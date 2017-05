Megyei foci - Hatot rúgott a Lipót Jánossomorján, újabb kapuvári vereség + nyilatkozatok

Kapuvár–Győrszentiván 2-4Nyúl–Beled 2-1Jánossomorja–Lipót 0-6Bácsa–Öttevény 2-2Rajka–Hegyeshalom 1-3Hédervár–Fertőszentmiklós 2-0Gönyű–Ménfőcsanak 1-1(0–1)Gönyű, 200 néző. V.: Dombi.Gönyű: Vörös – Máté Sz., Kovács M., Bognár Á., Sovány, Végh, Czeitler, Tóth R. (Böcz A.), Sárközi, Lanzendorfen, Papp T. Edző: Kertész Balázs.Ménfőcsanak: Ficsór – Papp R., Balogh L., Szalai Á., Visy, Szekeres (Farkas B., Póczik), Horváth R., Orbán B., Püspök (Kertész), Fajkusz, Ködmön. Edző: Mayer János.Gsz.: Máté Sz., ill. Ködmön. Kiállítva: Balogh L.23. p: Ismét egy szélről beadott labdát követően Papp T. lőtt kapura, Ficsór bravúrral védett. 26. p: Fajkusz tisztán fejelhetett, Vörös azonban védeni tudott. 34. p: Sárközi maradt középen teljesen egyedül, óriási helyzetben azonban gyengén a kapus kezébe lőtt. A kirúgott labdával Ködmön lépett ki és a kifutó kapus mellett a hálóba gurított. 0–1. 52. p: A ménfőcsanaki Balogh L. a kiállítás sorsára jutott. 77. p: Máté Sz. egy szöglet után fejjel volt eredményes. 1–1.Nagy iramú mérkőzésen az első félidőben több nagy helyzetet is kihagyott a Gönyű, míg a vendégeknek sikerült a gólszerzés. A második játékrészben a kiállítás után a ménfőcsanakiak csak a védekezéssel törődtek, a Gönyű fölénye azonban meddőnek bizonyult. Az egyenlítés után mindkét csapat a győzelemre törekedett, így izgalmas lett a találkozó vége.Jók: mindenki, ill. Horváth R., Ködmön, Fajkusz.Kertész Balázs: – Sokat elmond a mérkőzésről, hogy a bajnoki címre esélyes vendégek szinte végigvédekezték a mérkőzést. A gólhelyzetek alapján győzhettünk volna.Mayer János: – Semmi gond ezzel a döntetlennel. Gratulálok a csapatomnak a tizennégy mérkőzés óta tartó veretlenséghez.Vígh Tibor(1–0)Kapuvár, 150 néző. V.: Baán A.Kapuvár: Vass – Horváth P., Böcskör Gy. (Varga T.), Rosta (Lukácsi), Kovács M., Magyar (Novák), Horváth R., Orbán A., Kecskés, Molnár Z., Győrvári. Edző: Horváth Csaba.Győrszentiván: Kasza – Kapuváry, Bieder A., Stefanits (Polócz), Orbán A. (Csaplár), Hanicz, Takács P., Sütöri (Leal), Szalai Sz., Szabó P., Keszthelyi. Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Horváth R., Rosta, ill. Keszthelyi (3), Stefanits.A fordulatos, de alacsony színvonalú mérkőzésen a vendégek több helyzetet alakítottak ki, melyekből négyet gólra is váltottak és végül megérdemelt győzelmet arattak az elképzelés nélkül játszó hazai csapat ellen.Jók: Molnár Z., ill. Keszthelyi, Leal, Stefanits.Horváth Csaba: – Amíg ilyen sok gyermeteg hibát vétünk a saját kapunk előtt, addig senkit sem tudunk megverni.Zsédely Attila: – Nehézzé tettük magunknak a mérkőzést, de a sok kihagyott helyzet ellenére a végén biztosan győztünk. Gratulálok a csapatnak.(1–0)Nyúl, 250 néző. V.: Takács Á.Nyúl: Varga I P. – Kapa Martin, Kapa Márkó, Cserháti (Weiszdorn), Varga Zs., Rigó (Maracskó), Varga II P., Töltősi, Visy (Kállai), Vörös Torma, Szabó A. Edző: Varga Péter.Beled: Kolozsvári – Giczi (Kiss D.), Varga D., Könczöl, Torma, Gábor Sz., Póczik, Molnár M. (Kovács M.), Szemes, Bárdosi, Fekete D. Edző: Szalka Péter.Gsz.: Vörös Torma, Varga Zs., ill. Fekete D.Kezdettől fogva a védekezésre berendezkedő vendégcsapat csak megnehezíteni tudta a hazai együttes dolgát.Jók: Kapa Márkó, Vörös Torma, ill. Varga D., Könczöl, Gábor Sz., Fekete D.Varga Péter: – A kollégám által jól megszervezett, betömörülő vendégvédelmet nehezen törtük fel. Hiába toltuk őket a kapujuk elé, gyengén és pontatlanul játszottunk.Szalka Péter: – Ha ilyen hozzáállással játszottunk volna az elmúlt hetekben, akkor biztos, hogy több pontunk lenne. Szorítok a nyúli csapatnak, hogy nyerje meg a bajnokságot.(0–0)Bácsa, 100 néző. V.: Radasics.Bácsa: Katona T. – Nyíregyházky, Kiss B., Kun, Kulcsár (Schofhauser A.), Gajdos, Veller (Korsós Gy.), Katona V. (Schofhauser E.), Bögöly, Sipos, Kalmár. Edző: Rozmán László.Öttevény: Bári – Puter G. (Hécz), Nagy G., Wágenhoffer, Fuhrmann, Nagy L., Kovács P. (Germán), Tóth B., Vígh, Nagy R., Fenesi (Bognár J.). Edző: Germán Ferenc.Gsz.: Gajdos, Schofhauser A., ill. Bognár J., Nagy L.Az izgalommentes első félidő után a második játékrész helyzetekben és gólokban is gazdagra sikerült. A hazaiak kétgólos előnyét a vendégek az utolsó pillanatokban egyenlítették ki.Jók: Kiss B., Sipos, Schofhauser A., ill. Nagy L., Nagy R., Tóth B., Fuhrmann.Rozmán László: – Túl korán elhittük, hogy megvan a mérkőzés, ami azért is megbosszulta magát, mert ellenfelünk minden segítséget megkapott az egyenlítéshez.Germán Ferenc: – Le a kalappal a csapatom előtt. Nulla–kettőről az egy pontot bravúrnak tartom. Igaz, sokra nem megyünk vele.(0–3)Jánossomorja, 250 néző. V.: Zám.Jánossomorja: Tüske – Tóth II Kristóf, Fettik (Lőrincz), Menyhárt (Varga R.), Soós, Maidics, Horváth R., Cseri, Gaál, Bánfalvi, Dudás. Edző: Varga Róbert.Lipót: Takács N. – Keszei (Varga T.), Molnár M., Csete, Virág, Bella, Bieder T., Zimonyi, Bieder G., Régely (Endrődy I.), Vojnisek (Szücs G.). Edző: Horváth Dénes.Gsz.: Bella (2), Zimonyi (2), Csete, Bieder T.A jó erőkből álló lipóti csapat mindkét félidőben három-három gólt szerzett a sok sérültet nélkülöző Jánossomorja ellen, amelyben ráadásul még a mérkőzés közben újabb két futballista megsérült. Megérdemelten győztek a vendégek.Jók: Tüske, ill. Bella, Zimonyi, Bieder T., Bieder G.Varga Róbert: – Óriási változásokra van szükség Jánossomorja labdarúgásában, ha nem akar eltűnni a megyei első osztály palettájáról.Horváth Dénes: – Elégedett vagyok a csapat hozzáállásával, mert a győzelemre játszott és nem a vereség elkerülésére.(1–3)Rajka, 200 néző. V.: Czinder.Rajka: Gaszner M. – Diviak (Takács R.), Hirtl, Camaj, Zubán, Willmann, Szalai Zs., Baják, Derdák (Szirtl), Lences, Petrusek (Dubny). Edző: Rastislav Kunst.Hegyeshalom: Czuppon (Takács B.) – Máté G., Horváth Á., Gláser, Szabados M., Németh B., Baranyai, Ujvári, Csányi (Hafner), Farkas K., Skoda. Megbízott edző: Horváth Ádám.Gsz.: Szalai Zs., ill. Skoda, Csányi, Ujvári.A hazai csapat mindent elkövetett annak érdekében, hogy ilyen eredmény szülessen. A védekezésbe sok hiba csúszott, a gólhelyzeteiket pedig elhibázták. Megérdemelten nyert a Hegyeshalom.Jók: senki, ill. mindenki.Rastislav Kunst: – Az ellenfél három helyzetből három gólt rúgott, mi pedig a rengeteg helyzetből csak egyet.Horváth Ádám: – A szív és az akarat győzelme volt ez.(2–0)Hédervár, 200 néző. V.: Vadász Cs.Hédervár: Babos – Bartek (Antalkovics), Tóth N., Molnár Á., Kovács K., Nagy Cs., Fekete M., Szabados T., Bari (Barala), Katona E., Skultéti (Lendvai). Edző: Tiba Zoltán.Fertőszentmiklós: Majer – Kovács Galavics M. (Németh Á.), Keresztes, Fábián, Ambrus A. (Tóth Gy.), Ratatics, Gergácz (Mészáros L.), Orbán B., Kungl, Ambrus Cs., Kádár. Technikai vezető: Sipőcz László.Gsz.: Kovács K. (2).A hédervári csapat sok játékosát mellőzve is otthon tudta tartani a három pontot. Határozott és kemény játékuknak köszönhetően a hazaiak már az első félidőben bebiztosították a győzelmüket.Jók: Kovács K., Skultéti, Molnár Á., ill. Ambrus Cs. Keresztes, Kungl.Tiba Zoltán: – Sok helyzetünkből kettőt értékesítettünk, így megérdemelt győzelmet arattunk.Sipőcz László: – Vadász az első félidőben ellőtte az esélyeinket, ezzel megtizedelte a csapatunkat. Ezek után csak a tisztes helytállásra voltunk képesek. Gratulálok a Hédervár győzelméhez.Győrújbarát–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 4–2 (0–1). Gsz.: Glázer G. (2), Bugár J., Paár O., ill. Horváth F., Czigler N.Dunaszeg–Pannonhalma 0–1 (0–0). Gsz.: Molnár G.Tét–Győrzámoly 3–1 (1–0). Gsz.: Kállai V., Szilasi A., Hujber T., ill. Szombathelyi L.Kóny–Kunsziget 2–5 (1–4). Gsz.: Máté L. (2), ill. Volner G. (2), Németh M. (2), Szeredi A.Bőny–Győrújfalu 1–1 (1–1). Gsz.: Varga G., ill. Török Á.Börcs–Nagyszentjános 2–6 (0–1). Gsz.: Illés S., Csöndör M., ill. Sági O. (2), Kugler D., Fodor B., Fodor K., Cseh D.Enese–Kajárpéc 4–1 (3–1). Gsz.: Nagy M. (2), Bári D., Horváth T., ill. Horváth R.Koroncó–Abda 4–2 (0–1). Gsz.: Nyári Á. (2), Babics Zs., Sütöri P., ill. Herczeg F., Kozári D.MITE–Győrsövényház 7–1 (3–1). Gsz.: Domonkos P. (3), Tiba G., Ádám R., Balogh P., Csiszár G., ill. Szabó D.Mosonszentmiklós–Bősárkány 2–0 (1–0). Gsz.: Boczor K., Varga I.Ásványráró–Károlyháza 0–3 (0–1). Gsz.: Cseh I. (2), Tamás L.Darnózseli–Lébény 0–3 (0–3). Gsz.: Pintér K., Juhász B., Hegedüs A.Máriakálnok–Mosonszolnok 0–2 (0–2). Gsz.: Bronz, Varga Á.Bezenye–Kimle 3–0 (1–0). Gsz.: Hon R., Pintér G., Kővári G. (öngól).Dunakiliti–Halászi 1–3 (0–2). Gsz.: Böröndi L., ill. Cseh P., Dávid M., Litresits Zs.Levél–Püski 1–3 (1–1). Gsz.: Kovács K., ill. Czafik L. (2), Zámbó P.Fertőd–Vitnyéd 3–5 (1–2). Gsz.: Tóth N., Németh Á., Pálfi Cs., ill. Török I. (2), Kleizer Cs., Molnár G., Szalai D.Babót–Répcementi SE 1–10 (0–4). Gsz.: Pócza A., ill. Molnár A. (4), Kiss Á. (3), Bödecs B. (2), Dulicz Gy.Fertőendréd–Petőháza 1–3 (0–1). Gsz.: Ács P., ill. Récsei J. (2), Petrik Sz.Veszkény–Iván 2–1 (0–1). Gsz.: Kiss K. (2), ill. Csuka L.Rábaszentandrás–Szany 1–2 (1–2). Gsz.: Balázs A., ill. Mészáros A., Tukora M.Hegykő–Nagycenk 2–5 (0–3). Gsz.: Ősze Z., Marton B., ill. Deák M. (3), Lukácsi Á., Gosztola M.Rábapordány–Lövő 6–2 (4–2). Gsz.: Iskum D. (2), Horváth D. (2), Németh I., Kálmán D., ill. Kiss T., Finta Z.Ikrény–Bajcs 2–1 (1–1). Gsz.: Tóth M., Balázs Á., ill. Kecskés D.Győri Cápák–Écs 2–0 (1–0). Gsz.: Bankó M., Vaszari T.Győrasszonyfa II–Vámosszabadi 0–2 (0–0). Gsz.: Hujber P., Kádi Cs. (öngól).Győrság–Győrladamér 7–0 (5–0). Gsz.: Kotrics Á. (3), Baján P. (3), Czanka Zs.Bakonyszentlászló–Pér 0–9 (0–3). Gsz.: Lakos T. (3), Dankó M. (2), Nagy L., Horváth G., Molnár I., Molnár Cs.Mindszentpuszta–Mezőörs 0–4 (0–2). Gsz.: Wittner I. (2), Árki L., Horváth M.Pázmándfalu–Veszprémvarsány 3–4 (2–1). Gsz.: Lencse L., Takács, Ihász, ill. Iker, Deli, Kovács T., Horváth R.Töltéstava–Bakonyszentkirály 5–2 (–). Gsz.:Felpéc–Győrszemere 2–1 (0–0). Gsz.: Csida R. (2), ill. Tekker Z.Rábapatona–Újrónafő 3–0 (1–0). Gsz.: Torma A. (2), Máté M.Sokorópátka–Mecsér 3–1 (2–0). Gsz.: Lascsik Zs. (2), Vőfély P., ill.Rábaszentmihály–Tényő 3–1 (1–0). Gsz.: Gombos G., Bedő R., Szabó G., ill. Vörös Torma G.Dunaszentpál–Bezi 10–3 (5–1). Gsz.: Horváth P. (3), Lantos M. (2), Nagy G., Horváth G., Szabó R., Németh P., Király B., ill. Szabados T., Gitt L., Bán K.Gyömöre–MITE II 7–1 (3–0). Gsz.: Kovács E. (2), Bogdán, Galai, Bánki, Rotaridesz, Kocsi, ill. Rácz.Gyarmat–Rábacsécsény 4–5 (2–2). Gsz.: Szabó N. (2), Gőgös K., Poós G., ill. Farkas D. (2), Sámson B., Papp B., Lengyel B.Bodonhely–Csikvánd 0–7 (0–4). Gsz.:Hotel Lajta-Park–Kimle II 8–0 (1–0). Gsz.: Herczeg O. (3), Kotrics G. (2), Bóna Sz., Kovács K., Benkovich Zs.Győrszentiván II–Hédervár II 1–5 (0–1). Gsz.: Balogh Z., ill. Angyal E. (3), Nagy D. (2).Sport 36–Mosonudvar 8–0 (7–0). Gsz.: Könye (4), Hegyi Zs. (2), Kovács G., Fehér.Győrújfalu II–DAC 0–10 (0–5). Gsz.: Józsa B. (3), Kancsó J. (2), Markó D., Németh Z., Bódis D., Vankó B.Bácsa II–Mosonszentmiklós II 1–1 (0–0). Gsz.: Koller K., ill. Hécz A.Várbalog–Dunasziget 2–1 (0–0). Gsz.: Németh K. (2), ill. Kónyi.Bogyoszló–Osli 3–2 (2–0). Gsz.: Kovács Gy. (3), ill. Áder I., Markó D.Szárföld–Barbacs 5–3 (2–0). Gsz.: Horváth D. (2), Balassa R. (2), Bagoly Sz., ill. Németh I., Kóczán T., Tóth Á.Rábakecöl–Himod 3–2 (1–1). Gsz.: Major B., Vass D., Gacs I. ill. Buda A. (2).Mihályi–Markotabödöge 1–5 (1–4). Gsz.: Zsirai M., ill. Horváth L. (2), Pádár L. (2), Huszka K.Rábatamási–Szil 5–2 (1–0). Gsz.: Heiner I. (2), Szalai Á. (2), Novák L., ill. Jakab T., Káldi P.Egyed–Vág 1–1 (0–1). Gsz.: Papp D., ill. Erbele Sz.Jobaháza–Magyarkeresztúr 4–1 (4–1). Gsz.: Orbán R. (2), Nagy F., Marics M., ill. Kovács T.Bágyogszovát–Farád 0–7 (0–3). Gsz.: Fekete Z. (3), Potyondi P. (2), Baán Sz. (2).Nagylózs–Sopronhorpács 8–1 (2–0). Gsz.: Gulyás G. (3), Husics K. (2), Mikó N., Iliás Gy., Horváth T., ill. Galavics D.Ágfalva–Répcevis 11–2 (5–1). Gsz.: Pölöskei (6), Dóra P., Kiss F., Rozmán L., Németh A., Váraljai P., ill. Lukács D. (2).Sopronkövesd–Kópháza 2–1 (0–1). Gsz.: Balogh R., Csigó Z., ill. Begovits P.Egyházasfalu–Csapod 4–1 (1–1). Gsz.: Balogh Gy., Mészáros M., Répcei G., Kiss J., ill. Tirpák P.Pereszteg–Fertőrákos 1–2 (0–1). Gsz.: Horváth M., ill. Horváth, Suszter.Agyagosszergény–SFAC 1900 II 4–1 (2–0). Gsz.: Juhász Zs., Bátori G., Varga Cs., Stilet M., ill. Módly T.Und–Sarród 1–3 (0–1). Gsz.: Nagy R., ill. Ruzsik (2), Szabó B.Kisfalud–Fertőd II 4–1 (1–0). Gsz.: Fülöp B. (2), Kelemen Á. (2), ill. Szántó Á.Balf–Zsira 6–0 (2–0). Gsz.: Kántor I. (2), Horváth T., Lőrincz R., Heiner R., Reinhardt P.