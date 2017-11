Megyei foci - Kilencet kapott a Hegyeshalom, ötöt a Beled - tabellák+nyilatkozatok

A bajnokság állása:

1. Lipót 42 pont

2. Ménfőcsanak 41

3. Nyúl 32

4. SFAC 1900 27

5. Jánossomorja 25

6. Öttevény 25

7. Bácsa 22 (14 mérk.)

8. Győrszentiván 17

9. Hédervár 17 (14)

10. Gönyű 16

11. Fertőszentmiklós 16

12. Kapuvár 15

13. Beled 13

14. Hegyeshalom 11

15. Lébény 10

16. Rajka 4 (-3 pont)

A bajnokság állása:

1. Koroncó 40 pont

2. Pannonhalma 40

3. Győrújbarát 30

4. Nagyszentjános 30

5. Abda 28

6. Téti Sokoró 23

7. Győrasszonyfa 22 (14 mérk.)

8. Kajárpéc 17 (14)

9. Győrzámoly 17

10. Enese 17

11. Rábapatona 17 (14)

12. DAC 15

13. Pápateszér 14

14. Győrújfalu 10 (14)

15. Börcs 9

16. Bőny 7

A bajnokság állása:

1. Mosonszentmiklós 36 pont

2. Mosonszolnok 32

3. Dunaszeg 30

4. Dunakiliti 29 (14 mérk.)

5. Bezenye 26 (14)

6. Darnózseli 26

7. Kimle 23 (14)

8. Máriakálnok 22 (14)

9. Püski 21

10. Kunsziget 20 (13)

11. Károlyháza 18

12. Halászi 16 (14)

13. MITE 13

14. Győrsövényház 11

15. Ásványráró 6

16. Levél -1 (14 mérk., -1 pont)

A bajnokság állása (14 lejátszott mérkőzés után):

1. Répcementi 34 pont

2. Szany 33

3. Vitnyéd 32

4. Petőháza 32

5. Veszkény 25

6. Rábaszentandrás 20 (13 mérk.)

7. Rábapordány 19

8. Fertőd 19 (13)

9. Lövő (13)

10. Iván 17

11. Nagycenk 15

12. Hegykő 15

13. Bősárkány 12 (13)

14. Kópháza 4

15. Sopronkövesd 3

A bajnokság állása:

1. Pér 43 pont

2. Győri Cápák 34 (14 mérk.)

3. Bakonyszentkirály 31

4. Sokorópátka 27 (14)

5. Écs 26

6. Veszprémvarsány 26

7. Ikrény 25

8. Vámosszabadi 25 (14)

9. Tényő 24

10. Pázmándfalu 20 (14)

11. Bajcs 16

12. Győrság 14

13. Mezőörs 13

14. Bakonyszentlászló 6

15. Töltéstava 5

16. Mindszentpuszta 3

A bajnokság állása (14 lejátszott mérkőzés után):

1. Markotabödöge 39 pont

2. Mecsér 34

3. Dunaszentpál 29

4. Felpéc 26

5. Győrszemere 24 (13 mérk.)

6. Kóny 23

7. Csikvánd 22 (13)

8. Rábacsécsény 21

9. Újrónafő 18

10. Rábaszentmihály 18

11. Gyömöre 15

12. Bezi 13 (13)

13. MITE II. 8 (13)

14. Gyarmat 2

15. Bodonhely 1

A bajnokság állása:

1. Rábatamási 41 pont

2. Jobaháza 33

3. Himod 32 (14 mérk.)

4. Farád 32 (14)

5. Babót 27

6. Egyed 26 (14)

7. Osli 24

8. Mihályi 22

9. Rábakecöl 19

10. Kisfalud 19

11. Bogyoszló 17

12. Vág 16

13. Bágyogszovát 12 (14)

14. Szil 9

15. Magyarkeresztúr 6

16. Szárföld 5

A bajnokság állása:

1. Fertőrákos 22 pont (11 mérk.)

2. Ágfalva 22 (12)

3. Fertőendréd 19 (11)

4. Egyházasfalu 19 (12)

5. Sopronhorpács 18 (10)

6. Csapod 18 (12)

7. Nagylózs 16 (12)

8. Pereszteg 10 (11)

9. Répcevis 4 (11)

A bajnokság állása:

1. Und 28 pont (11 mérk.)

2. Harka 21 (10)

3. Agyagosszergény 19 (9)

4. Zsira 18 (10)

5. Fertőd II. 16 (10)

6. Balf 8 (11, -1 pont)

7. Sarród 3 (10, -1 pont)

8. Újkér 3 (9)

Ménfőcsanak–Nyúl 1-0Öttevény–Lébény 5-3Lipót–Hegyeshalom 9-0Fertőszentmiklós–Hédervár 2-2Jánossomorja–Beled 5-0Győrszentiván–Kapuvár 3-0Bácsa–SFAC 1900 4-1Gönyű–Rajka 5-0(0–0)Győr-Ménfőcsanak, 350 néző. V.: Takács R.Ménfőcsanak: Ficsór – Papp R., Nagy Á. (Orbán G.), Veres, Visy, Szekeres, Püspök, Németh B., Nagy B. (Ködmön), Böcskey (Pintér M.), Csonka. Edző: Mayer János.Nyúl: Szebényi – Szabó A., Kapa Martin, Kapa Márkó, Varga P., Rigó, Varga Zs., Töltősi, Vörös Torma, Visy (Samodai), Véghelyi. Edző: Varga Péter.Gsz.: Németh B. Kiállítva: Véghelyi.Az elmúlt évadhoz hasonlóan ezúttal is rangadóval zárult a megyei I. osztályú bajnokság őszi szezonja, a második helyezett Ménfőcsanak fogadta a harmadik helyen álló Nyúl csapatát, így izgalmas mérkőzésre volt kilátás.Sajnos az időjárás nem fogadta a kegyeibe a két együttest, a csúszós talaj sokszor tréfálta meg a játékosokat, akik hajtottak ugyan, de kevés helyzetet tudtak kialakítani. Az egyik legnagyobb a nyúliak előtt adódott, de a vendégek nem tudtak vele élni.A második félidőben már feszültebbek voltak a futballisták. Sok volt a durva belemenés, a játékvezetőnek csak nehezen sikerült megfékeznie az indulatokat. A nyúli Véghelyi Richárd az 55. percben a kiállítás sorsára jutott. Az egyébként jó színvonalú meccs a 68. percben dőlt el, ekkor Németh Bence rúgott szép gólt, így a Ménfőcsanaké lett a három pont.Jók: mindenki, ill. Szebényi, Szabó A., Kapa Martin, Kapa Márkó, Vörös Torma.Mayer János: – Gratulálok a csapatnak az egész éves teljesítményéhez.Varga Péter: – A rangadó első félidejében meccslabdánk volt. A kiállítás után nehéz dolgunk volt, de a csapatom nagyot küzdött, ezért a játékosok dicséretet érdemelnek.(4–0)Lipót, 150 néző. V.: Zám.Lipót: Takács N. – Molnár M., Csete (Schillinger), Györkös (Farkas T.), Bella, Füleki, Zimonyi, Varga T., Bieder G., Varga R., Vojnisek (Skultéti). Edző: Cseri Mihály.Hegyeshalom: Takács B. – Kónya, Gyenge, Skoda, Gláser, Farkas K., Csányi, Szalka, Máté G., Baranyai, Tóth F. Edző: Menyhárt Dénes.Gsz.: Füleki (3), Zimonyi (2), Skultéti (2), Györkös, Schillinger.A kapuja elé behúzódó hegyeshalmi csapat megpróbálta elkerülni a nagy különbségű vereséget, amely részben sikerült is, mert ha a lipóti együttes berúgja a helyzeteit, akkor akár két számjegyű is lehetett volna a győzelem.Jók: mindenki, ill. Takács B. (a mezőny legjobbja).Cseri Mihály: – A félévi bizonyítvány ha nem is kitűnő, de jeles. Gratulálok és köszönöm minden játékosunknak a féléves munkáját. Már nagyon várjuk a tavaszi folytatást.Menyhárt Dénes: – Gratulálok a lipótiaknak a győzelemhez.(2–0)Győrszentiván, 100 néző. V.: Vadász Cs.Győrszentiván: Kasza – Halász (Takács P.), Bieder A., Czuppon (Szántó), Stefanits, Szalai Sz., Hanicz, Lenhardt (Ganzer), Vadász, Rubics, Keszthelyi. Edző: Zsédely Attila.Kapuvár: Vass (Tóth L.) – Horváth P., Bognár L., Böcskör Gy., Debreczeni, Kerékgyártó (Nagy Á.), Németh P., Böcskör Zs. (Varga T.), Magyar, Győrvári, Kecskés. Edző: Józsa Péter.Gsz.: Lenhardt, Szalai Sz., Keszthelyi.Az őszi szezon utolsó mérkőzésén az idény legjobb teljesítményét nyújtva magabiztos és megérdemelt győzelmet aratott a Győrszentiván.Jók: mindenki, ill. senki.Zsédely Attila: – Úgy vettem észre, hogy minél zordabb az idő, annál jobb teljesítményre vagyunk képesek. Lehet, hogy jövőre benevezünk a norvég hetedosztályba.Józsa Péter: – Végre vége.(1–1)Bácsa, 50 néző. V.: Horváth Z.Bácsa: Katona T. – Katona M., Kurucz, Posta, Gajdos (Kun), Veller (Nyíregyházky), Katona V., Bögöly, Sipos, Kulcsár, Kalmár (Mendel). Edző: Korsós György.SFAC: Giczi – Varga G., Barkovics, Imre Sz., Soós Á., Kelemen, Tóth P. (Keszeg), Jakab, Honyák, Fényes, Horváth P. (Füzi). Edző: Ágoston Zsolt.Gsz.: Veller (2), Kalmár, Kurucz, ill. Honyák.A kapura veszélyesebben játszó hazaiak a második félidő elején szerzett gyors gólokkal magabiztosan nyertek a jól küzdő vendégek ellen.Jók: mindenki, ill. senki.Korsós György: – Az egész mérkőzésen a mi akaratunk érvényesült. Méltó teljesítményt nyújtottunk az utolsó hazai fellépésünkön.Ágoston Zsolt: – Mi már három hete szabadságon vagyunk, csak nem szóltunk az ellenfeleknek, hogy ne verjenek meg bennünket.(2–0)Jánossomorja, 200 néző. V.: Herm.Jánossomorja: Tüske – Fettik, Tóth II Kristóf, Cseri, Menyhárt, Maidics, Horváth M. (Soós), Kantó, Gaál Z., Takács B. (Tóth I Kristóf), Gaál D. (György Jakab B.). Edző: Varga Róbert.Beled: Gerencsér – Giczi (Farkas B.), Varga D., Könczöl, Molnár Z., Varga T. (Németh Á.), Torma, Gábor Sz., Nagy T., Molnár M. (Vass), Szemes. Edző: Szalka Péter.Gsz.: Cseri (2), Maidics (2), Soós.A hazai csapat az első félidőben több helyzetet is kihagyott, de így is kétgólos előnyt szerzett. A szünet után viszont már jobban sáfárkodott az adódó lehetőségeivel, így egymás utáni ötödik győzelmével szépen zárta az őszi szezont.Jók: Menyhárt, Gaál Z., Tóth II Kristóf, Cseri, Maidics, ill. senki.Varga Róbert: – Őszi szereplésünknek méltó befejezése volt ez a magabiztos mai győzelem.Szalka Péter: – Ilyen hozzáállással és akarattal csak ilyen eredmény születhetett. Gratulálok a hazai csapatnak. A téli szünetben óriási változások kellenek, ha előre akarunk lépni.(1–0)Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Lukácsi.Fertőszentmiklós: Majer – Fábián, Keresztes, Galambos, Ratatics, Gergácz (Kovács Galavics M.), Kungl, Ambrus Cs., Ambrus A. (Péter D.), Holzmann, Boda. Edző: Majoros Zoltán.Hédervár: Babos – Tóth N. (Antalkovics), Szabó Sz. (Szabados M.), Molnár Á., Kovács K., Szabados G., Nagy Cs., Jász (Ujvári T.), Szabados T., Dankó, Benczinger. Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Galambos (2), ill. Ujvári T. (2).Jó iramú, küzdelmes mérkőzésen a hazai csapat uralta a találkozót, de két egyéni hibának köszönhetően a Hédervárnak sikerült pontot szereznie.Jók: Galambos, Boda, ill. Ujvári T.Majoros Zoltán: – Egy megnyert mérkőzést sikerült elrontanunk úgy, hogy az ellenfél kétszer lőtt kapura és ezzel egy pontot el tudott vinni.Tiba Zoltán: – Szerencsés egy pontot szereztünk.(3–2)Öttevény, 100 néző. V.: Krasznai.Öttevény: Molnár M. – Keszei, Németh M., Klement (Hécz), Nagy L., Nagy R. (Tóth B.), Fuhrmann, Wágenhoffer, Varga J. (Vígh), Lappints, Peczár. Edző: Germán Ferenc.Lébény: Kovács G. – Horváth M., Domoszlai, Jakab, Sallai, Hegedüs A., Boczor (Szücs G.), Élő, Molnár B., Fördős (Juhász B.), Németh D. Edző: Hegedüs Attila.Gsz.: Nagy L. (2), Lappints, Nagy R., Peczár, ill. Boczor (2), Élő.Gólgazdag mérkőzésen végig a hazaiak akarata érvényesült, akik végül megérdemelten nyertek.Jók: Nagy L., Peczár, Fuhrmann, Németh M., ill. Boczor, Élő.Germán Ferenc: – A mai napon a támadójátékunk hatékony volt, a védekezésünk viszont hagyott némi kívánnivalót maga után.Hegedüs Attila: – Új év, új remények. Gratulálunk az öttevényi csapatnak.(3–0)Gönyű, 100 néző. V.: Csirke R.Gönyű: Szigony – Máté Sz. (Cseszregi), Kovács M., Bognár Á., Böcz A. (Hajmási), Kiss Z., Czeitler, Tóth R., Sárközi, Böcz B. (Sovány), Papp T. Edző: Kertész Balázs.Rajka: Madácsi – Diviak, Hirtl, Jablonicky, Banyár, Régely, Zubán, Belovic, Szirtl, Szalai Zs., Gaszner D. Edző: Rastislav Kunst.Gsz.: Czeitler (2), Sárközi, Böcz A., Papp T.A mérkőzés elejétől kezdve csak az volt a kérdés, hogy a hazaiak mikor tudják megszerezni a vezetést. Ez az első félidő hajrájában sikerült, amit további gólok követtek, így fölényes lett a győzelem.Jók: mindenki, ill. senki.Kertész Balázs: – A gyengére sikerült őszi idény utolsó mérkőzésén néha már az előző szezonbeli jó játékunkat nyújtottuk.Rastislav Kunst: – Egyéni hibák után az első félidő végén eldőlt a mérkőzés.2017. 11. 18., szombatDAC–Győrújbarát 0-1.2017. 11. 19., vasárnap:Pápateszér–Győrújfalu 4-3,Téti Sokoró–Kajárpéc-Herold-Trans 2-1,Enese–Bőny 3-2,Győrasszonyfa–Rábapatona 1-1,Nagyszentjános–Abda 1-3,Győrzámoly–Börcs 5-1,Koroncó–Pannonhalma 4-0.2017. 11. 19., vasárnap:Püski–Kimle 3-2,Darnózseli–Máriakálnok 2-4,Levél–Bódi Trans-Mosonszolnok 1-7,Bezenye–Kunsziget 2-1,Dunakiliti–Dunaszeg 1-3,Győrsövényház–Ásványráró 3-3,Károlyháza–MITE 2-2,Mosonszentmiklós–Halászi 2-2.2017. 11. 19., vasárnap:Sopronkövesd–Kópháza 4-0,Szany–Iván 1-1,MG Zrt.-Hegykő–NRG Services-Rábapordány 1-0,MET-NA-Veszkény–Petőháza 3-3,Rábaszentandrás–Mondo Bútoráruház-Vitnyéd 2-3,Fertőd–Répcementi 0-7,Nagycenk–Lövő 3-4.2017. 11. 18., szombatIkrény–Pér 1-2.2017. 11. 19., vasárnap:Sokorópátka–Győrság 6-3,Bakonyszentlászló–Wunderbar-Pázmándfalu 1-2,Töltéstava–Mezőörs 2-3,Mindszentpuszta–Bakonyszentkirály 2-4,Vámosszabadi–Győri Cápák 0-1,Écs–Bajcs 1-4,Tényő–Veszprémvarsány 1-1.2017. 11. 18., szombatMITE II–Felpéc 0-2.2017. 11. 19., vasárnap:Bodonhely–Markotabödöge 1-12,Újrónafő–Győrszemere 2-4,Rábaszentmihály–Gyarmat 3-1,Gyömöre–Kóny 1-1,Csikvánd–Bezi 8-0,Mecsér–Rábacsécsény 7-3.Elmaradt mérkőzés:2017. 11. 18., szombatDunasziget-Kimle II elmaradt.2017. 11. 18., szombatMagyarkeresztúr–Rábatamási 0-4.2017. 11. 19., vasárnap:Osli–Bágyogszovát 4-3,Babót–Jobaháza 1-0,Bogyoszló–Mihályi 3-2,Rábakecöl–Szárföld 3-0,Kisfalud–Himod 2-6,Szil–Egyed 0-1,Vág-Farád 1-3.Elmaradt mérkőzés:2017. 11. 19., vasárnap, 14 óra:Répcevis-Ágfalva 3-4.Elmaradt mérkőzés:2017. 11. 19., vasárnap, 14 óra:Balf-Fertőd II 1-6.