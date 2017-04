Megyei foci - Négyet rúgott a Nyúl, ötöt kapott a Kapuvár, hatot a Beled - edzői nyilatkozatok

Öttevény–Nyúl 1-4Bácsa–Kapuvár 5-1Lipót–Hédervár 0-0Győrszentiván–Rajka 2-2Jánossomorja–Gönyű 0-2Beled–Ménfőcsanak 0-6Fertőszentmiklós–Hegyeshalom 1-0(0–1)Győrszentiván, 100 néző. V.: Péter G.Győrszentiván: Kasza – Kapuváry, Bieder A., Stefanits, Hanicz, Sütöri (Leal), Szántó (Orbán A.), Lenhardt (Csaplár), Szalai Sz., Rubics, Keszthelyi. Edző: Zsédely Attila.Rajka: Gaszner M. – Diviak, Hirtl, Camaj, Zubán, Sedivy, Szalai Zs., Baják, Lences, Petrusek (Kiss B.), Takács R. (Banyár). Edző: Rastislav Kunst.Gsz.: Hanicz, Orbán A., ill. Hirtl, Camaj. Kiállítva: Lences.Jobban kezdte a mérkőzést a Rajka, de aztán kiegyenlítetté vált a játék. A 24. percben megszerezte a vezetést a vendégcsapat: egy szögletet követően Hirtl volt eredményes. 0–1. A 36. percben ismét a rajkai csapat veszélyeztetett, de Kasza nagyot védett. A 66. percben egyenlített a hazai csapat. Egy felívelt labda után Hanicz fejelt a hálóba. 1–1. A 77. percben ismét a rajkaiak szerezték meg a vezetést Camaj révén. 1–2. A 87. percben Lences megkapta a második sárga lapját és mehetett zuhanyozni. A 91. percben büntetőt lőhetett a Győrszentiván. Orbán A. állt a labda mögé és magabiztosnak bizonyult. 2–2.Összességében küzdelmes meccsen reális eredmény született.Jók: senki, ill. Baják.Zsédely Attila: – Hatalmas védelmi hibáinkat követően minden erőnket meg kellett mozgatnunk ahhoz, hogy legalább az egyik pontot itthon tartsuk.Rastislav Kunst: – Megnyerhettük volna a mérkőzést, de két védelmi hibánk után egyenlíteni tudott az ellenfél.Pék Anita(0–2)Öttevény, 200 néző. V.: Móri.Öttevény: Bári – Horváth B. (Tóth B.), Nagy R. (Bognár J.), Kovács P., Fuhrmann, Nagy L., Puter M., Fenesi (Germán), Vígh, Klement, Wágenhoffer. Edző: Germán Ferenc.Nyúl: Varga I P. – Szabó A., Kapa Martin, Kapa Márkó, Cserháti (Weiszdorn), Varga Zs., Varga II P., Németh M., Vörös Torma (Kállai), Visy, Véghelyi (Maracskó). Edző: Varga Péter.Gsz.: Vígh, ill. Vörös Torma (2), Varga Zs., Cserháti.A jól és taktikusan játszó nyúli csapat kitűnő egyéni teljesítményekkel megérdemelten szerezte meg a három pontot.Jók: Nagy L., Puter M., ill. mindenki.Germán Ferenc: – Gratulálok a nyúli csapatnak, teljesen megérdemelten győztek.Varga Péter: – A hiányzóink ellenére a játékunk kitűnő csapatmunkával párosult, így fontos három ponttal térünk haza.(2–0)Bácsa, 100 néző. V.: Vadász Cs.Bácsa: Katona T. – Katona M., Nyíregyházky (Markó), Kiss B., Kurucz (Tóth M.), Kulcsár, Schofhauser E. (Simigla), Veller, Katona V., Sipos, Kalmár. Edző: Rozmán László.Kapuvár: Vass – Molnár Z., Horváth P., Kiss Á. (Rosta), Orbán A., Böcskör Gy. (Kovács M.), Péter D., Győrvári, Böcskör Zs., Balassa (Kecskés), Magyar. Edző: Horváth Csaba.Gsz.: Kalmár (4), Veller, ill. Böcskör Zs.Kiállítva: Molnár Z.A végig nagy kedvvel játszó hazaiak rengeteg helyzetet kialakítva magabiztos győzelmet arattak a gyenge napot kifogó vendégek felett.Jók: mindenki, ill. senki.Rozmán László: – Jó szellemben, ötletesen játszva a sok kihagyott helyzet ellenére is végre nagy különbségű győzelmet arattunk.Horváth Csaba: – A kiállítással az utolsó esélyünk is elszállt egy tisztes eredmény eléréséhez. A mai formánk alapján nem szerezhettünk pontot.Lipót, 400 néző. V.: Dombi.Lipót: Takács N. – Keszei, Molnár M., Csete (Szücs G.), Virág, Bella (Endrődy I.),Bieder T., Zimonyi, Bieder G. (Varga T.), Régely, Vojnisek. Edző: Horváth Dénes.Hédervár: Cséfalvai – Tóth N., Molnár Á., Kovács K., Szabados G., Antalkovics (Hegyi) (Bartek), Nagy Cs., Angyal, Szabados T., Jász, Skultéti. Edző: Tiba Zoltán.A két szomszédvár összecsapásán az első félidőben kiegyenlített játékot láthattak a szurkolók. A második játékrészben a szinte egykapura játszó lipóti csapat nem tudott gólt lőni az időt húzó és a játékot tördelő ellenfélnek.Jók: Takács N., Keszei, ill. mindenki.Horváth Dénes: – Rúgott gól nélkül még szomszédvári rangadót is nehéz nyerni. Nekünk sem sikerült.Tiba Zoltán: – Értékes pontot szereztünk, talán nem érdemtelenül.(0–1)Jánossomorja, 200 néző. V.: Juhász.Jánossomorja: Tüske – Gaál, Dudás, Cseri, Varga R. (Kiss A.), Maidics (Bánfalvi),Soós, Menyhárt, Tóth II Kristóf, Fettik, György J. Edző: Varga Róbert.Gönyű: Vörös – Cseszregi, Lanzendorfen, Sovány, Végh, Böcz A., Czeitler, Tóth R., Böcz B., Kovács M. (Kertész), Papp T. Edző: Kertész Balázs.Gsz.: Böcz A., Lanzendorfen.Az első félidőben a vendégek egy kapussal és egy asszisztenssel jobbak voltak. Összességében a jobb helyzetkihasználásának köszönhetően megérdemelten nyert a Gönyű.Jók: Cseri, Menyhárt, ill. mindenki.Varga Róbert: – Ennyi gyenge teljesítménnyel nem lehet mérkőzést nyerni.Kertész Balázs: – Igazi csapattá értünk.0–4)Beled, 100 néző. V.: Baán A.Beled: Reinhardt – Giczi, Varga D., Torma, Könczöl, Németh P., Póczik, Molnár M., Nagy Á., Fekete D. (Bödecs) Bárdosi (Kovács M.). Edző: Szalka Péter.Ménfőcsanak: Ficsór – Papp R., Ilkovics (Balogh L.), Visy, Szalai Á., Horváth R., Kertész P. (Pintér M.), Fajkusz, Püspök, Ködmön, Szekeres (Póczik). Edző: Mayer János.Gsz.: Nagy Á. (öngól), Püspök, Szekeres, Ilkovics, Ködmön, Pintér M.Az ifjúsági játékosokkal pályára lépő és egyéni hibákat elkövető hazai csapat ellen hamar eldöntötte a mérkőzést a Ménfőcsanak, amely megérdemelten vitte el a három pontot.Jók: senki, ill. mindenki.Szalka Péter: – Köszönjük a fiataljainknak, hogy a rendelkezésünkre álltak.Mayer János: – Húsz perc alatt eldöntöttük a mérkőzés érdemi részét és megérdemelten hoztuk el a három pontot. Gratulálok a csapatomnak a heti produkcióhoz.(1–0)Fertőszentmiklós, 250 néző. V.: Radasics.Fertőszentmiklós: Majer – Keresztes, Ambrus Cs., Orbán B., Kovács Galavics M., Gergácz, Ratatics, Kungl, Mészáros M., Galambos, Árki (Ambrus A.). Technikai vezető: Sipőcz László.Hegyeshalom: Czuppon – Szabados (Csányi), Skoda, Horváth I Ádám, Németh B., Baranyai, Hegedüs (Horváth II Ádám), Dankó, Máté G. (Hafner), Ujvári, Farkas K. Megbízott edző: Horváth Ádám.Gsz.: Galambos.A végeredmény nem tükrözi hűen a két csapat közti különbséget. A hazai együttes gólkülönbséget javíthatott volna.Jók: mindenki, ill. Czuppon.Sipőcz László: – Egy bajnokságra való helyzet maradt ki, de ez a győzelem is értékes.Horváth Ádám: – Se a csapatunk, se a játékvezető nem tudott felnőni a megyei első osztályú szinthez. Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez.Tudósítottak: Gőgh Péter (Öttevény), Alföldi Zoltán (Bácsa), Kalmár László (Lipót), Kiss Sándor (Jánossomorja), Horváth Zoltán (Beled), Lendvai Péter (Fertőszentmiklós).Bőny–Kóny 3-2Győrzámoly–Győrújbarát 0-1Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Dunaszeg 1-4Pannonhalma–Tét 3-1Győrújfalu–Börcs 0-0Nagyszentjános–Enese 3-2Kunsziget–Koroncó 2-4Abda–Kajárpéc 1-02017. 04. 22., szombat, 17 óra:Lébény–Kimle 3-0, Püski–Bezenye 2-1.2017. 04. 23., vasárnap, 17 óra:Bősárkány–MITE 6-1,Ásványráró–Levél 1-1,Mosonszolnok–Darnózseli 7-2,Károlyháza–Máriakálnok 4-2,Halászi–Mosonszentmiklós 1-3,Győrsövényház–Dunakiliti 1-4.2017. 04. 23., vasárnap, 17 óra:Répcementi SE–Soproni FAC 1900 1-3,Szany–Veszkény 2-0,Lövő–Rábaszentandrás 1-2,Petőháza–Iván 7-2,Vitnyéd–Babót 5-0,Nagycenk–Fertőendréd 8-5,Rábapordány–Hegykő 1-2.Veszprémvarsány–Vámosszabadi 3-2,Mezőörs–Ikrény 4-0,Pér–Győrság 4-1,Bakonyszentlászló–Töltéstava 2-8,Győrladamér–Győrasszonyfa II 8-1,Écs–Mindszentpuszta 2-1,Bajcs–Győri Cápák 1-1,Pázmándfalu–Bakonyszentkirály 3-3.2017. 04. 23., vasárnap, 17 óra:Mecsér–Bodonhely 9-0,Bezi–Felpéc 1-1,Rábacsécsény–Dunaszentpál 2-2,Győrszemere–Gyarmat 5-1,Újrónafő–MITE II 2-2,Tényő–Rábapatona 1-3,Csikvánd–Gyömöre 1-0,Sokorópátka–Rábaszentmihály 7-3.Győrszentiván II–Bácsa II 0-2Hédervár II–Hotel Lajta-Park 0-4Győrújfalu II–Várbalog 1-22017. 04. 23., vasárnap, 17 óra:Mosonudvar–Mosonszentmiklósi II 0-3,DAC–Sport 36 2-1,Dunasziget–Kimle II 3-1.Magyarkeresztúr–Barbacs 0-02017. 04. 23., vasárnap, 17 óra:Szil–Mihályi 1-4,Farád–Jobaháza 1-0,Markotabödöge–Egyed 6-5,Bogyoszló–Bágyogszovát 3-0,Vág–Rábatamási 0-1,Himod–Szárföld 5-1,Osli–Rábakecöl 5-1.Nagylózs–Kópháza 1-4,Répcevis–Csapod 0-2,Fertőrákos–Egyházasfalu 2-5,Sopronhorpács–Sopronkövesd 2-4,Pereszteg–Ágfalva 2-0.Soproni FAC 1900 II–Sarród 4-4.Fertőd II–Und 0-0,Zsira–Harka 3-3,Kisfalud–Agyagosszergény 1-3.