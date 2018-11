Megyei foci - Megrúghatták a piros lapokat osztogató bírót, félbeszakadt a sokorópátkai meccs

Hétvégén pár perccel a rendes játékidő letelte előtt szakadt félbe a megyei III. osztályú Sokorópátka–Veszprémvarsány találkozó. Úgy tudjuk, a mérkőzés jegyzőkönyve szerint játékosok és szurkolók vették körbe a bírót, akit megrúgtak, s ezután vetett véget a bajnoki összecsapásnak.



„Valóban kialakult egy kis tumultus a mérkőzés utolsó perceiben, de senki nem verte meg a játékvezetőt – állítja Gyöngyösi Olivér, a vendég veszprémvarsányiak szakosztályvezetője. – Egy hazai támadásnál történt szabálytalanság, ami szerintem sárga lapot ért. A játékvezető azonban meglepetésre pirosat adott a játékosunknak, ami után páran reklamálni kezdtek. Emiatt további három labdarúgónkat állított ki a bíró, aki szerintem teljesen összezavarodott. Öt játékosnak is felmutatta a piros lapot, amiket aztán részben visszavont. Sajnos a tumultust látva több szurkoló is a pályára rohant, nem tudom, hogy valaki megrúgta-e a bírót, de az biztos, hogy mi is segítettünk biztonságban bekísérni őt az öltözőbe. Azt gondolom, ha a rutinosabb partjelző vezette volna a meccset, még talán lapot sem kellett volna kiosztania."



A hazaiak részéről Bonnyai Péter klubelnök idézte fel a lefújás pillanatait.



„Azt mindenképp le szeretném szögezni: semmi bajunk a veszprémvarsányiakkal, sőt, kimondottan baráti a viszonyunk velük. De most talán nem bírták elviselni, hogy kikaphatnak. Úgy vélem, teljesen jogos volt a piros lap, amit kettő-egyes vezetésünknél az ellenfél egyik szabálytalankodó játékosa kapott. A vendégcsapat labdarúgói ezután vették körbe a bírót, majd rohantak be a játéktérre a vendégszurkolók. A rendezőink is azonnal beszaladtak, öten próbálták meg a nagyjából húsz-harminc drukkert megfékezni. Ők kísérték be végül a játékvezetőt az öltözőbe, akit állítólag valaki megrúgott, de én nem láttam, hogy lenne valami komolyabb baja."



Az esetnek biztosan lesz folytatása, a döntést pedig megkönnyítheti, hogy a találkozón ott volt egy szövetségi ellenőr is.