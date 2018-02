Megyei foci - Hazai pályán ők még veretlenek

„Csapatunk az őszi szezon előtt jelentős változásokon ment keresztül – kezdte az értékelést az elnök. – Sajnos előző helyünkön, a MITE-pályán már nem volt lehetőségünk szombaton játszani, így a távozás mellett döntöttünk. Elköltöztünk a Wittmann Antal parkba, és a komplett csapat átigazolt a Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesülethez. Így már a Motim-pályán rendezzük a hazai mérkőzéseinket, ahol a hat hazai bajnoki mérkőzés után még veretlenek vagyunk."

A játékosállományban is voltak változások.„Nyáron négy új, magasabb osztályt is megjárt játékossal bővült a keret. Goda István, Hegedűs Tamás, Plangenauer László és Szakál Bálint érkezett hozzánk. A játékos-edzőnk továbbra is Horváth Zsolt, aki Klauser Dávid korai sérülése miatt az őszi szezon nagy részében második számú kapusként teljesített, nem mellesleg büntetőt is értékesített. Az idei szereplésünk nem volt hibátlan, ugyanis Várbalogon vendégként vereséget szenvedtünk, de utána már kiegyensúlyozottan teljesítettünk. A tavaszi felkészülésünket február elején kezdtük és a bajnokság kezdete előtt négy felkészülési mérkőzést játszunk a Motim műfüves pályáján. Edzőmeccseinkre mindig próbálunk magasabb osztályú ellenfeleket keresni, hogy így is erősödjünk."Nem dőlt el, bajnoki cím esetén feljebb lépne-e a csapat.„A háromfordulós bajnoki rendszer miatt még tizennégy mérkőzés vár ránk tavasszal, amelyek közül egyik sem mondható egyszerűnek, de bizakodó vagyok a triplázást illetően. A magasabb osztály lehetősége szinte minden évben felvetődik és megszavaztatjuk a kérdést. Ebben a tekintetben pedig mindig a közösség együtt maradása forog kockán. Ezért jobbnak látjuk, ha megmarad a baráti társaság ezen a szinten, ahol a fociszeretetünknek tudunk hódolni, olyan emberek társaságában, akikkel nem csak a pályán találkozunk. Csapatunk továbbra is önköltséges, tagdíjból és szponzorok támogatásából finanszírozzuk pályabérletünket és egyéb költségeinket. Ezúton is köszönjük támogatóinknak, hogy lehetővé teszik a klub további fennmaradását.Az őszi bajnok Hotel Lajta Park, amely nem csupán csapat, baráti társaság is egyben.