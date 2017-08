Megyei foci - Eredmények, edzői nyilatkozatok + videón a Hegykő-Vitnyéd meccs összefoglalója, 15 gól Undon

Hédervár–Öttevény 1-1Lipót–Beled 3-0Fertőszentmiklós–Kapuvár 1-4Jánossomorja–SFAC 1900 1-2Győrszentiván–Nyúl 1-4Bácsa–Ménfőcsanak 0-2Gönyű–Lébény 2-0Rajka–Hegyeshalom 0-0(0–0)Bácsa, 100 néző. V.: Czinder.Bácsa: Katona T. – Katona M., Nyíregyházky, Kun, Kurucz, Veller (Bárdosi), Katona V. (Posta), Bögöly (Schofhauser E.), Sipos, Kulcsár, Kalmár. Edző: Korsós György.Ménfőcsanak: Ficsór – Papp R., Nagy Á., Nagy Sz., Veres M., Visy, Szekeres (Ködmön), Püspök, Nagy B., Böcskey Zs. (Fazekas), Csonka (Balogh L.). Edző: Mayer János.Gsz.: Visy, Csonka.Mindkét csapat sikeres kupamérkőzés után érkezett a győri rangadóra és óriási elánnal kezdett. A jó iram viszont nem párosult látványos játékkal. Az első igazán nagy lehetőség a 17. percben a hazaiak előtt adódott, amikor Kun fejesét Ficsór bravúrral védte. Folytatódott a harcos mezőnyjáték, amelyben a vendégek vették át a játék irányítását és néhány izgalmas pillanatot is okoztak a Bácsa kapuja előtt. A második játékrész gyors vendéggóllal kezdődött, Visy talált a hálóba. 0–1. Az előny birtokában magabiztosan játszott a Ménfőcsanak. A 65. percben Csonka megpattanó lövése a hálóban kötött ki. 0–2.Összességében bár a hazaiak végigküzdötték a találkozót, ezúttal erősebb ellenfélnek bizonyult a Ménfőcsanak. Szerdán ismét összecsap a két csapat, ezúttal a Magyar Kupában.Jók: Kulcsár, Kun, Kurucz, ill. mindenki.Korsós György: – Túlságosan tiszteltük a jó erőkből álló Ménfőcsanakot. A második félidőben sok egyéni hibával játszottunk.Mayer János: – A második félidőben pontosabb lett a játékunk és gyorsabban is futballoztunk. Megérdemelten nyertük meg a „bácsai hetek" első felvonását.Alföldi Zoltán(0–0)Hédervár, 200 néző. V.: Juhász B.Hédervár: Babos – Kiss Á., Szabó Sz., Molnár Á., Szabados G., Újvári R. (Szabados M.), Nagy Cs., Jász(Szabados T.), Ujvári T., Dankó, Benczinger (Varga B.). Edző: Tiba Zoltán.Öttevény: Molnár M. – Keszei, Puter G., Nagy R., Hécz, Puter M. (Pápai), Fuhrmann, Vígh (Horváth B.), Wágenhoffer, Lappints (Németh M.), Varga J. Edző: Germán Ferenc.Gsz.: Molnár Á., ill. Lappints.A mérkőzés elején a hazai csapat ötletes játékával meglepte a jobbára védekezésre kényszerülő ellenfelét. Egy vitatható szabadrúgás után Lappints Árpád révén megszerezték a vezetést a vendégek. A Hédervár a találkozó utolsó perceiben tudott egyenlíteni.Jók: Molnár Á., Szabados G., Kiss Á., ill. Keszei, Puter G., Nagy R., Lappints.Tiba Zoltán: – Sokat tettünk a győzelemért. Az akarást a végén fél siker koronázta.Germán Ferenc: – Úgy érzem, az első húsz perc kivételével kézben tartottuk a mérkőzést. Sajnos a végén egy figyelmetlenség két pontunkba került.(2–0)Lipót, 150 néző. V.: Péter G.Lipót: Takács N. – Schillinger, Molnár M., Csete, Virág, Bella, Füleki, Zimonyi (Györkös),Bieder G. (Varga T.), Varga R., Skultéti (Madarász). Edző: Cseri Mihály.Beled: Gerencsér – Farkas B. (Giczi), Varga D., Szemes, Könczöl, Vass, Molnár Z., Varga T. (Németh Á.), Torma, Nagy T., Molnár M. Edző: Szalka Péter.Gsz.: Füleki (2), Varga T.A minden csapatrészben jobb játékosokból álló lipóti csapat sok gólhelyzetet kihagyva is hozta a kötelezőt.Jók: Füleki, Varga T., Schillinger, Virág, ill. Könczöl.Cseri Mihály: – A vendégcsapat megnehezítette a dolgunkat, ami azonban nem baj, mert ebből csak profitálhatunk. Az első hazai győzelmünkkel megdupláztuk a pontjaink számát.Szalka Péter: – Az egyénileg jobb játékosokból álló hazai csapat megérdemelten nyert.(1–1)Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Zám.Fertőszentmiklós: Majer – Holzmann, Galambos, Mészáros M., Gergácz, Orbán B., Ambrus Cs., Ambrus A., Horváth A. (Bellovics), Kovács B., Péter D. Edző: Majoros Zoltán.Kapuvár: Vass – Horváth P., Böcskör Gy. (Magyar), Debreceni, Németh P., Varga T. (Kovács M.), Bognár L., Kiss Á., Kecskés, Nagy Á. (Balassa), Győrvári. Edző: Józsa Péter.Gsz.: Mészáros M., ill. Nagy Á. (2), Varga T., Magyar. Kiállítva: Ambrus Cs. (75.).Megérdemelten nyert a Kapuvár a sok hibával játszó hazaiak ellen.Jók: Majer, Mészáros M., ill. Németh P., Varga T., Bognár L., Nagy Á.Majoros Zoltán: – Ezen a mérkőzésen minden téren megmutatkoztak a gondjaink. Le a kalappal az előtt a tíz ember előtt, aki itt van és rendületlenül teszi a dolgát.Józsa Péter: – Április óta várt ez a közösség erre a sikerre, ami ha nehezen is, de összejött.(1–2)Jánossomorja, 200 néző. V.: Vadász.Jánossomorja: Tüske – Fettik, Soós, Maidics, Tóth I Kristóf, Horváth R. (Takács B.), Kantó, Dudás (Bánfalvi), Gaál Z., Horváth M., Gaál D. Edző: Varga Róbert.SFAC 1900: Giczi – Fényes, Honyák, Keszeg (Göndöcs), Soós Á., Tóth P. (Récsei), Németh V., Horváth P., Barkovics, Varga G. (Füzi), Kelemen. Edző: Ágoston Zsolt.Gsz.: Maidics, ill. Honyák (2).A hazai csapat korán megszerezte a vezetést, utána több lehetősége is lett volna arra, hogy előnyét növelje. A vendégek egy lecsorgó labdát követően és egy jól sikerült szabadrúgás után szereztek gólokat és végül megérdemelten nyertek.Jók: Gaál Z., Tüske, ill. Honyák, Soós Á., Kelemen.Varga Róbert: – Az a csapat, amelyik ennyit fut és még a fejét is használja, az teljesen megérdemelten nyeri meg a mérkőzést.Ágoston Zsolt: – A kulturáltan és szervezetten játszó ellenféllel szemben egygólos hátrányból nagyon nehéz dolgunk volt, de a fiatal játékosaink bíztak magukban és megfordították a mérkőzést.(0–1)Győrszentiván, 100 néző. V.: Szikra.Győrszentiván: Kasza – Kapuváry, Mideczki (Szántó), Bieder A., Czuppon, Szalai Sz., Takács P., Sütöri (Barta), Lenhardt (Szabó P.), Vadász, Keszthelyi. Edző: Zsédely Attila.Nyúl: Kiss A. – Szabó A., Kapa Martin, Kapa Márkó, Varga Zsolt, Rigó, Varga P., Varga Zsombor (László N.), Töltősi, Vörös Torma (Kecskeméti), Visy (Samodai). Edző: Varga Péter.Gsz.: Takács P., ill. Szalai Sz. (öngól), Rigó, Vörös Torma, László N.Az első félidő kiegyenlített játéka végén egy szerencsétlen öngóllal szerzett vezetést a vendégcsapat. A második játékrészben a Nyúl kihasználta lehetőségeit, míg a hazaiak három kapufáig jutottak.Jók: Mideczki, Czuppon, Takács P., Bieder A., ill. Vörös Torma, Visy, Rigó, Varga P., Kapa Martin.Zsédely Attila: – Az első félidő alapján nem volt benne a mérkőzésben ez a vereség. A második félidőben azonban a Nyúl kiesett a szerepéből és farkast játszott.Varga Péter: – Jól kezdtük a mérkőzést. Gyorsan és dinamikusan játszottunk, jókor szereztük a gólokat, így megérdemelten győztünk.(1–0)Gönyű, 150 néző. V.: Krasznai.Gönyű: Tóth M. – Máté Sz., Bognár Á., Sovány, Végh, Böcz A. (Hajmási), Lanzendorfen, Czeitler, Tóth R., Böcz B., Papp T. (Kertész B.). Edző: Kertész Balázs.Lébény: Élő – Domoszlai, Tar, Jakab (Horváth M.), Sallai, Hegedüs, Kertész, Boczor, Szücs G., Molnár B. (Menyhárt), Németh D. (Juhász B.). Edző: Gulyás Imre.Gsz.: Sovány, Hajmási.Gyorsan vezetést szerzett a hazai csapat. Utána a Lébény vette át a játék irányítását. A második félidő elején egy ellentámadásból ismét betalált a Gönyű, amely a mérkőzés végéig több kontratámadást is vezetett a mezőnyben jól játszó vendégek ellen.Jók: Tóth M., Máté Sz., Hajmási, ill. Tar, Sallai, Szücs G.Kertész Balázs: – Jó mezőnyjátékot játszó csapat ellen nehezen tudtunk nyerni. Gratulálok a csapatnak.Gulyás Imre: – A mezőnyben biztatóan játszottunk, sajnos azonban a mérkőzést gólra játsszák. A gólszerzés viszont nekünk nem sikerült és ezért nem tudtunk nyerni.Rajka, 200 néző. V.: Baán A.Rajka: Madácsi – Diviak, Hirtl, Ivanko, Dubny (Gaszner D.), Belovic (Jablonicky), Régely, Szalai Zs., Baják, Derdák (Banyár), Lences. Edző: Rastislav Kunst.Hegyeshalom: Takács B. – Gyenge (Takács G.), Szalka, Kónya, Baranyai, Tóth F. (Sebők), Csányi, Pál G., Máté G., Herczeg K. (Gláser), Skoda. Edző: Menyhárt Dénes.Kiállítva: Baják.A hazaiak mezőnyfölénye ellenére a Hegyeshalom kontrajátéka veszélyesebbnek bizonyult. A találkozó krónikájához tartozik még, hogy a vendégek 11-est hibáztak.Jók: Hirtl, ill. mindenki.Rastislav Kunst: – Enyhe mezőnyfölényünket a második félidőre kiegyenlítette a Hegyeshalom. Igazságos eredmény született.Menyhárt Dénes: – Bár maradt bennem egy kis hiányérzet, nagyon megbecsüljük ezt az egy pontot. További sok sikert kívánok a rajkai sportbarátainknak.Pannonhalma–Kajárpéc 2-0Pápateszér–Bőny 1-6Tét–Rábapatona 3-2Enese–Abda 1-3Győrasszonyfa–Börcs 4-0Nagyszentjános–Győrújbarát 2-2Győrzámoly–DAC 1-3Koroncó–Győrújfalu 3-0Halászi–Dunaszeg 2-2Levél–MITE elmaradtKárolyháza–Kimle 3-1Győrsövényház–Máriakálnok 2-2Püski–Kunsziget 3-3Darnózseli–Bezenye 1-2Mosonszentmiklós–Mosonszolnok 0-0Dunakiliti–Ásványráró 8-1Petőháza–Répcementi SE 2-1Bősárkány–Rábapordány 0-1Szany–Veszkény 4-2Hegykő–Vitnyéd 1-3Fertőd–Kópháza 3-0Nagycenk–Sopronkövesd 1-0A Rábaszentandrás–Lövő mérkőzés elmaradt (3–0).Ikrény–Győrság 1-0Vámosszabadi–Bajcs 2-2Veszprémvarsány–Mezőörs 2-0Bakonyszentlászló–Bakonyszentkirály 0-0Töltéstava–Győri Cápák 2-5Écs–Sokorópátka 4-3Tényő–Pázmándfalu 4-0Dunaszentpál–Gyarmat 12-0Újrónafő–Kóny 1-2Rábaszentmihály–Felpéc 2-1Gyömöre–Bezi 11-2MITE II–Rábacsécsény 3-4Csikvánd–Markotabödöge 1-4Mecsér–Bodonhely 5-0Győrújfalu II–Várbalog 2-4Mosonudvar–Sport 36 0-7Rábatamási–Vág 2-1Babót–Mihályi 7-1Magyarkeresztúr–Szárföld 4-2Bogyoszló–Himod 2-5Rábakecöl–Egyed 2-0Kisfalud–Bágyogszovát 3-2Szil–Osli 3-1Farád–Jobaháza 2-2Csapod–Fertőrákos 0-2Nagylózs–Egyházasfalu 0-1Fertőendréd–Sopronhorpács 4-2Balf–Agyagosszergény 0-5Und–Sarród 14-1Harka–Újkér 10-0