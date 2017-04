Megyei foci - Lipóton nyert a Ménfőcsanak - Eredmények és edzői nyilatkozatok

A bajnokság állása:

1. Nyúl 43 pont

2. Lipót 40

3. Ménfőcsanak 40

4. Bácsa 33

5. Gönyű 26

6. Jánossomorja 25

7. Öttevény 23

8. Rajka 21

9. Kapuvár 20

10. Győrszentiván 20

11. Hédervár 19

12. Fertőszentmiklós 17

13. Hegyeshalom 13

14. Beled 8

A bajnokság állása:

1. Koroncó 56 pont

2. Győrújbarát 45

3. Nagyszentjános 41

4. Pannonhalma 40

5. Abda 39

6. Kunsziget 34

7. Dunaszeg 33

8. Győrújfalu 31

9. Győrzámoly 28

10. Bőny 26

11. Enese 22

12. Kóny 21

13. Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 21

14. Kajárpéc 19

15. Börcs 16

16. Tét 15

A bajnokság állása:

1. Dunakiliti 50 pont

2. Bezenye 47

3. Mosonszolnok 45

4. Lébény 44

5. Bősárkány 39

6. Mosonszentmiklós 36

7. Püski 32

8. Máriakálnok 29

9. Kimle 27

10. Darnózseli 24

11. MITE 23

12. Győrsövényház 21

13. Ásványráró 17

14. Halászi 17

15. Károlyháza 17

16. Levél 4

A bajnokság állása:

1. SFAC 1900 50 pont (20 mérkőzés)

2. Rábaszentandrás 45 (19)

3. Vitnyéd 44 (20)

4. Répcementi 34 (19)

5. Hegykő 33 (19)

6. Nagycenk 33 (19)

7. Szany 30 (19)

8. Lövő 29 (20)

9. Rábapordány 27 (20)

10. Petőháza 26 (20)

11. Fertőd 25 (20)

12. Iván 20 (20)

13. Fertőendréd 18 (20)

14. Veszkény 4 (20)

15. Babót 3 (19)

A bajnokság állása:

1. Bakonyszentkirály 60 pont

2. Pér 53

3. Ikrény 53

4. Töltéstava 48

5. Bajcs 45

6. Pázmándfalu 41

7. Mezőörs 33

8. Győrság 24

9. Veszprémvarsány 23

10. Écs 22

11. Vámosszabadi 22

12. Győri Cápák 22

13. Győrladamér 17

14. Mindszentpuszta 13

15. Győrasszonyfa-Tarjánpuszta II. 9

16. Bakonyszentlászló 5

A bajnokság állása:

1. Rábapatona 58 pont

2. Csikvánd 49

3. Felpéc 45

4. Gyömöre 42

5. Dunaszentpál 42

6. Mecsér 39

7. Sokorópátka 36

8. Tényő 33

9. Győrszemere 29

10. Rábacsécsény 26

11. Rábaszentmihály 25

12. MITE II. 23

13. Gyarmat 12

14. Bezi 12

15. Újrónafő 12

16. Bodonhely 9

A bajnokság állása:

1. Hotel Lajta Park 35 pont

2. DAC UP 34

3. Mosonszentmiklós II. 33

4. Várbalog 27

5. Sport36 24

6. Dunasziget 23

7. Hédervár 19

8. Bácsa II. 14

9. Kimle II. 14

10. Győrszentiván II. 13 (1 pont levonva)

11. Győrújfalu II. 6

12. Mosonudvar 1

A bajnokság állása:

1. Farád 59 pont

2. Osli 46

3. Himod 40

4. Jobaháza 39

5. Markotabödöge 37

6. Rábatamási 36

7. Bogyoszló 35

8. Egyed 32

9. Szil 28

10. Mihályi 26

11. Szárföld 25

12. Bágyogszovát 24

13. Vág 23

14. Rábakecöl 23

15. Barbacs 10

16. Magyarkeresztúr 4

A bajnokság állása:

1. Kópháza 41 pont

2. Fertőrákos 37

3. Ágfalva 35

4. Sopronkövesd 28

5. Nagylózs 24

6. Pereszteg 23

7. Egyházasfalu 22

8. Sopronhorpács 21

9. Csapod 14

10. Répcevis 4

A bajnokság állása:

1. Balf 44 pont

2. Kisfalud 36

3. Und 35

4. Agyagosszergény 31

5. Harka 22

6. Fertőd 15

7. Sarród 12

8. SFAC 10 (1 pont levonva)

9. Zsira 2 (1 pont levonva)

Kapuvár–Gönyű 1-1Fertőszentmiklós–Beled 5-0Bácsa–Hédervár 1-0Öttevény–Rajka 1-0Győrszentiván–Hegyeshalom 2-3Jánossomorja–Nyúl 0-2Lipót–Ménfőcsanak 0-1(0–0)Lipót, 300 néző. V.: Takács R.Lipót: Takács N. – Keszei, Molnár M., Csete, Virág, Bella, Bieder T., Zimonyi (Szücs G.), Bieder G., Régely, Vojnisek. Edző: Horváth Dénes.Ménfőcsanak: Ficsór – Ilkovics, Póczik, Szalai Á., Visy, Szekeres (Kertész), Horváth R., Orbán G. (Nagy Sz.), Püspök (Pintér M.), Fajkusz, Ködmön. Edző: Mayer János.Gsz.: Molnár M. (öngól).Lipóti helyzetekkel kezdődött a mérkőzés: előbb Csete lövését védte a vendégkapus, majd Zimonyi fejese kerülte el a csanaki kaput. A 44. percben Ködmön lépett ki a lipóti védők között, de lövését Takács N. nagy bravúrral védte. A 70. percben Csete húzott el a bal oldalon, beadására Vojnisek érkezett, de fejese nagy helyzetben a kapu fölött hagyta el a játékteret. A 87. percben Ködmön kapufája után a visszapattanó labda Molnár Milán testéről a kapuba gurult. Öngól. 0–1. Nagy iramú mérkőzésen az első félidő kiegyenlített játékot hozott, míg a második játékrészben a lipóti csapat végig támadó szellemben futballozott, de helyzeteit nem tudta értékesíteni. Végül egy szerencsétlen öngól döntötte el a három pont sorsát. A döntetlen igazságosabb eredmény lett volna.Jók: Takács N., Molnár M., Vojnisek, Keszei, ill. mindenki.Horváth Dénes: – Nem nagy öröm, hogy miközben irányítottuk a játékot, az utolsó percekben egy öngóllal kaptunk ki. Az ellenfél edzőjét pedig akkor tekintem kollégámnak, nemcsak volt játékosomnak, amikor a normál emberi érintkezés alapjait magáévá teszi.Mayer János: – Küzdelmes, hajtós, akaratos mérkőzésen érzelemdús győzelmet arattunk.Kalmár László(4–0)Fertőszentmiklós, 200 néző. V.: Görög.Fertőszentmiklós: Majer – Keresztes, Ambrus Cs., Orbán B., Gergácz, Kovács Galavics M. (Bellovics), Ambrus A. (Ratatics), Kungl, Mészáros M. (Mészáros L.), Galambos, Árki. Technikai vezető: Sipőcz László.Beled: Kolozsvári – Könczöl, Varga D., Naszádos, Torma, Póczik, Németh P., Nagy Á., Szemes (Giczi), Fekete D. (Farkas D.), Kiss D. Edző: Szalka Péter.Gsz.: Galambos (2), Árki (2), Mészáros M.A végig óriási fölényben játszó hazaiak teljesen megérdemelt győzelmet arattak a kapura semmi veszélyt nem jelentő Beled ellen. A végeredmény a vendégekre nézve hízelgő.Jók: mindenki, ill. senki.Sipőcz László: – Akár két számjegyű győzelmet is arathattunk volna.Szalka Péter: – Gratulálok a hazai csapatnak.(1–1)Kapuvár, 200 néző. V.: Dombi L.Kapuvár: Vass – Horváth P., Böcskör Gy. (Orbán A.), Balassa, Horváth R. (Lukácsi), Böcskör Zs., Magyar (Rosta), Horváth Cs., Kecskés, Molnár Z., Győrvári. Edző: Horváth Csaba.Gönyű: Vörös – Máté Sz. (Cseszregi), Lanzendorfen, Sovány (Tóth R.), Végh, Böcz A., Bognár Á., Czeitler, Sárközi, Böcz B., Papp T. Edző: Kertész Balázs.Gsz.: Horváth R., ill. Sovány. Kiállítva: Kecskés.Az első játékrészben a hazai csapat büntetőből szerzett vezetést, majd a gönyűiek egy szép támadást követően egyenlítettek. A második félidőben több helyzetet is elpuskáztak a vendégek, így a végeredmény a kapuvári csapatra nézve hízelgő.Jók: Magyar, Balassa, Vass, ill. Bognár Á., Lanzendorfen.Horváth Csaba: – A sok hibával tarkított mérkőzésen mindkét csapat megszerezhette volna a győztes gólt, de az utolsó megmozdulásba mindig hiba csúszott.Kertész Balázs: – A nagyobbnál nagyobb helyzeteket is kihagytuk, így döntetlennel megyünk a legénybúcsúkba.(1–0)Bácsa, 150 néző. V.: Baán.Bácsa: Ács – Katona M., Nyíregyházky, Kun, Kurucz (Sipos), Kulcsár, Korsós Gy., Gajdos (Kiss B.), Katona V. (Schofhauser E.), Bögöly, Kalmár. Edző: Rozmán László.Hédervár: Cséfalvay – Szabados T., Tóth N. (Hegyi), Skultéti, Katona E., Jász, Nagy Cs., Kovács K., Szabados G., Antalkovics (Ujvári), Bakala (Angyal). Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Kalmár.Az első félidei hazai kapufák és kimaradt helyzetek után a második játékrészben a jól játszó vendégek domináltak. Mivel a hazaiak voltak a kapura veszélyesebbek, így győzelmük megérdemelt.Jók: Kun, Katona M., Nyíregyházky, Ács, ill. Skultéti, Jász, Kovács K.Rozmán László: – Kulturáltan játszó és jó csapat ellen nagyon értékes győzelmet arattunk.Tiba Zoltán: – A mezőnyben jól játszottunk, a kapu előtti utolsó passzokban viszont sok hibát vétettünk. Gratulálok az ellenfélnek.(1–0)Győrszentiván, 100 néző. V.: Fuhrmann J.Győrszentiván: Pertl – Halász (Csaplár), Bieder A., Stefanits, Hanicz, Takács P., Sütöri (Polócz), Lenhardt (Orbán A.), Szalai Sz., Szabó P., Keszthelyi. Edző: Zsédely Attila.Hegyeshalom: Czuppon – Horváth Á., Glaser, Balogh K. (Horváth Á.), Németh B., Baranyai, Hegedűs, Ujvári, Máté G., Farkas K., Skoda. Edző: Menyhárt Dénes.Gsz.: Szalai Sz., Szabó P., ill. Skoda (2), Ujvári.A hazai csapat az egész mérkőzésen mélyen a tudása alatt játszott. Ennek ellenére kétszer is vezettek a győrszentivániak, akik többször is végleg eldönthették volna a találkozót. Végül pedig a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat.Jók: Pertl, ill. mindenki.Zsédely Attila: – Feltámasztottuk a padlón lévő ellenfelet. Botrányos játékunkkal sajnos nem érdemeltünk pontot sem.Menyhárt Dénes: – Összességében csodálatos, egyben tanulságos éveket töltöttem Hegyeshalomban. Köszönöm mindenkinek, akinek ebben része volt. Most viszont úgy érzem, hogy itt a vége.(0–0)Öttevény, 150 néző. V.: Vadász.Öttevény: Bári – Horváth B. (Klement), Nagy R. (Germán), Nagy G., Kovács P., Fuhrmann, Nagy L., Puter, Fenesi, Vígh, Hécz (Tóth B.). Edző: Germán Ferenc.Rajka: Gaszner M. – Diviak, Hirtl, Camaj (Sedivy), Zubán, Willmann (Dubny), Szalai Zs., Baják, Derdák, Lences, Petrusek (Takács R.). Edző: Rastislav Kunst.Gsz.: Kovács P.Parázs hangulatú, jó iramú mérkőzésen a második félidei jó hazai játék győzelmet eredményezett.Jók: Kovács P., Fuhrmann (a mezőny legjobbjai), Puter, Fenesi, ill. Zubán, Baják.Germán Ferenc: – Eredményben sajnos nem tudtuk azt a különbséget hozni, ami a játék képe alapján megvolt. Úgy érzem, hogy a második félidőben osztálykülönbség alakult ki a javunkra.Rastislav Kunst: – Kiegyenlített, nagyon jó mérkőzés volt. A szerencsésebb csapat győzött.(0–1)Jánossomorja, 200 néző. V.: Péter G.Jánossomorja: Tüske – György J., Fettik, Tóth K., Menyhárt, Soós, Maidics, Kiss A., Cseri, Dudás, Gaál. Edző: Varga Róbert.Nyúl: Varga I P. – Szabó A., Kapa Martin, Kapa Márkó, Cserháti (Kállai), Varga Zs., Rigó, Varga II P., Weiszdorn (Visy), Vörös Torma, Véghelyi (Wolf). Edző: Varga Péter.Gsz.: Cserháti, Vörös Torma. Kiállítva: Tóth K.A korai, 20. percben történt kiállítás rányomta a bélyegét a mérkőzésre. A fiatal hazai csapat mindent megpróbált ugyan, helyzetekig is eljutott, de nem tudta bevenni a nyúli csapat kapuját, akik végül megérdemelt győzelmet arattak.Jók: Menyhárt, Fettik, Cseri, ill. Kapa Martin, Varga Zs. Vörös Torma.Varga Róbert: – Egy jó csapat ellen mindent megtettünk a jó eredmény érdekében, de így is vereséget szenvedtünk. Megérdemelt győzelmet aratott a bajnokesélyes együttes.Varga Péter: – A kiállítás után a fiatal és becsülettel küzdő csapat ellen értünk ma el értékes győzelmet. Sok sikert kívánok a jánossomorjai sportbarátoknak.Bőny–Dunaszeg 1–2 (0–0). Gsz.: Zobák R., ill. Mohácsi R., Szabó R.Győrújbarát–Börcs 4–3 (2–2). Gsz.: Ladiszlaidesz P. (2), Tóth M. , Glázer G., ill. Németh T. (2), Gitt M.Kunsziget–Tét 1–3 (0–0). Gsz.: Molnár A., ill. Limpakter I., Kovács P., Hujber T.Győrzámoly–Kóny 3–5 (2–4). Gsz.: Szombathelyi L. (2), Vida L., ill. Máté L. (3), Csikai B., Szabados D.Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Enese 4–1 (1–1). Gsz.: Samu (2), Szalai, Kállai R., ill. Kiss.Pannonhalma–Abda 2–2 (0–0). Gsz.: Molnár G., Farkas B., ill. Csuti T., Szórádi Z.Győrújfalu–Koroncó 1–5 (1–2). Gsz.: Farkas P., ill. Herold (2), Babits, Segovits, Schwarz.Nagyszentjános–Kajárpéc 8–2 (7–0). Gsz.: Sági O. (2), Gacza Á. (2), Varga Cs., Kovács G., Körmendi L., Kugler D., ill. Schauer M. (2).Halászi–Máriakálnok 1–1 (1–1). Gsz.: Kellei N., ill. Stinner L.Mosonszolnok–Dunakiliti 2–1 (0–1). Gsz.: Kovács R., Schafranek Á., ill. Varga B.Győrsövényház–Lébény 0–5 (0–4). Gsz.: Menyhárt A. (2), Domoszlai P., Jakab N., Fördős S.Püski–Kimle 4–1 (1–1). Gsz.: Zámbó P,. (3), Mészáros Zs., ill. Sághi V.Károlyháza–MITE 3–1 (1–1). Gsz.: Cseh I., Cseh Z., Hérics S., ill. Domonkos P.Ásványráró–Darnózseli 2–1 (1–1). Gsz.: Bálint A., Horváth Á., ill. Bodor Gy.Mosonszentmiklós–Levél 9–0 (5–0). Gsz.: Horváth K. (4), Varga I. (4), Boczor K.Bősárkány–Bezenye 1–1 (0–1). Gsz.: Babják D., ill. Németh Sz.Vitnyéd–Veszkény 5–2 (3–0). Gsz.: Kleizer Cs. (2), Müller N., Végh Z., Török I., ill. Varga Z., Kiss K.Nagycenk–Soproni FAC 1900 2–3 (1–3). Gsz.: Gosztola M. (2), ill. Malina M., Honyák M., Kelemen D.Répcementi SE–Petőháza 3–0 (1–0). Gsz.: Kiss Á. (3).Rábapordány–Babót 2–0 (0–0). Gsz.: Németh I., Horváth D.Szany–Iván 5–1 (4–0). Gsz.: Mészáros A. (2), Herczeg Zs. (2), Tukora Sz., ill. Kondor L.Lövő–Fertőendréd 2–2 (0–0). Gsz.: Kiss T., Rádler A., ill. Lugosi D., Dunajski K.Fertőd–Rábaszentandrás 0–3 (0–2). Gsz.: Balázs A., Stróber L., Müller R.Ikrény–Győrság 2–1 (2–0). Gsz.: Horváth M., Szabó R., ill. Varga Z.Győrladamér–Vámosszabadi 2–1 (1–1). Gsz.: Závodszky Gy., Szabó A., ill. Tolnay R. Mezőörs–Töltéstava 0–4 (0–1). Gsz.: Szalai P. (3), Füredi P.Pér–Pázmándfalu 0–1 (0–0). Gsz.: Zimmerer Z.Bakonyszentkirály–Mindszentpuszta 6–1 (3–0). Gsz.: Petrovich D. (2), Simon D., Takács B., Wágenhoffer F., Süle K., ill. Lamberti F.Bajcs–Győrasszonyfa II 12–1 (4–0).Écs–Veszprémvarsány 2–2 (1–2). Gsz.: Héricsd D., Simon P., ill. Deli Á., Deli Á.Győri Cápák–Bakonyszentlászló 4–0 (3–0). Gsz.: Vaszari T. (3), Ambrus M.2017. 04. 09., vasárnapCsikvánd–MITE II 0–0.Tényő–Dunaszentpál 2–6 (0–6). Gsz.: Móricz Á., Vörös Torma G., ill. Németh P. (2), Horváth G. (2), Szabó D., Lantos M.Felpéc–Bodonhely 8–0 (3–0). Gsz.: Csete D. (4), Reider A., Hamed M., Szalai M., Kapitány Cs.Rábacsécsény–Újrónafő 3–1 (0–1). Gsz.: Sámson B. (2), Szalai M., ill. Ábrahám I.Mecsér–Rábapatona 0–2 (0–1). Gsz.: Németh G. (2).Győrszemere–Gyömöre 2–0 (0–0). Gsz.: Zsolnai, Tekker.Sokorópátka–Gyarmat 7–1 (–). Gsz.:Bezi–Rábaszentmihály 3–4 (1–4). Gsz.: Horváth A. (2), Pintér, ill. Lőrinczi, Szabó G., Németh J., Fodor.2017. 04. 08., szombatGyőrszentiván II–Várbalog 6–4 (2–1). Gsz.: Polócz M. (2), Stummer A., Léránt Z., Balogh Z., Molnár L., ill. Suhajda M. (2), Németh T., Németh K.Sport 36–Bácsa II 5–0 (1–0). Gsz.: Tóth K. (2), Madarász M., Bogárdi A., Kelemen Zs.Győrújfalu II–Mosonszentmiklós II 1–4 (1–2). Gsz.: Horváth B., ill. Simon B. (2), Varga G., Gazsi Á.Hédervár II–Kimle II 1–3 (0–2). Gsz.: Fülöp P., ill. Pintér Á., Zimonyi T., Fléner Sz.2017. 04. 09., vasárnapMosonudvar–Dunasziget 0–6 (0–4). Gsz.: Marton B., Kovács D., Schneider Zs., Kónyi N., Lobik Z., Szarka A.DAC–Hotel Lajta-Park 2–1 (1–0). Gsz.: Kiss B., Jakl, ill. Tóth T. G.2017. 04. 09., vasárnapVág–Magyarkeresztúr 5–1 (–). Gsz.:Himod–Barbacs 4–0 (0–0). Gsz.: Buda A. (4).Mihályi–Rábakecöl 0–2 (0–0). Gsz.: Major B., Kovács B.Osli–Jobaháza 3–0 (1–0). Gsz.: Bendes D., Bársony Zs., Fodor T.Farád–Rábatamási 4–1 (3–1). Gsz.: Nagy G., Fekete Z., Czirák D., Baán, ill. Goda.Markotabödöge–Szárföld 5–3 (3–0). Gsz.: Pádár L. (2), Horváth L., Makk B., Végh A., ill. Abdai Z., Kovács D., Balassa R.Bogyoszló–Egyed 2–1 (2–0). Gsz.: Pölöskei B., Papp M., ill. Papp D.Szil–Bágyogszovát 2–3 (1–2). Gsz.: Papp D., Bognár D., ill. Turi M. (2), Talabér A.2017. 04. 09., vasárnapNagylózs–Répcevis 6–2 (4–1). Gsz.: Németh Cs. (2), Horváth T. (2), Tóth P., Gulyás G., ill. Horényi R., Hollósi P.Sopronkövesd–Ágfalva 3–4 (0–3). Gsz.: Práznek (2), Balogh, ill. Pölöskei (2), Rozmár, Szamosi (öngól).Kópháza–Fertőrákos 0–1 (0–0). Gsz.: Horváth I.Csapod–Sopronhorpács 2–1 (1–1). Gsz.: Gazdag, Nagy L. ill. Gáti.Egyházasfalu–Pereszteg 8–1 (4–0). Gsz.: Répcei (2), Bucskó, Baranyai, Gosztom, Horváth M., Kontor, Trakszler ill. Cziráki.2017. 04. 09., vasárnapSFAC 1900 II–Balf 1–13 (0–6). Gsz.: Kiss I., ill. Horváth T. (7), Lőrincz R. (2), Bognár G., Heiner R., Horváth Gy., András Cs.Harka–Agyagosszergény 1–0 (0–0). Gsz.: Rigó T.Sarród–Zsira 9–6 (5–2). Gsz.: Szaradics Á. (4), Balogh Cs. (2), Áder J., Barcza, Horváth G. ill. Marton G. (3), Szalai Á. (2), HermesUnd–Kisfalud 1–0 (0–0). Gsz.: Toto L