Megyei foci - Egy osztályt előrelép a Lébény

„Még frissek az élmények, nagyon örültünk, hogy elértük a célunkat – kezdi Balogh Zoltán, a Lébény SE elnöke.



– Főleg ahonnan indultunk: tavaly, amikor átvettük az irányítást, a kieső csapatból mindössze egy labdarúgó maradt. Új szemlélettel gyorsan sikerült újjáépíteni az együttest, de kellett egy kis idő, amíg a sok új játékos eredményes tudott lenni. A télen aztán tovább erősítettük a keretet és Gulyás Imre szakmai tudásával olyan tavaszt produkáltunk, amilyenre ritkán van példa. Minden mérkőzésünket megnyertük, így mondhatom, hogy magabiztosan szereztük meg az aranyérmet. Igaz ez még akkor is, ha formailag az utolsó fordulóban vált biztossá az elsőségünk."



A bajnoki címhez olykor a szerencse is kellett, például a bősárkányi meccsen a 94. percben sikerült megszerezni a győztes lébényi gólt.



„Köszönettel tartozunk a város vezetésének, a szponzoroknak és a szurkolóinknak is – folytatja az elnök. – Idegenbe is rendszeresen hatszáz-hétszáz drukker kísért el bennünket és teremtett számunkra hazai hangulatot. Vállaljuk a megyei első osztálybeli szereplést, ott is számítunk a támogatásukra. Marad az edzőnk és néhány lébényi kötődésű játékossal szeretnénk megerősíteni a keretünket. Meg kell említenem, hogy a felnőttek mellett az U16-os és az U14-es csapatunk is megnyerte a maga bajnokságát, ilyen sikerrel kevés kis klub dicsekedhet."

A felnőtt bajnokcsapat tagjai: Élő Erik, Mészáros Péter, Bencze Richárd, Sallai Dávid, Szenftner Bence, Németh Dániel, Domoszlai Péter, Menyhárt Adrián, Fördös Soma, Pintér Kolos, Jakab Norbert, Horváth Rajmond, Hegedüs Attila, Juhász Bálint, Fülöp Ádám, Taufer Jácint, Folkmayer Márton, Csepi Martin, Varga Zoltán, Frank Viktor, Simon Krisztián, Kocsis Márk Zoltán.