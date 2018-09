Megyei foci - Nehezen nyert Nyúlon az éllovas, gólparádé Osliban és Péren + nyilatkozatok

A zöld mezes Csorna csak a második félidőben tudta eldönteni a találkozót a jól játszó hazaiak ellen. Fotó: HBE

Gyirmót FC Győr II - Kapuvár 1-1SC Sopron - Pannonhalma 8-0Nyúl - Csorna 0-2Soproni FAC 1900 - Gönyű 0-2Fertőszentmiklós - Lipót 0-3Jánossomorja - Lébény 0-1Beled - Győrszentiván 2-2Öttevény - Bácsa 2-2Gyirmót, 200 néző. V.: BálintfiGyirmót II: Rengel – Krebsz (Horváth II R.), Orbán, Horváth Cs., Szegi, Horváth D. (Éri), Gelencsér (Szabó Á.), Németh G., Csongrádi, Vólent, Horváth R. Edző: Tóth Norbert.Kapuvár: Vass K. – Kecskés, Szabó Sz., Horváth P., Bognár L., Győrvári, Árki, Simon M. (Véghelyi), Debreczeni (Horváth K.), Kerékgyártó (Kecskeméti), Tar. Edző: Balog Zoltán.Gsz.: Vólent (82), ill. Tar (50.).Gól nélküli első játékrészt követően, a második félidő elején vezetéshez jutott a vendégcsapat. Ezután még nagyobb sebességre kapcsoltak a hazaiak, akiknek a hajrában sikerült egyenlíteniük.Tóth Norbert: – Gratulálok a vendégeknek, rászolgáltak az egy pontra.Balog Zoltán: – Gratulálok a csapatomnak a küzdeni akarásért. Fordulatos mérkőzésen igazságos döntetlen született.Sopron, 450 néző. V.: Dombi.SC Sopron: Tóth O. – Kádár (Holzmann Z.), Kelemen, Tóth A., Gáncs, Galambos (Malina), Gere, Holzmann P., Tóth P. (Varga G.), Honyák, Kocsis Á. Edző: Ágoston Zsolt.Pannonhalma: Pőcze – Csányi, Salomvári, Mészáros, Molnár Cs., Imre (Sándor), Pintér, Németh L., Molnár G., Kállai (Hartl), Bíró (Molnár B.). Edző: Karácsony Tamás.Gsz.: Galambos (3), Honyák (2), Holzmann P., Gere, Molnár Cs. (öngól).A bajnokságban egyre jobban formába lendülő fiatal soproni csapat tetszetős játékot mutatva megérdemelt győzelmet aratott a rendkívül sportszerű mérkőzésen.Jók: Galambos, Honyák, Gáncs, Kelemen, Gere, ill. Mészáros.Ágoston Zsolt: – Ragyogó első félidő után is sikerült ráerőltetni akaratunkat az ellenfélre. Gratulálok mindkét csapatnak a sportszerű játékhoz.Pék László: – Ekkora pofonért kár volt ennyit utazni.Sopron, Anger-réti pálya, 100 néző. V.: Lukács.SFAC: Pintér – Horváth T., Benczur, Farkas D., Szabó N., Szucskó, Fenyvesi M. (Szabó K.), Németh L., Fenyvesi Á., Kiss A., Horváth M. Edző: Kocsis Tamás.Gönyű: Tóth M. (Szigony) – Végh, Máté, Nagy M., Póczik (Tarcsa), Farkas B., Püspök, Sárközi, Böcz, Sovány, Kiss Z. (Takács N.). Edző: Horváth Péter.Gsz.: Farkas B., Böcz.Az első félidő változatos játékot hozott, melybem időnként a SFAC-csatárok is veszélyeztettek, de a Gönyű uralta a játékot. A második félidőben már nem bírták sokáig ezt a nyomást a soproniak és az 50. percben megtört a jég, a 66. percben pedig végleg eldőlt a mérkőzés. Összességében most játszott az idényben legjobban a SFAC, amíg bírták erővel, egyenrangú ellenfelek voltak.Jók: Pintér, Szucskó, Szabó N., Fenyvesi Á., ill. senki.Kocsis Tamás: – Gratulálok az egész csapatnak a teljesítményhez.Horváth Péter: – Egy-két emlékezetes soproni sporttörténetben részt vehettem, majdnem most is sikerült. A továbbiakban eredményes folytatást kívánok a SFAC-nak.Öttevény, 150 néző. V.: Dombi.Öttevény: Molnár M. – Horváth B., Nagy L., Németh M. (Varga J.), Nagy R., Horváth M., Vígh N. (Puter M.), Keszei, Wágenhoffer, Szűcs G., Lappints (Kovács P.). Edző: Germán Ferenc.Bácsa: Ács – Katona M., Kurucz, Kulcsár Á. (Mendel), Gajdos, Veller (Tóth M.), Molnár L. (Szabó K.), Bögöly, Posta, Sipos, Kalmár B. Edző: Korsós György.Gsz.: Szűcs G., Keszei, ill. Kalmár B., Veller.Nagy iramú, változatos mérkőzésen mindkét kapu előtt adódtak lehetőségek, így a döntetlen igazságosnak mondható.Jók: Wágenhoffer, Szűcs, ill. Katona M., Posta, Sipos.Germán Ferenc: – A helyzetek alapján nyerni kellett volna ezt a mérkőzést, de miután hátrányba kerültünk, meg kell becsülnünk az egy pontot is.Korsós György: – Kifejezetten jó mérkőzésen drámai végjátékban két pontot hagytunk Öttevényen.Beled, 250 néző. V.: Erdélyi.Beled: Soós – Varga T., Szemes, Könczöl, Molnár Z., Torma, Gábor, Keszthelyi (Köntés), Kónya, Marton (Vass), Kiss K. Edző: Mitterspieler Csaba.Győrszentiván: Szabó K. – Litresics, Bieder A., Stefanits, Szalai, Hanicz, Kertész (Takács P.), Bieder T. (Szabó P.), Lenhardt, Vadász (Halász), Tóth P. Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Marton, Szemes, ill. Szalai Sz., Lenhardt. Kiállítva: Bieder A.Az első félidőben jól futballozó hazai csapat kétgólos előnyre tett szert, a második félidőben a vendég Győrszentiván sokkal többet kezdeményezett, előbb egy tizenegyesből gólt szerzett, majd a 90. percben kiegyenlített és elvitte az egyik pontot Beledről.Jók: Varga T., Szemes, Marton Z., ill. Szalai Sz.Kovács Béla szakosztályvezető: – Roppant bosszantó, hogy a kilencvenedik percben egy egyéni súlyos hibából a zsebünkben lévő három pontból kettő elment.Zsédely Attila: – Nulla-kettőről jöttünk vissza emberhátrányban, de nem vagyok elégedett, mert egy félszezonnyi helyzetet hagytunk ki.Jánossomorja, 250 néző. V.: Krasznai.Jánossomorja: Pribránszki – Tóth II K., Fettik, Cseri, Soós (Gaál D.), Maidics, Takács B. (Dudás), Kantó, Gaál Z., Mikhely, Kovács K. (Horváth M.). Edző: Varga Róbert.Lébény: Molnár M. – Széles, Domoszlai, Csepi (Szalka), Tóbiás, Sallai, Élő, Karcagi Mészáros, Fenesi (Horváth M.), Károlyi (Madarász M.), Oláh. Edző: Tiba ZoltánGsz.: Károlyi.Az első valamirevaló helyzetből a Lébény betalált. A hazai csapat rúgott egy tucat szögletet, kihagyott egy idényre való gólhelyzetet, kapufát rúgott, csak éppen az a hőn áhított gól nem jött össze. A Lébény ebben a naptári évben már másodszor győzött Jánossomorján.Jók: senki, ill. mindenki.Varga Róbert: – A lébényi csapat a Jánossomorja mumusává lépett elő.Tiba Zoltán: – Fegyelmezett játékkal fontos három pontot szereztünk.Tudósítottak: Páder Vilmos (SC Sopron), Erdélyi Géza (SFAC 1900), Gőgh Péter (Öttevény), Horváth Zoltán (Beled), Kiss Sándor (Jánossomorja).Nyúl, 250 néző. V.: Ábrahám.Nyúl: Kiss A. – Németh M., Mió, Herczeg, Varga P., Varga T., Nyakas, Bagó, Fazekas (Orbán), Gere (Györe), Hegyi (Varga M.). Edző: Lenzsér Zsolt.Csorna: Dénes – Papp, Simon, Detrik (Németh B.), Kerékgyártó, Baranyai (Csigó), Zámbó, Visy (Horváth A.), Csikós, Szakács, Fehér. Edző: Marton Miklós.Gsz.: Kerékgyártó, Németh B. Kiállítva: Nyakas.Az esélyesebb vendégcsapat kezdte jobban a mérkőzést, több helyzetet is kialakított, melyek rendre elakadtak a szervezetten védekező hazaiakban. A nyúli csapat kontratámadásokkal veszélyeztetett, de gólt nem sikerült szerezniük.A második játékrészben a játékvezető egy vitatható büntetővel és kiállítással a vendégeknek kedvezett. A csornai vezető találat után sem alakult ki folyamatos játék, de a csornaiak a kapu előtti keveredés után találtak még egy gólt. 0–2.Összességében döntetlenszagú mérkőzést nyert meg a Csorna egy kis szerencsével.Jók: Bagó, Varga P., Hegyi, Németh M., ill. Csikós, Kerékgyártó, Simon.Lenzsér Zsolt: – A büntető és a kiállítás megpecsételte a sorsunkat. Gratulálok a jó erőkből álló Csornának.Marton Miklós: – Az első tizenkét percben el kellett volna döntetünk a mérkőzést, de ez nem jött össze, ezért nagyon megnehezítettük a dolgunkat. Gratulálok a szervezetten játszó hazai csapatnak.Németh LászlóGyőrújbarát - Bőny 2-4Abda - Győrzámoly 3-2Nagyszentjános - Győrasszonyfa 10-0Győrújfalu - Téti Sokoró 1-4Rábapatona - Kunsziget 2-0Börcs - Dunaszeg 2-5Koroncó - Enese 9-1Kajárpéc - DAC-UP 0-1Mosonszentmiklós - Levél 6-1Hegyeshalom - Püski 9-0Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye - Halászi 4-0MITE - Dunakiliti 2-0Bódi-Trans Mosonszolnok - Rajka 1-1Bősárkány - Máriakálnok 1-2Kimle - Hédervár 1-0Darnózseli - Károlyháza 5-0Szabadnapos: Mosonmagyaróvár IIDénesfa - Szany 2-0Rábaszentandrás - Veszkény 2-1Sopronkövesd - Iván 1-3Kópháza - Rábapordány 5-0Hegykő - Lövő 3-0Fertőd - Vitnyéd 2-6Nagycenk - Petőháza 3-5Pér - Győri Cápák HSK 16-0Mezőörs - BKSE 3-3Töltéstava - Écs 3-4Győrság - Mindszentpuszta 5-2Váralja SE - Veszprémvarsány 0-1Sokorópátka - Vámosszabadi 1-1Pázmándfalu - Pápateszér 3-1Tényő - Bajcs 1-6Mecsér - Rábaszentmihály 4-1Felpéc - Gyömöre 6-0Győrsövényház - Dunaszentpál 0-3Gyarmat - Ikrény 0-1Rábacsécsény - Csikvánd 3-4Újrónafő - Markotabödöge 1-4Bezi - Kóny 2-10Győrszemere - Ásványráró 5-2Bácsa II - Mosonszentmiklós II 1-5Hotel Lajta Park - Kimle II - félbeszakadt, mert a vendégcsapat létszáma a megengedett alá csökkent a második félidőre.Várbalog - Győrújfalu II 8-0Dunasziget - Győrladamér 5-2MITE II - Mosonudvar 5-1Farád - Babót 0-1Himod - Vág 5-1Osli - Magyarkeresztúr 17-0Szil - Rábatamási 0-5Bágyogszovát - Jobaháza 2-6Bogyoszló - Mihályi 3-3Kisfalud - Egyed 0-2Pereszteg - Sopronhorpács 1-0Agyagosszergény - SVSE-GYSEV 2-1Egyházasfalu - Zsira - 3-0Ágfalva - Harka 3-0Nagylózs - Ászok SE 9-0Újkér - Répcevis 1-5Csapod - Fertőendréd 4-3Nyitóképünk illusztráció, archív felvétel.