Megyei foci - Mentők a pályán, sérüléshullám Nagyszentjánoson

Nem mindennapos eseménynek lehettek szemtanúi a szurkolók egy hétvégi megyei II. osztályú bajnoki találkozón. Bár a labdarúgásban sajnos nem számít ritkaságnak egy-egy komolyabb sérülés, s hogy ilyenkor mentőt hívnak, az, hogy a kiérkező ápolóknak végül két játékost is kórházba kell szállítaniuk, valószínű, nem túl gyakran fordul elő.



Nagyszentjánoson a vendég bőnyiek fiatal kapusa sérült meg úgy, hogy mentőt kellett hozzá hívni.



Mire a segítség megérkezett, megsérült egy másik játékos is. A hazaiak futballistájának a karját találta el egy lövés. Végül őt is – ugyanazzal a mentővel – kórházba kellett vinni.



„Pedig egyáltalán nem volt durva meccs – meséli érdeklődésünkre Körmendi Gyula, a hazaiak trénere. – Az első sérülésnél a vendégek egyik játékosa, aki egyébként piros lapot is kapott a szabálytalanságáért, lökte rá a csatárunkat a kapujából kimozduló saját kapusára. Sajnálom, hogy a fiatal hálóőr megsérült, de nem a mi játékosunk tehetett erről. Kicsivel később egy lövés aztán eltalálta az egyik labdarúgónk, Vasárus István kezét, s mivel nagy fájdalmai voltak, a már kiérkező mentők őt is megvizsgálták, s úgy döntöttek, beviszik a kórházba."



Mint később kiderült, a nagyszentjánosi futballistának két helyen tört el a kézközépcsontja, s legalább négy hétig lesz gipszben a karja.



A bőnyi kapusnak szerencsére nem lett komolyabb baja.



„Igaz, nagyon komoly rúgást kapott, látni lehetett a lábán a stoplik nyomát, Viszló Ákos zúzódással megúszta" – árulta el Nagy Szilárd, a bőnyiek edzője.



Érdekesség, hogy később még egy bőnyi labdarúgó, Zobák Bálint is komolyabban megsérült, ráesett a karjára. Ő azonban rögzítőkötéssel folytatni tudta a játékot.