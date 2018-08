Megyei foci - Jubileum Csornán

A találkozó félidejében az egyesület 1977-ben és 1978-ban Szabadföld Kupa-győztes csapatának tagjait köszöntik.



A hetvenes évek csornai sikereit Hernicz Sándorral, az akkori csapatkapitánnyal idéztük fel: „Nagyszerű együttes alakult ki abban az időszakban Csornán, amely meghatározó lett a klub történelmében. A hetvenes évek közepén elindult valami az egyesületnél, a csapat és a közönség is egymásra talált, rendszeresen ezres nézőszámok voltak a mérkőzéseinken a megyei első osztályban" – mesélte az egykori védő.



„Ha jól emlékszem, egyedül a Csornának sikerült zsinórban kétszer elhódítani a kupát, ráadásul fantasztikus hangulatban. Az 1977-es döntőn kettő-nullára nyertünk a Szeghalom ellen a Népstadionban a Magyarország–Csehszlovákia találkozó előmérkőzéseként, melyre különvonat indult. Az 1978-as finálén huszonötezer ember előtt vertük három-nullára a Tiszavasvárit a Ferencváros–Magdeburg KEK-mérkőzés előtt az Üllői úton – folytatta a csapatkapitány. – Ez a csapat alázattal, hittel és szenvedéllyel játszott. Ezért volt képes jó eredményekre az olyan magasabb osztályú csapatok ellen, mint a MÁVDAC, az ETO vagy a Haladás és ezért nyerhette meg 1980-ban a megyei bajnokságot is. Ez jó üzenet lehet a mai fiatal labdarúgóknak is" – tette hozzá Hernicz Sándor.

A közös jubileumi megemlékezésre a csornai egyesület vezetősége az egykori játékosok mellett a csapat egykori dolgozóit is várja.