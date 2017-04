Megyei foci - Elolvadt a nyúliak előnye + így látták a meccseket az edzők

A bajnokság állása:

1. Nyúl 40 pont (48-7)

2. Lipót 40 (42-10)

3. Ménfőcsanak 37

4. Bácsa 30

5. Gönyű 25 (28-34)

6. Jánossomorja 25 (25-39)

7. Rajka 21

8. Győrszentiván 20 (28-35)

9. Öttevény 20 (21-32)

10. Hédervár 19 (28-29)

11. Kapuvár 19 (27-32)

12. Fertőszentmiklós 14

13. Hegyeshalom 10

14. Beled 8

A bajnokság állása:

1. Koroncó 53 pont

2. Győrújbarát 42

3. Pannonhalma 39

4. Abda 38

5. Nagyszentjános 38

6. Kunsziget 34

7. Győrújfalu 31

8. Dunaszeg 30

9. Győrzámoly 28

10. Bőny 26

11. Enese 22

12. Kajárpéc 19

13. Kóny 18

14. Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 18

15. Börcs 13

16. Tét 12

A bajnokság állása:

1. Dunakiliti 50 pont

2. Bezenye 46

3. Mosonszolnok 42

4. Lébény 41

5. Bősárkány 38

6. Mosonszentmiklós 33

7. Püski 29

8. Kimle 27

9. Máriakálnok 25

10. Darnózseli 24

11. MITE 23

12. Győrsövényház 21

13. Halászi 16

14. Ásványráró 14

15. Károlyháza 14

16. Levél 4

A bajnokság állása:

1. SFAC 1900 47 pont (19 mérk.)

2. Rábaszentandrás 42 (18)

3. Vitnyéd 41 (19)

4. Hegykő 33 (19)

5. Nagycenk 33 (18)

6. Répcementi Dénesfa 31 (18)

7. Lövő 28 (19)

8. Szany 27 (18)

9. Petőháza 26 (19)

10. Fertőd 25 (19)

11. Rábapordány 24 (19)

12. Iván 20 (19)

13. Fertőendréd 17 (19)

14. Veszkény 4 (19)

15. Babót 3 (18)

A bajnokság állása:

1. Bakonyszentkirály 57 pont

2. Pér 53

3. Ikrény 50

4. Töltéstava 46

5. Bajcs 42

6. Pázmándfalu 38

7. Mezőörs 33

8. Vámosszabadi 22

9. Veszprémvarsány 22

10. Győrság 22

11. Győri Cápák 19

13. Győrladamér 14

14. Mindszentpuszta 13

15. Győrasszonyfa II. 9

16. Bakonyszentlászló 5

A bajnokság állása:

1. Rábapatona 55 pont

2. Csikvánd 48

3. Felpéc 44

4. Gyömöre 42

5. Mecsér 39

6. Dunaszentpál 39

7. Tényő 33

8. Sokorópátka 33

9. Győrszemere 26

10. Rábacsécsény 23

11. Rábaszentmihály 22

12. MITE II. 22

13. Gyarmat 12

14. Bezi 12

15. Újrónafő 11

16. Bodonhely 9

A bajnokság állása:

1. Hotel Lajta Park 35 pont

2. DAC UP 31

3. Mosonszentmiklós II. 30

4. Várbalog 27

5. Sport 36 21

6. Dunasziget 20

7. Hédervár II. 19

8. Bácsa II. 14

9. Kimle II. 11

10. Győrszentiván II. 10 (1 pont levonva)

11. Győrújfalu II. 6

12. Mosonudvar 1

A bajnokság állása:

1. Farád 56 pont

2. Osli 43

3. Jobaháza 39

4. Himod 37

5. Rábatamási 36

6. Markotabödöge 34

7. Bogyoszló 32

8. Egyed 32

9. Szil 28

10. Mihályi 26

11. Szárföld 25

12. Bágyogszovát 21

13. Rábakecöl 20

14. Vág 20

15. Barbacs 10

16. Magyarkeresztúr 4

A bajnokság állása:

1. Kópháza 41 pont

2. Fertőrákos 34

3. Ágfalva 32

4. Sopronkövesd 28

5. Pereszteg 23

6. Nagylózs 21

7. Sopronhorpács 21

8. Egyházasfalu 19

9. Csapod 14

10. Répcevis 4

A bajnokság állása:

1. Balf 41 pont (15 mérkőzés)

2. Kisfalud 36 (15)

3. Und 32 (15)

4. Agyagosszergény 31 (15)

5. Harka 19 (15)

6. Fertőd II. 15 (16)

7. SFAC 1900 II. 10 (15 mérk., 1 pont levonva)

8. Sarród 9 (15)

9, Zsira 2 (15 mérk, 1 pont levonva)

Az Újkért kizárták.

Nyúl–Kapuvár 1-1Hegyeshalom–Lipót 0-4Beled–Gönyű 0-4Fertőszentmiklós–Győrszentiván 2-2Rajka–Bácsa 0-0Hédervár–Jánossomorja 3-4Ménfőcsanak–Öttevény 2-0(0–2)Beled, 250 néző. V.: Nyerges L.Beled: Kolozsvári – Könczöl, Németh P., Naszádos, Torma, Bárdosi (Varga D.), Póczik, Kiss D., Nagy Á. (Giczi), Farkas D. (Horváth K.), Szemes. Edző: Szalka Péter.Gönyű: Vörös – Lanzendorfen, Bognár Á., Sovány, Végh, Böcz A. (Szalai A.), Czeitler, Papp T., Sárközi (Kertész B.), Böcz B., Kiss Z. (Cseszregi). Edző: Kertész Balázs.Gsz.: Böcz A. (4).A 18. percben az ügyetlenkedő hazai védők és az elfekvő kapus között Böcz A. a hálóba lőtt. 0–1. A 20. percben szöglethez jutottak a hazaiak, de Németh P. fejese a kapu mellé szállt. Három perc múlva egy indítás után a szabadon maradt Böcz A. 20 méterről szép gólt rúgott. 0–2. A szünetben kettős csere történt a hazai csapatnál, ettől feljavult a Beled játéka, helyzetek sokaságát alakították ki, de gólt nem tudtak rúgni. A 73. percben egy ellentámadás után Böcz A. egy szép csellel tisztára játszotta magát, majd kilőtte a hosszú sarkot. 0–3. A 85. percben a teljesen enerváltan játszó hazaiak között Böcz A. lépett ki és megszerezte saját maga, valamint csapata negyedik gólját. 0–4. Összességében a belediek akarat nélkül és mélyen a tudásuk alatt futballoztak, így nem is születhetett más végeredmény.Jók: senki, ill. mindenki.Szalka Péter: – Rettentően szégyellem magam a mai mérkőzés után. Remélem, hogy mások is így éreznek.Kertész Balázs: – Sok sérüléssel, a nagy meleggel és kicsit a pályával is küzdöttünk, mégis ragyogóan teljesítettünk. Gratulálok a csapatnak.Horváth Zoltán(0–0)Nyúl, 200 néző. V.: Czinder.Nyúl: Varga I P. – Kapa Márkó, Szabó A., Töltősi, Kapa Martin, Visy (Weiszdorn), Varga Zs. (Cserháti), Véghelyi, Lajtos, Rigó, Vörös Torma. Edző: Varga Péter.Kapuvár: Vass – Molnár Z., Horváth Cs., Horváth P., Kecskés, Böcskör Gy., Győrvári, Balassa (Novák), Böcskör Zs. (Lukácsi), Magyar (Orbán A.), Horváth R. Edző: Horváth Csaba.Gsz.: Rigó, ill. Horváth R.A védekezésre berendezkedő vendégcsapat egy szerencsés góllal szerezte meg a vezetést. A végig fölényben játszó, nagyobbnál nagyobb helyzeteket kialakító hazai csapat csak a hajrában tudott egyenlíteni.Jók: Kapa Martin, Véghelyi, Lajtos, ill. mindenki.Varga Péter: – Padlón lévő ellenfelünket mi és a remek teljesítményt nyújtó kapusuk támasztotta fel. Két számjegyű helyzetünkből ma csak egyet tudtunk értékesíteni, ezért elmaradt a győzelem.Horváth Csaba: – Ma a szebbik arcunkat mutattuk. Ha a játékban nem is, de küzdeni tudásból végre jelesre vizsgáztunk.(0–2)Hegyeshalom, 150 néző. V.: Csirke.Hegyeshalom: Czuppon – Skoda, Horváth Á., Szabados, Németh B., Baranyai, Hegedűs, Hafner (Csányi), Máté G., Gláser, Ujvári. Edző: Menyhárt Dénes.Lipót: Takács N. – Keszei, Molnár M., Virág (Madarász), Szücs G., Bella, Bieder T. (Endrődy I.), Zimonyi (Csete), Bieder G., Régely, Vojnisek. Edző: Horváth Dénes.Gsz.: Csete (2), Bella, Régely.Végig a Lipót irányította a mérkőzést és végül megérdemelt győzelmet aratott a kapura kevés veszélyt jelentő hazaiak ellen.Jók: Gláser, Czuppon, Hafner, ill. Vojnisek, Régely, Bieder T., Molnár M., Keszei.Menyhárt Dénes: – Kitűnő játékvezetés mellett megérdemelt győzelmet aratott a lipóti csapat.Horváth Dénes: – A pattogós pályán szerencsére a játékunk ritmusa is ilyen volt, így a gólokat félidőnkéntigazságosan elosztva nyertünk egy sportszerűen küzdő csapat ellen.(0–2)Fertőszentmiklós, 100 néző. V.: Ábrahám T.Fertőszentmiklós: Majer – Kádár, Ambrus Cs., Bellovics (Ambrus A.), Gergácz, Kovács Galavics M., Mészáros M. (Ratatics), Kungl, Orbán B., Galambos, Árki. Technikai vezető: Sipőcz László.Győrszentiván: Kasza – Szabó P., Bieder A., Hanicz, Stefanits, Keszthelyi, Szalai Sz. (Lenhardt), Takács P. (Csaplár), Halász, Sütöri (Szántó), Rubics. Edző: Zsédely Attila.Gsz.: Orbán B., Galambos, ill. Sütöri (2).Villámrajtot vett a vendégcsapat, a 8. percben már kétgólos vezetésre tett szert. Innentől kezdve hiába játszott fölényben a hazai csapat, csak egyenlítenie sikerült.Jók: Ambrus Cs., Orbán B., ill. Kasza, Szalai Sz., Sütöri.Sipőcz László: – Két perc figyelmetlenségért nagy árat fizettünk. Ennek ellenére a második félidőben a helyzetek alapján megfordíthattuk volna a mérkőzést.Zsédely Attila: – Mindent megtettünk a győzelemért, de ez sem volt elég...Rajka, 150 néző. V.: Krasznai.Rajka: Gaszner M. – Diviak, Hirtl, Camaj, Zubán, Szalai Zs., Baják, Derdák, Lences, Petrusek (Gaszner D.), Takács R. Edző: Rastislav Kunst.Bácsa: Katona T. – Katona M., Nyíregyházky, Kiss B. (Katona V.), Kun, Kurucz, Kulcsár, Korsós Gy., Veller (Schofhauser E.), Bögöly (Sipos), Kalmár. Edző: Rozmán László.A bácsai csapat kemény játékával széttördelte a mérkőzést. A hazaiak kezdeményeztek többet, de csatárok nélkül komoly helyzetig csak elvétve jutottak el.Jók: Lences, Baják, ill. Kulcsár, Nyíregyházky, Bögöly.Rastislav Kunst: – Kiegyenlített mérkőzésen három gólhelyzetünk közül sajnos egyet sem használtunk ki.Rozmán László: – Végig óriási küzdelem folyt a pályán, sajnos kevés játékkal. Az eredmény igazságos.4 (1–0)Hédervár, 200 néző. V.: Bálintfi.Hédervár: Babos – Szabados, Tóth N., Skultéti L., Molnár Á., Katona, Jász, Nagy Cs., Kovács K. (Hegyi), Szabados G., Antalkovics (Fekete M.). Edző: Tiba Zoltán.Jánossomorja: Tüske – György J., Tóth I Kristóf (Lőrincz), Gaál, Fettik, Menyhárt, Cseri, Soós, Tóth II Kristóf, Kiss A. (Dudás), Maidics (Liszkai). Edző: Varga Róbert.Gsz.: Hegyi (2), Skultéti, ill. Maidics (3), Cseri.A hazai csapat gyengébb játékát ellenfele könyörtelenül kihasználta és megérdemelten vitte el a három pontot.Jók: Hegyi, Molnár Á., ill. Cseri, Maidics, Dudás.Tiba Zoltán: – Nem tudtuk megismételni a múlt heti jó játékunkat. Egyéni hibáinkat az ellenfelünk kihasználta. Gratulálok nekik a győzelemhez.Varga Róbert: – Egy őrült mérkőzésen ismét beigazolódott a futball törvénye: aki több gólt lő, az nyeri a meccset. Sok sikert kívánok a hédervári sportbarátoknak.(1–0)Győr-Ménfőcsanak, 200 néző. V.: Zám Zs.Ménfőcsanak: Ficsór – Szalai Á., Visy, Horváth R., Orbán G. (Takács T.), Püspök, Farkas B. (Pintér M.), Fajkusz, Papp R., Ködmön, Szekeres (Kertész). Edző: Mayer János.Öttevény: Bári – Horváth B., Nagy G. (Nagy R.), Kovács P., Fuhrmann (Puter G.), Nagy L., Puter M., Fenesi, Vígh, Wágenhoffer, Pápai (Hécz). Edző: Germán Ferenc.Gsz.: Ködmön, Kertész.Felejthető mérkőzésen mindkét csapat sok hibával játszott, de összességében megérdemelt hazai győzelem született.Jók: Fajkusz, Ködmön, Szalai Á., Visy, ill. Fenesi, Horváth B., Bári.Mayer János: – Az erőnket mutatja, hogy a mai mérkőzésen gyenge játékkal is sikerült nyernünk.Germán Ferenc: – Mezőnyben egyenrangú ellenfelek voltunk, sajnos azonban a támadójátékunk kevés volt ahhoz, hogy pontot szerezzünk.2017. 04. 02., vasárnapAbda–Nagyszentjános 6-2,Koroncó–Bőny 4-1,Kajárpéc–Kunsziget 0-1,Tét–Győrasszonyfa-Tarjánpuszta 4-3,Pannonhalma–Győrzámoly 0-0,Enese–Győrújfalu 1-0,Dunaszeg–Győrújbarát 3-3,Börcs–Kóny 4-2.2017. 04. 01., szombat,MITE–Mosonszentmiklós 2-2.2017. 04. 02., vasárnapÁsványráró–Bezenye 0-5,Győrsövényház–Halászi 1-2,Károlyháza–Darnózseli 1-3,Lébény–Püski 6-1,Levél–Máriakálnok elmaradt,Dunakiliti–Bősárkány 1-1,Kimle–Mosonszolnok 5-2.2017. 04. 01., szombatSoproni FAC 1900–Vitnyéd 1-3,Iván–Nagycenk 2-4.2017. 04. 02., vasárnapHegykő–Rábaszentandrás 0-1,Petőháza–Szany 3-0,Veszkény–Lövő 1-2,Babót–Fertőd 0-4,Fertőendréd–Rábapordány 2-3.2017. 04. 02., vasárnapVeszprémvarsány–Győrladamér 1-0.Győri Cápák–Ikrény 1-3,Écs–Mezőörs 1-2,Pázmándfalu–Bakonyszentlászló 7-0,Győrság–Töltéstava 3-2,Győrasszonyfa II–Pér 0-11,Mindszentpuszta–Bajcs 0-3,Vámosszabadi–Bakonyszentkirály 1-4.2017. 04. 02., vasárnapMITE II–Tényő 3-2,Bodonhely–Rábaszentmihály 0-2,Gyarmat–Felpéc 1-4,Dunaszentpál–Győrszemere 2-1,Újrónafő–Csikvánd 0-2,Gyömöre–Mecsér 4-3,Rábacsécsény–Bezi 3-0,Rábapatona–Sokorópátka 2-0.2017. 04. 01., szombatHotel Lajta-Park–Győrszentiván SE II 6-0.Győrújfalu SE II–Kimle KSE II 4-3,Mosonszentmiklósi SE II–DAC 3-2,Bácsa II FC–Mosonudvar SE 3-2.2017. 04. 02., vasárnapVárbalog KSK–Sport 36 3-4,Dunaszigeti KSE–Hédervár KSE II 0-0.2017. 04. 01., szombatMagyarkeresztúr–Himod 0-5.2017. 04. 02., vasárnapSzárföld–Osli 2-3,Vág–Szil 4-2,Rábatamási–Markotabödöge 1-2,Barbacs–Farád 0-9,Jobaháza–Bogyoszló 3-1,Mihályi–Egyed 7-1,Rábakecöl–Bágyogszovát 2-5.2017.04.02., vasárnapNagylózs–Sopronkövesd 4-1,Ágfalva–Egyházasfalu 3-1,Pereszteg–Csapod 1-3,Sopronhorpács–Kópháza 0-2,Fertőrákos–Répcevis 7-0.2017. 04. 02., vasárnapFertőd II–Soproni FAC 1900 II 0-0,Balf–Harka 5-1,Agyagosszergény–Und 3-2,Kisfalud–Sarród 5-2.