Megyei foci - Készülnek a sikerre Mosonszentmiklóson

A 15 fordulóban 11 alkalommal győztesen hagyták el a pályát, a három döntetlen mellett mindössze a Dunakiliti tudta legyőzni őket. A 48 rúgott gólból Varga Imre egymaga 20 találattal vette ki a részét, de a védelem is jeleskedett, hiszen a csoportban a legkevesebb – 17 – gólt kapták.



– Az őszi szezon kezdete előtt konkrét helyezést nem határoztunk meg a felnőttcsapatunknak, de a cél az volt, hogy az első ötben végezzen – mondja Molnár Lajos elnök.



– A játékoskeretünk nem gyengült, a nyugodt munkának minden feltétele biztosított volt, így a célok megalapozottaknak tűntek. Az ősz folyamán lejátszott mérkőzéseken csapatunk teljesítménye mutatott némi hullámzást, de a Dunakiliti elleni hazai vereséget leszámítva minden mérkőzésen hoztuk legalább a minimumot. Csapatunk legnagyobb erőssége, hogy majdnem száz százalékban helyi labdarúgókból áll. Egészséges arányban vannak az idősebbek és a saját nevelésű fiatal labdarúgók. Ifjúsági gárdánk évről évre jól szerepel. Ebből következően a felnőttcsapat edzője, Füsi Zsolt folyamatosan építhet be onnan játékost.



– Melyek voltak a legnagyobb erényeik?



– Legerősebb a hátsó alakzatunk a kapuban Nagy Balázzsal és két rutinos „rókával", Kopf Kálmánnal és Győri Szilárddal. Mi kaptuk a legkevesebb gólt ősszel. Középpályás- és támadósorunk jellemzően húsz év körüli fiatalokból áll, akiknek még van hová fejlődni, de motivált és fegyelmezett labdarúgók. Támadóink közül ki kell emelnem a rutinos Varga Imrét, aki a szezonban lőtt húsz góljával vezeti a csoport góllövőlistáját.

– Ilyen előzmények után változott-e a célkitűzés a csapattal szemben?



– Tavaszi reményeinket egy jó téli felkészüléssel szeretnénk megalapozni. Elképzelhető, hogy igazolásokkal bővítjük keretünket. A tavaszi szezonban a dobogó valamelyik fokának megszerzése a feladat, velünk együtt négy csapatot látok esélyesnek erre. Sokszor elhangzik mástól is a kérdés: mi lesz, ha megnyerjük a bajnokságot?



Ezzel csak akkor kell majd foglalkoznunk, ha a csúcsra érünk, akkor kell leülni legfőbb támogatónkkal, az önkormányzattal és eldönteni, merre tovább. Addig még van sok-sok feladatunk: egy megnyert taopályázat keretében a világítást, az öntözőrendszert bővíteni, a fűtést korszerűsíteni, új kispadokat felszerelni, kapukat vásárolni.