Megyei foci - Simán győzött a Ménfőcsanak, 11 gólt rúgott a Kisfalud + fotók, videó, nyilatkozatok

(4–1)Öttevény, 100 néző. V.: Bálintfi.Öttevény: Papp I. – Horváth B., Keszei, Németh M., Fuhrmann (Puter G.), Nagy L. (Baán), Nagy R., Vígh (Puter M.), Wágenhoffer, Varga J., Hécz. Edző: Germán Ferenc.Győrszentiván: Kasza – Kapuváry, Halász, Bieder A., Takács P., Stefanits (Szalai Sz.), Kertész (Lenhardt), Vadász, Szabó P., Czuppon (Szántó), Bieder T. Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Nagy R. (2), Nagy L., Vígh, ill. Vadász.A nagy meleg ellenére jó iramban kezdődött a mérkőzés. Az 5. percben Takács P. bal oldalról emelt a hazai kapu felé és Vadász a hálóba fejelt. 0–1. A 12. percben Stefanits szabálytalankodott Vígh Norberttel szemben a 16-oson belül. A megítélt büntetőt Nagy L. értékesítette. 1–1. A 15. percben egy gyors öttevényi támadás után, Nagy L. jobb oldali beadását követően Vígh Norbert lőtt a kapuba. 2–1. A 20. percben Varga J. bal oldalról adott középre, majd Nagy R. fejelt a szentiváni kapuba. 3–1. A 27. percben egy kapu előtti kavarodás után Nagy R. eszmélt a leggyorsabban és a hálóba lőtt. 4–1.Összességében a hazai csapat magabiztosan nyerte meg a mérkőzést a sportszerűen játszó vendégek ellen.Jók: Fuhrmann, Vígh, Wágenhoffer, Hécz, ill. Kapuváry, Kasza, Vadász.Germán Ferenc: – A korán kapott gól felébresztette a csapatot és húsz perc alatt sikerült fordítanunk. Csak azt sajnálom, hogy sok helyzetet elhibáztunk.Zsédely Attila: – Keményen megfizettünk a húszperces rövidzárlatért és onnan már nem tudtunk visszajönni.(0–0)Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Péter G.Fertőszentmiklós: Majer – Fábián, Kovács Galavics M. (Péter D.), Keresztes, Galambos, Ratatics, Mészáros M. (Kovács M.), Ambrus Cs., Bokán, Ambrus A. (Kovács B.), Holzmann. Edző: Majoros Zoltán.Gönyű: Tóth M. – Máté Sz., Kovács M., Végh, Papp T., Böcz A., Kiss Z. (Sovány), Czeitler, Sárközi (Takács N.), Lanzendorfen, Pongrácz. Edző: Kertész Balázs.Gsz.: Holzmann, Sovány (öngól), Galambos, Péter D., ill. Lanzendorfen.Gól nélküli első félidő után a helyzeteit jobban kihasználó hazai csapat megérdemelten nyert.Jók: mindenki, ill. Végh, Czeitler, Lanzendorfen.Majoros Zoltán: – Hét nap, három mérkőzés, hét pont. Gratulálok a fiúknak.Kertész Balázs: – A hazai pályát elhagyva általában elszontyolodva és gyáván futballozunk. Ezen viszont csak a játékosok tudnak változtatni.(0–0) + videóBeled, 300 néző. V.: Baán A.Beled: Soós – Könczöl, Kiss K., Varga D., Szemes, Bontó, Molnár Z., Varga T., Torma, Szabó D., Marton Z. (Gábor Sz.). Edző: Csordás Csaba.Kapuvár: Vass K. – Győrvári, Kecskés, Horváth P., Bognár L., Debreceni, Kerékgyártó, Lukácsi (Mozsolits), Árki, Böcskör Zs., Szabó Sz. Edző: Balogh Zoltán.Gsz.: Árki.A hazai csapat játszott fölényben, de az adódó lehetőségeket nem tudta kihasználni. A Kapuvár viszont egy ellentámadás után megszerezte a három pontot.Jók: senki, ill. Győrvári, Böcskör, Bognár L., Árki.Csordás Csaba: – Az ellenfél jobban akarta a győzelmet. Nehéz úgy nyerni, hogy nem rúgjuk be a helyzeteket.Balogh Zoltán: – Tipikus egygólos mérkőzésen nem pártolt el tőlünk a szerencse és végül három pontot szereztünk.(1–1)Hegyeshalom, 150 néző. V.: Dombi O.Hegyeshalom: Takács B. – Csányi, Kónya, Derdák, Varga B., Régely, Gláser, Orosz (Szalka), Gyenge, Tóth F., Baranyai. Edző: Menyhárt Dénes.Nyúl: Szebényi – Kapa Martin, Kapa Márkó, Varga Zsombor, Rigó, Varga P. (Vörös Torma), Varga Zsolt (Kecskeméti), Töltősi, Visy, Véghelyi (Németh), Szabó A. Edző: Varga Péter.Gsz.: Tóth F., Régely, ill. Kecskeméti (2), Véghelyi.Az utolsó tíz percben három gól is született, végül a vendégek kerültek ki győztesen a párharcból.Jók: Takács B., Régely, ill. Véghelyi, Kapa Márkó, Szabó A., Kecskeméti.Menyhárt Dénes: – Végig fegyelmezettek voltunk. Ma ennyire futotta.Varga Péter: – Gyorsan rúgtunk, majd rúgattunk egy-egy gólt. Kihasználtuk a helyzeteinket, majd a cserék után eldöntöttük a mérkőzést.(1–3)Lébény, 300 néző. V.: Radasics.Lébény: Kovács G. (Gadavics) – Domoszlai, Süveges, Pintér K., Hegedüs A., Boczor, Limp, Károlyi (Sallai), Szücs G., Élő, Németh D. Edző: Pék László.Ménfőcsanak: Ficsór – Nagy Á., Zámbó, Visy, Ködmön, Szekeres (Szilvágyi, Veres), Orbán G., Püspök, Németh B., Böcskey Zs. (Póczik), Nagy B. Edző: Mayer János.Gsz.: Pintér K., ill. Püspök (2), Nagy B. (2), Németh B., Élő (öngól).Jó erőkből álló vendégcsapat magabiztos győzelmet aratott a több játékosát nélkülöző hazaiak ellen.Jók: Domoszlai, Szücs G., ill. Püspök, Ködmön, Nagy B., Nagy Á.Pék László: – A foglalkozás elérte a célját.Mayer János: – Megérdemelten nyertünk a nagyon sportszerűen játszó lébényiek ellen.(0–0)Rajka, 100 néző. V.: Horváth Z.Rajka: Grebeshkov – Jablonicky, Bauer, Hegyi, Belovic (Kovacsics), Szabados, Kireth (Nyéki), Szalai Zs., Bubeník, Gaszner D., Takács R. (Madácsi). Edző: Rastislav Kunst.Bácsa: Ács – Kiss B., Kurucz, Kulcsár, Gajdos (Simigla), Veller (Tóth M.), Katona V., Bögöly, Posta, Sipos, Kalmár (Mendel). Edző: Korsós György.Gsz.: Szalai Zs., ill. Kalmár, Veller.Kiállítva: Posta.Gyenge színvonalú mérkőzésen a gólra törőbb játékot mutató vendégcsapat megérdemelten vitte el a három pontot.Jók: Szalai Zs., Bauer, ill. Kalmár, Gajdos, Veller.Rastislav Kunst: – Tartalékos összeállításban is rászolgáltunk volna a döntetlenre.Korsós György: – A mai mérkőzésen csak egy kérdés merült fel bennem: mikor rúgunk gólt?(2–0)Lipót, 200 néző. V.: Erdélyi.Lipót: Takács N. – Molnár M., Csete (Farkas T.), Virág, Bella, Nyári (Schillinger R.), Zimonyi, Varga T. (Vojnisek), Schillinger D., Huszty, Füleki. Edző: Cseri Mihály.Jánossomorja: Tüske – Takács B. (Varga R.), Fettik, Cseri G., Soós (Horváth M.), Tóth K., Horváth R., Kantó, Dudás, Gaál Z., György J. Edző: Varga Róbert.Gsz.: Schillinger D., Nyári, Zimonyi, ill. Cseri.Nagy iramú mérkőzésen a jó erőkből álló Jánossomorja megnehezítette a hazaiak dolgát. A lipóti csapat megérdemelten győzött.Jók: Molnár M., Virág, Schillinger D., Varga T., Huszty, ill. mindenki.Cseri Mihály: – Megizzasztott bennünket a Jánossomorja. A gyengébb helyzetkihasználásunknak köszönhető a viszonylag szoros eredmény.Varga Róbert: – Nem akarok magyarázkodni, de aki itt volt, az mindent látott, aki nem, az pedig gondoljon, amit akar.(1–4)Hédervár, 100 néző. V.: Herm L.Hédervár: Babos – Kiss Á., Széles, Korcz, Szabó Sz., Kovács K., Lappints, Nagy Cs., Szabados G., Antalkovics, Benczinger. Edző: Tiba Zoltán.SFAC: Böröndy – Göndöcs, Honyák, Kovács D., Soós Á., Tóth P., Vécsei, Horváth P., Boda, Barkovics, Kelemen. Edző: Urbán Flórián.Gsz.: Szabó Sz. (2), ill. Honyák (2), Tóth P., Barkovics.Egyéni hibák, kihagyott helyzetek és a szerencse hiánya jellemezte a hazai csapat játékát. A SFAC megérdemelten nyert.Jók: Babos, Szabados, ill. Honyák, Göndöcs, Kovács D., Soós.Tiba Zoltán: – Az első félidőben elkövetett hibáinkat könyörtelenül kihasználta az ellenfél. Sok helyzetünkből csak kettőt tudtunk gólra váltani.Urbán Flórián: – Ha egy üzlet beindul...Győrzámoly–Pápateszér elmaradtGyőrasszonyfa-Tarjánpuszta–Enese 1-3,Nagyszentjános–Tét 3-3DAC–Pannonhalma 1-3Koroncó–Rábapatona 5-0Abda–Bőny 0-1Börcs–Kajárpéc 3-0Győrújbarát–Győrújfalu 0-3.MITE–Kimle 3-4Püski–Dunakiliti 3-5Darnózseli–Levél 9-0Bezenye–Halászi 1-2Győrsövényház–Károlyháza 1-1Kunsziget–Mosonszolnok 2-4Máriakálnok–Dunaszeg 1-2Mosonszentmiklós–Ásványráró 7-0Répcementi–Veszkény 9-0Lövő–Rábapordány 0-0Rábaszentandrás–Petőháza 2-3Sopronkövesd–Bősárkány 0-2Kópháza–Iván 1-1Fertőd–Hegykő 7-3Nagycenk–Szany 1-7Ikrény–Töltéstava 6-1Écs–Bakonyszentlászló 4-2Vámosszabadi–Mindszentpuszta 1-0Tényő–Győri Cápák 3-3Pér–Bakonyszentkirály 4-0Bajcs–Mezőörs 1-3Győrság–Pázmándfalu 1-1Sokorópátka–Veszprémvarsány 0-2Csikvánd–Rábaszentmihály 3-1Mecsér–Újrónafő 3-1MITE II–Gyömöre 3-6Bezi–Kóny 0-5Rábacsécsény–Gyarmat 2-1Markotabödöge–Győrszemere 5-0Hotel Lajta Park–Győrladamér 5-1Győrújfalu II–Várbalog 0-7Kimle II–Bácsa II 0-3Mosonszentmiklós II–Dunasziget 9-1Mosonudvar–Sport 36 1-5Kisfalud–Magyarkeresztúr 11-0Osli–Vág 3-0Rábakecöl–Bogyoszló 2-1Bágyogszovát–Jobaháza 1-4Himod–Mihályi 5-2Szil–Babót 2-4Egyed–Rábatamási 5-2Csapod–Fertőrákos 1-3Répcevis–Ágfalva 2-3Fertőendréd–Sopronhorpács 7-1Nagylózs–Egyházasfalu 3-2Harka–Újkér, elmaradtAgyagosszergény-Fertőd II 3-1Und–Sarród 4-1.