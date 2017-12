Megyei foci - Döntőbe jutott a megyeválogatott

Győr-Moson-Sopron válogatottja hibátlanul jutott el az országos torna fináléjáig.

A tornát Celldömölkön rendezték, Győr-Moson-Sopron megye válogatottja a kétszer harmincperces összecsapásokon szombaton Vas és Zala, vasárnap Veszprém és Komárom-Esztergom megye csapataival találkozott.A Horváth Dénes és Ördög József irányította együttes Vas megye csapatát 2–1-re, Zala megye válogatottját 1–0-ra győzte le. Másnap Veszprém megye csapata ellen magabiztos 3–0-ás sikert aratott a Győr-Moson-Sopron megyei együttes, amely aztán Komárom-Esztergom megye válogatottját is legyőzte 3–1-re.

A csoport élén Győr-Moson-Sopron legjobbjai végeztek és jutottak tovább a hétvégi országos fináléba.A négyes döntő Pécsett lesz, megyeválogatottunk szombaton 13.15 órakor Borsod megyével játszik a döntőbe jutásért. A finálét vasárnap rendezik.„Ahogy azt korábban is elmondtam, az utóbbi évek egyik legerősebb, főképp élcsapatainkra épülő keretével vághattunk neki a sorozatnak és szerencsére ez meg is látszott a teljesítményünkön. Minden találkozónkon jól futballoztunk, s magabiztosan sikerült a csoport élén végeznünk. Bízom benne, hogy a folytatásban is eredményesek leszünk, szeretnénk megnyerni ezt a rangos tornát" – fogalmazott Horváth Dénes.