Megyei foci - Edzőváltások a megyei egyben: kilenc csapatnál új mester irányít

Az NB III-tól búcsúzott Csornánál Takács Gábor helyett a pápai Marton Miklós dolgozhat, míg a szintén a harmadosztályból kieső Gyirmót II-nél továbbra is Nagy László irányíthatja a szakmai munkát. A Lipót együttesénél a Nyúlról távozott Varga Péter veszi át az irányítást Cseri Mihálytól. Nyúlon pedig Lenzsér Zsolt lesz Varga utódja.



Öttevényen és Bácsán nem történt változás, előbbinél Germán Ferenc, utóbbinál továbbra is Korsós György tölti be a vezetőedzői posztot. A tavaly hatodik helyen végzett Jánossomorjánál Varga Róbert marad a kispadon.

Sopronban május elején mondott le Urbán Flórián, azóta Deák Gábor másodedző irányította a csapatot. A helyét Horváth Dénes vette át az SFAC 1900-nál. A Beled együttesénél is cseréltek a kispadon, Csordás Csaba távozott, míg Mitterstiller Csaba érkezett.



Továbbra is a Győrszentiván trénere marad Zsédely Attila, míg a stabil középmezőnybeli Gönyűnél váltanak, nyártól Horváth Péter a vezetőedző.



Ugyancsak váltottak a Fertőszentmiklósnál, itt Majoros Zoltán helyett Bencsics Tamás vette át a karmesteri pálcát, míg Kapuváron a tavasszal kinevezett Balog Zoltán alakíthatja tovább a keretet.



A Lébénnyel tizennegyedik helyen végző Pék László a következő idényben már a friss feljutó Pannonhalma munkáját irányíthatja, míg a lébényi kispadra Tiba Zoltán ül le.