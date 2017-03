Megyei foci - Hat gólt rúgott a listavezető Nyúl, kikapott a Kapuvár - eredmények, nyilatkozatok, fotók

A bajnokság állása:

1. Nyúl 39 pont

2. Lipót 37

3. Ménfőcsanak 34

4. Bácsa 29

5. Gönyű 22

6. Jánossomorja 22

7. Rajka 20

8. Öttevény 20

9. Hédervár 19

10. Győrszentiván 19

11. Kapuvár 18

12. Fertőszentmiklós 13

13. Hegyeshalom 10

14. Beled 8

A bajnokság állása:

1. Koroncó 50 pont

2. Győrújbarát 41

3. Pannonhalma 28

4. Nagyszentjános 38

5. Abda 35

6. Kunsziget 31

7. Győrújfalu 31

8. Dunaszeg 29

9. Győrzámoly 27

10. Bőny 26

11. Kajárpéc 19

12. Enese 19

13. Kóny 18

14. Győrasszonyfa 18

15. Börcs 13

16. Tét 9

A bajnokság állása:

1. Dunakiliti 49 pont

2. Mosonszolnok 42

3. Bezenye 41

4. Lébény 38

5. Bősárkány 37

6. Mosonszentmiklós 32

7. Püski 29

8. Máriakálnok 25

9. Kimle 24

10. MITE 22

11. Győrsövényház 21

12. Darnózseli 21

13. Károlyháza 15

14. Ásványráró 14

15. Halászi 13

16. Levél 4

A bajnokság állása:

1. SFAC 1900 47 pont

2. Rábaszentandrás 39

3. Vitnyéd 38

4. Hegykő 33

5. Répcementi 31

6. Nagycenk 30

7. Szany 27

8. Lövő 25

9. Petőháza 23

10. Fertőd 22

11. Rábapordány 21

12. Iván 20

13. Fertőendréd 17

14. Veszkény 4

15. Babót 3

A bajnokság állása:

1. Bakonyszentkirály 54 pont

2. Pér 50

3. Ikrény 47

4. Töltéstava 45

5. Bajcs 39

6. Pázmándfalu 35

7. Mezőörs 30

8. Vámosszabadi 22

9. Écs 21

10. Győrság 21

11. Veszprémvarsány 19

12. Győri Cápák 19

13. Győrladamér 14

14. Mindszentpuszta 13

15. Győrasszonyfa-Tarjánpuszta II. 9

16. Bakonyzsentlászló 5

A bajnokság állása:

1. Rábapatona 52 pont

2. Csikvánd 45

3. Felpéc 41

4. Gyömöre 39

5. Mecsér 39

6. Dunaszentpál 36

7. Tényő 33

8. Sokorópátka 33

9. Győrszemere 26

10. Rábacsécsény 200

11. Rábaszenthiály 19

12. MITE II. 19

13. Gyarmat 12

14. Bezi 12

15. Újrónafő 11

16. Bodonhely 9

A bajnokság állása:

1. Hotel Lajta Park 32 pont

2. DAC UP 31

3. Várbalog 27

4. Mosonszentmiklós II. 27

5. Dunasziget 19

6. Hédervár II. 18

7. Sport36 18

8. Kimle II. 11

9. Bácsa II. 11

10. Győrszentiván II. 10 (-1 pont)

11. Győrújfalu 3

12. Mosonudvar 1

A bajnokság állása:

1. Farád 51 pont

2. Osli 40

3. Rábatamási 36

4. Jobaháza 36

5. Himod 34

6. Bogyoszló 32

7. Egyed 32

8. Markotabödöge 31

9. Szil 28

10. Szárföld 25

11. Mihályi 23

12. Rábakecöl 20

13. Bágyogszovát 18

14. Vág 17

15. Barbacs 10

16. Magyarkeresztúr 5

A bajnokság állása:

1. Kópháza 38 pont

2. Fertőrákos 31

3. Sopronkövesd 30

4. Ágfalva 29

5. Pereszteg 23

6. Sopronhorpács 21

7. Egyházasfalu 19

8. Nagylózs 18

9. Csapod 11

10. Répcevis 4

Hédervár–Kapuvár 4-0Győrszentiván–Beled 1-0Jánossomorja–Rajka 1-1Nyúl–Gönyű 6-0Lipót–Fertőszentmiklós 3-0Öttevény–Hegyeshalom 0-0Bácsa–Ménfőcsanak 1-3(1–0)Nyúl, 300 néző. V.: Vadász.Nyúl: Varga I P. – Szabó A., Kapa Martin, Kapa Márkó, Rigó, Varga II P. (Kállai), Weiszdorn (Lajtos), Töltősi, Vörös Torma, Visy (Varga Zs.), Véghelyi. Edző: Varga Péter.Gönyű: Vörös (Deák) – Máté Sz. (Sárközi), Bognár Á., Sovány, Végh, Böcz A., Kiss Z., Böcz B., Czeitler, Tóth R., Papp T. (Cseszregi). Edző: Kertész Balázs.Gsz.: Rigó (3), Visy, Weiszdorn, Kállai.Teljesen megújult környezetben, szépszámú közönség előtt kezdődött a mérkőzés. 21. p: Gyönyörű hazai támadás után Rigó beadására Visy érkezett és megszerezte a vezetést. 1–0. 22. p: Rigó 25 méteres bombája a felső kapufán csattant. 40. p: Kapa Márkó lövése a kapufa érintésével hagyta el a játékteret. 54. p: Egy óriási hazai helyzetnél először még védett a kapus, ezt követően azonban az üresen maradt Weiszdorn növelte az előnyt. 2–0. 57. p: A jogosan megítélt büntetőt Rigó lőtte a kapuba. 3–0. 67. p : Rigót rántotta le a vendégek kapusa a 16-oson belül. A büntetőt a sértett értékesítette. 4–0. 85. p: Kállai ugrott ki a vendégvédők közül, eltolta a labdát a kapus mellett is majd az üres kapuba lőtt. 5-0. 90. p: Lajtos beadására Rigó érkezett, aki beállította a végeredményt. 6–0. A mérkőzés összképe alapján ilyen különbséggel is teljesen megérdemelt hazai siker született.Jók: mindenki, ill. Végh, Kiss Z.Varga Péter: – Úgy érzem, a kissé tartalékos vendégcsapat ellen szerzett második gólunk után eldőlt a mérkőzés. A kihagyott helyzetek ellenére is szép számmal lőttük a gólokat.Kertész Balázs: – Az első félidei játék után nem gondoltam, hogy ez lesz. A nagy különbségű hazai győzelemhez a nyúli csapat mellett a játékvezetői hármas is kellett.Bognár Balázs(3–0)Hédervár, 150 néző. V.: Péter G.Hédervár: Babos – Tóth N. (Hegyi), Molnár Á., Kovács K., Szabados G. (Antalkovics), Nagy Cs., Fekete M., Szabados T., Jász (Szabó Sz.), Katona E., Skultéti L. Edző: Tiba Zoltán.Kapuvár: Horváth P. – Böcskör Gy., Balassa (Novák), Horváth N., Varga T., Magyar (Böcskör Zs.), Urbán, Vass, Kiss Á. (Péter D.), Molnár Z., Győrvári. Edző: Horváth Csaba.Gsz.: Skultéti (2), Kovács K., Katona E.A hazai csapat határozott és eredményes játékával már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát.Jók: Babos, Jász, Katona E., Skultéti, ill. senki.Tiba Zoltán: – Motiváltan és jól játszva ilyen különbséggel is megérdemelten győztünk.Horváth Csaba: – Katasztrofális és akaratgyenge játékunk meglátszott az eredményen, melynek lesznek következményei.(0–0)Győrszentiván, 150 néző. V.: Baán A.Győrszentiván: Kasza – Halász (Orbán A.), Bieder A., Stefanits, Hanicz, Takács P. (Csaplár), Sütöri, Lenhardt (Leal), Szalai Sz., Szabó P., Keszthelyi. Edző: Zsédely Attila.Beled: Kolozsvári – Giczi (Kiss D.), Szemes, Nagy Á., Könczöl, Németh P., Bárdosi (Kovács M.), Torma, Póczik, Farkas D., Naszádos. Edző: Szalka Péter.Gsz.: Keszthelyi.Kapkodva, idegesen futballozott a hazai csapat, ám a hajrában egy gólhelyzetet kihasználva végül értékes győzelmet aratott.Jók: Kasza, Keszthelyi, ill. Könczöl, Farkas D.Zsédely Attila: – A szezon leggyengébb játékával kínkeserves győzelmet arattunk, de az így megszerzett sikerek a legértékesebbek.Szalka Péter: – Amíg nem rúgjuk be a ziccereket, addig nem születhet más eredmény. Úgy érzem, hogy olyan pontokat hagytunk Győrszentivánon, ami nekünk az életben maradást jelentette volna.(1–1)Jánossomorja, 250 néző. V.: Czinder.Jánossomorja: Tüske – Fettik, Kiss A. (Varga R.), Soós, Maidics, Cseri, Dudás, Gaál, Menyhárt, György J. (Bánfalvi), Tóth II Kristóf. Edző: Varga Róbert.Rajka: Gaszner – Diviak, Hirtl, Banyár (Kiss B.), Camaj, Zubán, Szalai Zs., Baják, Derdák, Petrusek (Varga B.), Takács R. (Szirtl). Edző: Rastislav Kunst.Gsz.: Maidics, ill. Petrusek.A szomszédvárak rangadója inkább küzdelmes, mint színvonalas volt. A csapatok a pályán mutatott teljesítményükkel nem kápráztatták el a szurkolókat.Jók: senki, ill. senki.Varga Róbert: – „Ezer" szabálytalansággal tarkított mérkőzésen nem bírt egymással a két csapat. Az eredményigazságos.Rastislav Kunst: – Igazságos döntetlen született, megérdemeltük az egy pontot.(2–0)Lipót, 200 néző. V.: Lukácsi.Lipót: Takács N. – Keszei, Molnár M., Virág, Szücs G. (Csete), Bella, Zimonyi (Madarász), Bieder T., Bieder G. (Endrődy I.), Régely, Vojnisek. Edző: Horváth Dénes.Fertőszentmiklós: Kovacsics – Árki, Kovács-Galavics M., Keresztes (Ambrus A.), Mészáros M., Gergácz, Orbán B., Kungl, Ambrus Cs., Kádár, Bellovics (Ratatics). Technikai vezető: Sipőcz László.Gsz.: Bieder T. (2), Zimonyi.A zárt védekezésből kontratámadásokra építő fertőszentmiklósi csapat nem tudta megnehezíteni a támadó szellemben pályára lépő lipótiak játékát. Az eredmény nem tükrözte hűen a két együttes közötti különbséget.Jók: Virág, Bieder T., Zimonyi, Molnár M., Vojnisek, ill. senki.Horváth Dénes: – Minden lánc olyan erős, mint a leggyengébb láncszem. Ma mind a tizennégy láncszemünk erős volt, így nyertünk magabiztos, jó csapatjátékkal.Sipőcz László: – Megérdemelt győzelmet aratott a hazai csapat, amihez csak gratulálni tudok.(2–0)Öttevény, 100 néző. V.: Krasznai R.Öttevény: Bári – Horváth B., Nagy G., Kovács P. (Germán), Fuhrmann, Puter M., Vígh, Wágenhoffer, Puter G., Hécz, Tóth B. (Bognár J.). Edző: Germán Ferenc.Hegyeshalom: Takács B. – Skoda, Horváth Á., Szabados M., Németh B., Baranyai, Hegedűs T., Hafner, Dankó, Farkas K. (Ujvári), Máté G. (Gláser). Edző: Menyhárt Dénes.Gsz.: Hafner (öngól), Fuhrmann.Mérsékelt iramú és színvonalú mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született.Jók: Vígh, Fuhrmann, Hécz, ill. Gláser, Ujvári, Horváth Á.Germán Ferenc: – Gratulálok a csapatnak a megérdemelt győzelemhez. Sokat kellett várnunk rá és remélem, hogy ezzel a sikerrel elindulunk felfelé.Menyhárt Dénes: – Kizárólag az első félidei rossz felfogásunknak köszönhetjük, hogy pont nélkül mehetünk haza. Gratulálok a hazaiaknak.(0–1)Győr, 150 néző. V.: Radasics Cs.Bácsa: Katona T. – Katona M., Nyíregyházky, Kun, Kurucz, Kulcsár, Korsós Gy. (Katona V.), Schofhauser E. (Veller), Bögöly (Simigla), Sipos, Kalmár. Edző: Rozmán László.Ménfőcsanak: Ficsór – Papp R., Ilkovics, Szalai Á., Visy, Szekeres (Fajkusz), Horváth R., Orbán G., Püspök (Fazekas), Farkas B. (Póczik), Ködmön. Edző: Mayer János.Gsz.: Bögöly, ill. Püspök (2), Ködmön.A hitehagyott, elképzelés nélküli játékot nyújtó hazaiak nem tudtak felnőni a rangadóhoz, így a végig fölényben játszó vendégek magabiztosan nyerték meg a mérkőzést.Jók: senki, ill. mindenki.Rozmán László: – Nagyon gyenge játékunkkal könnyű és abszolút megérdemelt győzelemhez segítettük az ellenfelünket. Továbbra sem tudjuk átlépni a saját árnyékunkat.Mayer János. – Jól kontrolláltuk az egész mérkőzést és megérdemelten győztünk. Hiányérzetem csak a bekapott gólunk miatt lehet.Kóny–Dunaszeg 3-2,Győrújbarát–Koroncó 1-1,Győrzámoly–Börcs 5-2,Nagyszentjános–Pannonhalma 3-0,Kunsziget–Abda 1-3,Győrasszonyfa-Tarjánpuszta–Kajárpéc 0-7,Győrújfalu–Tét 1-0,Bőny–Enese 2-2.Mosonszentmiklós–Darnózseli 2-2,Ásványráró–Dunakiliti 0-6,Halászi–Levél 4-1,Püski–Győrsövényház 2-1,Bősárkány–Kimle 2-0,Máriakálnok–MITE 2-0,Károlyháza–Bezenye 0-0,Mosonszolnok–Lébény 2-4.Szany–Répcementi SE 2-3,Rábapordány–Veszkény 2-0,Lövő–Soproni FAC 1900 1-1,Hegykő–Babót 4-0,Fertőd–Fertőendréd 1-3,Nagycenk–Petőháza 6-2,Vitnyéd–Iván 5-1.Ikrény–Pázmándfalu 2-0.Pér–Mindszentpuszta 10-1,Bajcs–Vámosszabadi 3-0,Mezőörs–Győrság 5-0,Bakonyszentlászló–Győrasszonyfa II 0-1,Bakonyszentkirály–Veszprémvarsány 3-0,Győrladamér–Écs 0-0,Töltéstava–Győri Cápák 4-3.Csikvánd–Rábacsécsény 1-0, gsz.: Bóka.Győrszemere–MITE II 3-2,Tényő–Újrónafő 5-0,Bezi–Bodonhely 3-1,Felpéc–Rábapatona 2-3,Rábaszentmihály–Gyarmat 5-1,Mecsér–Dunaszentpál 2-0,Sokorópátka–Gyömöre 4-2.Győrszentiván SE II–Mosonszentmiklósi SE II 2-9, gsz.: Stummer, Vincze Sz., ill. Csöndes (2), Gazsi, Simon B. (3), Hécz A. (3),Sport 36–Hotel Lajta-Park 1-1, gsz.: Kelemen Zs., ill. Kocsis G.Hédervár KSE II–Mosonudvar SE 4-0,Győrújfalu SE II–Dunaszigeti KSE 0-3, gsz.: Nagy R., Kónyi, Lobik.Bácsa II FC–Várbalog KSK 2-3.DAC–Kimle KSE II 10-0.Farád–Magyarkeresztúr 0-0,Markotabödöge–Barbacs 8-1,Mihályi–Jobaháza 0-3,Szil–Rábakecöl 0-2,Osli–Rábatamási 0-1,Bogyoszló–Szárföld 0-1,Bágyogszovát–Egyed 0-1,Himod–Vág 2-1.Egyházasfalu–Sopronkövesd 2-2,Répcevis–Sopronhorpács 0-2,Kópháza–Pereszteg 7-3,Fertőrákos–Nagylózs 3-2,Csapod–Ágfalva 2-4.Fertőd II–Balf 0-3, gsz.: Reichardt (2), Bognár G..Soproni FAC 1900 II–Zsira 1-7Sarród–Agyagosszergény 2-3,Und–Harka 5-3.A bajnokság állása:1. Balf 38 pont2. Kisfalud 333. Und 324. Agyagosszergény 285. Harka 196. Fertőd II. 127. SFAC 1900 II. 10 (-1 pont)8. Sarród 99. Zsira 2 (-1 pont)Az Újkér kizárva.