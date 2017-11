Megyei foci - Celldömölkön a megyeválogatott

Egyelőre azonban nem kell eltenni a futballcipőket, legalábbis a legjobbaknak nem, hiszen hétvégén Celldömölkön, majd a következő héten várhatóan Pécsett szerepel a Győr-Moson-Sopron megyei amatőrválogatott.



„A hétvégén szombaton és vasárnap Celldömölkön lépnek pályára megyénk legjobb amatőr labdarúgói, a már hagyományosnak mondható országos torna nyugat-dunántúli selejtezőjén – mondja Horváth Dénes, a válogatott egyik szakvezetője. – Úgy gondolom, kollégáimmal, Ördög Józseffel és Cseri Mihállyal egy igazán ütőképes együttest sikerült kialakítanunk, amely javarészt az erős első osztályú megyei bajnokságunk három élcsapatára, a Lipótra, a Ménfőcsanakra és a Nyúlra épül. Kettőnél egyébként korábban magam is voltam edző. Szerintem az utóbbi évek legerősebb együttese lesz a mostani, a keret tagja többek közt a góllövőlista élmezőnyébe tartozó Füleki Norbert, Zimonyi Dávid, Honyák Máté vagy éppen Rigó Dávid. A gyirmóti klub vezetőinek köszönhetően a héten kétszer is együtt készülhettünk. Az utolsó két évben döntős volt a válogatottunk, egyszer harmadik helyen végeztünk, cél ezúttal is legalább a fináléig eljutni" – tette hozzá Horváth Dénes.



Válogatottunk a kétszer harmincperces mérkőzéseken szombaton Vas és Zala megye, vasárnap Veszprém és Komárom-Esztergom megye legjobbjaival találkozik.



A csoportból csak az első helyezett jut majd tovább a jövő heti pécsi, országos döntőbe.