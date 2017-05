Megyei foci - Hetesbe szaladt bele a Kapuvár + edzői nyilatkozatok

A bajnokság állása:

1. Nyúl 53 pont

2. Ménfőcsanak 52

3. Lipót 47

4. Bácsa 39

5. Gönyű 38

6. Öttevény 30

7. Rajka 26

8. Jánossomorja 25

9. Győrszentiván 25

10. Hédervár 24

11. Kapuvár 23

12. Fertőszentmiklós 21

13. Hegyeshalom 16

14. Beled 8

Győrszentiván–Nyúl 2-2Lipót–Kapuvár 7-1Beled–Hédervár 1-2Bácsa–Gönyű 1-3Fertőszentmiklós–Rajka 0-0Öttevény–Jánossomorja 3-0Hegyeshalom–Ménfőcsanak 0-5Öttevény–Jánossomorja 3–0 (1–0)Öttevény, 100 néző. V.: Bálintfi.Öttevény: Bári – Fuhrmann, Nagy L., Puter M., Nagy R., Pápai P. (Hécz), Klement (Tóth B.), Vígh, Wágenhoffer, Kovács P., Horváth B. (Puter G.). Edző: Germán Ferenc.Jánossomorja: Tüske – Tóth I Kristóf, Kiss A. (Horváth R.), Soós, Maidics, Tóth II Kristóf, Cseri, Borsodi (Lőrincz), Gaál, György J., Varga R. Edző: Varga Róbert.Gsz.: Vígh (2), Nagy L.A mérkőzés első jelentős eseménye a játékvezető sérülése volt, helyét az egyes számú asszisztens vette át. A 12. percben Nagy L. bal oldali beadását Klement fejelte kapura, Tüske azonban bravúrral védett. A 38. percben Nagy L. jobb oldali ívelését követően Vígh–Horváth B.–Vígh összjáték után utóbbi lőtt a kapuba. 1–0.A 70. percben Tóth II Kristóf 30 méteres lövését védte magabiztosan Bári. A 86. percben egy kapu előtti kavarodás után Vígh csapott le a lecsorgó labdára és megszerezte a második találatát. 2–0.A 89. percben Nagy L. lőtt szépségdíjas gólt, beállítva a 3–0-ás végeredményt. Összességében jó iramú, küzdelmes mérkőzésen megérdemelten nyert az Öttevény.Jók: mindenki, ill. Tóth I Kristóf, Cseri.Gőgh Péter szakosztályvezető: – Ezt a győzelmet az edzőnk születésnapjára ajánljuk. A sérült jánossomorjai játékosnak jobbulást kívánok.Varga Róbert: – Megint három sérült. Küzdöttünk, de ezt a mérkőzést már hét közben elveszítettük.Gőgh PéterGyőrszentiván–Loland-Nyúl 2–2 (1–0)Győrszentiván, 150 néző. V.: Nyerges L.Győrszentiván: Kasza – Kapuváry, Bieder A., Orbán A. (Leal), Takács P., Sütöri (Halász), Lenhardt, Szalai Sz., Rubics, Szabó P., Keszthelyi. Edző: Zsédely Attila.Nyúl: Varga I P. – Szabó A., Kapa Martin, Kapa Márkó, Cserháti (Varga II P.), Varga Zs., Rigó, Lajtos, Töltősi, Vörös Torma, Véghelyi. Edző: Varga Péter.Gsz.: Sütöri, Rubics, ill. Lajtos, Rigó.Kiállítva: Lenhardt.A mérkőzésen végig szervezetten védekező hazai csapat a labdát nagyobb százalékban birtokló Nyúl ellen megérdemelten tartotta otthon az egy pontot.Jók: mindenki, ill. Véghelyi, Varga Zs., Kapa Márkó.Zsédely Attila: – A kiállításig az történt a pályán, amit elterveztünk. Az utolsó húsz percben azonban, ha kis szerencsével is, de kiharcoltuk a döntetlent, amire úgy érzem, hogy rászolgáltunk.Varga Péter: – Az első félidőben gyengébben játszottunk és kihagytunk három nagy helyzetet. A második játékrészben nagy nyomás alatt tartottuk a hazai csapatot, de a kitűnően védő kapusuk megfosztott bennnünket a győzelemtől. Gratulálok a hazai csapatnak.Lipót-Pékség–Kapuvár 7–1 (3–0)Lipót, 200 néző. V.: Móri T.Lipót: Takács N. – Keszei, Molnár M. (Endrődy I.), Csete, Virág, Bella (Szücs G.), Bieder T. (Varga T.), Zimonyi, Bieder G., Régely, Vojnisek. Edző: Horváth Dénes.Kapuvár: Vass – Horváth P., Rosta, Balassa (Pap G.), Böcskör Zs. (Kovács M.), Magyar (Kiss Á.), Horváth R., Péter D., Kecskés, Molnár Z., Győrvári. Edző: Horváth Csaba.Gsz.: Zimonyi (3), Vojnisek, Csete, Régely, Virág, ill. Pap G.Kitűnő támadójátékának köszönhetően már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést a lipóti csapat. A második játékrészre teljesen elfáradtak a vendégek, így a hazaiak tetszés szerint érték el a góljaikat.Jók: Virág, Zimonyi, Keszei, Endrődy I., Molnár M., ill. Pap G.Horváth Dénes: – Hét közben önmagunkat, hétvégén a Kapuvárt sikerült legyőzni.Horváth Csaba: – Rengeteg volt a hiányzó játékos és többen sérülten léptek pályára, így sajnos csak húsz percig tudtuk tartani a lépést a Lipóttal.Beled–Hédervár 1–2 (1–1)Beled, 100 néző. V.: Horváth M.Beled: Reinhardt– Könczöl, Gábor Sz., Giczi, Torma, Póczik, Németh P., Nagy Á. (Kiss D.), Szemes, Molnár M. (Farkas D.), Fekete D. (Bárdosi). Edző: Szalka Péter.Hédervár: Babos – Bartek, Tóth N., Szabados G., Kovács K., Nagy Cs., Fekete M., Szabados T., Bari, Katona E., Skultéti (Lendvai). Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Gábor Sz., ill. Skultéti, Fekete M.A hazaiak mindent megtettek a győzelemért, de számos helyzetet elpuskáztak. A vendégek pedig az utolsó percben egy jól eltalált lövésnek köszönhetően elvitték a három pontot.Jók: Könczöl, Gábor Sz., ill. Nagy Cs.Kovács Béla szakosztályvezető: – Ma a csapat mindent megtett a győzelemért. Sajnos azonban szerintem egy szabályos körülmények között szerzett gólt és egy tizenegyest sem kaptunk meg.Tiba Zoltán: – Küzdelmes mérkőzésen az utolsó pillanatban sikerült megszereznünk a győzelmet. Mindkét csapat sokat tett a győzelemért, ez ma nekünk sikerült.Bácsa–Gönyű 1–3 (0–2)Bácsa, 100 néző. V.: Péter G.Bácsa: Ács – Nyíregyházky, Kiss B., Kulcsár, Korsós Gy. (Kun), Gajdos, Veller (Schofhauser E.), Katona V., Bögöly (Kurucz), Sipos, Kalmár. Edző: Rozmán László.Gönyű: Deák – Máté Sz., Böcz B. (Kovács M.), Bognár Á., Sovány, Végh, Böcz A. (Tóth R.), Czeitler, Sárközi, Lanzendorfen, Papp T. (Szalai A.). Edző: Kertész Balázs.Gsz.: Bögöly, ill. Böcz A. (2), Sárközi.A gyorsan megszerzett vendéggól után a Gönyű a saját játékát játszva végig uralta a mérkőzést és esélyt sem hagyott a gyenge napot kifogó hazaiaknak.Jók: senki, ill. mindenki.Rozmán László: – A játék minden elemében, ráadásul még mentálisan is felülmúlt bennünket az ellenfél.Kertész Balázs: – Amit elterveztünk, azt kilencven percen keresztül véghez is vittük. Gratulálok a csapatunknak.Fertőszentmiklós–I. G. Gasket-Rajka 0–0Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Juhász.Fertőszentmiklós: Majer – Ambrus Cs., Kungl, Orbán B., Gergácz, Mészáros M. (Ambrus A.), Ratatics, Galambos (Kádár), Keresztes, Kovács Galavics M., Árki. Technikai vezető: Sipőcz László.Rajka: Gaszner M. – Diviak, Hirtl, Camaj, Banyár, Zubán, Kiss B. (Takács R.), Willmann, Szalai Zs., Derdák, Petrusek. Edző: Rastislav Kunst.A kapura veszélytelen, antifutballt játszó vendégek ellen a hazaiak kihagyták a helyzeteiket, így gól nélküli döntetlen született.Jók: Kovács Galavics M., Keresztes, Ambrus Cs., ill. Diviak, Hirtl.Sipőcz László: – A gyenge játékvezetés két pontunkba és két súlyos sérültünkbe került, amely jelentősen meghatározza a hátralévő mérkőzéseinket. A két súlyos sérülést okozó játékos még csak sárga lapot sem kapott.Rastislav Kunst: – A mérkőzést nagyban befolyásolta az erős szél. Kiküzdöttük az egy pontot.Hegyeshalom–WHB-Ménfőcsanak 0–5 (0–2)Hegyeshalom, 100 néző. V.: Csirke R.Hegyeshalom: Czuppon – Gláser, Németh B., Baranyai R., Dankó, Máté G., Ujvári, Farkas K., Csányi, Szabados M. (Hafner), Horváth Á. Megbízott edző: Horváth Ádám.Ménfőcsanak: Ficsór – Papp R. (Karácsony), Balogh L., Szalai Á. (Pintér M.), Visy, Szekeres, Horváth R. (Póczik), Orbán G., Püspök, Fajkusz, Ködmön. Edző: Mayer János.Gsz.: Orbán G. (2), Szekeres, Horváth R., Ködmön.Már az első percben megszerezte a vezetést a Ménfőcsanak, amely végig irányította a mérkőzést és ilyen különbséggel is megérdemelten győzött.Jók: senki, ill. mindenki.Horváth Ádám: – A csapat eddigi hozzáállása tükröződik a mai eredményben.Mayer János: – Megérdemelten nyertünk egy szimpatikus csapat ellen.Tudósítottak: Pék Anita (Győrszentiván), Kalmár László (Lipót), Horváth Zoltán (Beled), Alföldi Zoltán (Bácsa), Lendvai Péter (Fertőszentmiklós), Török Zoltán (Hegyeshalom).2017. 05. 07., vasárnapPannonhalma–Koroncó 0-0,Abda–Enese 4-4,Győrújfalu–Győrújbarát 1-2,Kajárpéc–Tét 3-1,Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Kóny 3-3,Győrzámoly–Bőny 4-5,Kunsziget–Börcs 4-1,Nagyszentjános–Dunaszeg 1-2.2017. 05. 06., szombatPüski–MITE 2-0.2017. 05. 07., vasárnapÁsványráró–Mosonszentmiklós 0-1,Mosonszolnok–Levél 5-0,Győrsövényház–Darnózseli 3-3,Kimle–Dunakiliti 1-4,Lébény–Bezenye 2-1,Bősárkány–Máriakálnok 1-0,Halászi–Károlyháza 2-2.2017. 05. 06., szombatRépcementi SE–Fertőendréd 2-2.2017. 05. 07., vasárnapLövő–Fertőd 4-1,Nagycenk–Rábaszentandrás 4-0,Vitnyéd–Hegykő félbeszakadt,Iván–Soproni FAC 1900 0-3,Petőháza–Veszkény 1-0,Szany–Babót 6-0.2017. 05. 07., vasárnapVeszprémvarsány–Győrasszonyfa II. 6-2,Győrladamér–Győri Cápák 1-3,Pér–Ikrény 3-2,Mezőörs–Bakonyszentlászló 6-0,Bakonyszentkirály–Győrság 6-0,Bajcs–Töltéstava 2-2,Écs–Pázmándfalu 1-3,Vámosszabadi–Mindszentpuszta 5-0.2017. 05. 07., vasárnapMITE II–Dunaszentpál 0-3,Mecsér–Felpéc 2-2,Csikvánd–Gyarmat 2-1,Győrszemere–Rábaszentmihály 0-4,Tényő–Bodonhely 9-0,Rábacsécsény–Rábapatona 1-2,Újrónafő–Gyömöre 2-5,Bezi–Sokorópátka 2-4.2017. 05. 06., szombatHédervár II–Sport 36 1-6,Győrújfalu II–Győrszentiván II 5-1,Kimle II–Mosonszentmiklós II 4-4.2017. 05. 07., vasárnapMosonudvar–Várbalog 0-10,DAC–Bácsa II 7-1,Dunasziget–Hotel Lajta-Park 0-1.2017. 05. 06., szombatMagyarkeresztúr–Szárföld 1-7.2017. 05. 07., vasárnapVág–Jobaháza 2-1,Szil–Bogyoszló 3-4,Osli–Mihályi 6-1,Farád–Rábakecöl 9-1,Barbacs–Rábatamási 1-5,Markotabödöge–Bágyogszovát 10-1,Himod–Egyed 3-0.2017. 05. 07., vasárnapKópháza–Egyházasfalu 4-0,Répcevis–Sopronkövesd 0-9,Fertőrákos–Ágfalva 5-1,Sopronhorpács–Pereszteg 0-2.2017. 05. 07., vasárnapSoproni FAC 1900 II–Harka 3-8,Sarród–Balf 1-4,Fertőd II–Agyagosszergény 2-2,Zsira–Kisfalud 4-3.