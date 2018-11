Megyei foci - Hazai pályán kapott ki a Csorna + nyilatkozatok, eredmények, fotók, videó

További eredmények:

Nézze meg galériánkat a Csorna-Lipót (0-4) izgalmas meccsről!Kapuvár–Lébény 3-2Csorna–Lipót 0-4SC Sopron–Gönyű 4-2Nyúl–SFAC 7-0Bácsa–Győrszentiván 1-2Öttevény–Jánossomorja 0-4Pannonhalma–Beled 3-2(0–2)Csorna, 600 néző. V.: Horváth P.Csorna: Dénes – Farkas D., Zámbó, Fehér, Papp R., Csikós, Kerékgyártó, Szakács (Horváth A.), Visy (Baranyai), Simon A., Németh B. (Detrik). Edző: Marton Miklós.Lipót: Takács N. – Molnár M., Csete (Nyári), Rigó (Schillinger D.), Zimonyi, Varga T. (Farkas T.), Bieder G., Vörös Torma, Tóth L., Kapa Márkó, Kapa Martin. Edző: Varga Péter.Gsz.: Zimonyi (3), Schillinger. Kiállítva: Farkas D., Fehér.Nem kezdődött jól a Csorna számára a rangadó. Az első percben Németh Balázs combsérülést szenvedett, így Marton Miklós vezetőedzőnek már a találkozó legelején egy cserével kellett belenyúlnia a mérkőzésbe. A 9. percben Zimonyi jó 20 méterről kapura fordult és védhetetlen lövéssel vette be a bal felsőt, tíz perc múlva pedig megszerezte csapata és egyben saját maga második találatát is. A 19. percben végképp nehéz helyzetbe került a rábaközi alakulat. Farkas Dániel két, talán kicsit szigorú sárga lap begyűjtése után kényszerült a játéktér elhagyására. Ezt követően a csornai játékosok nagy akarattal küzdve jól tartották magukat a tudatosan játszó Lipóttal szemben. Az 59. percben Fehér Kornél utánarúgott ellenfelének, így a Csorna kilenc főre fogyatkozott. Kettős emberhátrányban se esett össze a hazai csapat, a következő gólra a 76. percig kellett várni: ekkor egy jobb oldali beadásra Schillinger robbant be és egy szép mozdulattal a hálóba juttatta a labdát. Két perccel a vége előtt Zimonyi triplájával kialakult a találkozó végeredménye.Bár a hazai játékosok emberhátrányban játszva is nagyot küzdöttek, a szervezetten játszó lipóti együttes kíméletlenül kihasználta lehetőségeit és megérdemelten győzött.Marton Miklós: – Negyedóra alatt elrendeztük a mérkőzést, két elkerülhető gólt kaptunk. A kiállítást kicsit szigorúnak éreztem. Nem jött jól az első percben Németh Balázs sérülése sem, ott borult mindenünk. Gratulálok a Lipótnak, jobban és fegyelmezettebben játszott ezen a mérkőzésen.Varga Péter: – Az első húsz percben két csodálatos gólt rúgtunk, majd a kiállítás után egyértelművé vált a mérkőzés. A verseny a bajnoki címért azonban folytatódik, lépéselőnybe kerültünk, de az érmeket csak júniusban osztják.(4–0)Sopron, 450 néző. V.: Csirke.SC Sopron: Tóth O. – Kádár (Purt), Kelemen, Tóth A., Gáncs, Holzmann P., Gere, Tóth P. (Varga G.), Honyák (Kovács A.), Kocsis Á., Galambos. Edző: Ágoston Zsolt.Gönyű: Tóth M. – Végh, Nagy M., Kovács M., Póczik, Farkas B. (Sovány), Tóth R., Sárközi (Tarcsa), Kiss Z., Püspök, Lanzendorfen (Böcz A.). Edző: Horváth Péter.Gsz.: Kocsis Á. (2), Galambos, Honyák, ill. Böcz (2).Az eredmény nem tükrözte a látottakat. Kitűnő játékvezetés mellett a soproni fiatalok győzelme teljesen megérdemelt.Jók: Tóth A., Kocsis Á., Holzmann, ill. Tóth M., Kovács M., Böcz.Ágoston Zsolt: – Az a tűz, ami eddig égett, most a második játékrészben pislákolt. Csak a győzelemnek lehetett örülni.Horváth Péter: – Mindig örömmel jövök hazai soproni barátaimhoz, ahol megannyi szép emlékben részesültem. A mostani is az lett, ha másért nem, Gosztola Józsi barátom felköszöntéséért. Kívánom a soproni szurkolóknak, hogy mihamarabb NB-s mérkőzéseken töltsék meg a lelátót.(3–0)Kapuvár, 250 néző. V.: Baán A.Kapuvár: Vas – Böcskör Gy., Szabó Sz., Balogh Z., Bognár L., Győrvári (Simon), Gál I., Árki (Véghelyi), Tar (Kecskeméti), Kerékgyártó, Horváth K. Edző: Balog Zoltán.Lébény: Molnár M. – Oláh Zs., Élő, Karcagi Mészáros, Széles, Domoszlai, Sallai, Csepi (Fenesi), Kállai, Skoda, Szalka F. (Horváth M.). Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Horváth K., Győrvári, Árki, ill. Sallai (2).A végeredmény nem tükrözi hűen a játék képét.Jók: Győrivári, Szabó Sz., Árki, Bognár, ill. Sallai, Széles.Balog Zoltán: – Gratulálok a csapatomnak, a győzelemhez, egy agyonnyert meccset tettünk szorossá.Tiba Zoltán: – Gratulálok a hazai csapatnak, esélyünk sem volt a mérkőzésen a pontszerzésre.(2–1)Pannonhalma, 100 néző. V.: Radasics.Pannonhalma: Baki – Mészáros, Forika (Csollány), Imre, Molnár G., Németh Levente (Baki B.), Pintér, Németh László, Molnár Cs., Erdélyi, Bíró (Sándor). Edző: Pék László.Beled: Soós – Kónya, Szemes, Könczöl, Vass, Molnár Z., Torma, Gábor, Köntés, Marton, Molnár Cs. (Kiss K.). Edző: Bándoli József.Gsz.: Bíró, Forika, Molnár G., ill. Molnár Z., Marton Z.A gyors kétgólos hazai előny után „bealudt" a Pannonhalma, amit a vendégcsapat a félidő előtt góllal büntetett. A második 45 percben a Beled küzdött az egyenlítésért, azonban egy szép, 40 méteres emeléssel a hazai csapat biztosította be a győzelmét.Jók: Erdélyi, Molnár G., Molnár Cs., ill. Molnár Z.Pék László: – Tovább szárnyal a „sas".Bándoli József: – Amit heteken át felépítettünk, sikerült lerombolnunk.(0–2)Győr, 100 néző. V.: Czinder.Bácsa: Ács – Katona M., Kiss (Simigla), Kurucz, Kulcsár (Mendel), Veller, Molnár (Katona V.), Bögöly, Posta, Sipos, Kalmár. Edző: Korsós György.Győrszentiván: Pusztán – Litresits, Bieder A., Stefanits, Szalai (Barta), Kertész, Halász (Vadász), Szabó, Tóth, Lenhardt (Takács), Bieder T. Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Veller, ill. Stefanits, Bieder T.A nagyon gyengén teljesítő hazaiak lélektelen játékkal és kapitális hibákkal járultak hozzá a Győrszentiván győzelméhez.Jók: senki, ill. mindenki.Korsós György: – Kuriózum, hogy három gólt „szereztünk", mégis kikaptunk.Zsédely Attila: – Az elmúlt heteket követően hihetetlen mélységből álltunk fel, amihez gratulálok a csapatnak.(0–0)Öttevény, 100 néző. V.: Ábrahám T.Öttevény: Molnár M. – Nagy L., Hécz (Puter G.), Nagy R., Puter M., Wágenhoffer, Szücs G. (Nyitrai), Lappincs, Horváth B., Varga J., Keszei. Edző: Germán Ferenc.Jánossomorja: Liszkai – Mikhely, Fettik, Tóth K. I, Cseri G. (Gaál D.), Soós, Maidics (Tóth K. II), Horváth M. (György J.), Kantó, Gaál Z., Kovács K. Edző: Varga Róbert.Gsz.: Maidics (3), Kovács K.A mérkőzésen végig a vendégcsapat akarata érvényesült. Az első félidőben még kihagyták helyzeteiket, viszont a másodikban sorra betaláltak és megérdemelten nyertek.Jók: Molnár M., ill. mindenki.Germán Ferenc: – Gratulálok a Jánossomorjának, megérdemelten nyerték a mérkőzést. A gólkülönbség ránk nézve hízelgő.Varga Róbert: – A szezon legjobb játékához most már gólok is párosultak, ezért tudtuk elérni ezt a magabiztos sikert.(4–0)Nyúl, 200 néző. V.: Bálintfi.Nyúl: Kiss A. – Nyakas, Németh M., Töltősi (Hegyi), Mió, Herczeg, Varga P., Orbán (Varga M.), Bagó, Varga T., Fazekas (Györe). Edző: Mondovics Dávid.SFAC: Pintér D. (Bodorkos) – Kiss A., Benczúr, Németh L., Szabó N., Szucskó, Taher, Szilágyi, Fenyvesi M., Fenyvesi Á., Szabó K. (Kocsis). Edző: Horváth György.Gsz.: Varga T. (2), Fazekas (2), Bagó (2), Töltősi.Kiállítva: Németh M.Alacsony színvonalú mérkőzésen a hazai csapat messze tudása alatt játszva is rengeteg helyzetet alakított ki, de a pontatlanság miatt nem lett még nagyobb a különbség.Jók: Bagó, Németh M., Varga P., Varga T., ill. Pintér D., Bodorkos.Mondovics Dávid: – Rengeteg helyzetet alakítottunk ki, de a koncentráció hiányzott a végén. Győzelmünk egy percig sem forgott veszélyben.Kocsis Tamás: – Gratulálok az U19-es csapatunk újabb győzelméhez.Győrzámoly–Kunsziget 1-3Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Téti Sokoró 0-6Nagyszentjános–Győrújbarát 0-1Koroncó–Rábapatonai Besenyő SE 8-1Abda–Győrújfalu 1-0Enese–Dunaszeg 0-5Kajárpéc-Herold Trans–Bőny 1-0MITE–Bódi Trans-Mosonszolnok 11-0Hegyeshalom–Dunakiliti 3-4Mosonmagyaróvár II–Kimle 1-3Püski–Levél 4-0Darnózseli–Mosonszentmiklós 0-1Halászi–Rajka 0-8Ré-Car Autókölcsönző-Bezenye–Bősárkány 2-0Károlyháza–Hédervár 1-10Iván–Hegykő 1-5Répcementi–Kópháza 7-3MET-NA-Veszkény–Sopronkövesd 5-1Szany–Mondo Bútoráruház-Vitnyéd 1-4NRG Services-Rábapordány–Lövő 7-0Petőháza–Fertőd 4-1Nagycenk–Rábaszentandrás 4-4Écs–Wunderbar-Pázmándfalu 3-5Töltéstava–Bakonyszentlászló 1-1Veszprémvarsány–Győri Cápák 9-0Bakonyszentkirály–Mezőörs 5-2Mindszentpuszta–Sokorópátka 0-5Bajcs–Pápateszér 3-0Tényő–Vámosszabadi 1-1Győrság–Pér 5-7Győrsövényház–Gyömöre 0-1Ikrény–Csikvánd 3-0Markotabödöge–Rábaszentmihály 4-0Ásványráró–Kóny 5-6Mecsér–Rábacsécsény 5-3Dunaszentpál–Bezi 7-2Gyarmat–Felpéc 1-4Győrszemere–Újrónafő 3-1Győrújfalu II–Bácsa II 2-1Hotel Lajta Park–Győrladamér 7-0Dunasziget–Mosonszentmiklós II 4-5Várbalog–Mosonudvar 14-1MITE II–Kimle II 7-3Rábatamási-Magyarkeresztúr 7-0Rábakecöl–Bogyoszló 2-0Bágyogszovát–Farád 1-4Szil–Himod 0-6Egyed–Mihályi 4-3Jobaháza–Vág 3-2Kisfalud–Osli 3-3TITA-Agyagosszergény–Újkér 1-2SVSE–Tercia-Fertőendréd 2-1Sopronhorpács-Mészáros SE–Zsira 5-0Sarródi Ászok–Harka elmaradtPereszteg–Csapod 1-2Nagylózs–Egyházasfalu 1-1Fertőrákos–Ágfalva 3-4