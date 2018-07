Megyei foci - Történelmet írtak Markotabödögén a bajnoki címmel

A bajnokság végén 23 győzelem mellett mindössze egy döntetlen és két vereség sorakozik a nevük mellett. Gólerős csapatok alkotják a mezőnyt, hiszen a 26 fordulóban majd ezer gól született, amelyből a Markotabödöge 133-mal vette ki a részét. Nem kétséges, hogy ezek után az egyéni góllövő versenyben is markotai játékos, Pádár László végzett az élen, egymaga 47 gólt szerzett.



Mint minden ilyen kisközségben működő egyesület, a Markotabödöge SE is a létéért küzd. Ez leginkább a falu lakosságának számából és a futballozni vágyó fiatalokból adódik

A Markotabödöge csapata nyolcpontos előnnyel nyerte meg a bajnokságot.

– kezdte a bajnokság értékelését Németh Zsolt elnök. – Nem volt ez másképp az elmúlt bajnoki szezonban sem. A mérkőzésekre kilátogató sportbarátok is segítették az egyesület munkáját. Minden lehetőséggel próbáltunk élni, ami egyesületünk fejlődését vagy legalábbis szinten tartását segíteni tudja. Az elmúlt bajnokságnak is nagy reményekkel vágtunk neki. Titkon dobogós vagy dobogóközeli helyezés megszerzése volt a cél. Ősszel sikerült a tabella élén végezni és szerettük volna ezt a lendületet továbbvinni a bajnokság végéig, ami legnagyobb örömünkre sikerült is.Nagy küzdelmet vívtak Mecsérrel, Dunaszentpállal vagy Csikvánddal, de a többi csapat is nagyon igyekezett megnehezíteni a dolgukat.

Játékosainknak és Huszka Károly edzőnek hála a dobogó tetején végeztünk. A sikerünk ebben a szezonban talán az egyenletes teljesítménynek tudható be. Egy döntetlen mellett csak két vereséget szenvedtünk. Mindenkit csak dicsérni tudok: Kancsó Milán, Tóth József, Rácz Attila, Poór Dániel, Burián Tamás, Vári Imre, Gábor Roland, Nagy Ferenc, Makk Balázs, Illés Attila, Kósa Bálint, Horváth Krisztián, Horváth László, Végh Antal. Le a kalappal a fiúk előtt. Külön köszönet Nagy Ágnes Mariannának, a masszőrünknek, aki a játékosainkat mérkőzésről mérkőzésre „összedrótozta". A másik bizakodásra okot adó momentum, hogy tartalékcsapatunk szintén dobogón végzett. A harmadik helyet szerezték meg Csorba László edző vezetésével és ezzel történelmet írtunk a markotabödögei futballban. A következő szezonnak ismét ezekkel a feltételekkel és tervekkel, célokkal vágunk neki. Maradunk a megyei harmadosztályú bajnokságban: nem tudunk és nem is akarunk feltétlenül feljebb lépni.