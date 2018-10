Megyei foci - Kikapott a Kapuvár, hibátlan a Lipót és a Csorna - videó+nyilatkozatok

Kapuvár–Bácsa 0-1Csorna–Pannonhalma 4-0Lébény–Nyúl 3-2.Beled–Fertőszentmiklós 9-0Gönyű–Öttevény 3-5Lipót–Gyirmót II 5-0Jánossomorja–SC Sopron 1-5Győrszentiván–SFAC 7-0(1–3)Jánossomorja, 200 néző. V.: Lukácsi.Jánossomorja: Pribránszki – Kantó, Gaál Z., Tóth I K., Fettik (Dudás), Mikhely (Gaál D.), Soós, Maidics (Takács B.), Kovács K., Horváth M., Tóth II K. Edző: Varga Róbert.SC Sopron: Tóth O. – Kádár, Kelemen, Honyák, Tóth A., Galambos (Kovács A.), Gáncs, Kocsis Á. (Keszeg), Gere (Varga G.), Holzmann, Tóth P. Edző: Ágoston Zsolt.Gsz.: Kovács, ill. Honyák (3), Gere (2).Lendületesen kezdett a Jánossomorja, öt perc alatt két kihagyott helyzet és egy kapufa jelezte ezt. A 9. percben azonban a semmiből vezetést szerzett a Sopron: egy szabadrúgást követően közelről Gere volt eredményes. 0–1. Gyorsan egalizált a Jánossomorja, Kovács 25 méteres szabadrúgásgóljával. 1–1. Az első félidőben ezt követően harcos mezőnyjáték folyt a pályán, majd a játékrész végén Honyákot hozták kényszerhelyzetbe a társak, aki gólra is váltotta a lehetőségeket. A második játékrészben jelentősen visszaesett a hazai csapat, a Sopron uralta a mérkőzést, veszélyes kontrákat vezetett, és Honyák, valamint Gere révén további találatokat szerzett.Összességében a vendégcsapat remek helyzetkihasználásának köszönhetően megérdemelt győzelmet aratott a mérkőzés végére széteső Jánossomorja ellen.Jók: senki, ill. Honyák, Holzmann.Varga Róbert: – A játék minden elemében felülmúlt bennünket a Sopron, ezt az eredmény is hűen tükrözi.Ágoston Zsolt: – Az első tíz percen kívül mi irányítottuk a mérkőzést, és a sportszerűen játszó hazaiak ellen megérdemelten szereztünk három pontot.(3–0)Csorna, 250 néző. V.: Bálintfi.Csorna: Dénes – Papp R., Zámbó, Farkas D., Baranyai, Csikós, Detrik (Sipőcz 66.), Szakács, Németh B., Simon A., Szakács M. (Horváth A. 80.). Edző: Marton Miklós.Pannonhalma: Baki – Imre B. (Baki B. 72.), Molnár B., Molnár G. (Feix 83.), Csollány (Hartl 47.), Csányi, Pintér, Németh L., Molnár Cs., Erdélyi, Sándor K. Edző: Pék László.Gsz.: Németh B. (3.,51.), Szakács (24.), Simon A. (38.).Bár nem az év legjobb játékával, de magabiztos győzelmet aratott a Csorna a sok sérüléssel hátráltatott, lelkesen küzdő Pannonhalma együttese felett.Marton Miklós: – Rossz játékkal is négy gólt rúgtunk.Pék László: – Már a feláldozhatókat is bevetettük, így létrejöhetett egy unikum, hogy apa és fia együtt léphetett pályára.(3–0)Győrszentiván, 250 néző. V.: Dombi O.Győrszentiván: Szabó K. – Litresics, Bieder A., Stefanits (Lenhardt), Szalai Sz., Hanicz, Bieder T., Halász, Szabó P. (Takács P.), Czuppon, Tóth P. (Vadász). Edző: Zsédely Attila.SFAC: Guttyán – Benczur, Farkas, Horváth T., Szilágyi (Orsós), Fenyvesi M., Fenyvesi Á., Németh L., Szucskó Zs., Ozomah E., Kiss A. (Szabó N.). Edző: Ágoston Zsolt.Gsz.: Szalai Sz. (2), Bieder A., Bieder T., Tóth P., Takács P., Vadász.A hazai csapat helyenként tetszetős támadásokat vezetve magabiztos győzelmet aratott a lelkesen küzdő vendégek ellen.Jók: Hanicz, Szalai Sz., ill. Farkas, Benczúr, Ozomah E.Zsédely Attila: – A szombaton tartott futballünnepet követően ezen a mérkőzésen is magabiztos és remek győzelmet aratttunk.Ágoston Zsolt: – Nem tudtuk megnehezíteni a hazaiak dolgát.(3–0)Beled, 200 néző. V.: Horváth Z.Beled: Soós – Kónya, Varga T., Szemes, Könczöl Sz., Molnár Z., Torma, Gábor, Keszthelyi (Vass), Köntés, Marton (Németh Á.). Edző: Bándoli József.Fertőszentmiklós: Kovács B. – Cserge (Tóth R.), Bellovics, Horváth R., Szabados, Dukai, Takács A., Tóth Sz., Iliszi, Péter, Bábel. Edző: Keresztes Szilárd.Gsz.: Marton (4), Szemes (2), Vass, Molnár Z., Varga T.Kis késéssel kezdődött a mérkőzés, melyen kitűnő játékvezetés mellett a hazai csapat helyzetei harmadát kihasználva is teljesen megérdemelt győzelmet aratott a sportszerű vendégcsapat ellen.Bándoli József: – Mérsékeltebb játékkal is magabiztos győzelmet arattunk a sportszerű vendégcsapat ellen.Jók: Köntés, Marton, Kónya.(1–0)Lébény, 250 néző. V.: Erdélyi.Lébény: Molnár – Élő, Széles, Domoszlai, Csepi, Tóbiás, Skoda (Varga R.), Fenesi (Horváth M.), Karcagi (Szalka), Károlyi, Oláh. Edző: Tiba Zoltán.Nyúl: Szebényi – Németh M., Mió, Varga P., Varga T. (Mondovics), Nyakas, Bagó, Orbán, Töltősi, Hegyi (Fazekas), Gere (Herczeg). Edző: Lenzsér Zsolt.Gsz.: Skoda (2), Domoszlai, ill. Nyakas, Varga T.Küzdelmes mérkőzésen a nyúli csapat végig mezőnyfölényben játszott, de kapura kevés veszélyt jelentett. A védekezésre berendezkedett lébényiek kontratámadásai viszont rendkívül veszélyesek és eredményesek voltak, így otthon tudták tartani a három pontot.Jók: Skoda, Élő, Széles, ill. Töltősi, Németh M.Tiba Zoltán: – Nagyot küzdöttünk. A jó védekezés mellett eredményesek is tudtunk lenni.Lenzsér Zsolt: – Hiába játszottunk mezőnyfölényben, a hazai csapat védelmünk megingásait jól használta ki.(1–0)Lipót, 200 néző. V.: Szabó III. Z.Lipót: Takács – Rigó (Nyári), Bella, Zimonyi, Varga T., Bieder, Vörös Torma (Schillinger D.), Tóth L., Schillinger R. (Csete), Kapa Márkó, Kapa Martin. Edző: Varga Péter.Gyirmót II.: Pálfi – Orbán, Nagy B., Horváth D., Szegi, Szabó Á. (Mayer), Németh G., Horváth R., Tóth E. (Felde), Éri, Kovács Á. Edző: Tóth Norbert.Gsz.: Rigó, Vörös Torma, Varga T., Schillinger D., Zimonyi.Az első félidőben a lipóti csapat sorra alakította ki a jobbnál jobb helyzeteket, de gólt csak egyet sikerült elérni. A második félidőben a vendégek nem tudták tartani a hazaiakat, így kellemetlen vereséget szenvedtek.Jók: Tóth L., Kapa Márkó, Bieder, Varga T., ill. senki.Varga Péter: – A szervezett, fiatal vendégcsapat ellen sokat kellett tennünk, hogy megnyerjük a mérkőzést, érzésem szerint a gólkülönbség túlzott.Tóth Norbert: – A jobb játékerőt képviselő hazai csapat megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.(1–3)Gönyű, 150 néző. V.: Vadász.Gönyű: Szigony – Nagy M., Kovács M., Farkas, Végh, Póczik, Böcz, Kiss Z. (Takács N.), Püspök, Tóth R. (Sovány), Sárközi (Tarcsa). Edző: Horváth Péter.Öttevény: Illemszky – Nagy L., Nagy R. (Puter G.), Puter M., Vígh, Wágenhoffer, Szűcs (Horváth B.), Lappints, Varga J., Keszei, Németh M. Edző: Germán Ferenc.Gsz.: Kovács M., Püspök, Sovány, ill. Vígh (3), Wágenhoffer, Németh M.Nagy iramú mérkőzésen a hazaiaknak még sikerült felállni a padlóról, de a végén nem sikerült feltenni az i-re a pontot.Jók: Püspök, Sovány, Vígh (öngól), ill. Vígh (3), Lappints, Németh M.Horváth Péter: – Hétről hétre hátrányból indulunk, és ismét hoztuk gólerős formánkat elöl és hátul is.Germán Ferenc: – Őrült meccsen érdekes gólok születtek. A végén fontos győzelmet arattunk.(0–0)Kapuvár, 350 néző. V.: Krasznai.Kapuvár: Vass – Horváth P., Bognár L., Kerékgyártó (Véghelyi), Győrvári B. (Simon), Gál, Árki, Szabó Sz. (Debreczeni), Kecskés, Tar, Horváth K. Edző: Balog Zoltán.Bácsa: Ács – Katona M., Kiss B., Kurucz (Korsós), Kulcsár, Gajdos, Bögöly, Posta, Sipos, Tóth M. (Mendel), Kalmár B. (Simigla). Edző: Korsós György.Gsz.: Posta.Fortuna istenasszonya fogta Bácsa kezét a szinte végig támadó hazai csapat ellen.Jók: Árki, Bognár, Győrvári, ill. Ács, Posta, Sipos, Kurucz, Kalmár.Balog Zoltán: – Ilyen a foci. Egy kapura lövésből tudtunk gólt kapni. A vereség ellenére dicséret illeti játékosaimat, körberugdaltuk az ellenfél kapuját.Korsós György: – Nehéz mérkőzésre számítottam, ez be is igazolódott. Nagyon értékes pontokat szereztünk a szervezetten futballozó Kapuvár otthonában.Dunaszeg–Győrújbarát 1-4.Győrzámoly–Enese 6-1Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–DAC-UP 1-4Rábapatonai Besenyő SE–Kajárpéc-Herold Trans 2-1Bőny–Koroncó 1-7Börcs–Győrújfalu 5-2Téti Sokoró–Abda 1-3Kunsziget–Nagyszentjános 1-18. forduló. 2018. 09. 29., szombat, 16 óra: Levél–Bódi Trans-Mosonszolnok 0-2.2018. 09. 30., vasárnap, 16 óra: Rajka–Mosonmagyaróvár II 3-0, Halászi–Püski 2-6, Hédervár–MITE 3-1, Kimle–Hegyeshalom 2-8, Dunakiliti–Darnózseli 3-1, Máriakálnok–Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye 3-1, Mosonszentmiklós–Bősárkány 4-1.Szabadnapos: Károlyháza.8. forduló. 2018. 09. 29., szombat, 16 óra: Szany–Petőháza 2-2, Mondo Bútoráruház-Vitnyéd–Kópháza 8-0.2018. 09. 30., vasárnap, 16 óra: Lövő–Répcementi 1-2, MET-NA-Veszkény–Nagycenk 7-0, Hegykő–Sopronkövesd 4-0, NRG Services-Rábapordány–Iván 4-2, Fertőd–Rábaszentandrás 3-0.8. forduló. 2018. 09. 30., vasárnap, 11 óra: Győri Cápák–Győrság 3-6.2018. 09. 30., vasárnap, 14 óra: Veszprémvarsány–Écs 3-1. 2018. 09. 30.,vasárnap, 16 óra: Pápateszér–Mezőörs 6-2, Mindszentpuszta–Bajcs 0-4, Töltéstava–Vámosszabadi 1-2, Wunderbar-Pázmándfalu–Pér 2-1, Bakonyszentkirály-Sokorópátka 5-1.2018. 09. 30., vasárnap, 16.30 óra: Bakonyszentlászló–Tényő 2-1.8. forduló. 2018. 09. 29., szombat, 16 óra: Ikrény–Dunaszentpál 1-4.2018. 09. 30., vasárnap, 11 óra: Újrónafő–Győrsövényház 0-2.2018. 09. 30., vasárnap, 16 óra: Csikvánd–Mecsér 4-2, Rábaszentmihály–Ásványráró 5-0, Bezi–Rábacsécsény 0-8, Markotabödöge–Gyarmat 10-1, Kóny–Felpéc 3-1, Gyömöre–Győrszemere 9-1.8. forduló. 2018. 09. 29., szombat, 16 óra: Győrújfalu II–Mosonudvar 2-3, Győrladamér–MITE II 2-4, Bácsa II–Hotel Lajta Park 0-2, Mosonszentmiklós II–Kimle II 10-2.2018. 09. 30., vasárnap, 16 óra: Dunasziget–Várbalog 1-4.8. forduló. 2018. 09. 29., szombat, 16 óra: Mihályi-Farád, Magyarkeresztúr–Bágyogszovát 0-7, Bogyoszló–Himod 1-3. 2018. 09. 30.,vasárnap, 16 óra: Babót–Kisfalud 1-1, Jobaháza–Rábakecöl 4-0, Rábatamási–Egyed 3-4, Vág–Szil 6-2.8. forduló. 2018. 09. 29., szombat, 16 óra: SVSE–Fertőrákos 3-2, Harka–Újkér 2-1, Ágfalva–Csapod 2-2.2018. 09. 30., vasárnap, 11 óra: Sopronhorpács-Mészáros SE–Sarródi Ászok 11-0, Zsira–TITA-Agyagosszergény 2-0.2018. 09. 30., vasárnap, 16 óra: Répcevis–Nagylózs 5-1, Tercia-Fertőendréd–Pereszteg 4-0.