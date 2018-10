Megyei foci - Hatot kapott a Kapuvár, a Pannonhalma Győrszentivánon rendezett gólzáport - fotók+nyilatkozatok

Pillanatkép a soproni derbiről. Fotó: Magasi Dávid

SFAC–SC Sopron 0-11Beled–Öttevény 2-2Gönyű–Csorna 1-3Lébény–Bácsa 1-4Lipót–Kapuvár 6-0Fertőszentmiklós–NyúlJánossomorja–Gyirmót IIGyőrszentiván–Pannonhalma 2-6(0–1)Beled, 200 néző. V.: Erdélyi B.Beled: Soós B. – Kónya I., Varga T. (Vass B.), Szemes B., Könczöl, Molnár Z., Torma, Gábor, Köntés, Marton (Hujber), Molnár Cs. (Keszthelyi). Edző: Bándoli József.Öttevény: Molnár M. – Nagy L., Nagy R., Puter M., Wágenhoffer, Szűcs (Puter G.), Lappints, Horváth B. (Hécz), Varga J., Keszei, Németh M. Edző: Germán Ferenc.Gsz.: Kónya, Márton, ill. Lappints, Németh M.A kezdés után magához ragadta a kezdeményezést a hazai csapat, de a rutinos játékosokból álló Öttevény jól állta a sarat. A 14. percben az öttevényi szöglet után röviden szabadítottak fel a hazaiak, és a kapu elé ívelt labdát Németh M. fejelte a hálóba. 0–1. A 41. percben kitámadó hazaiak mellett veszélyes kontrából Nagy R. óriási ziccert hagyott ki, a hazaiak kapusa lábbal védett. A második félidő hazai rohamokkal kezdődött, a 68. percben érett góllá a hazaiak fölénye, ismét a hazaiak szöglethez jutottak, és a Marton visszafejelt labdáját Kónya bólintotta a hálóba. 1–1. Két perc múlva szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak, és Szemes pontosan ívelt labdáját Marton fejelte a hálóba. 2–1. A 73. percben kihagyott a hazai védelem, és egy lecsorgó labdát Lappints gurított a hálóba. 2–2.A mérkőzés összképe alapján ha a hazaiak jobban koncentrálnak, győzhettek volna, de az egy ponttal is elégedettek lehetnek.Jók: Vass B., Kónya I., Molnár Cs., ill. Lappincs, Puter M., Nagy L.Bándoli József: – Jól szervezett csapat ellen gyengébb első félidő után sikerült megfordítani az eredményt, de sajnos nem tudtuk megtartani. Tartásból és akaratból jelesre vizsgáztunk.Germán Ferenc: – A játék képe alapján győzelmi esélyt halasztottunk el, de míg az ellenfél pontrúgásainál nem koncentrálunk, addig a két idegenben rúgott gól is kevés a győzelemhez.(0–0)Jánossomorja, 150 néző. V.: Horváth Z.Jánossomorja: Liszkai – Fettik, Tóth II K., Cseri, Mikhely, Soós, Maidics, Horváth M. (Gaál D.), Kantó, Gaál Z., Kovács K. (Takács B.). Edző: Varga Róbert.Gyirmót II: Pálfi – Orbán, Szalánszki, Horváth I R., Horváth D. (Érdi), Csongrádi (Szabó Á.), Németh, Horváth II R., Szegi, Kovács Á., Horváth Cs. (Nagy B.). Edző: Tóth Norbert.Gsz.: Horváth II R.Az első félidőben a hazai csapat támadott többet, de két-három nagy gólhelyzetet is elpuskáztak. A vendégcsapat a mérkőzés egyetlen gólját egy 18 méteres szabadrúgásból lőtte. A hazai csapat mindent megtett az egyenlítésért, de nem sikerült gólt szereznie.Jók: Tóth II K., Cseri, Soós, ill. senki.Varga Róbert: – A labdarúgás legtöbb elemében jobbak voltunk ellenfelünknél. A legfontosabban nem, a gólszerzésben.Tóth Norbert: – Ellenfelünk sokat tett a győzelemért, de mivel sok helyzetet kihagyott, gól nélkül maradt, mi pedig egy pontrúgásból győzelmet érő gólt szereztünk.(3–0)Lipót, 200 néző. V.: Herm.Lipót: Takács N. – Molnár M., Csete, Rigó (Schillinger D.), Zimonyi, Varga T. (Nyári),Bieder, Tóth L., Schillinger R., Kapa Márkó, Kapa Martin (Virág). Edző: Varga Péter.Kapuvár: Vass – Horváth P., Debreceni, Simon (Kerékgyártó), Győrvári, Bognár, Árki, Gaál (Véghelyi), Szabó Sz., Kecskés, Tar (Kecskeméti). Edző: Balog Zoltán.Gsz.: Rigó (2), Zimonyi (2), Nyári (2).A lipóti csapat parádés játékkal megérdemelten nyerte a találkozót.Jók: Csete, Tóth L., Schillinger R., Nyári, Kapa Márkó, ill. Győrvári.Varga Péter: – Az első húsz perc kivételével kombinatív, gyors játékot játszottunk.Balog Zoltán: – Sajnos akaratban és játékképességben alulmúltuk magunkat.(0–3)Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Dombi.Fertőszentmiklós: Kolozsvári – Tóth Sz., Cserge, Kuzbelt M. (Kuzbelt E.), Keresztes, Szabados, Magda (Kulcsár), Dukai, Horváth R., Iliszi, Péter. Edző: Keresztes Szilárd.Nyúl: Szebényi – Németh M., Mió, Herczeg, Varga P., Varga T. (Hegyi), Nyakas, Bagó, Fazekas (Varga M.), Orbán, Töltősi (Kiss M.). Edző: Mondovics Dávid.Gsz.: Keresztes, ill. Orbán (2), Varga T. (2), Töltési, Bagó, Mió, Hegyi.Az első negyedórában három gólt szerzett a vendégcsapat, innentől kezdve hiába játszott jól, lelkesen a hazai csapat, csak a gólkülönbség volt kérdéses.Jók: Kolozsvári, Keresztes, Cserge, ill. Töltősi, Orbán, Bagó, Nyakas.Keresztes Szilárd: – Problémáinkra minden mérkőzésen egy lapáttal még rátesznek.Mondovics Dávid: – Jól kezdtük a mérkőzést, de az első húsz perc után leültünk. A második játékrészben ha pontosabbak vagyunk az ellenfél kapuja előtt, akkor nagyobb is lehetett volna a különbség.(1–1)Lébény, 200 néző. V.: Vadász.Lébény: Molnár M. – Élő (Fenesi), Széles, Domoszlai, Csepi (Szalka), Tóbiás, Sallai, Skoda, Karcagi, Károlyi (Hegedűs), Oláh. Edző: Tiba Zoltán.Bácsa: Ács – Kiss B., Kurucz, Kulcsár (Simigla), Veller, Molnár L. (Katona V.), Bögöly, Posta, Sipos, Mendel (Katona M.), Kalmár. Edző: Korsós György.Gsz.: Skoda, ill. Kurucz, Katona V., Kalmár, Mészáros (öngól).A jól kezdő hazaiak gyors gólja után a kihagyott helyzetek és tizenegyes megbosszulta magát. A fokozatosan játékba lendülő vendégek biztos győzelmet arattak.Jók: Molnár M., Skoda, ill. Kurucz, Kiss B., Ács.Tiba Zoltán: – Első félidei jobb teljesítményünk után a végére elfogytunk.Korsós György: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzésre számíthatunk, de a második félidőben már felülkerekedtünk ellenfelünkön.1–2)Győrszentiván, 200 néző. V.: Dombi O.Győrszeintiván: Szabó K. – Litresics, Bieder A. (Kapuváry), Stefanits, Szalai, Kertész, Bieder T., Halász Cs. (Tóth M.), Lenhardt, Szabó P., Czuppon (Hanicz). Edző: Zsédely Attila.Pannonhalma: Baki B. – Mészáros P., Forika (Csollány), Imre, Molnár, Csányi, Pintér (Feix), Németh L., Molnár, Erdélyi (Sándor), Bíró. Edző: Pék László.Gsz.: Kertész P., Bieder, ill. Bíró (3), Molnár Cs., Németh L., Feix. Kiállítva: Szabó K.Egy-nullás hazai vezetést követően a játékvezető döntően belenyúlt a mérkőzésbe, mikor egy jogosan megadott vendég 11-est követően a hazai kapust nagy meglepetésre kiállította.Jók: Lenhardt, Kertész, ill. Bíró, Imre, Molnár G.Zsédely Attila: – Elfáradtam.Pék László: – Nagyon rossz felfogásban játszottunk, de a kínálkozó lehetőségeinket gólokra váltottuk.(0–1)Gönyű, 150 néző. V.: Fuhrmann.Gönyű: Tóth M. – Nagy M., Máté (Sovány), Kovács M., Farkas B., Végh, Póczik, Böcz (Lanczendorfen), Püspök, Tóth R., Sárközi (Kiss Z.). Edző: Horváth Péter.Csorna: Dénes – Simon, Kerékgyártó (Tarcsai), Papp, Baranyai, Farkas D., Németh B. (Horváth A.), Visy, Csikós, Szakács (Dettrich), Fehér. Edző: Márton Miklós.Gsz.: Póczik, ill. Kerékgyártó, Farkas D., Németh B.Jó iramú mérkőzésen kevés gólhelyzetet alakítottak ki a csapatok. A hazaiaknak az utolsó percekig sikerült megnehezíteniük a csornaiak dolgát.Jók: Máté, Kovács M., Tóth R., ill. Kerékgyártó, Visy, Csikós.Horváth Péter: – Időnként jól játszva megnehezítettük a jó erőkből álló ellenfelünk dolgát.Márton Miklós: – A jó játék elmaradt, a kötelező eredményt hoztuk, készülünk a következő mérkőzésre.(0–4)Sopron, Anger-réti pálya, 220 néző. V.: Péter G.SFAC: Pintér D. – Farkas D., Németh L., Horváth T., Kiss A., Denny (Orsós), Benczúr, Said (Szilágyi), Szucskó, Fenyvesi M., Fenyvesi Á. (Gerebenes). Edző: Kocsis Tamás.SC Sopron: Majer – Kádár, Kelemen, Tóth A., Gáncs, Tóth P. (Kocsis Cs.), Gere, Holzmann P., Honyák (Kovács A.), Kocsis Á. (Purt), Galambos. Edző: Ágoston Zsolt.Gólszerző: Galambos (3), Honyák (2), Gere, Kocsis Á, Tóth P., Holzmann P., Kovács Á., Farkas D. (öngól).A minden tekintetben jobb SC Sopron hamar eldöntötte a lényeges kérdéseket. Németh Lóránt, az 51. évében lévő, csupa szív játékos munkabírása és hozzáállása volt dicsérhető a hazaiak részéről.Jók: Németh L., ill. 