt egyébként az első tragikus eseménnyel kísért futballmérkőzés Beleden. Tizenhat évvel ezelőtt egy lecserélt játékos lett rosszul, majd hunyt el a pálya szélén. A Beled–Kimle találkozó 2002 áprilisában a megszokott futballforgatókönyv szerint tartott egészen a 88. percig, amikor is a hazaiak korábban lábfájás miatt lecserélt játékosa, Zalka Ferenc rosszul lett a kispadon. Amíg a hajrában a csapatok a pályán a pontokért csatáztak, a 33 éves sportember az életéért küzdött. Orvost hirtelen nem sikerült előkeríteni, így ideiglenes elsősegélynyújtók segédkeztek a mentőautó odaértéig. Mintegy fél óra múlva érkeztek meg a mentők Kapuvárról, majd Csornáról is, hogy aztán ötven percig próbálkozzanak az újraélesztéssel. Akkor sem jártak sikerrel...