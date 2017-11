Megyei foci - Héderváron nyert a Jánossomorja, kikapott a Kapuvár - képgaléria+nyilatkozatok

A bajnokság állása:

1. Lipót 39 pont

2. Ménfőcsanak 38

3. Nyúl 32

4. SFAC 1900 27

5. Öttevény 22

6. Jánossomorja 22

7. Bácsa 19 (13 mérk.)

8. Hédervár 16 (13)

9. Kapuvár 15

10. Fertőszentmiklós 15

11. Győrszentiván 14

12. Beled 13

13. Gönyű 13

14. Hegyeshalom 11

15. Lébény 10

16. Rajka 4 (-3 pont)

A bajnokság állása:

1. Pannonhalma 40 pont

2. Koroncó 37

3. Nagyszentjános 30

4. Győrújbarát 27

5. Abda 25

6. Győrasszonyfa 21 (13 mérk.)

7. Téti Sokoró 20

8. Rábapatona 16 (13)

9. DAC UP 15

10. Kajárpéc 14 (12)

11. Enese 14 (13)

12. Győrzámoly 14

13. Pápateszér 11

14. Győrújfalu 10 (13)

15. Börcs 9

16. Bőny 7

A bajnokság állása:

1. Mosonszentmiklós 35 pont

2. Dunakiliti 29 (13 mérk.)

3. Mosonszolnok 29

4. Dunaszeg 27

5. Darnózseli 26

6. Bezenye 23 (13)

7. Kimle 23 (13)

8. Kunsziget 20 (12)

9. Máriakálnok 19 (13)

10. Püski 18

11. Károlyháza 17

12. Halászi 15 (13)

13. MITE 12

14. Győrsövényház 10

15. Ásványráró 5

16. Levél 0 (13)

A bajnokság állása:

1. Szany 32 pont (13 mérk.)

2. Répcementi 31 (13)

3. Petőháza 31 (13)

4. Vitnyéd 29 (13)

5. Veszkény 24 (13)

6. Rábaszentandrás 20 (12)

7. Rábapordány 19 (13)

8. Fertőd 19 (12)

9. Iván 16 (13)

10. Lövő 15 (12)

11. Nagycenk 15 (13)

12. Hegykő 12 (13)

13. Bősárkány 12 (13)

14. Kópháza 4 (13)

15. Sopronkövesd 0 (13)

A bajnokság állása:

1. Pér 40 pont

2. Győri Cápák 31 (13 mérk.)

3. Bakonyszentkirály 28

4. Écs 26

5. Ikrény 25

6. Vámosszabadi 25 (13)

7. Veszprémvarsány 25

8. Sokorópátka 24 (13)

9. Tényő 23

10. Pázmándfalu 17

11. Győrság 14

12. Bajcs 13

13. Mezőörs 10

14. Bakonyszentlászló 6

15. Töltéstava 5

16. Mindszentpuszta 3

A bajnokság állása:

1. Markotabödöge 36 pont (13 mérk.)

2. Mecsér 31 (13)

3. Dunaszentpál 29

4. Felpéc 23

5. Kóny 22 (13)

6. Győrszemere 21 (13)

7. Rábacsécsény 21

8. Csikvánd 19 (13)

9. Újrónafő 18

10. Rábaszentmihály 15 (13)

11. Gyömöre 14 (13)

12. Bezi 13 (12)

13. MITE II. 8 (12)

14. Gyarmat 2 (13)

15. Bodonhely 1 (13)

A bajnokság állása:

1. Hotel Lajta Park 36 pont (13 mérk.)

2. Várbalog 27 (13)

3. Sport36 25 (13)

4. Győrladamér 19 (13)

5. Dunasziget 19 (11)

6. Mosonszentmiklós II. 18 (13)

7. Bácsa II. 16 (11)

8. Győrújfalu II 12 (13)

9. Kimle II. 9 (11)

10. Mosonudvar 1 (13)

A bajnokság állása:

1. Rábatamási 38 pont

2. Jobaháza 33

3. Himod 29 (13 mérk.)

4. Farád 26 (13)

5. Babót 24

6. Egyed 23 (13)

7. Mihályi 22

8. Osli 21

9. Kisfalud 19

10. Vág 16

11. Rábakecöl 16

12. Bágyogszovát 15 (13)

13. Bogyoszló 14

14. Szil 9

15. Magyarkeresztúr 6

16. Szárföld 5

A bajnokság állása:

1. Fertőrákos 22 pont (11 mérk.)

2. Fertőendréd 19 (11)

3. Egyházasfalu 19 (12)

4. Ágfalva 19 (11)

5. Sopronhorpács 18 (10)

6. Csapod 18 (12)

7. Nagylózs 16 (12)

8. Pereszteg 10 (11)

9. Répcevis 4 (10)

A bajnokság állása:

1. Und 28 pont (11 mérk.)

2. Harka 21 (10)

3. Agyagosszergény 19 (9)

4. Zsira 18 (10)

5. Fertőd II. 13 (9)

6. Balf 8 (10, -1 pont)

7. Újkér 3 (9)

8. Sarród 3 (10, -1 pont)

SFAC 1900–Ménfőcsanak 1-6Nyúl–Gönyű 3-0Kapuvár–Bácsa 0-2Beled–Győrszentiván 1-0Hédervár–Jánossomorja 1-2Hegyeshalom–Fertőszentmiklós 2-3Lébény–Lipót 0-9Rajka–Öttevény 0-00–2)Hédervár, 100 néző. V.: Bálintfi I.Hédevár: Endrődy B. – Kiss Á., Antalkovics (Ujvári T.), Szabó Sz. (Újvári R.), Molnár Á., Kovács K., Szabados G., Nagy Cs., Jász, Szabados T., Dankó (Tóth N.). Edző: Tiba Zoltán.Jánossomorja: Tüske – Tóth I Kristóf, Fettik, Cseri, Menyhárt, Maidics, Horváth M. (Soós M.), Kantó, Gaál Z., Takács B. (Tóth II Kristóf), Gaál D. (György Jakab B.). Edző: Varga Róbert.Gsz.: Antalkovics, ill. Takács B., Cseri.Az erősen felázott talajú pályán még a talpon maradás is nehézkes volt. A szurkolóknak mindössze a 6. percig kellett várniuk az első gólra: Takács B. futott el a bal oldalon, majd egy cselt követően a hosszú sarokba lőtt. 0–1. A 24. percben lesgyanús helyzet után Cseri volt eredményes. 0–2. A 47. percben szépített a Hédervár. Antalkovics távoli, gyenge lövése a vizes talajon megcsúszott és a labda a kapu bal alsó sarkába gurult. 1–2. A 74. percben Ujvári T. ugratta ki Kovács Kornélt, aki balról, már nagyon kisodródva erősen lőtt, de Tüske hárítani tudott. A 82. percben Kovács Kornél 25 méteres szabadrúgását Tüske bravúrral hárította. A hajrában egy erősen büntetőgyanús esetben a játékvezető továbbot intett, így maradt az 1–2-es végeredmény.Jók: Szabados T., Szabados G., ill. mindenki.Tiba Zoltán: – A védekezési hibáinkat könyörtelenül kihasználta az ellenfelünk. A második félidőben csak futottunk az eredmény után. Több helyzetünkből csak egy gólt sikerült szereznünk.Varga Róbert: – Két ellentétes félidő után kidagonyáztuk a győzelmet. Az első félidőben nulla-kettő után ha a két helyzetünkből egyet még gólra tudtunk volna váltani, akkor könnyedebb győzelmet arathattunk volna.(0–2)Sopron, Anger-réti pálya, 200 néző. V.: Czinder.SFAC 1900: Giczi – Kelemen, Németh V., Imre Sz., Horváth P. (Füzi S.), Jakab P., Barkovics, Soós Á., Tóth P. (Honyák), Göndöcs (Keszeg), Varga G. Edző: Ágoston Zsolt.Ménfőcsanak: Ficsór – Németh B. (Balogh L.), Visy, Papp R., Orbán G., Püspök, Nagy Sz., Veres, Szekeres (Póczik), Böcskey (Pintér M.), Nagy B. Edző: Mayer János.Gsz.: Honyák, ill. Németh B. (2), Nagy Sz., Visy, Böcskey, Pintér M.A második félidő első húsz percétől eltekintve nem volt egy súlycsoportban a két csapat. Amikor a szépítő hazai gól után váratlanul a harmadik találatát is megszerezte a Ménfőcsanak, a kedvét vesztett hazai legénység utána már nem tanúsított ellenállást.Jók: Soós Á. ill. mindenki.Ágoston Zsolt: – A megyei első osztály legjobb csapata átgázolt rajtunk.Mayer János: – A mai napon koncentrált, ragyogó futballt bemutatva megérdemelten nyertünk. Sok sikert kívánok a volt csapatomnak.(1–0)Nyúl, 150 néző. V.: Zám.Nyúl: Szebényi – Kapa Márkó, Szabó A., Töltősi, Kapa Martin, Visy, Varga Zsombor (Véghelyi), Varga Zsolt (László N.), Varga P., Vörös Torma, Rigó (Samodai). Edző: Varga Péter.Gönyű: Vörös – Máté Sz., Bognár Á., Tóth R. (Cseszregi), Böcz B., Sovány (Máthé), Kovács M., Kiss Z., Czeitler, Lanzendorfen (Böcz A.), Hajmási. Edző: Kertész Balázs.Gsz.: Szabó A., Vörös Torma, Kapa Márkó.A végig védekezésre berendezkedő vendégcsapat ellen megérdemelt hazai győ-zelem született.Jók: Kapa Márkó, Töltősi, Varga P., Vörös Torma, ill. Bognár Á., Tóth R., Kiss Z.Varga Péter: – Azt tettük, ami a futballban alapvető: végigfutottuk és -támadtuk a meccset. A sok gólhelyzetünkből pedig háromszor eredményesek voltunk a szervezetten védekező vendégcsapat ellen.Kertész Balázs: – A két, hosszabbításban kapott pontrúgás miatt sajnos elrontottuk az amúgy fegyelmezett játékunkat.(0–2)Kapuvár, 150 néző. V.: Baán.Kapuvár: Vass – Böcskör Gy., Debreczeni, Bognár L., Németh P. (Bödecs), Magyar D. (Lukácsi), Kerékgyártó, Varga T., Böcskör Zs., Nagy Á. (Pap G.), Győrvári. Edző: Józsa Péter.Bácsa: Katona T. – Katona M. (Kun), Posta, Kurucz, Gajdos, Veller (Bárdosi), Katona V. (Schofhauser E.), Bögöly, Sipos, Kulcsár, Kalmár. Edző: Korsós György.Gsz.: Veller, Gajdos.Két védelmi hiba után rövid időn belül kétgólos előnybe került a Bácsa. Bár a második játékrészben jobban játszott ellenfelénél a Kapuvár, a helyzeteit nem sikerült gólra váltania.Jók: Böcskör Zs., Varga T., ill. Katona T., Posta, Gajdos.Józsa Péter: – Többféle oltás létezik, mi a góllövés ellenit kaptuk.Korsós György: – Érett játékkal megérdemelt győzelmet arattunk a második félidőben nagyon jól futballozó Kapuvár otthonában.(0–0)Beled, 100 néző. V.: Lukácsi.Beled: Gerencsér – Giczi (Vass B.), Varga D., Szemes (Németh Á.), Könczöl, Molnár Z., Varga T., Torma, Gábor Sz., Nagy T., Molnár M. (Farkas B.). Edző: Szalka Péter.Győrszentiván: Kasza – Kapuváry (Tóth B.), Halász, Szalai Sz., Hanicz, Sütöri (Takács P.), Lenhardt (Szántó), Vadász, Rubics, Mideczki, Keszthelyi. Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Szemes.Korrekt játékvezetés mellett harcos és gólratörő játékkal múlta felül ellenfelét a Beled. Bár a ziccerek ezúttal is kimaradtak, egy jogos tizenegyessel megérdemelten nyert a hazai csapat.Jók: Gábor Sz., Varga D., Varga T., ill. Kasza.Szalka Péter: – A feleségem tegnapi szavaival élve egyszerű játék a foci: csak gólt kell rúgni, az ellenfélnek pedig nem szabad hagyni, hogy gólt rúgjon. Teljesen megérdemeltük ezt a győzelmet.Zsédely Attila: – Annyi gyenge egyéni teljesítmény volt ma, hogy nem is lehetett más a vége, csak vereség.(1–2)Hegyeshalom, 100 néző. V.: Fuhrmann.Hegyeshalom: Takács B. – Kónya, Gyenge, Skoda, Sárközy, Farkas K., Csányi, Szalka (Herczeg K.), Pál G. (Gláser), Máté G., Baranyai. Edző: Menyhárt Dénes.Fertőszentmiklós: Majer – Fábián, Keresztes (Kovács Galavics M.), Galambos, Ratatics, Gergácz (Kovács M.), Kungl, Ambrus Cs., Ambrus A., Holzmann, Boda. Edző: Majoros Zoltán.Gsz.: Csányi, Skoda, ill. Galambos (3).Alacsony színvonalú mérkőzésen egymás hibáiból éltek a csapatok, de mivel a hazai védelem hibázott nagyobbakat, így a vendégek szerezték meg a három pontot.Jók: Farkas K., Sárközy, ill. Galambos, Boda, Holzmann, Ambrus Cs.Menyhárt Dénes: – A nehéz talaj ellenére mindkét csapat futballozni próbált. Az ellenfél győzelme megérdemelt.Majoros Zoltán: – Ha egyszer tudnánk otthon is ilyen bátor játékot nyújtani, mint idegenben, akkor nem lennének gondjaink.(0–3)Lébény, 200 néző. V.: Erdélyi.Lébény: Kovács G. – Horváth M., Mészáros P., Domoszlai, Sallai, Hegedüs A., Meicz, Szücs G. (Élő), Molnár B. (Boczor), Fördős (Jakab), Németh D. Edző: Hegedüs Attila.Lipót: Takács N. – Schillinger, Molnár M. (Virág), Csete (Farkas T.), Bella (Györkös), Füleki, Zimonyi, Varga T., Bieder G., Varga R., Vojnisek. Edző: Cseri Mihály.Gsz.: Füleki (4), Varga R., Varga T., Zimonyi, Csete, Élő (öngól).A védekezésre berendezkedett hazai csapatnak az első félidőben még volt tartása. A fordulás után viszont nem tudtak mit kezdeni a jobb játékosokból álló és jól játszó éllovassal szemben.Jók: senki, ill. mindenki.Hegedüs Attila: – Gratulálok a jó erőkből álló lipótiak játékához.Cseri Mihály: – Megfelelő hozzáállás és a nagyszerű támadójáték eredménye ez a nagy különbségű, magabiztos győzelem.Rajka, 100 néző. V.: Nyerges.Rajka: Madácsi – Diviak, Hirtl, Lences, Dubny (Szirtl) (Banyár), Zubán, Belovic, Szalai Zs., Baják, Régely, Ivanko. Edző: Rastislav Kunst.Öttevény: Papp I. – Puter (Nagy G.), Németh M., Nagy L., Fuhrmann (Klement B.), Vígh, Wágenhoffer, Varga J., Keszei, Lappints, Peczár (Nagy R.). Megbízott edző: Fuhrmann Péter.Gyenge színvonalú mérkőzésen a csapatok ritkán veszélyeztették a kapukat. A mérkőzés utolsó perceiben a Rajka meccslabdát hibázott el.Jók: senki, ill. mindenki.Rastislav Kunst: – Jól játszottunk, de sajnos nem sikerült nyernünk.Fuhrmann Péter: – Az első félidő a miénk volt, a másodikban viszont a hazaiak álltak közelebb a győzelemhez. Sajnos ma hiányoztak a jó teljesítmények a csapatból.2017. 11. 12., vasárnapGyőrújbarát–Koroncó 2-0,Börcs–DAC 2-1,Abda–Győrzámoly 1-1,Rábapatona–Nagyszentjános 1-1,Bőny–Győrasszonyfa 1-2,Kajárpéc-Herold-Trans–Enese,Győrújfalu–Téti Sokoró 1-3,Pannonhalma–Pápateszér 9-2.2017. 11. 11., szombatDunaszeg–Károlyháza 5-2,Halászi–Levél 4-1,MITE–Győrsövényház 7-0.2017. 11. 12., vasárnapÁsványráró–Püski 1-6,Kimle–Darnózseli 1-3,Kunsziget–Mosonszentmiklós 1-2,Máriakálnok–Bezenye 1-3,Bódi Trans-Mosonszolnok–Dunakiliti 2-2.2017. 11. 11., szombatIván–MG Zrt.-Hegykő 4-0.2017. 11. 12., vasárnapLövő–Sopronkövesd 2-0,Répcementi–Nagycenk 6-1,Mondo Bútoráruház-Vitnyéd–Fertőd 2-3,MET-NA-Veszkény–Rábaszentandrás 2-2,NRG Services-Rábapordány–Petőháza 3-4,Bősárkány–Szany 1-6.2017. 11. 12., vasárnapGyőrság–Tényő 0-2,Bajcs–Sokorópátka 1-1,Pér–Écs 2-1,Győri Cápák–Ikrény 2-3,Bakonyszentkirály–Vámosszabadi 1-2,Mezőörs–Mindszentpuszta 3-0,Wunderbar-Pázmándfalu–Töltéstava 1-2,Veszprémvarsány–Bakonyszentlászló 3-1.2017. 11. 12., vasárnapRábacsécsény–Bodonhely 5-1,Bezi–Mecsér 2-4,Felpéc–Csikvánd 3-0,Kóny–MITE II 3-0,Gyarmat–Gyömöre 2-3,Győrszemere–Rábaszentmihály 4-1,Dunaszentpál–Újrónafő 6-1.2017. 11. 11., szombatKimle II–Bácsa II 1-3,Hotel Lajta Park- Győrladamér 7-0,Mosonszentmiklós II–Dunasziget 4-3.2017. 11. 12., vasárnapBágyogszovát–Farád 5-0,Egyed–Osli 2-1,Himod–Szil 7-0,Szárföld–Kisfalud 2-6,Mihályi–Rábakecöl 3-0,Rábatamási–Bogyoszló 6-2,Jobaháza–Magyarkeresztúr 9-0,Vág–Babót 2-6.2017. 11. 12., vasárnap, 14 óra:Egyházasfalu– Répcevis 5-3,Pereszteg–Csapod 2-1.2017. 11. 12., vasárnap, 14 óra:Balf-Zsira 1-6,Újkér-Und 0-8.