Megyei foci - nyúli ötös a Kapuvárnak, tíz meccs elmaradt vasárnap + tabellák és nyilatkozatok

A bajnokság állása:

1. Lipót 33 pont (12 mérkőzés)

2. Ménfőcsanak 32 (12)

3. SFAC 1900 27 (12)

4. Nyúl 26 (26)

5. Öttevény 18 (12)

6. Jánossomorja 16 (12)

7. Hédervár 16 (11)

8. Kapuvár 15 (12)

9. Bácsa 13 (11)

10. Gönyű 13 (12)

11. Hegyeshalom 11 (12)

12. Győrszentiván 11 (12)

13. Fertőszentmiklós 11 (12)

14. Beled 10 (12)

15. Lébény 9 (12)

16. Rajka 3 (12, -3 pont)

A bajnokság állása:

1. Koroncó 34 pont (12 mérkőzés)

2. Pannonhalma 34 (12)

3. Nagyszentjános 28 (12)

4. Abda 21 (12)

5. Győrújbarát 21 (12)

6. Tét 17 (12)

7. Győrasszonyfa 15 (11)

8. Rábapatona 15 (11)

9. DAC 15 (12)

10. Kajárpéc 14 (11)

11. Enese 14 (12)

12. Pápateszér 11 (12)

13. Győrzámoly 10 (12)

14. Győrújfalu 7 (11)

15. Börcs 6 (12)

16. Bőny 6 (12)

A bajnokság állása:

1. Mosonszolnok 28 pont (12 mérkőzés)

2. Mosonszentmiklós 26 (11)

3. Dunakiliti 25 (11)

4. Dunaszeg 21 (12)

5. Kunsziget 20 (10)

6. Darnózseli 20 (12)

7. Kimle 20 (11)

8. Bezenye 17 (10)

9. Máriakálnok 16 (10)

10. Károlyháza 14 (12)

11. Püski 12 (11)

12. Halászi 12 (11)

13. MITE 9 (12)

14. Győrsövényház 7 (11)

15. Ásványráró 5 (11)

16. Levél 0 (11)

A bajnokság állása:

1. Szany 29 pont (12 mérkőzés)

2. Vitnyéd 26 (11)

3. Petőháza 25 (11)

4. Répcementi 25 (11)

5. Veszkény 20 (11)

6. Rábaszentandrás 19 (10)

7. Rábapordány 16 (11)

8. Fertőd 16 (10)

9. Nagycenk 15 (11)

10. Iván 13 (11)

11. Bősárkány 12 (11)

12. Lövő 9 (10)

13. Hegykő 9 (11)

14. Kópháza 4 (12)

15. Sopronkövesd 0 (11)

A bajnokság állása:

1. Pér 36 pont (12 mérkőzés)

2. Győri Cápák 30 (11)

3. Bakonyszentkirály 25 (12)

4. Écs 25 (12)

5. Sokorópátka 22 (11)

6. Ikrény 22 (12)

7. Vámosszabadi 19 (11)

8. Veszprémvarsány 19 (12)

9. Tényő 17 (12)

10. Győrság 14 (12)

11. Pázmándfalu 14 (11)

12. Bajcs 9 (12)

13. Mezőörs 7 (12)

14. Bakonyszentlászló 6 (12)

15. Mindszentpuszta 3 (12)

16. Töltéstava 2 (12)

A bajnokság állása:

1. Markotabödöge 33 pont (12 mérkőzés)

2. Dunaszentpál 25 (12)

3. Mecsér 25 (11)

4. Felpéc 20 (11)

5. Küny 19 (11)

6. Újrónafő 18 (12)

7. Rábacsécsény 18 (11)

8. Csikvánd 16 (10)

9. Győrszemere 15 (10)

10. Rábaszentmihály 14 (11)

11. Gyömöre 11 (11)

12. Bezi 10 (10)

13. MITE II. 5 (10)

14. Gyarmat 2 (11)

15. Bodonhely 1 (11)

A bajnokság állása:

1. Hotel Lajta Park 30 pont (11 mérkőzés)

2. Várbalog 24 (12)

3. Soprt36 22 (11)

4. Győrladamér 19 (11)

5. Dunasziget 16 (8)

6. Mosonszentmiklós II. 14 (11)

7. Bácsa II. 12 (9)

8. Győrújfalu II. 9 (12)

9. Kimle II. 9 (9)

10. Mosonudvar 1 (12)

A bajnokság állása:

1. Rábatamási 32 pont (12 mérkőzés)

2. Jobaháza 27 (12)

3. Farád 25 (11)

4. Himod 23 (11)

5. Osli 21 (12)

6. Babót 20 (12)

7. Egyed 17 (11)

8. Kisfalud 16 (12)

9. Mihályi 16 (12)

10. Rábakecöl 16 (12)

11. Bogyoszló 14 (12)

12. Vág 13 (12)

13. Bágyogszovát 12 (11)

14. Szil 8 (12)

15. Magyarkeresztúr 6 (12)

16. Szárföld 4 (12)

A bajnokság állása:

1. Fertőrákos 22 pont (11 mérkőzés)

2. Sopronhorpács 18 (9)

3. Ágfalva 18 (10)

4. Csapod 17 (10)

5. Fertőendréd 16 (10)

6. Egyházasfalu 15 (10)

7. Nagylózs 13 (11)

8. Pereszteg 6 (9)

9. Répcevis 4 (8)

A bajnokság állása:

1. Und 25 pont (9 mérkőzés)

2. Agyagosszergény 19 (9)

3. Harka 18 (9)

4. Zsira 15 (8)

5. Fertőd II. 10 (8)

6. Balf 8 (8, -1 pont)

7. Újkér 3 (8)

8. Sarród 0 (9, -1 pont)

SFAC 1900–Gönyű 4-1Kapuvár–Nyúl 0-5Beled–Ménfőcsanak 0-3Hédervár–Bácsa elmaradtHegyeshalom–Győrszentiván 3-1Lébény–Jánossomorja 2-3Rajka–Fertőszentmiklós 0-2Öttevény–Lipót 0-1(0–2)Kapuvár, 150 néző. V.: Csirke.Kapuvár: Vass – Horváth P., Böcskör Gy., Debreczeni, Németh P., Varga T. (Kiss Á.), Kerékgyártó (Lukácsi), Győrvári, Bognár L., Böcskör Zs. (Magyar D.), Kecskés. Edző: Józsa Péter.Nyúl: Szebényi – Szabó A., Kapa Martin, Kapa Márkó (Maracskó), Varga Zsolt, Rigó, Varga P., Töltősi, Vörös Torma (László N.), Visy (Samodai), Véghelyi. Edző: Varga Péter.Gsz.: Varga Zsolt (2), Szabó A., Vörös Torma, Rigó.Korán, már a hetedik percben vezetést szerzett a vendégcsapat: Varga Zsolt csavart a balösszekötő helyéről, 15 méterről a hosszú sarokba. 0–1. Továbbra is a nyúli játékosok voltak frissebbek, hazai részről csak Böcskör Zs. megindulásai okoztak némi zavart a vendégvédelemben. A 39. percben Varga Zsolt duplázta meg a góljai számát, miután egy felszabadítást követően 25 méterről, futtából emelt az üresen maradt kapuba. 0–2. A szünet után gyorsan lezárta a mérkőzést a Nyúl. Az 55. percben egy jobb oldali beadás utáni lepattanót Szabó A. továbbított a kapuba. 0–3. Majd az 59. percben Vörös Torma pöckölt közelről a hálóba. 0–4. Az utolsó félórában a magabiztos vezetés tudatában csökkent a vendégek koncentrációja, a Kapuvár viszont továbbra sem tudott kellően felpörögni. A 89. percben esett még egy gól, Rigó lépett ki a védők közül és kisodródott ugyan, de pontos lövéssel mégis a kapuba talált. 0–5.A nyúli csapat gondolkodásban, gyorsaságban és a futómennyiséget tekintve is a Kapuvár fölé nőtt és magabiztos győzelmet aratott.Jók: Vass, Győrvári, ill. Töltősi, Varga Zsolt, Varga P., Véghelyi, Vörös Torma.Józsa Péter: – Túlságosan tiszteltük az ellenfelünket és nem tudtuk megközelíteni sem a múlt heti játékunkat. Könnyű gólokat ajándékoztunk a tavalyi bajnoknak.Varga Péter: – Végig uraltuk a mérkőzést. Jó játékunk mellett szép számmal lőttük a gólokat.Szántó Gábor(1–0)Sopron, Anger-réti pálya, 120 néző. V.: Horváth M.SFAC 1900: Giczi – Fényes, Kelemen, Imre Sz., Jakab, Barkovics, Soós, Varga G. (Németh V.) Honyák, Keszeg (Kocsis Cs.), Füzi (Horváth P.). Edző: Ágoston Zsolt.Gönyű: Szigony – Végh P., Hajmási, Böcz B., Kovács M., Kiss Z., Tóth R. (Kertész B.), Czeitler, Papp T. (Cseszregi), Lanzendorfen, Böcz A. (Máthé). Edző: Kertész Balázs.Gsz.: Barkovics (2), Honyák, Horváth P., ill. Hajmási.Az első félidő utolsó perceiben szerezte meg a vezetést a SFAC, amely nagy lendületet adott a soproni csapatnak és végül magabiztosan győzött a hazai együttes.Jók: Barkovics, Honyák, Horváth P., ill. Böcz B., Papp T., Tóth R.Ágoston Zsolt: – Nehéz dolgunk volt a fegyelmezetten játszó gönyűi csapat ellen, de szünet után a fiatalos lendület meghozta a gólokat.Kertész Balázs: – Sokkal több lehetett volna ebben a mérkőzésben, ha mindenki a rendelkezésünkre állt volna.(0–1)Beled, 100 néző. V.: Ábrahám T.Beled: Gerencsér – Farkas B. (Németh Á.), Giczi (Horváth Á.), Vass (Molnár M.), Varga T., Könczöl, Molnár Z., Torma, Gábor Sz., Nagy T., Szemes. Edző: Szalka Péter.Ménfőcsanak: Ficsór – Papp R., Nagy Á. (Fazekas), Nagy Sz., Veres, Szekeres (Póczik), Püspök, Németh B., Nagy B., Böcskey (Pintér M.), Csonka. Edző: Mayer János.Gsz.: Böcskey (2), Veres.A viharos erejű szélben lejátszott mérkőzésen már az első félidőben megszerezte a vezetést a vendégcsapat, amely végül megérdemelten nyerte meg a találkozót.Jók: Könczöl Sz., Molnár Z., ill. mindenki.Szalka Péter: – Küzdöttünk, hajtottunk, de játékban sajnos nem tudtuk felvenni a versenyt a sokkal jobb képességű Ménfőcsanak ellen.Mayer János: – Az első félidőben eredményes, a másodikban pedig tetszetős játékkal nyertünk a rendkívül szimpatikus hazai csapat ellen.(0–2)Lébény, 200 néző. V.: Vadász.Lébény: Kovács G. – Horváth M., Mészáros P., Domoszlai, Pintér K. (Jakab N.), Sallai (Meicz), Hegedüs, Boczor, Szücs G., Fördös (Tar), Németh D. Edző: Gulyás Imre.Jánossomorja: Tüske – Tóth K., Fettik, Cseri, Maidics (Dudás), Horváth M. (Soós), Kantó, Gaál Z., Menyhárt, Takács B., Gaál D. (György Jakab B.). Edző: Varga Róbert.Gsz.: Jakab N., Tar, ill. Maidics (2), Horváth M.A nagy szélhez és a sáros talajhoz jobban alkalmazkodó vendégek ha szerencsével is, de el tudták vinni a három pontot a második félidőben több helyzetet is elhibázó Lébény otthonából.Jók: Mészáros P., Jakab N., ill. Kantó, Menyhárt.Gulyás Imre: – Sajnos nem tudjuk átlépni a saját árnyékunkat. Kicsit jobb koncentrációval jobban is alakulhatott volna számunkra a mérkőzés.Varga Róbert: – A mély talajú pályához jobban alkalmazkodtunk és úgy érzem, hogy egy góllal jobbak is voltunk.(2–0)Hegyeshalom, 50 néző. V.: Baán A.Hegyeshalom: Takács B. – Máté G., Skoda, Tóth F., Gyenge, Sárközy, Szalka, Kónya, Pál G., Gláser, Herczeg K. (Orosz). Edző: Menyhárt Dénes.Győrszentiván: Kasza – Szabó P. (Sütöri), Bieder A. (Kapuváry), Keszthelyi, Hanicz, Halász, Vadász, Rubics (Czuppon), Stefanits, Szalai Sz., Lenhardt. Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Tóth F. (2), Skoda, ill. Vadász.Az első félidőben megérdemelten szerzett kétgólos előnyt a hazai csapat, amely a szünetet követően ismét eredményes volt. A vendégek erejéből csak a szépítésre futotta.Jók: mindenki, ill. senki.Menyhárt Dénes: – Fontos és megérdemelt győzelmet arattunk.Zsédely Attila: – Botrányos és vállalhatatlan produkciót nyújtottunk. Ha néhányan az éjszakából jöttek, akkor szégyelljék magukat, ha pedig nem, akkor még nagyobb a baj.(0–1)Rajka, 100 néző. V.: Zám.Rajka: Rohwild – Diviak, Jablonicky, Lences, Dubny (Dobrovodsky), Zubán, Belovic (Banyár), Baják, Derdák (Gaszner D.), Régely, Szalai Zs. Edző: Rastislav Kunst.Fertőszentmiklós: Majer – Keresztes, Ratatics, Mészáros M. (Kovács Galavics M.), Gergácz (Boda), Kungl, Ambrus Cs., Ambrus A. (Kovács M.), Holzmann, Fábián, Péter D. Edző: Majoros Zoltán.Gsz.: Mészáros M., Fábián.Két nehéz helyzetben lévő csapat gyenge színvonalú mérkőzést játszott. A helyzeteit jobban kihasználó Fertőszentmiklós megérdemelten vitte el a három pontot.Jók: Baják, Szalai Sz., ill. mindenki.Rastislav Kunst: – Amíg nem rúgjuk be az adódó helyzeteinket, addig nem fogunk mérkőzést nyerni.Majoros Zoltán: – Az irreális körülményekhez jobban alkalmazkodva megérdemelt győzelmet arattunk.(0–0)Öttevény, 100 néző. V.: Bálintfi.Öttevény: Molnár M. – Keszei, Németh M., Nagy L., Nagy R. (Klement), Fenesi (Puter M.), Vígh, Peczár, Wágenhoffer, Varga J., Lappints. Edző: Germán Ferenc.Lipót: Takács N. – Schillinger (Virág), Molnár M., Csete, Bella, Füleki (Györkös), Zimonyi (Madarász), Varga T., Bieder G., Varga R., Vojnisek. Edző: Cseri Mihály.Gsz.: Zimonyi.Mély talajú pályán, erős szélben lejátszott mérkőzésen mindkét csapat becsülettel küzdött, de gólt csak a vendégek tudtak lőni, így elvitték a három pontot.Jók: Németh M., Molnár M., Wágenhoffer, ill. mindenki.Germán Ferenc: – Küzdelmes mérkőzésen sajnos a támadójátékunk veszélytelen volt, ezért egyetlen hiba elég volt ahhoz, hogy az ellenfél nyerjen.Cseri Mihály: – A nehéz körülmények ellenére mindkét csapat felnőtt a feladathoz és jó meccset játszott, amelyből mi jöttünk ki győztesen.A Hédervár–Bácsa mérkőzés a pálya használhatatlansága miatt elmaradt.2017. 10. 29., vasárnapAbda–Győrújbarát 0-1,Rábapatona–DAC 2-5,Bőny–Győrzámoly 0-0,Kajárpéc-Herold-Trans–Nagyszentjános 1-2,Győrújfalu–Győrasszonyfa elmaradt,Pannonhalma–Enese 2-0,Pápateszér–Téti Sokoró 5-3,Börcs–Koroncó 1-5.2017. 10. 28., szombatMITE–Darnózseli 0-2,Dunaszeg–Püski 3-3.2017. 10. 29., vasárnapÁsványráró–Bezenye elmaradt,Halászi–Károlyháza 0-2,Kimle–Kunsziget elmaradt,Levél–Dunakiliti 0-3,Máriakálnok–Mosonszentmiklós 1-2,Bódi Trans-Mosonszolnok–Győrsövényház 4-0.2017. 10. 28., szombatIván–Rábaszentandrás 0-1.2017. 10. 29., vasárnapRépcementi–Kópháza 4-0,Mondo Bútoráruház-Vitnyéd–Sopronkövesd 6-2,MET-NA-Veszkény–Nagycenk 2-1,NRG Services-Rábapordány–Fertőd 1-2,Bősárkány–Petőháza 1-2,Szany–MG Zrt.-Hegykő 10-0.2017. 10. 29., vasárnapBajcs–Tényő 2-4,Győri Cápák–Sokorópátka elmaradt,Bakonyszentkirály–Écs 5-1,Mezőörs–Ikrény 1-3,Veszprémvarsány–Mindszentpuszta 3-1,Bakonyszentlászló–Töltéstava 7-1,Pér–Győrság 7-1,Wunderbar-Pázmándfalu–Vámosszabadi elmaradt.2017. 10. 29., vasárnapBezi–Markotabödöge 2-5,Felpéc–Bodonhely 3-1,Kóny–Mecsér 2-3,Gyarmat–Csikvánd 1-7,Győrszemere–MITE II 4-3,Dunaszentpál–Gyömöre 5-0,Újrónafő–Rábaszentmihály 4-1.2017. 10. 28., szombatGyőrújfalu II–Sport 36 1-2,Kimle II–Győrladamér 3-5.Hotel Lajta Park–Várbalog 4-1.2017. 10. 29., vasárnapDunasziget–Bácsa II, elmaradt,Mosonudvar–Mosonszentmiklós II 1-3.2017. 10. 29., vasárnapEgyed–Farád elmaradt,Himod–Bágyogszovát elmaradt,Szárföld–Osli 1-0,Mihályi–Szil 6-0,Rábatamási–Kisfalud 4-0,Jobaháza–Rábakecöl 2-0,Vág–Bogyoszló 7-1,Babót–Magyarkeresztúr 6-0.2017. 10. 29., vasárnapRépcevis–Sopronhorpács-Mészáros SE elmaradt,Nagylózs–Ágfalva 3-1,Csapod–Egyházasfalu 3-0,Pereszteg–Fertőrákos 3-5.2017. 10. 29., vasárnapUnd–Újkér 4-2,Balf–Fertőd II 2-4,TITA Elektronika-Agyagosszergény–Zsira 3-2.