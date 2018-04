Megyei foci - Gólrekordot dönthet idén a Lipót

A szigetközi együttes már most száz lőtt találat fölött jár. Az elmúlt tíz évben csak a Gyirmót II-nek, a Győrszemerének és a Ménfőcsanaknak sikerült ez a bravúr.



Bizonyára sokan emlékeznek a Rába ETO aranycsapatának 1981/82-es szezonjára. Igaz, akkor 18 csapatos volt a mezőny, a Verebes-legénység 102 rúgott góllal nyerte meg az első osztályú bajnokságot. Hannich Péter, a csapat akkori kiváló középpályása nemrég mesélte, amikor Franciaországba, a Nancyhoz szerződött, először azt gondolták róla, hogy csatár, mert az ETO-ban annyi gólt lőtt.



Nos, legalább száz találatot elérni egy idényben bármely osztályban megsüvegelendő teljesítmény. A Duna Takarék megyei I. osztályban szereplő Lipót-Pékség a múlt héten már felül is múlta ezt az eredményt, a csapat az eddigi huszonkét bajnokin 103 gólt lőtt. Ez majdnem ötgólos átlag mérkőzésenként. A bajnokságból hét forduló van hátra és egy mérkőzést még pótolniuk is kell a lipótiaknak. Ha legalább ilyen ütemben lesznek eredményesek, gólrekorddal fejezhetik be a pontvadászatot. (Igaz, lehet, ez sem lesz elég az aranyéremhez, mert a rivális, második helyen lévő Ménfőcsanak csupán két ponttal áll lemaradva a Lipót mögött, de eggyel kevesebb mérkőzést játszott.)



Ha hozza az eddigi átlagot, a Lipót közel kerülhet a 140 rúgott gólhoz. Az elmúlt tíz évben ez egyik megyei első osztályú csapatnak sem sikerült. Az eddigi legtöbb találatot a Győrszemere szerezte a 2012/13-as idényben. Jóval túllépve a száz gólt összesen 125 találatig jutott az akkori bajnokcsapat. A 2015/16-os bajnokságban az NB III-ba továbblépő Gyirmót II brillírozott. A kék-sárgák 115 találatot szereztek a két szezonban. Gólgazdag bajnokság volt a 2011/12-es is, ahol az aranyérmes Győrszemere 109, a végül második Ménfőcsanak 103 alkalommal zörgette meg az ellenfelek hálóját.



Visszatérve a jelenlegi bajnokságra, a lipótiak legeredményesebb csatára az a Füleki Norbert, aki 33 találattal vezeti is a góllövőlistát. Három góllal marad el mögötte csapattársa, Zimonyi Dávid. Leírni is sok: együtt már 66 találatnál tartanak. Füleki korábban, amikor még „csak" a második helyen állt a góllövőlistán, úgy nyilatkozott, nem kimondott célja, hogy a pontvadászat végén gólkirály legyen.



„Számomra szinte mindegy, hogy Dávid, én vagy más rúgja a lipóti gólokat. Érdekesség, hogy vele eleinte nem nagyon jöttünk ki, sőt, kijelentette, hogy nem akar velem egy csapatban játszani. Aztán megbeszéltük a dolgokat, és ma már egymást kiegészítve lőjük a gólokat. A lényeg, hogy minden meccsünket megnyerjük."