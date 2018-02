Megyei foci - Rábatamásiban szeretnének végre bajnokok lenni

Végül elsőként és veretlenül zártak, mindössze a Farád és a Himod csapata tudott ellenük pontot szerezni.



– A csornai csoportban van legalább öt olyan csapat, amely az első helyen végezhet – értékelt Kovács Attila, az egyesület elnöke. – A fentiek tükrében nagyon jól teljesített együttesünk az őszi első helyezéssel.



A 15 mérkőzésen 56 alkalommal találtak be az ellenfél hálójába, Goda Milán 14, Németh Armand 12 és Heiner Imre nyolc találattal vette ki részét a sokszor gólzáporos győzelmekből.



– Bízunk benne, hogy minden a terveink szerint alakul és a szezon végén Rábatamási bajnoki címet ünnepelhet. Az elmúlt öt évben kétszer volt második helyezett csapatunk, így már mindannyian szeretnénk átélni egy bajnoki győzelmet is.



Az előrelépéshez egyéb követelményeknek is meg kell majd felelniük.



– Az elmúlt öt évben jelentős infrastruktúra-fejlesztésen ment keresztül a létesítményünk, a legújabb szabványoknak megfelelő öltözőt építettünk, a hitelesített edzőpálya mellett az önkormányzat támogatásából felújítottuk a centerpályát is, amelyet labdafogó hálókkal, új kispadokkal egészítettünk ki. Ilyen ezerfős kistelepülés, mint a miénk, nehezen tudna megfelelni a magasabb osztály U19-es elvárásainak, mivel egyre kevesebb a gyerek, kevesebben vannak, akik a focit választják.



Csizmadia István edző így értékelte a csapat szereplését:



– Tavaszra nem marad más feladat számunkra, mint a jelenlegi szintet megőrizni, a bajnoki címet elhódítani. Ezért is készülünk heti három edzéssel és edzőmérkőzésekkel, hogy minden hadra fogható játékos megfelelő állapotba kerüljön a bajnoki folytatásra.