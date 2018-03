Megyei foci - Megverte, és meg is előzte az Öttevény a SFAC-ot + edzői nyilatkozatok

A bajnokság állása:

1. Lipót 52 pont / 19 mérkőzés

2. Ménfőcsanak 50/18

3. Nyúl 39/18

4. Öttevény 31/18

5. SFAC 30/19

6. Jánossomorja 28/18

7. Bácsa 28/18

8. Hédervár 26/19

9. Győrszentiván 20/17

10. Beled 19/17

11. Fertőszentmiklós 19/18

12. Gönyű 16/17

13. Kapuvár 15/18

14. Lébény 13/18

15. Hegyeshalom 11/17

16. Rajka 8/17

A bajnokság állása:

1. Koroncó 46 pont / 17 mérkőzés

2. Pannonhalma 44/17

3. Győrújbarát 36/17

4. Abda 31/16

5. Nagyszentjános 30/17

6. Tét 29/18

7. Győrzámoly 23/17

8. Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 23/17

9. Kajárpéc 20/17

10. DAC 18/17

11. Rábapatona 18/17

12. Enese 17/17

13. Bőny 16/18

14. Pápateszér 14/16

15. Győrújfalu 13/17

16. Börcs 10/17

A bajnokság állása:

1. Dunakiliti 42 pont / 19 mérkőzés

2. Mosonszentmiklós 40/18

3. Mosonszolnok 38/18

4. Dunaszeg 37/18

5. Darnózseli 30/18

6. Kimle 30/18

7. Bezenye 30/17

8. Kunsziget 27/16

9. Máriakálnok 25/17

10. Püski 21/16

11. Halászi 20/17

12. Károlyháza 18/17

13. MITE 14/17

14. Győrsövényház 10/17 (1 pont levonva)

15. Ásványráró 7/16

16. Levél -1/16 (1 pont levonva)

A bajnokság állása:

1. Petőháza 38 pont / 16 mérkőzés

2. Szany 37/16

3. Répcementi 35/17

4. Vitnyéd 33/16

5. Rábaszentandás 31/18

6. Iván 26/17

7. Veszkény 25/16

8. Lövő 23/16

9. Rábapordány 22/16

10. Fertőd 22/16

11. Nagycenk 19/16

12. Hegykő 17/16

13. Bősárkány 15/17

14. Kópháza 5/17

15. Sopronkövesd 3/16

A bajnokság állása:

1. Pér 49 pont / 17 mérkőzés

2. Győri Cápák 41/17

3. Bakonyszentkirály 37/17

4. Sokorópátka 34/18

5. Ikrény 30/18

6. Veszprémvarsány 30/17

7. Vámosszabadi 29/17

8. Tényő 27/16

9. Écs 26/17

10. Bajcs 20/17

11. Pázmándfalu 20/16

12. Győrság 18/17

13. Mezőörs 16/18

14. Bakonyszentlászló 6/18

15. Töltéstava 5/17

16. Mindszentpuszta 3/17

A bajnokság állása:

1. Markotabödöge 42 pont / 15 mérkőzés

2. Mecsér 34/14

3. Dunaszentpál 32/15

4. Győrszemere 27/14

5. Felpéc 27/16

6. Újrónafő 23/17

7. Rábacsécsény 22/15

8. Kóny 21/15

9. Csikvánd 19/15

10. Rábaszentmihály 19/16

11. Gyömöre 15/15

12. Bezi 10/16

13. MITE II. 8/14

14. Gyarmat 1/15

15. Bodonhely (kizárva)

A bajnokság állása:

1. Hotel Lajta Park 45 pont / 16 mérkőzés

2. Várbalog 33/15

3. Sport 36 26/14

4. Bácsa II. 23/14

5. Dunasziget 22/14

6. Mosonszentmiklós II. 21/15

7. Győrladamér 19/15

8. Győrújfalu II. 15/15

9. Kimle II. 9/13

10. Mosonudvar 1/15

A bajnokság állása:

1. Rábatamási 42 pont / 16 mérkőzés

2. Himod 38/16

3. Jobaháza 36/16

4. Farád 33/16

5. Osli 30/16

6. Babót 29/15

7. Egyed 26/16

8. Mihályi 19/16

9. Rábakecöl 19/16

10. Kisfalud 19/16

11. Bogyoszló 17/16

12. Vág 13/15

13. Bágyogszovát 12/16

14. Szil 8/16

15. Magyarkeresztúr 3/16

16. Szárföld (kizárva)

A bajnokság állása:

1. Fertőrákos 28 pont / 13 mérkőzés

2. Ágfalva 26/14

3. Fertőendréd 25/13

4. Csapod 24/14

5. Sopronhorpács 21/13

6. Egyházasfalu 20/13

7. Nagylózs 16/13

8. Pereszteg 10/13

9. Répcevis 4/13

A bajnokság állása:

1. Und 25 pont / 10 mérkőzés

2. Harka 24/10

3. Agyagosszergény 16/8

4. Zsira 12/9

5. Fertőd II. 10/9

6. Sarród 3/9 (1 pont levonva)

7. Újkér 3/9

8. Balf (kizárva)

Hegyeshalom–Hédervár 0-4Rajka–Kapuvár 1-0Öttevény–SFAC 3-0Lébény–Beled 1-2Lipót–Nyúl 1-1Fertőszentmiklós–Ménfőcsanak 0-1Jánossomorja–Bácsa 2-0Győrszentiván–Gönyű 6-0(1–0)Lipót, 200 néző. V.: Csirke.Lipót: Takács N. – Molnár M., Csete, Virág, Schillinger D. (Schillinger R.), Füleki, Varga T., Bieder G., Nyári (Zimonyi), Huszty, Vojnisek. Edző: Cseri Minály.Nyúl: Kiss A. – Kapa Márkó, Varga Zsolt (Véghelyi), Rigó, Varga P., Varga Zsombor (László N.), Herczeg M., Németh M., Töltősi, Visy, Vörös Torma. Edző: Varga Péter.Gsz.: Nyári, ill. Rigó.Az 5. percben Füleki fejelte a labdát Csete elé, aki 10 méterről nagy helyzetben a kapu fölé bombázott. A 12. percben Füleki 30 méteres szabadrúgása néhány centivel hagyta el a bal felső sarkot. A 30. percben Virág beadását Füleki nagy helyzetben a kapu fölé lőtte. A 38. percben Varga T. beadása után Vojnisek a jobb kapufára fejelte a labdát. A 45. percben Füleki passzolt az üresen álló Nyári elé, aki okosan a kapus mellett a hálóba gurította a labdát. 1–0.A 72. percben Varga T. szöglete után Füleki a kapufára fejelte a labdát. A 90. percben egyenlített a Nyúl, egy kapu előtti kavarodás után Rigó közelről a hálóba fejelte a labdát. 1–1.Óriási küzdelemben az első félidőben a lipóti csapat több helyzetet is kihagyott, így csak egygólos előnyt szerzett. A szünet után a nyúliak nagyobb sebességi fokozatra kapcsoltak és az utolsó percekben pontot mentettek.Jók: Varga T., Bieder G., Nyári, ill. Vörös Torma, Varga Zsombor, Visy, Kapa Márkó, Töltősi.Cseri Mihály: – Az első félidőben gólt lőttünk, a másodikban pedig csak kapufákat. Ez az egy rúgott gól csupán az igazságos döntetlenhez volt elég.Varga Péter: – A második félidőben óriási akarattal, nagy erővel és olykor tetszetősen játszva bravúros pontot szereztünk az egyik bajnokaspiránstól.(3–0)Győrszentiván, 200 néző. V.: Lukácsi Cs.Győrszentiván: Kasza – Halász, Bieder A., Stefanits, Hanicz, Kertész P. (Szőke), Bieder T., Lenhardt, Vadász, Szabó P. (Kapuváry), Czuppon (Szalai Sz.). Edző: Zsédely Attila.Gönyű: Tóth M. – Máté Sz., Kovács M., Sovány, Végh P., Böcz A., Kiss Z., Czeitler, Tóth R., Sárközi A., Papp T. Edző: Kertész Balázs.Gsz.: Lenhardt (2), Kertész P., Hanicz, Szabó P., Szőke.A szomszédvári rangadót kemény összecsapások és nagy iram jellemezte. A hazai csapat tudatosabb, eredményesebb játékával felőrölte ellenfelét és ilyen különbséggel is megérdemelten nyert.Jók: mindenki, ill. senki.Zsédely Attila: – Örülök neki, hogy hosszú idő után végre meg tudtuk verni a Gönyű csapatát. Külön öröm, hogy mindezt jó játékkal tettük. Gratulálok a csapatnak.Vígh Tibor elnök: – Nem lesz egyszerű, de remélem, hogy van még kiút ebből a gödörből.(0–0)Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Ábrahám.Fertőszentmiklós: Mayer – Kovács Galavics M. (Kovács M.), Keresztes, Ratatics, Ambrus Cs., Bokán, Ambrus A., Holzmann, Kovács B., Péter D., Fábián A. Edző: Majoros Zoltán.Ménfőcsanak: Ficsór – Nagy Á., Zámbó, Veres (Püspök), Visy, Csonka (Orbán G.), Szekeres (Szilvágyi), Weitner, Németh B., Böcskey, Nagy B. Edző: Mayer János.Gsz.: Nagy B.A több kulcsjátékosát nélkülöző hazai csapat nem érdemelt vereséget a jó erőkből álló vendégek ellen.Jók: Keresztes, Ambrus Cs., Holzmann, Kovács B., ill. senki.Majoros Zoltán: – Megráncigáltuk az oroszlán bajszát, de sajnos a végén hibáztunk és elveszítettünk egy pontot.Mayer János: – Ma nem játszottunk jól, de az ilyen mérkőzésekkel lehet bajnokságot nyerni. Gratulálok a Fertőszentmiklósnak és sok sikert kívánok nekik.(0–0)Jánossomorja, 200 néző. V.: Bálintfi.Jánossomorja: Tüske – Fettik, Tóth II Kristóf, Cseri, Soós, Maidics (Takács B.), Tóth I Kristóf, Kantó, Gaál Z., György J., Gaál D. (Horváth M., Dudás). Edző: Varga Róbert.Bácsa: Katona T. – Kun, Kurucz, Korsós Gy. (Simiglia), Gajdos, Veller, Katona V., Posta, Sipos, Kulcsár, Kalmár. Edző: Korsós György.Gsz.: Horváth M., Takács B.Az első félidőben a jobban akaró és több helyzetig jutó Bácsa még azt a luxust is megengedte magának, hogy büntetőt hibázzon. A második játékrészben egy más szellemben futballozó hazai csapat jött ki a pályára és ennek következtében megérdemelten nyert.Jók: Tüske, Cseri, György J., ill. Kun, Posta.Varga Róbert: – Az első félidőben gyengén játszottunk, a Bácsa vezethetett volna. A második félidőben viszont feljavultunk és összességében megérdemelten nyertünk.Korsós György: – Az első félidőben megnyerhettük volna a mérkőzést, a másodikban viszont magunkat vertük meg.(0–0)Lébény, 200 néző. V.: Herm.Lébény: Gadavics – Horváth M., Mészáros P., Fenesi, Domoszlai (Élő), Pintér K., Szücs G., Terdik (Süveges), Hegedüs A., Boczor, Németh D. Edző: Pék László.Beled: Soós – Kiss K., Bontó, Szemes, Könczöl, Marton Z. (Molnár M.), Molnár Z., Varga T., Torma, Gábor Sz., Szabó D. Edző: Csordás Csaba.Gsz.: Boczor, ill. Marton Z., Bontó.Küzdelmes mérkőzésen a szervezetten játszó és a helyzeteit jobban kihasználó belediek megérdemelten nyertek a gyenge teljesítményt nyújtó hazaiak ellen.Jók: senki, ill. Marton Z., Gábor Sz., Torma.Pék László: – A győzelmet jobban akaró vendégek vesztes állásból is megérdemelten nyertek.Csordás Csaba: – A gólhelyzeteinkből eggyel többet tudtunk kihasználni, így elvittük a számunkra rendkívül fontos három pontot.(1–0)Öttevény, 50 néző. V.: Dombi.Öttevény: Papp I. – Németh M., Klement B. (Hécz), Nagy L., Nagy R., Fuhrmann (Puter G.), Vígh (Puter M.), Keszei, Wágenhoffer, Varga J., Horváth B. Edző: Germán Ferenc.SFAC 1900: Böröndy – Fényes, Honyák, Boda (Göndöcs), Kovács D., Soós, Récsei (Luisser), Jakab, Horváth P., Barkovics, Füzi (Ebubechukwu). Edző: Urbán Flórián.Gsz.: Vígh, Nagy L., Puter G.Az első húsz perc kivételével a hazaiak uralták a mérkőzést és a lehetőségeiket kihasználva magabiztosan nyertek.Jók: mindenki, ill. Soós, Horváth P.Germán Ferenc: – Csapatunk egyik játékosának, Kovács Sándornak kisfia született, ezt a szép győzelmet neki ajánljuk és jó egészséget kívánunk az egész családnak.Urbán Flórián: – Ismét óriási egyéni hibák után kaptunk elkerülhető gólokat.(0–2)Hegyeshalom, 100 néző. V.: Baán.Hegyeshalom: Takács B. – Sárközy, Kónya (Gláser), Régely, Derdák, Tóth F., Máté G. (Baranyai), Csányi (Baranyai R.), Varga B., Farkas K., Skoda (Orosz). Edző: Menyhárt Dénes.Hédervár: Endrődy B. – Kiss Á. (Dankó A.), Széles, Molnár Á., Lappints, Szabados G., Szabó Sz., Jász, Leskó, Skultéti, Benczinger. Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Leskó (2), Szabó Sz., Lappints.Az első játékrész kiegyenlített játékot hozott, a félidő végén némi szerencsével kétgólos előnyt szereztek a vendégek. A szünet után a hazaiak játéka érthetetlen módon teljesen szétesett, így elveszítették az esélyüket a pontszerzésre.Jók: senki, ill. mindenki.Menyhárt Dénes: – Gratulálok az ellenfélnek.Tiba Zoltán: – Gratulálok a csapatomnak.(0–0)Rajka, 100 néző. V.: Erdélyi.Rajka: Grebeshkov – Diviak, Hirtl, Bauer, Lences, Dubny, Szabados M. (Batyanek), Belovic (Bolega), Szalai Zs., Baják, Takács R. (Bubeník). Edző: Rastislav Kunst.Kapuvár: Vass – Horváth P., Bognár L., Böcskör Gy. (Lukácsi), Debreczeni, Kerékgyártó (Mozsolits), Győrvári, Árki (Böcskör Zs.), Szabó Sz., Kecskés, Tar. Edző: Józsa Péter.Gsz.: Belovic.Kiállítva: Kecskés.A mérkőzésről nem kaptunk bővebb tudósítást.2018. 03. 24., szombatGyőrújbarát–Enese 3-1.2018. 03. 25., vasárnapGyőrzámoly–Nagyszentjános 1-0,Rábapatona–Pannonhalma 2-2,Bőny–Győrújfalu 7-0,DAC–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 6-0,Koroncó–Kajárpéc 7-0,Abda–Pápateszér elmaradt,Börcs–Tét 0-5.2018. 03. 24., szombatMITE–Mosonszolnok 2-4.2018. 03. 25., vasárnapDarnózseli–Püski 5-1,Ásványráró–Halászi 1-1,Kimle–Levél 7-2,Bezenye–Győrsövényház 5-3,Kunsziget–Károlyháza 8-0,Máriakálnok–Dunakiliti 1-2,Mosonszentmiklós–Dunaszeg 2-2.2018. 03. 24., szombatRépcementi SE–Szany 1-1,Vitnyéd–Bősárkány 1-2.2018. 03. 25., vasárnapNagycenk–Fertőd 2-2,Lövő–Hegykő 2-2,Veszkény–Iván 1-2,Sopronkövesd–Rábaszentandrás 1-6,Kópháza–Petőháza 1-6.2018. 03. 25., vasárnapPér–Bakonyszentlászló 4-1,Écs–Ikrény 0-1,Bajcs–Töltéstava 2-1,Győrság–Mindszentpuszta 9-3,Sokorópátka–Vámosszabadi 2-0,Tényő–Mezőörs 3-2,Bakonyszentkirály–Pázmándfalu 2-0,Győri Cápák–Veszprémvarsány 0-0.2018. 03. 24., szombatRábacsécsény–Rábaszentmihály 2-2.2018. 03. 25., vasárnapMecsér–Csikvánd 4-0,Markotabödöge–Gyömöre 4-1,Kóny–Győrszemere 0-5,Felpéc–Dunaszentpál 0-2,Bezi–Újrónafő 2-5.2018. 03. 24., szombatHotel Lajta Park–Mosonszentmiklós II 4-0,Bácsa II–Sport 36 3-3,Kimle II–Győrújfalu II 1-3.2018. 03. 25., vasárnapGyőrladamér–Várbalog 0-6,Dunasziget–Mosonudvar 2-0.2018. 03. 25., vasárnapEgyed–Magyarkeresztúr 5-0.2018. 03. 25., vasárnapFarád–Rábatamási 1-1,Mihályi–Jobaháza 0-3,Osli–Rábakecöl 4-1,Bágyogszovát–Bogyoszló 0-2,Himod–Babót elmaradt,Szil–Kisfalud 1-2.2018. 03. 25., vasárnapCsapod–Répcevis 2-1,Egyházasfalu–Ágfalva 0-0, -Pereszteg–Fertőendréd 0-1,Fertőrákos–Sopronhorpács 3-1.2018. 03. 24., szombatÚjkér–Agyagosszergény 2-3,Zsira–Harka 0-3.2018. 03. 25., vasárnapFertőd II–Sarród 0-1.