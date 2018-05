Megyei foci - Hatot kapott a SFAC, négyet a Kapuvár - nyilatkozatok+videó

A bajnokság állása az utolsó forduló előtt:

1. Ménfőcsanak 81 pont (gólkülönbség: 97-8)

2. Lipót 78 p. (gk.: 129-17)

3. Nyúl 64

4. Öttevény 56

5. Bácsa 48

6. Jánossomorja 42

7. SFAC 41

8. Beled 35 (10 győzelem)

9. Győrszentiván 35 (9 győzelem)

10. Hédervár 33

11. Lébény 31 (9 győzelem, gk: 38-68)

12. Gönyű 31 ( 9 győzelem, gk.: 31-70)

13. Fertőszentmiklós 31 (8 győzelem)

14. Kapuvár 28

15. Hegyeshalom 16

16 Rajka 6 (6 pont levonva)

A bajnokság állása:

1. Koroncó 73 pont / 27 mérkőzés

2. Pannonhalma 68/27

3. Győrújbarát 55/28

4. Abda 48/27

5. Nagyszentjános 48/28

6. Győrzámoly 45/27

7. Tét 42/27

8. Bőny 37/27

9. DAC 32/28

10. Kajárpéc 31/27

11. Győrasszonyfa 30/28

12. Győrújfalu 28/27

13. Enese 26/27

14. Rábapatona 26/27

15. Börcs 17/27

16. Pápateszér 15/27 (1 pont levonva)

A bajnokság állása:

1. Mosonszolnok 68 pont / 28 mérkőzés

2. Dunaszeg 65/28

3. Dunakiliti 65/28

4. Mosonszentmiklós 62/28

5. Kimle 48/28

6. Darnózseli 46/28

7. Máriakálnok 41/27

8. Károlyháza 40/27

9. Kunsziget 38/26

10. Bezenye 37/27

11. Halászi 30/27

12. MITE 29/27

13. Püski 28/26

14. Győrsövényház 16/27

15. Ásványráró 7/27

16. Levél -9/27 (10 pont levonva)

A bajnokság állása:

1. Szany 61 pont / 25 mérkőzés

2. Vitnyéd 57/25

3. Répcementi 56/25

4. Petőháza 56/25

5. Rábaszentandrás 43/25

6. Iván 39/26

7. Rábapordány 38/26

8. Hegykő 35/25

9. Veszkény 34/26

10. Fertőd 32/25

11. Lövő 31/25

12. Bősárkány 28/27

13. Nagycenk 19/25

14. Kópháza 16/27

15. Sopronkövesd 4/25

A bajnokság állása:

1. Pér 63 pont / 27 mérkőzés

2. Bakonyszentkirály 59/27

3. Győri Cápák 55/26

4. Ikrény 54/27

5. Veszprémvarsány 53/26

6. Tényő 48/26

7. Vámosszabadi 44/27

8. Sokorópátka 44/28

9. Pázmándfalu 38/27

10. Écs 33/27

11. Győrság 31/27

12. Mezőörs 29/27

13. Bajcs 23/27

14, Töltéstava 17/27

15. Bakonyszentlászló 8/26

16. Mindszentpuszta 8/26

A bajnokság állása:

1. Markotabödöge 67 pont / 25 mérkőzés

2. Mecsér 56/24

3. Dunaszentpál 48/24

4. Csikvánd 46/24

5. Győrszemere 41/23

6. Felpéc 39/24

7. Rábaszentmihály 34/24

8. Rábacsécsény 32/24

9. Kóny 30/23

10. Újrónafő 29/24

11. Gyömöre 20/23

12. MITE II. 15/23

13. Bezi 10/24

14. Gyarmat 6/23

15. Bodonhely (kizárva)

A bajnokság állása:

1. Hotel Lajta Park 66 ponz / 25 mérkőzés

2. Várbalog 54/24

3. Mosonszentmiklós II. 45/24

4. Sport 36 39/23

5. Bácsa II. 36/22

6. Dunasziget 32/23

7. Győrladamér 26/24

8. Kimle II. 24/23

9. Győrújfalu II. 21/24

10. Mosonudvar 2/24

A bajnokság állása:

1. Rábatamási 56 pont / 25 mérkőzés

2. Farád 55/25

3. Jobaháza 51/25

4. Osli 49/25

5. Babót 48/25

6. Himod 48/25

7. Egyed 41/25

8. Bogyoszló 38/25

9. Mihályi 34/25

10. Kisfalud 31/26

11. Rábakecöl 27/26

12. Vág 23/25

13. Bágyogszovát 22/25

14. Szil 12/25

15. Magyarkeresztúr 6/26

16. Szárföld (kizárva)

A bajnokság állása:

1. Fertőendréd 47 pont / 21 mérkőzés

2. Fertőrákos 46/21

3. Csapod 39/22

4. Ágfalva 37/22

5. Sopronhorpács 34/21

6. Egyházasfalu 2/22

7. Nagylózs 22/21

8. Pereszteg 19/21

9. Répcevis 7/21

A bajnokság állása:

1. Harka 36 pont / 16 mérkőzés

2. Agyagosszergény 35/15

3. Und 35/16

4. Zsira 21/17

5. Fertőd II. 14/16

6. Újkér 13/15

7. Sarród 7/17

8. Balf (kizárva)

Ménfőcsanak–SFAC 6-0Gönyű–Nyúl 3-2Bácsa–Kapuvár 4-0Öttevény–Rajka 1-0Lipót–Lébény 4-1Fertőszentmiklós–Hegyeshalom 3-2Jánossomorja–Hédervár 2-3Győrszentiván–Beled 1-3(1–0)Bácsa, 50 néző. V.: Horváth Z.Bácsa: Ács – Kiss B., Kurucz (Katona V.), Kulcsár, Gajdos, Veller (Markó), Bögöly, Posta, Sipos, Mendel (Bárdosi), Kalmár. Edző: Korsós György.Kapuvár: Vass – Böcskör Gy., Szabó Sz., Horváth P., Bognár L., Győrvári, Árki, Lukácsi (Varga K.), Debreceni, Kerékgyártó, Böcskör Zs. Edző: Balog Zoltán.Gsz.: Gajdos (2), Kiss B., Veller.A végig veszélyesebben játszó hazaiak a második játékrészben közönségszórakoztató játékkal ilyen különbséggel is megérdemelten győzték le a szimpatikus vendégeket.Jók: mindenki, ill. Vass, Debreceni.Korsós György: – Mint a BL-győzelem. Barátság, egység, kohézió.Balogh Zoltán: – A Bácsa könyörtelenül kihasználta a helyzeteit, gratulálok nekik.(1–0)Gönyű, 150 néző. V.: Radasics.Gönyű: Tóth M. – Máté Sz., Sovány, Végh, Böcz A. (Bábics), Kiss Z., Lanzendorfen, Tóth R. (Takács N.), Sárközi, Pongrácz, Papp T. Elnök: Vígh Tibor.Nyúl: Szebényi – Szabó A., Kapa Martin, Kapa Márkó, Varga Zsolt, Rigó, Varga P. (László N.), Véghelyi (Herceg), Németh M., Visy, Varga Zsombor, (Kecskeméti). Edző: Varga Péter.Gsz.: Máté Sz., Böcz A., Sárközi, ill. Visy, Kecskeméti.Jó iramú mérkőzésen a hazaiak szépen búcsúztak a közönségüktől.Jók: mindenki, ill. Kapa Márkó, Véghelyi, Visy.Vígh Tibor elnök: – Megmutattuk, hogy játékban többet tudunk, mint amit a táblázatban elfoglalt helyünk mutat.Varga Péter: – Az első félidőben kapott gólunk ellenére tetszetősen, jól játszottunk, majd kétgólos hátrányból megint visszajöttünk a mérkőzésbe, de ez nem volt elég.(0–1)Jánossomorja, 150 néző. V.: Bálintfi.Jánossomorja: Liszkai – Kantó, Tóth II Kristóf, Gaál Z., Fettik (Dudás), Menyhárt (Gaál D.), Soós, Maidics (György J.), Cseri, Horváth M., Takács B. Edző: Varga Róbert.Hédervár: Endrődy – Korcz, Szabó Sz., Lappints, Leskó, Kovács K., Antalkovics (Kiss Á.), Szabados G., Tóth N., Benczinger, Molnár Á.. Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Cseri, Horváth M., ill. Leskó (2), Kovács K.Gyászszünet előzte meg a mérkőzést. A vendégcsapat két játékosának, Korcz Valentinnak és Antalkovics Dánielnek is nemrég hunyt el az édesapja. A hédervári csapat nagyobb akarással futballozott és ez az eredményességben is megmutatkozott. A hazai együttes a 90 perc alatt egyetlen gólhelyzetet sem alakított ki, a góljait rögzített helyzetek után szerezte.Jók: senki, ill. mindenki.Varga Róbert: – Megyei első osztályú mérkőzésen tizenöt perc játék kevés, ezért a hédervári csapat megérdemelten nyert.Tiba Zoltán: – A heti sajnálatos tragikus események után minden játékosunk a maximumot nyújtotta. A végére elfogytunk erőnlétileg, de úgy érzem, hogy megérdemelten győztünk.(2–0)Győr-Ménfőcsanak, 300 néző. V.: Herm L.Ménfőcsanak: Ficsór – Nagy Á., Zámbó, Visy, Ködmön (Szilvágyi), Szekeres, Weitner (Póczik), Orbán G., Püspök, Németh B. (Balogh L.), Böcskey. Edző: Mayer János.SFAC: Kári-Horváth – Göndöcs (Récsei), Fényes, Honyák, Kovács D., Ebubechukwu (Németh L.), Tóth P.,Horváth P. (Olasz), Boda, Barkovics, Kelemen. Edző: Deák Gábor.Gsz.: Weitner (4), Nagy Á. (2).Az első félidőben is csak az volt a kérdés, hogy a hazai csapat mikor szerzi meg a vezetést. Gólokban gazdag mérkőzésen a vendégek a második félidőben igyekeztek jobban teljesíteni, de a remekül futballozó Csanak ellen ez is kevés volt.Jók: mindenki, ill. Barkovics, Tóth P., Kári-Horváth.Mayer János: – A sok hazai helyzet közül hatot belőttünk, de még így is úgy érzem, hogy ilyen különbséggel is megérdemelten győztünk.Deák Gábor: – Sajnos nem tudtuk megismételni a múlt heti jó játékunkat. Gratulálok az ellenfélnek, nagyon jól játszottak.(0–2)Győrszentiván, 200 néző. V.: Péter G.Győrszentiván: Kasza – Bieder A., Stefanits, Szalai Sz., Hanicz (Kapuváry), Sütöri (Takács P.), Horváth E., Czuppon, Rubics (Barta), Lenhardt, Bieder T. Edző: Zsédely Attila.Beled: Soós – Szabó D., Kiss K., Vass, Varga D., Könczöl, Bontó, Varga T., Marton (Molnár M.), Gábor Sz., Torma. Edző: Csordás Csaba.Gsz.: Bieder T., ill. Szabó D., Varga T., Marton Z.A frissebben mozgó vendégek ellen a hazaiak hiába küzdöttek, nem volt esélyük a győzelemre.Jók: Bieder A., Czuppon, Kasza, ill. Soós, Varga T., Gábor Sz.Zsédely Attila: – Ez a csapat az év során többször is mutatott fel bravúrt, de az elmúlt mérkőzéseken különböző okok miatt előjöttek a korlátaink is.Csordás Csaba: – Nagyon nehéz mérkőzésen fontos három pontot szereztünk.(3–1)Lipót, 200 néző. V.: Csirke.Lipót: Takács N. – Schillinger R., Huszty, Molnár M., Virág (Bella), Bieder G., Füleki, Zimonyi, Schillinger D. (Nyári), Varga T., Vojnisek. Edző: Cseri Mihály.Lébény: Gadavics – Horváth M., Mészáros P., Domoszlai (Élő), Süveges, Pintér K. (Terdik), Sallai (Fenesi), Hegedüs A., Boczor, Fördős, Szücs P. Edző: Pék László.Gsz.: Füleki (3), Zimonyi, ill. Boczor.A helyzetek kihagyásából világrekordot felállító lipóti csapat megérdemelten nyert a két kaput eltaláló lövésből egy gólt szerző Lébény ellen.Jók: Takács N., Varga T., Füleki, Zimonyi, Vojnisek, ill. Gadavics, Sallai, Hegedüs A., Boczor.Cseri Mihály: – Az utolsó fordulóig nyitott az aranyérem sorsa. Jövő héten minden futballszerető szempár figyelme Nyúlra szegeződik.Pék László: – Még a meccs után is a labdát kerestük.(0–0)Öttevény, 100 néző. V.: Dombi.Öttevény: Molnár M. – Varga J., Keszei, Hécz (Kónya), Németh M. (Klement), Fuhrmann (Puter G.), Nagy L.,Nagy R., Puter M., Wágenhoffer, Horváth B. Edző: Germán Ferenc.Rajka: Madácsi – Hirtl, Batyanek, Bauer, Hegyi G., Grebeshkov (Brasch), Nyéki, Szalai Zs., Bubeník, Gaszner, Hegyi B. Megbízott edző: Szalai Zsolt.Gsz.: Nagy R.A hazai csapat végig nagy mezőnyfölényben játszott, de nehezen tudta feltörni a vendégek masszív védekezését. Az Öttevény győzelmi sorozata továbbra sem szakadt meg.Jók: Keszei, Hécz, Nagy L., ill. mindenki.Germán Ferenc: – Tudtam, hogy eljön az a pillanat, amikor a játékunk elmarad a várakozástól, de szerencsére ezért a teljesítményért is három pontot adnak.Szalai Zsolt: – Szívünket-lelkünket kitettük a pályára. Kis szerencsével talán pontot szerezhettünk volna, ettől függetlenül a jobb csapat nyerte meg a mérkőzést.(2–1)Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Zám.Fertőszentmiklós: Zsirai – Kovács Galavics M., Keresztes, Galambos, Ratatics, Ambrus Cs., Bokán, Péter D., Ambrus A. (Ferenczy), Holzmann, Kovács B. Edző: Majoros Zoltán.Hegyeshalom: Takács B. – Kónya, Gláser (Tóth F.), Máté G., Derdák, Baranyai, Gyenge, Pál G. (Czuppon), Régely, Varga B., Csányi (Orosz). Edző: Török Zoltán.Gsz.: Bokán, Holzmann, ill. Kónya, Tóth F.A mérkőzés előtt az 1962–63-as bajnokságban aranyérmet nyert fertőszentmiklósi csapat még élő játékosait köszöntötték.Hazai rohamokkal kezdődött a találkozó. Több helyzetet is kidolgozott a fertőszentmiklósi együttes, ezek azonban rendre kimaradtak. A 19. percben viszont Bokán lövése utat talált a kapuba. 1–0. A 28. percben egyenlített a Hegyeshalom. Kónya kilépett a védők közül és a hálóba lőtt. 1–1. Hamar jött a válasz: két perc múlva egy kapu előtti kavarodás után Holzmann lőtt a kapuba. 2–1. A 69. percben Péter D. óriási helyzetben lőtt a kapu mellé. A sok kihagyott gólhelyzet megbosszulta magát. A 72. percben egy kapu elé lőtt labda után Tóth F. közelről volt eredményes. 2–2.Küzdelmes, de alacsony színvonalú mérkőzésen a hazaiak egy bajnokságra való helyzetet dolgoztak ki, míg a vendégek három helyzetükből két gólt szereztek.Jók: Bokán, Kovács B., ill. senki.Majoros Zoltán: – Ezen a mérkőzésen egy bajnokságra elég helyzetet sikerült kidolgozni és kihagyni, míg az ellenfelünk háromszor támadott és abból rúgott két gólt, valamint egy kapufát. Saját magunkat hoztuk nehéz helyzetbe.Török Zoltán: – Bár jó néhány játékos a BL-döntő hatása alatt állt, a pontszerzést az akaraterejüknek köszönhetik.2018. 05. 26., szombatKajárpéc–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 3-3.2018. 05. 27., vasárnapPápateszér–Koroncó 1-10,Győrújfalu–Enese 3-1,Pannonhalma–Tét 2-0,Rábapatona–Győrzámoly 2-6,Bőny–Nagyszentjános 3-1,Abda–DAC 2-0,Börcs–Győrújbarát 2-11.2018. 05. 26., szombatDunaszeg–Győrsövényház 9-0,MITE–Püski 6-1.2018. 05. 27., vasárnapÁsványráró–Darnózseli 0-8,Halászi–Dunakiliti 4-7,Kimle–Bezenye 4-1,Levél–Mosonszentmiklós 2-6,Máriakálnok–Kunsziget 6-3,Mosonszolnok–Károlyháza 5-2.2018. 05. 25., péntekIván–Petőháza 1-3.2018. 05. 26., szombatRépcementi–Sopronkövesd 5-0,Vitnyéd–Nagycenk 12-0.2018. 05. 27., vasárnapBősárkány–Hegykő 4-3,Lövő–Kópháza 1-3,Veszkény–Fertőd 0-2,Rábapordány–Rábaszentandrás 2-3.2018. 05. 27., vasárnapBakonyszentkirály–Ikrény 2-0,Veszprémvarsány–Töltéstava 4-3,Pázmándfalu–Mindszentpuszta 2-1,Mezőörs–Vámosszabadi 5-1,Pér–Sokorópátka 9-0,Bajcs - Győrság 0-3,Bakonyszentlászló - Tényő ,Győri Cápák - Écs 5-2.2018. 05. 27., vasárnapDunaszentpál–Rábaszentmihály 9-1,Győrszemere–Gyömöre 6-6,Gyarmat–MITE II 1-1,Kóny–Csikvánd 1-3,Felpéc–Mecsér 0-0,Rábacsécsény–Markotabödöge 1-5.2018. 05. 26., szombatGyőrújfalu II–Kimle II 3-5,Sport 36–Bácsa II elmaradt,Mosonszentmiklós II–Hotel Lajta Park 4-1.2018. 05. 27., vasárnapMosonudvar–Dunasziget 1-1,Várbalog–Győrladamér 10-1.2018. 05. 26., szombatMihályi–Kisfalud 1-1,2018. 05. 27., vasárnapVág–Magyarkeresztúr 4-0,Babót–Farád 0-1,Himod–Osli 3-3,Jobaháza–Bogyoszló 1-2,Rábatamási–Rábakecöl 4-1,Egyed–Bágyogszovát 1-2.2018. 05. 27., vasárnapRépcevis–Csapod 0-5,Fertőendréd–Pereszteg 2-0,Sopronhorpács–Fertőrákos 1-5,Ágfalva–Egyházasfalu 3-3.2018. 05. 26., szombatSarród–Fertőd II 4-5,Harka–Zsira 3-0.2018. 05. 27., vasárnapAgyagosszergény-Újkér félbeszakadt.