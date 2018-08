Megyei foci - Micsoda eredmények?! 19 gólt lőtt a Csorna a Fertőszentmiklósnak + edzői nyilatkozatok, eredmények, fotók

Gyirmót II–Pannonhalma 5-1SC Sopron–Öttevény 3-1Nyúl–Bácsa 1-1Beled–Lipót 0-5Fertőszentmiklós–Csorna 0-19Jánossomorja–Gönyű 1-0Győrszentiván–Lébény 3-1SFAC–Kapuvár 0-8(1–0)Győrszentiván, 150 néző. V.: Herm L.Győrszentiván: Szabó K. – Litresits, Bieder A. (Kapuváry), Stefanits, Szalai Sz., Kertész (Hanicz), Bieder T., Halász, Lenhardt, Vadász (Takács), Tóth P. Edző: Zsédely Attila.Lébény: Molnár M. – Szalka (Csepi), Élő, Tóbiás, Sallai, Süveges, Kilácskó, Fenesi, Károlyi, Horváth M., Oláh. Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Stefanits, Bieder T., Szalai Sz., ill. Csepi.A hazai csapat a kezdést követően magához ragadta a kezdeményezést, és az idő előrehaladtával folyamatosan őrölte fel a rivális ellenállását, és alakította ki helyzeteit. Ezek nagy részét ekkor még elszórakozták, vagy a kapufa segítette a vendégeket. Ennek is volt köszönhető, hogy az első félidőben csak egy pontrúgást követően tudott a hálóba találni a Győrszentiván.A második játékrészben folytatódott a hazaiak meddő mezőnyfölénye, a vendégek ritkán lépték át a félpályát. A második hazai gólt követően a lébényiek egy lesgyanús szituáció végén még szépítettek, de a hazaiak formás támadás végén bebiztosították győzelmüket egy olyan mérkőzésen, amelyet nagyobb különbséggel is megnyerhettek volna.Jók: Litresits, Kertész, Stefanits, ill. senki.Zsédely Attila: – A helyzeteink töredékét berúgva is magabiztos győzelmet arattunk.Tiba Zoltán: – A hazai csapat megérdemelten nyert. Támadásban már többet mutattunk, mint eddig, de a helyzeteket be kell rúgni.(0–0)Jánossomorja, 250 néző. V.: Erdélyi.Jánossomorja: Liszkai – Fettik, Tóth II K., Cseri, Menyhárt (György J.), Soós, Maidics (Takács B.), Horváth M. (Gaál D.), Kantó, Gaál Z., Kovács K. Edző: Varga Róbert.Gönyű: Tóth M. – Nagy M., Máté Sz. (Prenner), Kovács M., Végh, Póczik, Böcz, Kiss Z., Püspök, Tóth R. (Takács N.), Lanzendorfen. Edző: Horváth Péter.Gsz.: Maidics.A hazai csapat helyzetek sorozatát hagyta ki és csak nagy nehezen tudott a hálóba találni, amivel a fontos három pontot itthon tartotta.Jók: Cseri, Kovács, György, ill. Tóth M.Varga Péter: – Ezt a fontos győzelmet elhunyt elnökünk, dr. Kiss Károly emlékének ajánljuk!Horváth Péter: – Tudtuk, hogy ez nehéz mérkőzés lesz, hiszen sérülés, eltiltás és egyéb elfoglaltság miatt nem állhatott rendelkezésre a teljes keret, ettől függetlenül a gyenge színvonalú mérkőzésen többet vártam a csapatomtól.(0–0)Sopron, 400 néző. V.: Szikra.SC Sopron: Tóth O. – Kádár (Boda), Kelemen, Tóth A., Gáncs, Holzmann P., Gere (Keszeg), Tóth P., Purt (Kovács A.), Honyák, Galambos. Edző: Ágoston Zsolt.Öttevény: Molnár M. – Kovács P. (Vígh), Wágenhoffer, Keszei, Szücs, Németh M., Nagy L., Hécz (Horváth M.), Lappints (Kónya), Puter, Nagy R. Edző: Germán Ferenc.Gsz.: Purt, Kovács A., Honyák, ill. Horváth M. Kiállítva: Wágenhoffer.Élvezetes, kulturált játékot, látványos gólokat láthatott a szépszámú közönség. A soproniak megérdemelt győzelmet arattak a jó erőkből álló Öttevény felett.Jók: Holzmann P., Kelemen, Honyák, Kovács A., ill. Keszei, Horváth M.Ágoston Zsolt: – Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, de helyzeteink alapján megérdemelten győztünk.Germán Ferenc: – Nagyon gyenge teljesítményt nyújtottunk, aminek nem lett más a vége, mint megérdemelt hazai győzelem.(2–1)Gyirmót. V.: Krasznai.Gyirmót II: Pálfi – Szegi, Horváth Cs., Orbán, Horváth II R. (Nagy B.), Gelencsér, Csongrádi (Szabó Á.), Horváth D. (Éri), Németh G., Sandal, Farkas. Edző: Tóth Norbert.Pannonhalma: Baki – Mészáros, Csányi, Imre (Sándor K.), Németh L., Molnár G. (Molnár B.), Németh L., Molnár Cs., Erdélyi, Pintér, Kállai (Bíró). Edző: Pék László.Gsz.: Sandal (2), Farkas, Horváth Cs., Mészáros (öngól), ill. Németh L.A hazai csapat az utolsó félórában biztosította be megérdemelt győzelmét.Tóth Norbert: – Jó, stabil Pannonhalmát sikerült legyőznünk.Pék László: – A profi erőkből álló hazaiak ellen hetven percig jól tartottuk magunkat. Sajnos ezután kiütközött az edzésszámok közötti különbség.(0–3)Beled, 150 néző. V.: Dombi.Beled: Soós B. – Kiss K., Szemes (Marton), Könczöl, Vass (Varga D.), Molnár Z., Torma, Gábor, Kónya, Keszthelyi, Köntés. Edző: Mitterstiller Csaba.Lipót: Babina – Csete (Schillinger R.), Rigó, Bella, Nyári (Schillinger D.), Zimonyi, Bieder, Vörös Torma, Tóth L., Kapa Márkó (Molnár M.), Kapa Martin. Edző: Varga Péter.Gsz.: Zimonyi (2), Nyári, Bella, Rigó. Kiállítva: Varga D.Az erősen felázott talaj zavarta a játékosokat, de a jobb erőkből álló Lipót megérdemelten vitte el a három pontot.Jók: senki, ill. Bieder, Vörös Torma, Nyári, Rigó, Zimonyi.Mitterstiller Csaba: – Némileg sajnálattal vettem tudomásul az ötgólos vendéggyőzelmet. Az első félidőben riadtan játszottunk, de a második félidőben már összeszedettebbek voltunk.Varga Péter: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, szép támadások után szereztük a gólokat, ma nem lehetek elégedetlen.(0–8)Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Dombi.Fertőszentmiklós: Bábel – Kovács Bálint, Cserge, Magda, Csonka, Fodróczy (Fülöp), Szabados, Dukai, Tóth Sz., Kovács Benjamin (Takács A.), Péter. Edző: Horváth István.Csorna: Lőre – Papp, Simon, Detrik, Kerékgyártó (Potyondi), Baranyai (Németh B.), Farkas D., Visy, Csikós (Szalai A.), Szakács, Fehér. Edző: Marton Miklós.Gsz.: Simon (5), Detrik (3), Csikós (2), Kerékgyártó (2), Németh B. (2), Farkas, Szakács, Potyondi, Szalai, Visy.Kritikán alauli játékvezetés mellett a jó erőkből álló Csorna tetszés szerint érte el góljait.Jók: senki, ill. mindenki.Keresztes Szilárd másodedző: – Minden egyes mérkőzésen az egyesület fennmaradásáért harcolunk.Marton Miklós: – Minden tiszteletem a Fertőszentmiklósé, hogy minden héten így kiállnak.(0–1)Nyúl, 250 néző. V.: Fuhrmann.Nyúl: Szebényi – Németh M. (Herczeg), Töltősi, Mió, Kiss M., Nyakas, Varga P., Bagó, Varga T., Fazekas, Gere. Edző: Lenzsér Zsolt.Bácsa: Ács – Kiss B., Kurucz, Gajdos, Veller, Katona V. (Molnár), Posta, Sipos, Tóth M., Mendel (Kulcsár), Kalmár. Edző: Korsós György.Gsz.: Gere, ill. Weller.Kiegyenlített játékkal kezdődött a mérkőzés, volt helyzet mindkét kapu előtt, de a vendégek szereztek vezetést. A második játékrészben teljesen fölénybe került az egyre jobban játszó fiatal hazai csapat, de csak az egyenlítésig jutottak.Jók: Bagó, Varga P., Mió, Gere, ill. Kurucz, Kalmár, Weller.Lenzsér Zsolt: – Megtettünk mindent a győzelemért, de a második félidei jó játékunkból még egy gól hiányzott.Korsós György: – Két pontot szerzett a játékvezető az amúgy Lenzsér mester által rendkívül jól összerakott Nyúlnak.(0–4)Sopron, 100 néző. V.: Horváth M.SFAC: Pintér – Horváth T., Kámán, Benczur, Szabó N., Szucskó, Fenyvesi, Pádár (Báti), Kocsis Gy., Szilágyi, (Kocsis V.), Horváth M. (Szabó K.). Mb. edző: Kocsis Tamás.Kapuvár: Vass – Böcskei, Szabó Sz., Horváth P., Debreczeni, Győrvári (Véghelyi), Gál, Kecskeméti, Tar, Kerékgyártó (Árki), Horváth K. (Simon). Edző: Balog Zoltán.Gsz.: Kerékgyártó (4), Tar P. (3), Kecskeméti.Huszonnégy percig ellenállt a SFAC a kapuvári rohamoknak, de az első gól után percenként került helyzetbe a vendégcsapat. Csupán a bravúrt bravúrra halmozó Pintérnek köszönhető, hogy nem lett még nagyobb a különbség.Jók: Kocsis G., Pintér ill. mindenki.Kocsis Tamás: – A körülményekhez képest elfogadható eredmény született. Meg kell dicsérnem a négy tizenhat és a három harmincöt év feletti játékosunkat.Balog Zoltán: - Sok értelmét nem látom az ilyen mérkőzéseknek. Gratulálok a csapatomnak, mert odatették magukat ilyen helyzetben is.Dunaszeg–Kunsziget 5-2Győrújbarát–Győrzámoly 7-4Győrújfalu–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 0-0Rábapatonai Besenyő SE–Bőny 0-0Nagyszentjános–Enese 3-0Abda–DAC-UP 2-1Börcs–Téti Sokoró 1-1Kajárpéc-Herold Trans–Koroncó 1-3Mosonmagyaróvár II–Püski 1-6Levél–Hédervár 0-8Bősárkány–Dunakiliti 0-1Kimle–Rajka 1-0Hegyeshalom–Darnózseli 4-0Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye–Károlyháza 5-3Mosonszentmiklós–Máriakálnok 2-3Bódi Trans-Mosonszolnok–Halászi 2-2Szabadnapos: MITE.Répcementi–Iván 8-3Hegykő–NRG Services-Rábapordány 4-4Rábaszentandrás–Szany 0-1Sopronkövesd–Nagycenk 1-2Kópháza–Petőháza 1-3Fertőd–MET-NA-Veszkény 0-1Mondo Bútoráruház-Vitnyéd–Lövő 7-0Győrság–Écs 1-3Bakonyszentlászló–Vámosszabadi 0-4Wunderbar-Pázmándfalu–Győri Cápák 3-0Pápateszér–Sokorópátka 3-3Bakonyszentkirály–Bajcs 4-4Töltéstava–Tényő 0-1Pér–Veszprémvarsány 0-2Mezőörs–Mindszentpuszta 3-3Rábacsécsény–Ikrény 2-3Győrszemere–Győrsövényház 5-1Felpéc–Rábaszentmihály 3-4Mecsér–Dunaszentpál 2-3Bezi–Csikvánd 1-2Újrónafő–Gyömöre 1-2Kóny–Markotabödöge 2-6Gyarmat–Ásványráró 4-0Hotel Lajta Park–MITE II 10-3Győrladamér–Mosonszentmiklós II 1-4Bácsa II–Mosonudvar 2-1Dunasziget–Győrújfalu II 2-2Várbalog–Kimle II 5-0-nál félbeszakadt, mert a vendégcsapat létszáma a megengedett alá csökkent.Farád–Rábatamási 5-1Mihályi–Magyarkeresztúr 11-0Osli–Babót 1-4Bágyogszovát–Egyed 2-1Himod–Jobaháza 4-2Szil–Rábakecöl 0-5Bogyoszló–Vág 3-0Harka–Zsira 2-3Csapod–SVSE 0-9Ágfalva–Tercia-Fertőendréd 3-1Újkér–Sopronhorpács-Mészáros SE 1-5Egyházasfalu–Répcevis 4-1Sarródi Ászok–TITA-Agyagosszergény 0-4Pereszteg–Fertőrákos 2-0