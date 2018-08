Megyei foci - Hegyeshalomban a visszajutás a cél

Póczik József edző eddig elégedett Hegyeshalomban.

– A klub elnöke keresett meg, hogy segítsek a csapat céljainak elérésében – kezdte Póczik József, a Hegyeshalmi SC edzője.– Nem volt könnyű döntés, de miután jól végiggondoltam mindent, elfogadtam a lehetőséget. Az ember mindig rájön, hogy még ennyi év után is szüksége van a labdarúgás közelségére. Szerencsére össze is tudom egyeztetni a Győri ETO-ban lévő munkámmal, ahol a gyerekekkel ugyanúgy foglalkozom továbbra is. Mindig szerettem a kihívásokat. Korábban Koroncón így nyertünk bajnokságot, tavaly ugyanez sikerült az ETO U13-as csapatával, most pedig ez a cél a Hegyeshalommal is. A fiúk ezt akarják, ezért hajtanak. Természetesen azért figyelembe kell venni mindig, hogy itt nem főállású labdarúgókról beszélünk, mindenki munka mellett rúgja a bőrt. Látom rajtuk az akaratot és ennek örülök.Eddig a teljesítménnyel valóban nem lehet gond. Két fordulóval a rajt után hibátlan mérleggel áll a Hegyeshalom a bajnoki tabella harmadik fokán. Az első játéknapon az MTE II-t, míg a másodikon a Hédervárt győzte le.– Egyelőre elégedett vagyok a látottakkal – tette hozzá a mester. – A játékosállományunk úgy látom, ezen a szinten nagyon jó, megyei első osztályú és NB III-as tudású labdarúgók vannak a keretben. A feladat elsősorban az, hogy őket összerakjam egységes csapattá. Erre persze kell egy kis idő, de még csak az elején tartunk a bajnokságnak. Ez látszott már az első mérkőzésen is, ahol a találkozó elején még akadozott a gépezet, ám a második félidőre már gördülékeny játékot tudtunk a pályán mutatni. Ahogy telik az idő, ez csak egyre jobb lesz, olajozottabban fog működni minden.A hegyeshalmiak két idegenbeli siker után augusztus 26-án a hazai közönséget is győzelemmel örvendeztetnék meg a Darnózseli ellen.