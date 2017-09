Megyei foci - Csúnya hét gólos vereségbe szaladt bele a Kapuvár - Eredmények+nyilatkozatok, fotók, videó

Hegyeshalom–Gönyű 5-1.Lébény–Hédervár 1-1Rajka–Beled 5-0Öttevény–Kapuvár 7-0Lipót–SFAC 1900 2-0Fertőszentmiklós–Nyúl 1-0Jánossomorja–Ménfőcsanak 1-1Győrszentiván–Bácsa 0-2(0–0)Lébény, 400 néző. V.: Juhász B.Lébény: Élő – Horváth M., Mészáros P., Jakab (Domoszlai), Pintér K. (Tar), Sallai, Hegedüs A. (Kertész), Boczor, Meicz, Szücs G., Németh D. Edző: Gulyás Imre.Hédervár: Babos – Kiss Á., Szabó Sz., Molnár Á., Kovács K., Szabados G. (Dankó), Újvári R. (Antalkovics), Nagy Cs., Jász, Ujvári T. (Szabados M.), Benczinger. Edző: Tiba Zoltán.Gsz.: Tar, ill. Szabó Sz.Az 5. percben Hegedüs A. lépett ki a védők közül, már csak a kapussal állt szemben, de mellégurította a labdát. A másik oldalon a 8. percben egy szabadrúgás után lecsorgó labdát Újvári R. estében a kapufára lőtte. Nagy elánnal kezdte a második félidőt a Lébény, Babos két alkalommal is góltól mentette meg a csapatát. 58. p: Boczort buktatták a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt Hegedüs A. a felső lécre lőtte. 74. p: Hegedüs lövését Babos a léc alól tornázta ki. A következő percben Tar bal oldalról belőtt szöglete a jobb sarokban kötött ki. 1–0. 82. p: A jobbról belőtt labdát Szabó Sz. a hálóba fejelte. 1–1.Az első félidő kiegyenlített játékot hozott, mindkét csapat elsősorban a védekezésre összpontosított. A folytatásban a cseréknek köszönhetően felgyorsult a lébényiek játéka, több gólszerzési lehetőséget is kidolgoztak, de azokat sorra elhibázták. Igaz, ebben a remekül védő Babosnak is nagy szerepe volt. Összességében a hazaiak biztos győzelmet engedtek ki a kezükből.Jók: Boczor, Sallai, Horváth M., ill. Babos, Szabó Sz., Szabados G.Gulyás Imre: – Küzdelmes mérkőzésen a helyzetek alapján közelebb álltunk a győzelemhez, de megbecsüljük az egy pontot is.Tiba Zoltán: – A játék képe alapján igazságos eredmény született.Steininger Imre(4–1)Hegyeshalom, 100 néző. V.: Csirke R.Hegyeshalom: Takács B. – Baranyai R., Pál G., Kónya, Máté G., Gyenge (Gláser), Skoda, Farkas K., Szalka, Tóth F. (Papp Zs.), Herczeg (Sárközy). Edző: Menyhárt Dénes.Gönyű: Tóth M. – Böcz B., Bognár Á., Kovács M., Sovány (Máthé B.), Hajmási, Kiss Z., Lanzendorfen, Czeitler, Tóth R. (Kertész B.), Papp T. Edző: Kertész Balázs.Gsz.: Skoda (2), Tóth F. (2), Herczeg, ill. Czeitler.A Hegyeshalom végig kézben tartotta a találkozót és ilyen különbséggel is megérdemelten nyert.Jók: mindenki, ill. senki.Menyhárt Dénes: – Megérdemelt győzelmet arattunk. Gratulálok a csapat egész heti hozzáállásához.Kertész Balázs: – Kikészített minket a hetek óta tartó szerda-szombat ritmus. Nagyon kevesen vagyunk ehhez. Fáradtan mozogtunk.(0–0)Fertőszentmiklós, 150 néző. V.: Lukácsi.Fertőszentmiklós: Zsirai – Boda, Kovács Galavics M. (Gergácz), Ratatics, Mészáros M., Ambrus A., Kungl Á., Ambrus Cs., Kovács M., Fábián A. (Galambos), Holzmann. Edző: Majoros Zoltán.Nyúl: Kiss A. – Kapa Martin, Kapa Márkó, Varga Zs., Rigó, Varga P. (Samodai), Töltősi, Vörös Torma, Visy, Véghelyi, Maracskó (László N.). Edző: Varga Péter.Gsz.: Holzmann.Az első félidőben a Nyúl játszott fölényben, helyzetei is voltak. A második játékrész kiegyenlítettebb játékot hozott. A hazaiak egy szerencsés góllal győztek.Jók: mindenki, ill. Kapa Martin, Kapa Márkó, Vörös Torma.Majoros Zoltán: – Küzdöttünk, hajtottunk és végre taktikusan, valamint fegyelmezetten futballoztunk.Varga Péter: – A félidőben több góllal kellett volna vezetnünk. A második játékrészben a szögletből kapott gól után ideges és kapkodó lett a játékunk, így ha szerencsésen is, de nyert a hazai csapat.(2–0)Rajka, 150 néző. V.: Zám Zs.Rajka: Madácsi – Jablonicky, Banyár, Ivanko, Zubán (Katona Cs.), Régely, Belovic, Szalai Zs., Baják (Diviak), Derdák (Szirtl), Lences. Edző: Rastislav Kunst.Beled: Gerencsér – Varga D. (Németh Á.), Szemes, Könczöl, Vass (Molnár M.), Molnár Z., Varga T., Torma J., Gábor Sz. (Giczi), Nagy T., Farkas B. Edző: Szalka Péter.Gsz.: Régely (3), Ivanko, Vass (öngól).Egyenlő erők küzdelméből a helyzeteit jobban kihasználó csapat került ki győztesen.Jók: Régely, Madácsi, Baják, ill. senki.Rastislav Kunst: – Megérdemelt győzelmet arattunk. Kihasználtuk az ellenfél nyílt játékát.Szalka Péter: – Óriási egyéni hibákból kapott gólokkal kivégeztük magunkat.(0–0)Lipót, 200 néző. V.: Fuhrmann.Lipót: Takács N. – Vojnisek (Györkös), Varga R., Virág, Zimonyi, Csete, Molnár M., Skultéti (Bella), Bieder G., Varga T. (Schillinger), Füleki. Edző: Cseri Mihály.SFAC: Giczi – Tóth P., Németh V. (Kocsis Cs.), Fényes, Varga G., Kelemen, Honyák, Keszeg, Soós (Récsei), Horváth P. (Fejsze), Barkovics. Edző: Ágoston Zsolt.Gsz.: Zimonyi, Csete.A helyzetek sokaságát kihagyó lipóti csapat nagy küzdelemben fektette két vállra a rendkívül szervezetten védekező soproniakat.Jók: Zimonyi, Csete, Varga T., Bieder G., Vojnisek, ill. Giczi, Soós, Kelemen.Cseri Mihály: – A fiatalos lendület ellen taktikus, érett futballt játszva megérdemelten nyertünk.Ágoston Zsolt: – Az első félidőben mindkét csapatnak voltak lehetőségei, de ezek kimaradtak. A második félidőben a lipóti csapat hibára kényszerített bennünket és megérdemelten tartotta otthon a három pontot.(4–0)Öttevény, 150 néző. V.: Vadász Cs.Öttevény: Papp I. – Keszei, Németh M., Nagy L. (Hécz), Nagy R., Fuhrmann (Puter G.), Wágenhoffer, Varga J., Horváth B., Lappints, Peczár (Vígh). Edző: Germán Ferenc.Kapuvár: Vass – Horváth P., Böcskör Gy. (Nagy Á.), Debreczeni, Németh P., Varga T., Magyar (Lukácsi), Bognár L., Kiss Á., Kecskés, Győrvári (Böcskör Zs.). Edző: Józsa Péter.Gsz.: Nagy R. (2), Nagy L., Németh M., Horváth B., Vígh, Kecskés (öngól).A hazai csapat mindkét félidőben óriási mezőnyfölényben játszott és ilyen különbséggel is megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.Jók: mindenki, ill. senki.Germán Ferenc: – Parádés játékkal, a mérkőzést végig uralva szép győzelmet arattunk a szezon első hazai mérkőzésén.Józsa Péter: – Remélem, ennél már nincs lejjebb.(0–1)Győrszentiván, 100 néző. V.: Péter G.Győrszentiván: Kasza – Kapuváry, Mideczki (Tóth B.), Bieder A., Czuppon (Vadász), Hanicz, Szántó (Bartha), Szabó P., Rubics, Keszthelyi, Takács P. Edző: Zsédely Attila.Bácsa: Katona T. – Katona M., Kun A., Kurucz, Kulcsár, Gajdos (Posta), Schofhauser E. (Simigla), Katona V., Bögöly, Sipos, Kalmár (Mendel). Edző: Korsós György.Gsz.: Gajdos, Kalmár.A mérkőzésen egymás hibáiból élt a két enerváltan futballozó csapat. A vendégek jól kihasználták a hazai együttes hibáit és megérdemelten nyertek.Jók: senki, ill. Kun A., Katona V., Kalmár.Zsédely Attila: – Nem ütjük meg a megyei első osztály színvonalát.Korsós György: – Örülök, hogy sikerült megszerezni az első győzelmünket a bajnokságban.(0–0)Jánossomorja, 250 néző. V.: Nyerges.Jánossomorja: Tüske – Fettik, Gaál Z., Menyhárt, Soós (Takács B.), Maidics, Tóth I Kristóf (Horváth R.), Kantó, Horváth M., Cseri, Gaál D. Edző: Varga Róbert.Ménfőcsanak: Ficsór – Papp R. (Szekeres), Nagy Á., Balogh L. (Fazekas), Veres, Visy, Németh B., Póczik, Nagy B., Böcskey Zs. (Ködmön), Csonka. Edző: Mayer János.Gsz.: Cseri, ill. Csonka.Kiállítva: Németh B.Az első húsz percben a bajnokaspiráns vendégek birtokolták többet a labdát és alakítottak ki helyzeteket. A második félidőben a Jánossomorja egy kapu előtti kavarodás után megszerezte a vezetést. Az utolsó percekben nagy helyzetet hagyott ki a Jánossomorja, míg a Ménfőcsanak egy erősen vitatható büntetővel egyenlített.Jók: mindenki, ill. Nagy Á., Veres, Csonka.Varga Róbert: – Egyenrangú ellenfelei voltunk a bajnokaspiráns csapatnak. Nem itt tartanánk, ha egygólos vezetésnél le tudnánk zárni a mérkőzést. Ebben az esetben három-négy góllal is győzhetnénk.Mayer János: – Nagyon értékes pontot szereztünk egy sokra hivatott csapat ellen.Kajárpéc-Herold-Trans–Koroncó 0-1Győrújfalu–Bőny 3-3Pannonhalma–Rábapatona 3-1Pápateszér–Abda 0-0Téti Sokoró–Börcs 7-2Enese–Győrújbarát 2-1Győrasszonyfa–DAC 4-2Nagyszentjános–Győrzámoly 1-0Dunaszeg–Mosonszentmiklós 0-4.Püski–Darnózseli 4-2,Halászi–Ásványráró 2-2,Levél–Kimle 1-3,Dunakiliti–Máriakálnok 3-2,Győrsövényház–Bezenye 1-6,Károlyháza–Kunsziget 1-3,Bódi Trans-Mosonszolnok–MITE 7-3.2017. 09. 02., szombatIván–MET-NA-Veszkény 0-1,Rábaszentandrás–Sopronkövesd 2-0.2017. 09. 03., vasárnapFertőd–Nagycenk 2-3,Bősárkány–Mondo Bútoráruház-Vitnyéd 0-4,Szany–Répcementi 3-4,MG Zrt.-Hegykő–Lövő 3-0,Petőháza–Kópháza 3-1.2017. 09. 02., szombatIkrény–Écs 1-2.2017. 09. 03., vasárnapVeszprémvarsány–Győri Cápák 1-2,Mezőörs–Tényő 0-1,Wunderbar-Pázmándfalu–Bakonyszentkirály 3-2,Bakonyszentlászló–Pér 0-10,Töltéstava–Bajcs 1-1,Mindszentpuszta–Győrság 0-5,Vámosszabadi–Sokorópátka 1-2.2017. 09. 02., szombatMITE II–Bodonhely 8-1.2017. 09. 03., vasárnapCsikvánd–Mecsér 1-1,Győrszemere–Kóny 5-2,Dunaszentpál–Felpéc 5-4,Újrónafő–Bezi 7-1,Rábaszentmihály–Rábacsécsény 3-1,Gyömöre–Markotabödöge 0-9.2017. 09. 02., szombatBácsa II–Mosonszentmiklós II 5-1,Kimle II–Várbalog 2-1,Hotel Lajta Park–Sport 36 6-2,Győrújfalu II–Mosonudvar 8-1.2017. 09. 03., vasárnapDunasziget–Győrladamér 5-3.2017. 09. 02., szombatMagyarkeresztúr–Egyed 1-6.2017. 09. 03., vasárnapRábatamási–Farád 1-1,Jobaháza–Mihályi 2-2,Vág–Szárföld 5-2,Babót–Himod 2-5,Bogyoszló–Bágyogszovát 3-2,Rábakecöl–Osli 1-3,Kisfalud–Szil 4-2.2017. 09. 02., szombatNagylózs–Sopronhorpács-Mészáros SE 1-3.2017. 09. 03., vasárnapPereszteg–Egyházasfalu 1-4,Csapod–Ágfalva 5-1,Répcevis–Tercia-Fertőendréd 1-3.2017. 09. 03., vasárnapZsira–Fertőd II 2-0,Balf–Sarródi Ászok 5-1,Und–Harka 4-3.