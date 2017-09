Megyei foci - Korsós György vérében van még a futball

Korsós György

Korsós György 1993 és 1999 között az ETO meghatározó játékosa volt, majd Ausztriába igazolt. A Bajnokok Ligájában 22 mérkőzésen lépett pályára a Sturm Graz és a Rapid Wien játékosaként. Nyártól a megyei I. osztályú Bácsa csapatának az edzője.– Dehogy. Korábban Ausztriában két bajnokságot nyertem játékos-edzőként, majd itthon a DAC-nál is volt szerencsém győztes csapatot irányítani. Amúgy most elég sokat kellett várnunk erre a sikerre. Az első három fordulóban sajnos kikaptunk, igaz, nem volt könnyű a sorsolásunk, erős csapatokkal játszottunk.– Köztudott volt, hogy a korábbi edző, Rozmán László, aki párhuzamosan Ajkán utánpótlás-vezetőként is dolgozott, átveszi majd az NB III-as ajkai csapat irányítását. Ez a tervezettnél kicsivel korábban következett be, s mivel játékosként már ismertek Bácsán, engem ért a megtisztelő felkérés, hogy legyek az utódja. A lehetőségekhez képest nagyszerűek Bácsán a feltételek, szisztematikusan fejlődik az egyesület. S van potenciál a csapatban is. A klub filozófiájának megfelelően több tehetséget sikerült már most a felnőttek közé beépíteni.

– Pedig a megyei selejtezőben is erős csapatokkal küzdöttünk, tizenegyesekkel győztük le a Nyúlt, s a Csanakkal szemben is csak tizenegyesekkel maradtunk alul. Jó mérkőzést játszottunk múlt szerdán is a Gönyű ellen, ahol sikerült nyernünk, így valóban ott lehetünk a sorozatban. Jövő hétfőn derül ki, ki lesz ott az ellenfelünk, de most egyelőre a bajnokságra koncentrálunk.– Bár már elmúltam negyvenéves, nagyon jól éreztem magam a pályán. Még mindig imádok futballozni, a játék a véremben van. Amatőrcsapatról lévén szó, mindenki dolgozik és a hétköznapi meccseken néha jól jön, hogy én be tudok ugrani.– Erről egyelőre nem szeretnék beszélni.– Jelenleg remekül érzem magam Bácsán, ám nem elképzelhetetlen, hogy valamikor magasabb szinten is edzősködjek, akár a jelenlegi csapatommal is. Ahogy az bebizonyosodott, az élet majd úgyis eldönti, hol kell helytállnunk.– Azt tudtuk, hogy nagyon erős ellenfelek is vannak a csoportban, s azt gondolom, igazán tartósan akkor maradhat a válogatottunk a tűz közelében, ha magabiztosan hozzuk a kötelező győzelmeket.