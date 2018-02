Megyei foci - Markotabödögén gólzáporos győzelmekkel haladnak a céljaik felé

A 15 csapatos mezőnyben 13 győzelem mellett mindössze egy alkalommal, a Kóny ellen kellett vesztesen elhagyni a játékteret. Az őszi idényben több mint hatszáz gól született ebben a csoportban, amelyből a markotaiak 81 találattal vették ki a részüket. Számukra háromszor is megadatott, hogy két számjegyű győzelemhez gratulálhatott az ellenfél.



„A Csornai csoportból kerültünk át a jelenlegi mezőnybe, ezért egy új kihívásként tekintettünk erre a szezonra – kezdte Németh Zsolt, az egyesület elnöke. – Az előző csoportunkban is jól szerepeltünk, hiszen néhány éve bajnokok voltunk, legutóbb pedig bronzérmet szereztünk. Célkitűzéseink között azonban nem az eredményesség az elsődleges szempont. Markotabödögén sok futballszerető ember lakik. Ezért a célok megfogalmazásakor a »szerethető csapat«, a »jó játék« és a »tegyél meg mindent a pályán a csapattársadért és az egyesületért« kerül minden szezonkezdet előtt az első helyekre."



Ezzel együtt a csapat az élről várhatja a folytatást.



„Valóban az első helyen állunk a tabellán, de nagyon hosszú még a szezon, sok mérkőzés van még hátra. Szerencsére problémák nélkül sikerült az őszi szezont befejezni. A zavartalan működéshez, és ahhoz, hogy a játékosaink csak a futballra tudjanak koncentrálni, a szövetség, az önkormányzatunk és a csapatunk támogatóinak, valamint a faluban a futballért tenni akaró embereknek köszönhetünk nagyon sokat. Csapatunk magját olyan játékosok, sportemberek alkotják, akik már öt-hat éve együtt játszanak Markotabödögén. A falu lélekszámából adódóan nem tudnánk két csapatot szerepeltetni, de egy tartalékcsapatot is versenyeztetünk, egyre sikeresebben. Emiatt sokan vannak, akik nem markotabödögei lakosok, mégis szeretnek nálunk és a remek szurkolótáborunk előtt futballozni."



„A csapat minden tagja maximálisan odatette magát az őszi mérkőzéseken, elfogadták és be is tartották a támadó focira tett törekvéseinket. Úgy érzem, hogy a gólgazdag mérkőzéseinkkel tudtuk magunk mellé állítani szurkolóinkat, akik az idegenbeli találkozóinkra is nagy számban elkísértek minket" – tette hozzá Huszka Károly, a csapat edzője.