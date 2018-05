Megyei foci - Öttevényi pontszerzés Lipóton - fotók Gönyűről + eredmények, nyilatkozatok

Duna Takarék Megyei I. osztály 27. forduló.

Gönyű–SFAC 2-1

Bácsa–Hédervár 0-3

Lipót–Öttevény 1-1

Fertőszentmiklós–Rajka 3-0

Győrszentiván–Hegyeshalom 3-2

Ménfőcsanak–Beled 9-0



Gönyű–SFAC 1900 2–1 (0–0)

Gönyű, 100 néző. V.: Fuhrmann.



Gönyű: Tóth M. – Máté Sz., Kovács M., Lanzendorfen (Sovány), Végh, Böcz A., Kiss Z. (Takács N.), Pongrácz, Tóth R., Papp T., Sárközi. Edző: Kertész Balázs.



SFAC 1900: Ribovics – Göndöcs, Fényes, Honyák, Kovács D. (Olasz), Tóth P., Horváth P., Boda (Németh L.), Barkovics, Füzi (Ebubechukwu), Kelemen. Edző: Deák Gábor.



Gsz.: Kovács M., Papp T., ill. Ebubechukwu.

A 77. percben bal oldalról Honyák adott középre, majd Olasz lőtt közelről a kapusba, a kipattanót Ebubechukwu vágta a hálóba. 0–1. A 83. percben Tóth R. lőtt 18 méterről, Ribovics hárított, a kipattanó labdát Papp T. rúgta a kapuba. 1–1. A 89. percben Sárközi gurította vissza középről a labdát és Kovács M. 20 méterről hatalmas gólt lőtt a bal felső sarokba. 2–1.

Összességében jó iramú mérkőzésen az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét oldalon egy-egy kapufával. A második játékrészben hullámzó volt a játék, eleinte jobbak voltak a hazaiak, majd a Sopron vette át az irányítást, gólt is sikerült rúgnia. Utána viszont rákapcsolt a Gönyű és végül sikerült megfordítaniuk a mérkőzést.

Jók: Tóth M., Kovács M., Végh, Sovány, ill. Ribovics, Tóth P., Barkovics.



Kertész Balázs: – A legjobbkor fordítottuk a magunk javára a mérkőzést, pedig hátrány után még nem sokszor jöttünk vissza a meccsbe.



Deák Gábor: – Az egygólos vezetésünk után sajnos nem tudtunk élni a lehetőségekkel, így vesztesen hagytuk el a pályát.



Győrszentiván–Hegyeshalom 3–2 (1–2)

Győrszentiván, 100 néző. V.: Lukácsi Cs.



Győrszentiván: Tóth L. – Kapuváry (Rubics), Halász (Kertész), Bieder A., Szalai Sz., Hanicz, Barta (Takács P.), Bieder T., Lenhardt, Vadász, Szabó P. Edző: Zsédely Attila.



Hegyeshalom: Takács B. – Máté G., Gláser, Régely, Derdák, Baranyai (Czuppon), Tóth F., Gyenge, Pál G., Csányi, Varga B. Edző: Török Zoltán.



Gsz.: Lenhardt, Szalai Sz., Bieder A., ill. Csányi (2).

Nagy melegben lejátszott, gyenge színvonalú mérkőzésen a mérsékelt teljesítményt nyújtó hazai csapat helyzetek sokaságát kihagyva is megérdemelten nyert.

Jók: Bieder A., Szalai Sz., ill. Takács B., Derdák, Baranyai.



Zsédely Attila: – Ezért a teljesítményért is három pontot adnak. Aki hétvégén a nagyszínpad előtt nagy király, az vasárnap a pályán is mutassa meg, hogy mit tud.



Török Zoltán: – Az első félidőben azt játszottuk, amit akartunk, meg is lett az eredménye. A második játékrészt viszont felejtsük el.



Fertőszentmiklós–Rajka Green 3–0 (2–0)

Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Ábrahám.



Fertőszentmiklós: Zsirai – Fábián A., Keresztes, Galambos, Ratatics, Mészáros M. (Kovács Galavics M.), Ambrus Cs. (Péter D.), Bokán, Ambrus A. (Kovács M.), Holzmann, Kovács B. Edző: Majoros Zoltán.



Rajka: Grebeshkov – Diviak, Hirtl, Bauer, Dubny (Posvancz), Szabados M., Szalai Zs., Baják, Takács R., Kireth, Szűcs A. Mb. edző: Szalai Zsolt.



Gsz.: Galambos (2), Bokán.

Alacsony színvonalú mérkőzésen már a hatodik percben eldöntötte a mérkőzést a hazai csapat a sportszerűen játszó, de kapura veszélytelen vendégek ellen.

Jók: Zsirai, Galambos, ill. mindenki.



Majoros Zoltán: – Nyertünk.



Szalai Zsolt: – Amilyen a vezetőség, olyan a futballunk. Akik ma pályára léptek, megtették a maximumot. Remélem, hogy élünk még szebb napokat is.



Lipót-Pékség–Öttevény 1–1 (0–1)

Lipót, 200 néző. V.: Móri T.



Lipót: Takács N. – Molnár M., Csete (Varga T.), Bella (Virág), Nyári, Zimonyi, Bieder G., Vojnisek (Schillinger D.), Schillinger R., Huszty, Füleki. Edző: Cseri Mihály.



Öttevény: Papp I. – Németh M. (Kónya), Nagy L., Hécz, Puter M. (Klement), Fuhrmann, Vígh, Keszei, Wágenhoffer, Varga J., Horváth B. (Puter G.). Edző: Germán Ferenc.



Gsz.: Zimonyi, ill. Varga J.

A lipóti csapat óriási mezőnyfölényben játszott, rúgott négy kapufát, kihagyott egy idényre való helyzetet, míg az Öttevény egyszer lőtt kapura és ezzel a góllal elvitt egy pontot.

Jók: mindenki, ill. mindenki.



Cseri Mihály: – Nehéz elhinni, hogy ilyen játékkal csak egy pontot szereztünk. Rúgtunk négy kapufát, kihagytunk rengeteg helyzetet, míg az ellenfél egyetlen kapura lövéssel elvitte az egyik pontot.



Germán Ferenc: – Gratulálok a csapatomnak. Nagyszerű teljesítményt nyújtottunk egy jó csapat otthonában.



Bácsa–Hédervár 0–3 (0–2)

Győr, 100 néző. V.: Juhász B.



Bácsa: Ács – Kiss B., Kulcsár, Gajdos, Veller, Katona V. (Markó), Bögöly, Posta, Sipos, Mendel (Tóth M.), Kalmár (Bárdosi). Edző: Korsós György.



Hédervár: Babos – Széles (Molnár Á.), Szabó Sz., Kovács K., Lappints, Korcz, Nagy Cs., Jász D. (Lendvai), Antalkovics (Tóth N.), Leskó, Benczinger. Edző: Tiba Zoltán.



Gsz.: Leskó (2), Antalkovics.

A kulturáltan és végig tudatosabban játszó vendégek megérdemelten győzték le a fáradtan mozgó hazaiakat.

Jók: senki, ill. Leskó, Lappints, Korcz, Antalkovics.



Korsós György: – Egyfajta világrekordot állítottunk fel az egy helyen és egy időben tudásuk alatt futballozó játékosok tekintetében. Gratulálok a Hédervárnak, akik nagyon szimpatikus és jó focit bemutatva megérdemelten kerekedtek felül rajtunk.



Tiba Zoltán: – Az utóbbi hetek eredménytelensége után örülünk a győzelemnek.



Herold Trans-Ménfőcsanak–Beled 9–0 (4–0)

Győr-Ménfőcsanak, 200 néző. V.: Erdélyi.



Ménfőcsanak: Ficsór – Nagy Á., Zámbó, Visy, Ködmön (Veres), Weitner (Szekeres), Orbán G., Püspök (Pintér M.), Németh B., Nagy B., Böcskey Zs. Edző: Mayer János.



Beled: Soós – Kiss K., Varga D., Szemes, Könczöl, Bontó (Vass B.), Varga T., Torma, Gábor Sz,. Szabó D. (Molnár M.), Marton (Molnár Z.). Edző: Csordás Csaba.

Gsz.: Weitner (2), Nagy B. (2), Nagy Á., Ködmön, Böcskey Zs., Pintér M., Püspök.



Nagyon sportszerű ellenféllel szemben könnyed és látványos játékot mutatott be a hazai csapat, amely szép gólokat lőve ilyen különbséggel is megérdemelt győzelmet aratott.



Jók: mindenki, ill. Könczöl, Kiss K.

Mayer János: – Nagyszerű teljesítményt nyújtva megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok a fiúknak.



Csordás Csaba: – Gratulálok a Csanaknak, ilyen különbséggel is megérdemelt győzelmet arattak. Időnként nem volt egy súlycsoportban a két csapat.



A Jánossomorja–Lébény mérkőzést május 16-án, míg a Loland-Nyúl–Kapuvár találkozót május 23-án rendezik meg.

A bajnokság állása:

1. Lipót 72 pont / 27 mérkőzés

2. Ménfőcsanak 72/26

3. Nyúl 58/26

4. Öttevény 50/27

5. Bácsa 41/26

6. SFAC 1900 41/26

7. Jánossomorja 39/26

8. Hédervár 30/27

9. Győrszentiván 29/25

10. Beled 28/25

11. Kapuvár 28/26

12. Fertőszentmiklós 27/26

13. Lébény 25/26

14. Gönyű 25/25

15. Hegyeshalom 11/24

16. Rajka 5/24



Aranyhal Étterem Megyei II. Győri csoport 26. forduló.

2018. 05. 13., vasárnap:

Abda–Börcs 4-0,

Pápateszér–Enese 1-5,

Győrújfalu–Nagyszentjános 4-2,

Pannonhalma–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 6-1,

Rábapatona–Győrújbarát 4-1,

Bőny–DAC 3-0,

Tét–Koroncó 0-2,

Kajárpéc–Győrzámoly 2-4.

A bajnokság állása:

1. Koroncó 70 pont / 25 mérkőzés

2. Pannonhalma 62/25

3. Győrújbarát 49/25

4. Abda 45/25

5. Nagyszentjános 45/26

6. Győrzámoly 39/24

7. Tét 39/25

8. Bőny 31/25

9. Kajárpéc 30/25

10. DAC 29/26

11. Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 28/26

12. Enese 26/25

13. Győrújfalu 24/25

14. Rábapatona 23/25

15. Börcs 17/25

16. Pápateszér 16/25



Orchidea Hotel Megyei II. Mosonmagyaróvári csoport 26. forduló.

2018. 05. 12., szombat

Dunaszeg–Darnózseli 4-1,

MITE–Bezenye 4-1.

2018. 05. 13., vasárnap

Ásványráró–Kunsziget 1-4,

Halászi–Győrsövényház 2-2,

Kimle–Máriakálnok 2-1,

Levél–Károlyháza 2-4,

Dunakiliti–Mosonszentmiklós 2-0,

Mosonszolnok–Püski 4-0.

A bajnokság állása:

1. Mosonszolnok 62 pont / 26 mérkőzés

2. Dunakiliti 59/26

3. Mosonszentmiklós 58/26

4. Dunaszeg 56/25

5. Kimle 42/26

6. Darnózseli 40/26

7. Kunsziget 38/24

8. Máriakálnok 37/25

9. Károlyháza 37/25

10. Bezenye 34/25

11. Halászi 30/25

12. Püski 28/24

13. MITE 26/25

14. Győrsövényház 16/25

15. Ásványráró 7/25

16. Levél -9/24



Megyei II. Soproni csoport 26. forduló.

2018. 05. 12., szombat

Iván–Fertőd 2-1,

Répcementi–Lövő 3-1,

Vitnyéd–Kópháza 3-0.

2018. 05. 13., vasárnap

Bősárkány–Rábaszentandrás 2-3,

Veszkény–Sopronkövesd 2-2,

Szany–Petőháza 3-2,

Rábapordány–Nagycenk 3-1.

A bajnokság állása:

1. Szany 55 pont / 23 mérkőzés

2. Vitnyéd 51/23

3. Répcementi 50/23

4. Petőháza 50/23

5. Iván 39/24

6. Hegykő 35/23

7. Rábaszentandrás 34/21

8. Rábapordány 32/23

9. Lövő 31/24

10. Fertőd 29/23

11. Veszkény 28/22

12. Bősárkány 25/23

13. Nagycenk 19/23

14. Kópháza 13/25

15. Sopronkövesd 4/23



Pálya-Vasút Megyei III. Győr-Keleti csoport 26. forduló.

2018. 05. 13., vasárnap,

Pázmándfalu–Ikrény 0-3.

Veszprémvarsány–Vámosszabadi 2-2,

Mezőörs–Écs 3-1,

Töltéstava–Tényő 2-5,

Bakonyszentkirály–Sokorópátka 2-1,

Győri Cápák–Győrság 2-2,

Pér–Bajcs 3-0,

Bakonyszentlászló–Mindszentpuszta 1-1.

A bajnokság állása:

1. Pér 60 pont / 25 mérkőzés

2. Bakonyszentkirály 53/25

3. Ikrény 51/25

4. Győri Cápák 49/24

5. Veszprémvarsány 47/24

6. Sokorópátka 44/26

7. Tényő 42/24

8. Vámosszabadi 40/24

9. Pázmándfalu 34/24

10. Écs 33/24

11. Mezőrös 26/25

12. Győrság 25/25

13. Bajcs 23/25

14. Töltéstava 14/25

15. Bakonyszentlászló 8/25

16. Mindszentpuszta 8/24



Zefiro Megyei III. Győr-Mosonmagyaróvári csoport 26. forduló.

2018. 05. 12., szombat

Dunaszentpál–MITE II 15-0.

2018. 05. 13., vasárnap

Felpéc–Markotabödöge 2-3,

Bezi–Rábacsécsény 0-7,

Újrónafő–Gyömöre 4-1,

Győrszemere–Csikvánd 1-3,

Gyarmat–Mecsér 1-3.

A bajnokság állása:

1. Markotabödöge 61 pont / 23 mérkőzés

2. Mecsér 52/22

3. Dunaszentpál 42/22

4. Csikvánd 40/22

5. Felpéc 38/22

6. Győrszemere 34/20

7. Rábacsécsény 32/23

8. Rábaszentmihály 31/22

9. Kóny 30/21

10. Újrónafő 29/23

11. Gyömöre 19/21

12. MITE II. 11/20

13. Bezi 10/22

14. Gyarmat 5/21

15. Bodonhely (kizárva)



Megyei III. Mosonmagyaróvár-Északi csoport 23. forduló.

2018. 05. 12., szombat

Sport 36–Kimle II 4-3,

Mosonszentmiklós II–Győrújfalu II 6-1.

2018. 05. 13., vasárnap

Mosonudvar–Hotel Lajta Park 0-4,

Várbalog–Dunasziget elmaradt.

A bajnokság állása:

1. Hotel Lajta Park 57 pont / 21 mérkőzés

2. Várbalog 45/21

3. Bácsa II. 36/21

4. Mosonszentmiklós 36/21

5. Sport 36 36/19

6. Dunasziget 31/20

7. Győrladamér 26/22

8. Győrújfalu II. 21/22

9. Kimle II. 15/19

10. Mosonudvar 1/22



Áki Mobil Megyei III. Csornai csoport 26. forduló.

2018. 05. 12., szombat

Magyarkeresztúr–Farád 1-10.

2018. 05. 13., vasárnap

Babót–Bogyoszló 4-1,

Mihályi–Osli 1-2,

Himod–Egyed 0-4,

Jobaháza–Kisfalud 1-1,

Rábatamási–Szil 3-2,

Vág–Rábakecöl 4-0.

A bajnokság állása:

1. Rábatamási 50 pont / 23 mérkőzés

2. Farád 49/23

3. Osli 48/24

4. Jobaháza 48/23

5. Babót 45/23

6. Himod 44/23

7. Egyed 41/23

8. Bogyoszló 32/23

9. Kisfalud 30/24

10. Mihályi 30/23

11. Rábakecöl 27/24

12. Vág 20/23

13. Bágyogszovát 19/23

14. Szil 12/24

15. Magyarkeresztúr 6/24

16. Szárföld (kizárva)



Megyei III. Soproni A csoport 23. forduló.

2018. 05. 12., szombat

Ágfalva–Pereszteg 1-3.

2018. 05. 13., vasárnap

Egyházasfalu–Fertőrákos 4-1,

Fertőendréd–Nagylózs 5-0,

Sopronhorpács–Csapod 1-2.

A bajnokság állása:

1. Fertőendréd 41 pont / 19 mérkőzés

2. Fertőrákos 40/19

3. Csapod 36/20

4. Ágfalva 36/20

5. Sopronhorpács 31/19

6. Egyházasfalu 27/21

7. Pereszteg 19/20

8. Nagylózs 19/20

9. Répcevis 7/19



Megyei III. Soproni B csoport 23. forduló.

2018. 05. 12., szombat

Sarród–Zsira 2-4.

2018. 05. 13., vasárnap

Fertőd II–Agyagosszergény 0-8.

A bajnokság állása:

1. Und 35 pont / 16 mérkőzés

2. Harka 33/15

3. Agyagosszergény 32/14

4. Zsira 18/14

5. Fertőd II. 11/15

6. Újkér 10/14

7. Sarród 7/14

8. Balf (kizárva)