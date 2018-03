Megyei foci - néhány kivétellel az összes meccs elmarad a hétvégén

Az MLSZ Adatbankja szerint rengeteg mérkőzést elhalasztanak a megyei labdarúgó bajnokságokban.



Megyei I. osztály

Az első tavaszi forduló múlt hétvégén kezdődött volna, de a kedvezőtlen időjárás miatt egyetlen meccset sem rendeztek.

A 16. forduló legtöbb meccsét május 1-jére halasztották, egyet azonban már most megrendeznek: vasárnap 15 órától Lipóton a Lipót - Hédervár mérkőzést. A most hétvégén esedékes

17. fordulóból két mérkőzést rendeznek meg a tervek szerint, Sopronban a SFAC 1900 - Jánossomorja mérkőzést vasárnap 13, valamint a gyirmóti Alcufer Stadionban a Ménfőcsanak - Bácsa városi rangadót ugyancsak vasárnap 17 órától. A hétvégén egyik meccs előtt sem rendeznek U19-es mérkőzést.

A 17. forduló többi mérkőzését később rendezik meg.



Megyei II. osztály

Bár az MLSZ Adatbankja szerint Pannonhalmán lesz mérkőzés, az MLSZ Győr-Moson-Sopron megyei igazgatósága szerint a győri csoport többi mérkőzésével együtt elmarad a győrújfaluiak pannonhalmi meccse is.

Elmarad a legtöbb bajnoki találkozó a mosonmagyaróvári csoportban is, az egyetlen kivétel a Dunakiliti - MITE meccs lesz, amelyet a mosonmagyaróvári MTE-1904 Sporttelepen a tervek szerint megrendeznek vasárnap délután 15 órától (előtte itt is lesz U19-es mérkőzés 13 órától).

A soproni csoport hét mérkőzéséből négyet terveznek lejátszani a hétvégén. A Hegykő - Veszkény és a Szany - Rábapordány meccsek a pályaválasztó csapat otthonában, vagyis Hegykőn és Szanyban vasárnap 15 órakor kezdődnek, előtte 13 órától az U19-es csapatok is összecsapnak. Két bajnokit Csornán játszanak le, a Bősárkány - Iván mérkőzés 14, a Rábaszentandrás - Répcementi találkozó pedig 16 órakor kezdődik, az U19-esek meccseit elhalasztották.



Megyei III. osztály

A győri keleti, valamint a csornai csoportban minden mérkőzést elhalasztottak. A mosonmagyaróvári-győri csoportban egyetlen mérkőzést játszanak csak le, vasárnap délelőtt 10 órától rendezik Csornán az Újrónafő - Gyarmat összecsapást. Az északi, a soproni A és soproni B csoport tavaszi rajtja eleve jövő hétvégén, vagyis március 10-11-én lesz.



A cikk a péntek délutáni állapotot mutatja. Előfordulhat, hogy órákkal a kezdés előtt mégis változás áll be, és valamelyik találkozó elmarad.