Megyei foci - Hét gólt kapott a Kapuvár Lipóton + nyilatkozatok és videós összefoglaló

Bácsa–Gönyű 2-0Rajka-Green–Hédervár 0-4,Öttevény–Beled 1-4Lébény–Hegyeshalom 2-1Lipót-Pékség–Kapuvár 7-0Fertőszentmiklós–SFAC 1-0Jánossomorja–Loland-Nyúl 0-3Győrszentiván–Herold Trans-Ménfőcsanak 0-4(4–0)Lipót, 200 néző. V.: Horváth M.Lipót: Takács N. – Schillinger R., Molnár M., Csete (Füleki), Bella (Farkas T.), Zimonyi, Bieder G., Nyári, Schillinger D., Huszty, Vojnisek (Varga T.). Edző: Cseri Mihály.Kapuvár: Vass (Tóth L.) – Horváth P., Bognár, Böcskör Gy. (Kecskés), Debreceni, Kerékgyártó (Böcskör Zs.), Lukácsi, Árki, Győrvári, Szabó Sz., Tar. Edző: Józsa Péter.Gsz.: Schillinger D. (2), Zimonyi (2), Csete, Huszty, Füleki.A 8. percben Csete kapott labdát az ellenfél kapujától 30 méterre, becselezte magát a 16-oson belülre, majd 10 méterről kilőtte a jobb sarkot. 1–0. A 11. percben Csete játszott Zimonyihoz, akinek beadádását Schillinger D. közelről a hálóba lőtte. 2–0. A 25. percben Nyári remek labdával ugratta ki Husztyt, ő pedig néhány lépés után a kapu bal oldalába lőtte a labdát. 3–0. A 42. percben Zimonyi a kapuvári védőktől szerzett labdát, majd becselezte magát a 16-oson belülre és a hálóba lőtt. 4–0. Az 51. percben Varga Tamást szerelték szabálytalanul a 16-oson belül, a játékvezető 11-est ítélt. A büntetőt Füleki nagy erővel lőtte a jobb sarokba. 5–0. Az 59. percben Zimonyi adott remek labdát Schillinger D. elé, aki lendületből a bal alsó sarokba lőtt. 6–0. A 90. percben Varga T. szabadrúgásból a kapu elé ívelte a labdát, a jókor érkező Zimonyi pedig közelről a hálóba fejelt. 7–0.A hazaiak már az első félidőben eldöntötték a találkozót a szívósan védekező Kapuvár ellen.Jók: mindenki, ill. senki.Cseri Minály: – A mérkőzést végig kézben tartottuk és szép gólokat lőve megérdemelten nyertünk.Józsa Péter: – Ebből a vereségből is megpróbálunk tanulni.(1–0)Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Lukácsi.Fertőszentmiklós: Mayer – Kovács Galavics M., Keresztes, Galambos, Ambrus Cs., Bokán (Mészáros M.), Ambrus A. (Kovács B.), Kiss Á., Holzmann, Fábián, Péter D. (Kovács M.). Edző: Majoros Zoltán.SFAC: Kári-Horváth – Göndöcs, Honyák, Boda, Soós Á., Tóth P., Horváth P., Récsei, Varga G. (Barkovics), Füzi, Kelemen D. Edző: Urbán Flórián.Gsz.: Kovács Galavics M.Alacsony színvonalú mérkőzésen megérdemelten szerzett három pontot a hazai csapat.Jók: mindenki, ill. senki.Majoros Zoltán: – A körülményekhez jobban alkalmazkodva taktikusan, fegyelmezetten játszottunk és megérdemelten nyertünk.Urbán Flórián: – Az amatőr futball szépsége, amikor nemcsak edzésre, hanem már a mérkőzésre sem járnak a játékosok.(1–0)Gyirmót, 100 néző. V.: Fuhrmann.Bácsa: Katona T. – Bognár Á., Kiss B., Kurucz (Kun), Gajdos, Veller (Simigla), Katona V., Bögöly, Sipos, Kulcsár, Kalmár (Mendel). Edző: Korsós György.Gönyű: Tóth M. – Lanzendorfen, Máté Sz., Kiss Z., Kovács M., Sovány (Prenner), Tóth R., Czeitler, Papp T., Sárközi, Böcz A. (Takács N.). Edző: Kertész Balázs.Gsz.: Gajdos, Veller.A helyzeteit jól kihasználó hazai csapat megérdemelt győzelmet aratott.Jók: Kulcsár, Veller, Gajdos, ill. Lanzendorfen, Kovács M., Máté Sz.Korsós György: – A hosszú téli szünet utáni mérkőzéseken az eredményesség fontosabb, mint a mutatott játék, amelyben a következő hetekben javulnunk kell.Kertész Balázs: – A tizenhatosnál elfogyott a tudományunk. Egy-nullánál véleményem szerint büntetőt kellett volna kapnunk, akkor talán más lett volna az eredmény.(0–0)Lébény, 250 néző. V.: Péter G.Lébény: Gadavics – Horváth M., Mészáros P., Fenesi, Domoszlai, Süveges, Pintér K., Fördős (Terdik), Hegedüs A., Boczor, Szücs G. Edző: Pék László.Hegyeshalom: Takács B. – Kónya, Régely, Sárközy (Orosz), Tóth F., Csányi (Gyenge), Máté G., Varga B., Derdák, Farkas K., Skoda. Edző: Menyhárt Dénes.Gsz.: Pintér K. (2), ill. Tóth F.A hazaiak az utolsó percben lőtt góllal otthon tudták tartani a számukra rendkívül értékes három pontot.Jók: Fenesi, Pintér K., ill. Varga B., Derdák.Pék László: – Kihívásokkal teli felkészülés után a közös összefogás meghozta eredményét.Menyhárt Dénes: – Gratulálok a hazai csapat győzelméhez, bár a mérkőzés a játék képe alapján ide-oda is eldőlhetett volna.(0–2)Győrszentiván, 200 néző. V.: Bálintfi.Győrszentiván: Kasza – Vadász, Halász, Bieder A., Stefanits, Hanicz, Bieder T., Kertész (Szőke), Szántó (Szalai Sz.), Szabó P. (Mideczki), Lenhardt. Edző: Zsédely Attila.Ménfőcsanak: Ficsór – Nagy Á., Zámbó, Visy, Csonka, Szekeres, Weitner, Németh B., Ködmön, Böcskey Zs., Nagy B. Edző: Mayer János.Gsz.: Szekeres, Nagy B., Böcskey Zs., Weitner.Jól előkészített pályán a kulturáltan játszó hazaiak védelmi hibáit a rutinos vendégek kihasználták és megérdemelten nyerték meg a mérkőzést.Jók: Stefanits, Bieder A., Kasza, ill. Nagy Á., Nagy B., Weitner.Zsédely Attila: – Meglátszott a játékunkon, hogy télen nem tudtunk igazán a nagypályás futballal foglalkozni.Mayer János: – Az első félidőben eredményesen és taktikusan játszva, a másodikban pedig rengeteg gólhelyzetet kihagyva nyertük meg a mérkőzést.(1–2)Öttevény, 100 néző. V.: Ábrahám.Öttevény: Papp I. – Puter G. (Varga J.), Kónya, Keszei, Fuhrmann, Nagy L., Németh M. (Hécz), Horváth B., Nagy R., Vígh, Puter M. (Molnár N.). Edző: Germán Ferenc.Beled: Reinhardt – Molnár Z., Kiss K., Varga D., Könczöl, Gábor Sz., Varga T., Szemes, Szabó D., Marton (Giczi), Bontó. Edző: Csordás Csaba.Gsz.: Nagy R., ill. Szemes (2), Marton, Bontó.A hazai csapat gyenge teljesítményt nyújtott, a vendégek pedig a helyzeteiket kihasználva, jó játékkal szereztek három pontot.Jók: senki, ill. Szemes, Varga D., Bontó, Könczöl.Germán Ferenc: – Gratulálok a beledi csapatnak, megérdemelt győzelmet arattak.Csordás Csaba: – Nagyon fontos volt, hogy az első mérkőzésen győzelemmel kezdjünk. Úgy érzem, hogy végig mi uraltuk a játékot. A párharcok domináltak, de ha volt lehetőségünk kombinatívan játszani, akkor rögtön helyzeteink adódtak.(0–0)Jánossomorja, 300 néző, V.: Herm.Jánossomorja: Tüske – Fettik, Tóth II Kristóf, Takács B. (Horváth R.), Soós M., Maidics (Lőrincz M.), Kantó, Dudás, György J. (Tóth I Kristóf), Horváth M., Gaál D. Edző: Varga Róbert.Nyúl: Szebényi – Kapa M., Maracskó (Herczeg), Varga Zsolt, Rigó D., Varga P., Varga Zsombor, Németh M., Töltősi, Vörös Torma (Szilasi), Visy (Kállai). Edző: Varga Péter.Gsz.: Rigó D. (2), Vörös Torma.Várható volt, hogy amelyik csapat rúgja az első gólt, az is nyeri meg a mérkőzést. A nyúliak büntetőből szerezték meg a vezetést, utána pedig még két gyors gólt lőttek.Jók: Fettik, Gaál D., ill. Németh M., Herczeg, Varga Zsolt, Visy.Varga Róbert: – A büntetőrúgásig nem gondoltam volna, hogy ilyen nagy verésbe szaladunk bele. Az első gól után szétestünk.Varga Péter: – Remekül előkészített pályán fiatal csapatunk kellő számú gólhelyzetet alakított ki. Jól sikerült a bajnoki rajtunk.(0–2)Rajka, 150 néző. V.: Csirke R.Rajka: Grebeshkov – Hirtl, Jablonicky,Bauer, Dubny, Szabados, Kireth (Batyanek), Belovic (Bognár T.), Szalai Zs., Baják, Takács R. Edző: Rastislav Kunst.Hédervár: Endrődy B. – Széles A., Szabó Sz., Molnár Á., Kovács K. (Skultéti), Szabados G., Nagy Cs., Jász, Szabados T. (Dankó), Lappints, Leskó (Antalkovics). Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Szabados G., Leskó, Jász D., Szabó Sz.Az egységesebb csapat benyomását keltő Hédervár helyzeteit kihasználva simán nyerte meg a mérkőzést a gyengén teljesítő hazaiakkal szemben.Jók: Baják, ill. Lappints, Szabados G.Rastislav Kunst: – Gratulálok a Hédervárnak.Tiba Zoltán: – Nehéz talajon, helyenként jól játszva megérdemelt győzelmet arattunk.2018. 03. 10., szombat,Győrújbarát–Nagyszentjános 1-0.2018. 03. 11., vasárnap,Győrújfalu–Koroncó 0-4,Rábapatona–Tét 2-6,Bőny–Pápateszér 14-0,DAC–Győrzámoly 1-2,Abda–Enese 1-0,Börcs–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 4-4,Kajárpéc-Herold Trans–Pannonhalma 0-3.2018. 03. 10., szombat,Bódi Trans-Mosonszolnok–Mosonszentmiklós 1-0 .2018. 03. 11., vasárnap,Dunaszeg–Halászi 5-2.Ásványráró–Dunakiliti 3-8,Kimle–Károlyháza 3-1,Bezenye–Darnózseli 1-1,Máriakálnok–Győrsövényház 4-0.2018. 03. 10., szombat,Mondo Bútoráruház-Vitnyéd–Hegykő 2-2.2018. 03. 11., vasárnap,Sopronkövesd–Nagycenk 0-2Lövő–Rábaszentandrás 2-2,MET-NA-Veszkény–Szany 0-2,NRG Services-Rábapordány–Bősárkány 2-1,Répcementi–Petőháza 3-4.Kópháza–Fertőd 1-1.2018. 03. 11., vasárnapBakonyszentkirály–Bakonyszentlászló 6-1,Győrság–Ikrény 3-3,Sokorópátka–Écs 3-1,Győri Cápák–Töltéstava 3-1,Pér–Mindszentpuszta 4-0,Bajcs–Vámosszabadi 0-0,Mezőörs–Veszprémvarsány 2-5 .2018. 03. 11, vasárnap,Felpéc–Rábaszentmihály 5-1.Bezi–Gyömöre 0-4,Rábacsécsény–MITE II 2-1,Markotabödöge–Csikvánd 3-1,Gyarmat–Dunaszentpál 4-1,Kóny–Újrónafő 1-1.2018. 03. 10., szombat,Hotel Lajta Park–Mosonudvar 15-0.2018. 03. 11., vasárnap,Dunasziget–Várbalog 0-2.2018. 03. 11., vasárnap,Vág–Rábatamási 1-4,Mihályi–Babót 1-2,Himod–Bogyoszló 3-1,Egyed–Rábakecöl 0-3,Bágyogszovát–Kisfalud 3-2,Osli–Szil 2-0,Jobaháza–Farád 3-2.2018. 03. 11., vasárnap,Csapod–Sopronhorpács-Mészáros SE 5-3,Pereszteg–Ágfalva 2-3,Fertőrákos–Egyházasfalu 1-0,Nagylózs–Tercia-Fertőendréd 0-3.