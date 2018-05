Megyei foci - Nosztalgiázás és jubileum Jánossomorján

A rendezvényen megjelentek a klub egykori sportvezetői, játékosai, valamint múltbéli és jelenlegi prominens személyiségek egyaránt. A legnagyobb taps az akkori mezőgazdasági minisztert, dr. Nagy Frigyest fogadta, hiszen ő adta át 1998-ban a győztesnek járó serleget.A megjelentek közül természetesen nem hiányozhatott a jánossomorjai labdarúgás ikonikus alakja, Fazekas Imre sem, aki immár évtizedeken keresztül vesz részt az egyesület életében.„Több éven keresztül küzdöttünk annak idején azért, hogy végre egy igazán jó csapatunk alakuljon ki – kezdte a sportvezető. – Az 1996–97-es bajnokságot végül sikerült megnyernünk, ez az év nagy lökést adott a további szép eredményekhez. A következő évben aztán a Magyar Kupa küzdelmeiben is sikerült jól szerepelni, így juthattunk el a Szabad Föld Kupa döntőjéig. Csodálatos emlék ez, hiszen a Vasas otthonában, a Fáy utcában játszhattunk a Szabadegyháza ellen 1998. május 13-án. Ismételhetetlen futball-láz volt annak idején nálunk, öt autóbusszal és rengeteg autóval utaztak szurkolóink, akik több mint ötszázan buzdították a fiúkat a fővárosban."Drobnitsch Tamás vezetőedző csapata a rendes játékidőben 1–1-et játszott, végül a tizenegyespárbajban sikerült győzedelmeskednie. Utána pedig jöhetett a hajnalig tartó ünneplés.„Érdekesség, hogy az edzőnk később még egyszer elhódította a kupát, ugyanúgy kétszeres győztes, mint Szalka Ferenc játékosként. Csodás érzés volt felidézni a régmúlt szép pillanatait és anekdotázni, újra átélni azokat a felejthetetlen történeteket" – említette Fazekas Imre.A megemlékező ünnepség meghívottjai voltak a korábban szintén Szabad Föld Kupát nyert Gyirmót játékosai, akik 2001-ben a Fradi szentélyében Horváth László irányításával ünnepelhettek.– Udvarias vendégek voltunk az eredményt illetően is, hiszen a sikerélményt meghagytuk az ünnepelt csapat tagjainak. Örömmel töltött el minket is, hogy a jánossomorjai csapatvezetők is milyen nagy tisztelettel és megbecsüléssel ápolják a korábbi sikereket és az azt elért labdarúgókat egyaránt. Nagyon készülünk a visszavágóra – mondta Kövecses Tamás, a Marcal-partiak csapatkapitánya.